Позже
Бомбардиры внутри турнира
Велес Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Логуа Ираклий
|3
|0.38
|Кертанов Константин
|1
|0.13
|Кабахидзе Владимир
|1
|0.13
|Саркисян Геворк
|1
|0.13
|Баранов Павел
|1
|0.13
|Прищепа Дмитрий
|1
|0.13
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|5 (1)
|0.63
|Лисакович Виталий
|3 (1)
|0.38
|Кабутов Дмитрий
|2
|0.25
|Зотов Александр
|1
|0.13
|Мусаев Леон
|1
|0.13
|Самошников Илья
|1
|0.13
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.13
Карточки
Велес Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дорохов Егор
|4
|0
|Панюков Андрей
|1
|1
|Кабахидзе Владимир
|2
|0
|Стаменкович Филип
|2
|0
|Логуа Ираклий
|1
|0
|Макеев Евгений
|1
|0
|Почивалин Валерий
|1
|0
|Михайленко Дмитрий
|1
|0
|Кертанов Константин
|1
|0
|Кузнецов Алексей
|1
|0
|Бацуев Аюб
|1
|0
|Саркисян Геворк
|1
|0
|Баранов Павел
|1
|0
|Муталиев Аслан
|1
|0
|Бадоев Хетаг
|1
|0
|Прищепа Дмитрий
|1
|0
|Кахидзе Александр
|1
|0
|Бокоев Марат
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартынович Александр
|3
|0
|Кабутов Дмитрий
|2
|0
|Лисакович Виталий
|2
|0
|Апшацев Марат
|2
|0
|Иванов Олег
|0
|1
|Чуперка Валерий
|1
|0
|Горбунов Игорь
|1
|0
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Аднан Али
|1
|0
|Мусаев Леон
|1
|0
|Фамейе Джоэль
|1
|0
|Самошников Илья
|1
|0
|Бакаев Солтмурад
|1
|0
|Фаттахов Ленар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
60%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
20%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
67%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
100%
76-90
Забито
8
15
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
0
0%
2
13%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
1
13%
4
27%
31-45
2
25%
3
20%
46-60
1
13%
4
27%
61-75
2
25%
1
7%
76-90
Пропущено
11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
3
38%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
4
50%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Москва
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Волга Ульяновск - Велес Москва 0:2 Велес Москва - ФК Кубань 3:1 Нефтехимик - Велес Москва 2:0 Велес Москва - Уфа 0:2
Енисей - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Родина Москва 0:2 Динамо Махачкала - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Балтика 2:1 Химки - Велес Москва 0:0 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 Енисей - Велес Москва 3:2 Велес Москва - Балтика 1:1 Торпедо Москва - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Металлург Липецк 1:2 Краснодар-2 - Велес Москва 0:0 Велес Москва - Волгарь 0:2 КАМАЗ - Велес Москва 1:3 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:2 Ротор - Велес Москва 0:3
Рубин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Рубин - Алания 2:2 Рубин - КАМАЗ 1:1 Волга Ульяновск - Рубин 1:2 Рубин - ФК Кубань 3:0
Нефтехимик - Рубин 2:2 Рубин - Уфа 0:0 Енисей - Рубин 3:2 Рубин - Родина Москва 2:0 Рубин - Уфа 1:4 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 3:1 Рубин - КАМАЗ 5:0 Рубин - Уфа 1:2 Урал - Рубин 3:0 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Рубин - Сочи 0:6 Рубин - Арсенал Тула 1:0 Енисей - Рубин 3:1 Спартак Москва - Рубин 1:1 Рубин - Краснодар 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КАМАЗ
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 4
|18
|2.
|Балтика
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|3.
|Алания
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|4.
|Нефтехимик
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 4
|14
|5.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 8
|13
|6.
|Рубин
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|7.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|7 - 5
|13
|8.
|Енисей
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 11
|13
|9.
|Волгарь
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 5
|12
|10.
|Краснодар-2
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 9
|10
|11.
|Велес Москва
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 11
|9
|12.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 11
|9
|13.
|Шинник
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|14.
|ФК Кубань
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 10
|8
|15.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 11
|8
|16.
|Родина Москва
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 11
|6
|17.
|Акрон
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 16
|5
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Енисей
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 5
|10
|2.
|Балтика
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|Волгарь
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|4.
|Рубин
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|5.
|КАМАЗ
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|6.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|11.
|Шинник
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Алания
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|14.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|15.
|Родина Москва
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
|17.
|Акрон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Краснодар-2
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|4.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|Балтика
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|7.
|Акрон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|8.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Рубин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|10.
|Родина Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|ФК Кубань
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|13.
|Волгарь
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|14.
|Енисей
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|15.
|Велес Москва
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|17.
|Шинник
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|18.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
Прогнозы на матч Велес Москва - Рубин
Исход игры
Велес Москва
8.5% (4)
Ничья
19.1% (9)
Рубин
72.3% (34)
Тотал 2.5
Больше
58.7% (27)
Меньше
41.3% (19)
Обе команды забьют
Да
78.26% (36)
Нет
21.74% (10)
Популярный счёт
1:2 Рубин
46.8% (22)
1:1 Ничья
19.1% (9)
0:1 Рубин
14.9% (7)
1:0 Велес Москва
4.3% (2)
1:3 Рубин
4.3% (2)
2:1 Велес Москва
4.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!