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Голландия: Эредивизие
2022-2023


Стадион:
Фейеноорд
2:0
Первый тайм: 45+'
Спарта Роттердам

Ход матча

5'
Кекчю Оркун
(Дилросун Джавайро)
1:0
33'
 
Саито Коки
Леуритсен Тобиас
35'
Дилросун Джавайро
(Идрисси Уссама)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
Спарта Роттердам
5.80
6.17
9.84
Все Коэффициенты
1
Бейло
Юстин
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
15
Лопес
Маркос
IV
10
Кекчю
Оркун
8
Тимбер
Квинтен
11
Дилросун
Джавайро
7
Джаханбакш
Алиреза
9
Перейра
Данило
II
26
Идрисси
Уссама
1
Олай
Ник
2
Самбо
Шуранди
3
Вриндс
Барт
4
Оассар
Адиль
5
Пинту
Мика
6
Де
Гузман
Джонатан
8
Китолано
Джошуа
10
Мейнанс
Свен
7
Намли
Юнес
9
Леуритсен
Тобиас
11
Ван
Крой
Вито
Фейеноорд
4-2-1-3
Спарта Роттердам
4-2-1-3

История личных встреч

Фейеноорд
Спарта Роттердам

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

19 матчей

68.4%
10.5%
21.1%
13 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

Э
4:0
Э
0:1
EEP
2:0
Э
0:2
Э
1:1
ТМС
3:0
Э
2:2
Э
3:1
Э
0:7
Э
1:0
Э
6:1
ТМК
2:0
ТМС
2:4
Э
3:0
Э
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Данило II 5 (1) 0.83
Дилросун Джавайро 3 0.5
Шиманьски Себастиан 2 0.33
Волемарк Патрик 1 0.17
Хименес Сантьяго Томас 1 0.17
Тимбер Квинтен 1 0.17
Расмуссен Якоб 1 0.17
Гертрейда Лютсхарел 1 0.17
Кекчю Оркун 1 0.17
Джаханбакш Алиреза 0 0
Тоорнстра Йенс 0 0
Идрисси Уссама 0 0
Ганцко Давид 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Крой Вито 3 0.5
Леуритсен Тобиас 3 0.5
Мейнанс Свен 1 0.17
Саито Коки 0 0
Де Гузман Джонатан 0 0
Олай Ник 0 0
Намли Юнес 0 0
Пинту Мика 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шиманьски Себастиан 1 0
Тимбер Квинтен 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Версейрен Арно 2 0
Де Гузман Джонатан 1 0
Пинту Мика 1 0
Ван Крой Вито 1 0
Maurice Steijn 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
9%
2
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
4
36%
2
33%
61-75
1
9%
1
17%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

15
7
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
7%
2
29%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
4
27%
2
29%
61-75
4
27%
1
14%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лацио - Фейеноорд 4:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Фейеноорд - Эммен 4:0 Ваалвейк - Фейеноорд 0:1
Фейеноорд - Херенвен 0:0 Витесс - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Фейеноорд - НАК Бреда 6:1 Фейеноорд - Лион 0:2 Фейеноорд - Роял Юнион 0:4 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Рома - Фейеноорд 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Марсель - Фейеноорд 0:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Марсель 3:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1
Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ноордвейк - Спарта Роттердам 3:0 Квик Бойс - Спарта Роттердам 3:0 Спарта Роттердам - Волендам 4:0 Спарта Роттердам - Волендам-2 1:1
Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 0:1 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Лиссе 1:1 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 2:3 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 ФОК - Спарта Роттердам 1:5 Спарта Роттердам - Беерсхот 0:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Хераклес 1:0 Квик-20 - Спарта Роттердам 0:3 Йонг - Спарта Роттердам 4:0 ПСВ-2 - Спарта Роттердам 1:2 Спарта Роттердам - Схевенинген 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 6 6 0 0 21 - 3 18
2. Фейеноорд 2:0 6 5 1 0 16 - 5 16
3. ПСВ 6 5 0 1 24 - 7 15
4. АЗ Алкмаар 6 4 2 0 11 - 4 14
5. Твенте 6 4 1 1 11 - 3 13
6. Херенвен 6 2 3 1 6 - 6 9
7. Эксельсиор 6 3 0 3 10 - 17 9
8. Утрехт 6 2 2 2 9 - 10 8
9. Гронинген 6 2 2 2 6 - 10 8
10. НЕК Неймеген 6 1 4 1 7 - 5 7
11. Спарта Роттердам 0:2 6 2 1 3 7 - 6 7
12. Ваалвейк 6 1 3 2 10 - 9 6
13. Камбюр 6 1 1 4 4 - 9 4
14. Витесс 6 1 1 4 6 - 15 4
15. Эммен 6 1 1 4 6 - 16 4
16. Волендам 6 1 1 4 7 - 20 4
17. Гоу Эхед Иглс 6 1 0 5 8 - 15 3
18. Фортуна Ситтард 6 0 1 5 8 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 3 0 0 15 - 1 9
2. Твенте 3 3 0 0 9 - 1 9
3. ПСВ 3 3 0 0 12 - 2 9
4. Фейеноорд 2:0 3 2 1 0 6 - 0 7
5. Эксельсиор 3 2 0 1 6 - 8 6
6. АЗ Алкмаар 3 1 2 0 4 - 2 5
7. Херенвен 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Гронинген 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Утрехт 3 1 1 1 1 - 2 4
10. Ваалвейк 3 1 1 1 7 - 5 4
11. Эммен 3 1 1 1 4 - 6 4
12. Спарта Роттердам 0:2 3 1 0 2 6 - 4 3
13. Волендам 3 1 0 2 4 - 7 3
14. НЕК Неймеген 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Витесс 3 0 1 2 4 - 11 1
16. Камбюр 3 0 0 3 0 - 4 0
17. Гоу Эхед Иглс 3 0 0 3 5 - 10 0
18. Фортуна Ситтард 3 0 0 3 6 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Фейеноорд 2:0 3 3 0 0 10 - 5 9
3. Аякс 3 3 0 0 6 - 2 9
4. ПСВ 3 2 0 1 12 - 5 6
5. НЕК Неймеген 3 1 2 0 5 - 2 5
6. Утрехт 3 1 1 1 8 - 8 4
7. Твенте 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Камбюр 3 1 1 1 4 - 5 4
9. Спарта Роттердам 0:2 3 1 1 1 1 - 2 4
10. Херенвен 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Гронинген 3 1 1 1 3 - 7 4
12. Гоу Эхед Иглс 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Витесс 3 1 0 2 2 - 4 3
14. Эксельсиор 3 1 0 2 4 - 9 3
15. Ваалвейк 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 6 1
17. Волендам 3 0 1 2 3 - 13 1
18. Эммен 3 0 0 3 2 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (3)
ПСВ Симонс Хави 6 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Утрехт Дост Бас 5 (1)
Фейеноорд Перейра Данило II 6
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 3
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 3
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 3
Ваалвейк Гаари Жюрьен 3
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Фейеноорд
    Ничья
    Спарта Роттердам
    5.80
    6.17
    9.84
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