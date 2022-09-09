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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Арсенал Тула
 
Позже
Нефтехимик
Прогнозы 41
Арсенал Тула 87.8% (36)
X 9.8% (4)
Нефтехимик 2.4% (1)
Все прогнозы

История личных встреч

Арсенал Тула
Нефтехимик

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луценко Евгений 4 0.5
Панченко Кирилл 3 (1) 0.38
Ткачёв Сергей 2 0.25
Алиев Камран 2 0.25
Яковлев Михаил 1 0.13
Кайнов Максим 1 0.13
Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уридия Мераби 3 (1) 0.38
Лайкин Максим 2 0.25
Галиулин Вагиз 1 0.13
Котов Павел 1 0.13
Денисов Роман 1 0.13

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сериков Илья 2 1
Мануйлов Роман 3 0
Панченко Кирилл 1 1
Луценко Евгений 2 0
Григалава Гиа 1 0
Ставпец Александр 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Григорян Арутюн 1 0
Изотов Роман 1 0
Бакалюк Никита 1 0
Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бердников Алексей 3 1
Обухов Игорь 2 0
Хубаев Давид 2 0
Терехов Антон 2 0
Янушковский Роман 2 0
Москвичёв Владимир 2 0
Котик Артём 0 1
Котов Павел 1 0
Дворецков Филипп 1 0
Калугин Никита 1 0
Денисов Роман 1 0
Ширяев Максим 1 0
Школик Игорь 1 0
Лайкин Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Пропущено

6
1
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
17%
1
100%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
0 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
50%
1
20%
61-75
3
50%
3
60%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
8
3 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
3
38%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
5
38%
4
50%
76-90

Пропущено

8
4
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
13%
2
50%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Уфа - Арсенал Тула 0:2 Арсенал Тула - Енисей 2:2 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 1:1
Балтика - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 3:2 Волгарь - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Рязань 1:0 Арсенал Тула - Урал 1:2 Уфа - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2 Рубин - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Ростов 1:2 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4
Нефтехимик
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нефтехимик - Шинник 1:0 Волгарь - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Велес Москва 2:0 Алания - Нефтехимик 1:0
Нефтехимик - Рубин 2:2 Волга Ульяновск - Нефтехимик 0:2 Нефтехимик - ФК Кубань 0:0 Нефтехимик - КАМАЗ 0:1 Нефтехимик - Чертаново 5:1 Нефтехимик - Шинник 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 1:2 Олимп-Долгопрудный - Нефтехимик 2:4 Текстильщик - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Спартак-2 - Нефтехимик 0:4 Нефтехимик - ФК Кубань 0:3 Енисей - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - КАМАЗ 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 8 5 3 0 13 - 4 18
2. Балтика Заявка 8 4 3 1 13 - 8 15
3. Алания Заявка 8 4 3 1 13 - 8 15
4. Нефтехимик Заявка 8 4 2 2 8 - 4 14
5. Арсенал Тула Заявка 8 3 4 1 13 - 8 13
6. Рубин Заявка 8 3 4 1 14 - 9 13
7. Динамо Махачкала Заявка 8 3 4 1 7 - 5 13
8. Енисей Заявка 8 3 4 1 12 - 11 13
9. Волгарь Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
10. Краснодар-2 Заявка 8 3 1 4 7 - 9 10
11. Велес Москва Заявка 8 3 0 5 8 - 11 9
12. СКА-Хабаровск Заявка 8 2 3 3 12 - 11 9
13. Шинник Заявка 8 2 2 4 10 - 11 8
14. ФК Кубань Заявка 8 2 2 4 8 - 10 8
15. Уфа Заявка 8 2 2 4 5 - 11 8
16. Родина Москва Заявка 8 1 3 4 7 - 11 6
17. Акрон Заявка 8 1 2 5 6 - 16 5
18. Волга Ульяновск Заявка 8 1 1 6 6 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Енисей Заявка 4 3 1 0 8 - 5 10
2. Балтика Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Волгарь Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
4. Рубин Заявка 5 2 3 0 8 - 3 9
5. КАМАЗ Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6. Динамо Махачкала Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
7. Нефтехимик Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
8. СКА-Хабаровск Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
9. Велес Москва Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Арсенал Тула Заявка 4 1 3 0 7 - 6 6
11. Шинник Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12. Алания Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
13. ФК Кубань Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
14. Уфа Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
15. Родина Москва Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Волга Ульяновск Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
17. Акрон Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
18. Краснодар-2 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Краснодар-2 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
3. КАМАЗ Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
4. Арсенал Тула Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
5. Нефтехимик Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
6. Балтика Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
7. Акрон Заявка 6 1 2 3 3 - 10 5
8. Динамо Махачкала Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
9. Рубин Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
10. Родина Москва Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
11. ФК Кубань Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Уфа Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
13. Волгарь Заявка 4 0 3 1 1 - 3 3
14. Енисей Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
15. Велес Москва Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
16. Волга Ульяновск Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
17. Шинник Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
18. СКА-Хабаровск Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Нефтехимик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 сентября 2022, осталось 2 дня 5 часов 40 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Арсенал Тула 87.8% (36)
    X 9.8% (4)
    Нефтехимик 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Арсенал Тула - Нефтехимик онлайн

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    Прогнозы на матч Арсенал Тула - Нефтехимик

    Исход игры
    Арсенал Тула
    87.8% (36)
    Ничья
    9.8% (4)
    Нефтехимик
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.59% (17)
    Меньше
    56.41% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    51.28% (20)
    Нет
    48.72% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал Тула
    36.6% (15)
    2:0 Арсенал Тула
    26.8% (11)
    1:0 Арсенал Тула
    19.5% (8)
    1:1 Ничья
    7.3% (3)
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    Арсенал Тула
    Нефтехимик
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