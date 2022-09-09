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История личных встреч
Арсенал Тула
Нефтехимик
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луценко Евгений
|4
|0.5
|Панченко Кирилл
|3 (1)
|0.38
|Ткачёв Сергей
|2
|0.25
|Алиев Камран
|2
|0.25
|Яковлев Михаил
|1
|0.13
|Кайнов Максим
|1
|0.13
Нефтехимик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уридия Мераби
|3 (1)
|0.38
|Лайкин Максим
|2
|0.25
|Галиулин Вагиз
|1
|0.13
|Котов Павел
|1
|0.13
|Денисов Роман
|1
|0.13
Карточки
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сериков Илья
|2
|1
|Мануйлов Роман
|3
|0
|Панченко Кирилл
|1
|1
|Луценко Евгений
|2
|0
|Григалава Гиа
|1
|0
|Ставпец Александр
|1
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Григорян Арутюн
|1
|0
|Изотов Роман
|1
|0
|Бакалюк Никита
|1
|0
Нефтехимик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бердников Алексей
|3
|1
|Обухов Игорь
|2
|0
|Хубаев Давид
|2
|0
|Терехов Антон
|2
|0
|Янушковский Роман
|2
|0
|Москвичёв Владимир
|2
|0
|Котик Артём
|0
|1
|Котов Павел
|1
|0
|Дворецков Филипп
|1
|0
|Калугин Никита
|1
|0
|Денисов Роман
|1
|0
|Ширяев Максим
|1
|0
|Школик Игорь
|1
|0
|Лайкин Максим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Пропущено
6
1
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
17%
1
100%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
5
0 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
50%
1
20%
61-75
3
50%
3
60%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
8
3 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
3
38%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
5
38%
4
50%
76-90
Пропущено
8
4
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
13%
2
50%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Тула
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Уфа - Арсенал Тула 0:2 Арсенал Тула - Енисей 2:2 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 1:1
Балтика - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 3:2 Волгарь - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Рязань 1:0 Арсенал Тула - Урал 1:2 Уфа - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2 Рубин - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Ростов 1:2 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4
Нефтехимик
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нефтехимик - Шинник 1:0 Волгарь - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Велес Москва 2:0 Алания - Нефтехимик 1:0
Нефтехимик - Рубин 2:2 Волга Ульяновск - Нефтехимик 0:2 Нефтехимик - ФК Кубань 0:0 Нефтехимик - КАМАЗ 0:1 Нефтехимик - Чертаново 5:1 Нефтехимик - Шинник 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 1:2 Олимп-Долгопрудный - Нефтехимик 2:4 Текстильщик - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Спартак-2 - Нефтехимик 0:4 Нефтехимик - ФК Кубань 0:3 Енисей - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - КАМАЗ 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КАМАЗ
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 4
|18
|2.
|Балтика
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|3.
|Алания
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|4.
|Нефтехимик
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 4
|14
|5.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 8
|13
|6.
|Рубин
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|7.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|7 - 5
|13
|8.
|Енисей
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 11
|13
|9.
|Волгарь
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 5
|12
|10.
|Краснодар-2
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 9
|10
|11.
|Велес Москва
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 11
|9
|12.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 11
|9
|13.
|Шинник
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|14.
|ФК Кубань
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 10
|8
|15.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 11
|8
|16.
|Родина Москва
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 11
|6
|17.
|Акрон
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 16
|5
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Енисей
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 5
|10
|2.
|Балтика
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|Волгарь
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|4.
|Рубин
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|5.
|КАМАЗ
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|6.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|11.
|Шинник
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Алания
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|14.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|15.
|Родина Москва
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
|17.
|Акрон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Краснодар-2
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|4.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|Балтика
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|7.
|Акрон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|8.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Рубин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|10.
|Родина Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|ФК Кубань
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|13.
|Волгарь
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|14.
|Енисей
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|15.
|Велес Москва
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|17.
|Шинник
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|18.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
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Прогнозы на матч Арсенал Тула - Нефтехимик
Исход игры
Арсенал Тула
87.8% (36)
Ничья
9.8% (4)
Нефтехимик
2.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
43.59% (17)
Меньше
56.41% (22)
Обе команды забьют
Да
51.28% (20)
Нет
48.72% (19)
Популярный счёт
2:1 Арсенал Тула
36.6% (15)
2:0 Арсенал Тула
26.8% (11)
1:0 Арсенал Тула
19.5% (8)
1:1 Ничья
7.3% (3)
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