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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Велес Москва
 
Позже
Рубин
Прогнозы 47
Велес Москва 8.5% (4)
X 19.1% (9)
Рубин 72.3% (34)
Все прогнозы

Бомбардиры внутри турнира

Велес Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Логуа Ираклий 3 0.38
Кертанов Константин 1 0.13
Кабахидзе Владимир 1 0.13
Саркисян Геворк 1 0.13
Баранов Павел 1 0.13
Прищепа Дмитрий 1 0.13
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 5 (1) 0.63
Лисакович Виталий 3 (1) 0.38
Кабутов Дмитрий 2 0.25
Зотов Александр 1 0.13
Мусаев Леон 1 0.13
Самошников Илья 1 0.13
Бакаев Солтмурад 1 0.13

Карточки

Велес Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дорохов Егор 4 0
Панюков Андрей 1 1
Кабахидзе Владимир 2 0
Стаменкович Филип 2 0
Логуа Ираклий 1 0
Макеев Евгений 1 0
Почивалин Валерий 1 0
Михайленко Дмитрий 1 0
Кертанов Константин 1 0
Кузнецов Алексей 1 0
Бацуев Аюб 1 0
Саркисян Геворк 1 0
Баранов Павел 1 0
Муталиев Аслан 1 0
Бадоев Хетаг 1 0
Прищепа Дмитрий 1 0
Кахидзе Александр 1 0
Бокоев Марат 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартынович Александр 3 0
Кабутов Дмитрий 2 0
Лисакович Виталий 2 0
Апшацев Марат 2 0
Иванов Олег 0 1
Чуперка Валерий 1 0
Горбунов Игорь 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Аднан Али 1 0
Мусаев Леон 1 0
Фамейе Джоэль 1 0
Самошников Илья 1 0
Бакаев Солтмурад 1 0
Фаттахов Ленар 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
60%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
20%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
67%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
100%
76-90

Забито

8
15
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
0
0%
2
13%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
1
13%
4
27%
31-45
2
25%
3
20%
46-60
1
13%
4
27%
61-75
2
25%
1
7%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
3
38%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
4
50%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Москва
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Волга Ульяновск - Велес Москва 0:2 Велес Москва - ФК Кубань 3:1 Нефтехимик - Велес Москва 2:0 Велес Москва - Уфа 0:2
Енисей - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Родина Москва 0:2 Динамо Махачкала - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Балтика 2:1 Химки - Велес Москва 0:0 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 Енисей - Велес Москва 3:2 Велес Москва - Балтика 1:1 Торпедо Москва - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Металлург Липецк 1:2 Краснодар-2 - Велес Москва 0:0 Велес Москва - Волгарь 0:2 КАМАЗ - Велес Москва 1:3 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:2 Ротор - Велес Москва 0:3
Рубин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Рубин - Алания 2:2 Рубин - КАМАЗ 1:1 Волга Ульяновск - Рубин 1:2 Рубин - ФК Кубань 3:0
Нефтехимик - Рубин 2:2 Рубин - Уфа 0:0 Енисей - Рубин 3:2 Рубин - Родина Москва 2:0 Рубин - Уфа 1:4 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 3:1 Рубин - КАМАЗ 5:0 Рубин - Уфа 1:2 Урал - Рубин 3:0 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Рубин - Сочи 0:6 Рубин - Арсенал Тула 1:0 Енисей - Рубин 3:1 Спартак Москва - Рубин 1:1 Рубин - Краснодар 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 8 5 3 0 13 - 4 18
2. Балтика Заявка 8 4 3 1 13 - 8 15
3. Алания Заявка 8 4 3 1 13 - 8 15
4. Нефтехимик Заявка 8 4 2 2 8 - 4 14
5. Арсенал Тула Заявка 8 3 4 1 13 - 8 13
6. Рубин Заявка 8 3 4 1 14 - 9 13
7. Динамо Махачкала Заявка 8 3 4 1 7 - 5 13
8. Енисей Заявка 8 3 4 1 12 - 11 13
9. Волгарь Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
10. Краснодар-2 Заявка 8 3 1 4 7 - 9 10
11. Велес Москва Заявка 8 3 0 5 8 - 11 9
12. СКА-Хабаровск Заявка 8 2 3 3 12 - 11 9
13. Шинник Заявка 8 2 2 4 10 - 11 8
14. ФК Кубань Заявка 8 2 2 4 8 - 10 8
15. Уфа Заявка 8 2 2 4 5 - 11 8
16. Родина Москва Заявка 8 1 3 4 7 - 11 6
17. Акрон Заявка 8 1 2 5 6 - 16 5
18. Волга Ульяновск Заявка 8 1 1 6 6 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Енисей Заявка 4 3 1 0 8 - 5 10
2. Балтика Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Волгарь Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
4. Рубин Заявка 5 2 3 0 8 - 3 9
5. КАМАЗ Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6. Динамо Махачкала Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
7. Нефтехимик Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
8. СКА-Хабаровск Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
9. Велес Москва Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Арсенал Тула Заявка 4 1 3 0 7 - 6 6
11. Шинник Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12. Алания Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
13. ФК Кубань Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
14. Уфа Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
15. Родина Москва Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Волга Ульяновск Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
17. Акрон Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
18. Краснодар-2 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Краснодар-2 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
3. КАМАЗ Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
4. Арсенал Тула Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
5. Нефтехимик Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
6. Балтика Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
7. Акрон Заявка 6 1 2 3 3 - 10 5
8. Динамо Махачкала Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
9. Рубин Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
10. Родина Москва Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
11. ФК Кубань Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Уфа Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
13. Волгарь Заявка 4 0 3 1 1 - 3 3
14. Енисей Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
15. Велес Москва Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
16. Волга Ульяновск Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
17. Шинник Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
18. СКА-Хабаровск Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Велес Москва - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 сентября 2022, осталось 2 дня 2 часа 40 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Велес Москва 8.5% (4)
    X 19.1% (9)
    Рубин 72.3% (34)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Велес Москва - Рубин онлайн

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    Прогнозы на матч Велес Москва - Рубин

    Исход игры
    Велес Москва
    8.5% (4)
    Ничья
    19.1% (9)
    Рубин
    72.3% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.7% (27)
    Меньше
    41.3% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    78.26% (36)
    Нет
    21.74% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Рубин
    46.8% (22)
    1:1 Ничья
    19.1% (9)
    0:1 Рубин
    14.9% (7)
    1:0 Велес Москва
    4.3% (2)
    1:3 Рубин
    4.3% (2)
    2:1 Велес Москва
    4.3% (2)
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