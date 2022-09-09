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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Алания
 
Позже
КАМАЗ
Прогнозы 46
Алания 52.2% (24)
X 34.8% (16)
КАМАЗ 13% (6)
Все прогнозы

История личных встреч

Алания
КАМАЗ

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
К
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галоян Артур 3 0.38
Багаев Алан 2 0.25
Машуков Ислам 2 (1) 0.25
Засеев Азамат 1 0.13
Корян Аршак 1 0.13
Хугаев Алан 1 0.13
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.13
Кочиев Хетаг 1 0.13
Хабалов Алан 1 (1) 0.13
КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бабаев Владлен 3 0.38
Шамкин Даниил 3 0.38
Полюткин Антон 1 0.13
Мохаммад Амир 1 0.13
Серченков Сергей 1 0.13
Пальцев Валентин 1 0.13
Таликин Дамир 1 0.13
Гаглоев Александр 1 (1) 0.13

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Багаев Алан 3 0
Кочиев Хетаг 3 0
Засеев Азамат 2 0
Хосонов Хетаг 2 0
Мазурин Андрей 2 0
Татаев Алексей 0 1
Дзахов Давид 1 0
Ташаев Александр 1 0
Машуков Ислам 1 0
Хугаев Алан 1 0
Галоян Артур 1 0
Цараев Алан 1 0
Бутаев Аллон 1 0
КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свежов Виктор 3 0
Кирсанов Никита 3 0
Толстопятов Николай 3 0
Пальцев Валентин 3 0
Гаглоев Александр 2 0
Абрамов Артём 2 0
Аюкин Руслан 2 0
Шамкин Даниил 2 0
Таликин Дамир 2 0
Кириллов Юрий 1 0
Мохаммад Амир 1 0
Серченков Сергей 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

11
8
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
7
64%
1
13%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

14
12
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
2
14%
1
8%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
2
14%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
7
50%
3
25%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Рубин - Алания 2:2 Алания - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Алания 1:2 Алания - Нефтехимик 1:0
Уфа - Алания 1:3 Алания - Енисей 1:1 Родина Москва - Алания 1:3 Алания - Динамо Махачкала 0:0 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Алания 2:2 Алания - КАМАЗ 3:2 Алания - Ротор 0:1 Динамо Москва - Алания 3:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Алания - Акрон 2:2 Оренбург - Алания 0:0 Алания - Зенит 2:2 Алания - Томь 3:0 Факел - Алания 2:1
КАМАЗ
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
КАМАЗ - Балтика 0:0 Рубин - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Акрон 4:0 Волга Ульяновск - КАМАЗ 0:2
КАМАЗ - Краснодар-2 1:1 ФК Кубань - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:2 Нефтехимик - КАМАЗ 0:1 Рубин - КАМАЗ 5:0 Алания - КАМАЗ 3:2 Спартак-2 - КАМАЗ 3:0 Факел - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - ФК Кубань 0:0 Енисей - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0 Краснодар-2 - КАМАЗ 4:1 КАМАЗ - Велес Москва 1:3 КАМАЗ - Ротор 0:2 Нефтехимик - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Акрон 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 8 5 3 0 13 - 4 18
2. Балтика Заявка 8 4 3 1 13 - 8 15
3. Алания Заявка 8 4 3 1 13 - 8 15
4. Нефтехимик Заявка 8 4 2 2 8 - 4 14
5. Арсенал Тула Заявка 8 3 4 1 13 - 8 13
6. Рубин Заявка 8 3 4 1 14 - 9 13
7. Динамо Махачкала Заявка 8 3 4 1 7 - 5 13
8. Енисей Заявка 8 3 4 1 12 - 11 13
9. Волгарь Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
10. Краснодар-2 Заявка 8 3 1 4 7 - 9 10
11. Велес Москва Заявка 8 3 0 5 8 - 11 9
12. СКА-Хабаровск Заявка 8 2 3 3 12 - 11 9
13. Шинник Заявка 8 2 2 4 10 - 11 8
14. ФК Кубань Заявка 8 2 2 4 8 - 10 8
15. Уфа Заявка 8 2 2 4 5 - 11 8
16. Родина Москва Заявка 8 1 3 4 7 - 11 6
17. Акрон Заявка 8 1 2 5 6 - 16 5
18. Волга Ульяновск Заявка 8 1 1 6 6 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Енисей Заявка 4 3 1 0 8 - 5 10
2. Балтика Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Волгарь Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
4. Рубин Заявка 5 2 3 0 8 - 3 9
5. КАМАЗ Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6. Динамо Махачкала Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
7. Нефтехимик Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
8. СКА-Хабаровск Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
9. Велес Москва Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Арсенал Тула Заявка 4 1 3 0 7 - 6 6
11. Шинник Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12. Алания Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
13. ФК Кубань Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
14. Уфа Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
15. Родина Москва Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Волга Ульяновск Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
17. Акрон Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
18. Краснодар-2 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Краснодар-2 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
3. КАМАЗ Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
4. Арсенал Тула Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
5. Нефтехимик Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
6. Балтика Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
7. Акрон Заявка 6 1 2 3 3 - 10 5
8. Динамо Махачкала Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
9. Рубин Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
10. Родина Москва Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
11. ФК Кубань Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Уфа Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
13. Волгарь Заявка 4 0 3 1 1 - 3 3
14. Енисей Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
15. Велес Москва Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
16. Волга Ульяновск Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
17. Шинник Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
18. СКА-Хабаровск Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алания - КАМАЗ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 сентября 2022, осталось 2 дня 7 часов 39 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Алания 52.2% (24)
    X 34.8% (16)
    КАМАЗ 13% (6)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Алания - КАМАЗ онлайн

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    Прогнозы на матч Алания - КАМАЗ

    Исход игры
    Алания
    54.5% (24)
    Ничья
    31.8% (14)
    КАМАЗ
    13.6% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.95% (17)
    Меньше
    54.05% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    75.68% (28)
    Нет
    24.32% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Алания
    29.5% (13)
    1:1 Ничья
    25% (11)
    1:0 Алания
    11.4% (5)
    2:0 Алания
    9.1% (4)
    1:2 КАМАЗ
    6.8% (3)
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    КАМАЗ
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