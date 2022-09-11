Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

35' Олай Ник плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

35' Перейра Данило II нанес удар головой, но Nick Olij спокойно отбил мяч.

33' Джаханбакш Алиреза не смог попасть в створ ударом издали

33' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Шуранди Самбо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Удар от ворот произведет Фейеноорд

31' Китолано Джошуа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Педерсен Маркус Гольмгрен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Ван Крой Вито навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Шуранди Самбо ослабляет давление, выбив мяч.

26' Дилросун Джавайро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Китолано Джошуа нанес удар головой, но Джастин Бейло спокойно отбил мяч.

22' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Фейеноорд

18' Матч возобновлен

18' Ох, нехорошо это выглядит. Пинту Мика получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Пинту Мика на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Хорошую попытку сделал Перейра Данило II . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Дилросун Джавайро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Перейра Данило II пробует нанести удар издали, но Nick Olij держит все под контролем

15' Перейра Данило II не смог попасть в створ ударом издали

14' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Шуранди Самбо ослабляет давление, выбив мяч.

12' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Тимбер Квинтен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Матч возобновлен

10' Ох, нехорошо это выглядит. Тимбер Квинтен получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Ох, нехорошо это выглядит. Леуритсен Тобиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Тимбер Квинтен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Леуритсен Тобиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Тимбер Квинтен не смог попасть в створ ударом издали

7' Удар от ворот произведет Фейеноорд

7' Ван Крой Вито не смог попасть в створ ударом издали

5' Г О О О О Л - Кекчю Оркун забивает с левой ноги!

5' Дилросун Джавайро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Идрисси Уссама не смог попасть в створ ударом издали

2' Хорошую попытку сделал Педерсен Маркус Гольмгрен . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Фейеноорд начинает с центра поля