История личных встреч
Алания
КАМАЗ
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
9 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галоян Артур
|3
|0.38
|Багаев Алан
|2
|0.25
|Машуков Ислам
|2 (1)
|0.25
|Засеев Азамат
|1
|0.13
|Корян Аршак
|1
|0.13
|Хугаев Алан
|1
|0.13
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0.13
|Кочиев Хетаг
|1
|0.13
|Хабалов Алан
|1 (1)
|0.13
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бабаев Владлен
|3
|0.38
|Шамкин Даниил
|3
|0.38
|Полюткин Антон
|1
|0.13
|Мохаммад Амир
|1
|0.13
|Серченков Сергей
|1
|0.13
|Пальцев Валентин
|1
|0.13
|Таликин Дамир
|1
|0.13
|Гаглоев Александр
|1 (1)
|0.13
Карточки
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Багаев Алан
|3
|0
|Кочиев Хетаг
|3
|0
|Засеев Азамат
|2
|0
|Хосонов Хетаг
|2
|0
|Мазурин Андрей
|2
|0
|Татаев Алексей
|0
|1
|Дзахов Давид
|1
|0
|Ташаев Александр
|1
|0
|Машуков Ислам
|1
|0
|Хугаев Алан
|1
|0
|Галоян Артур
|1
|0
|Цараев Алан
|1
|0
|Бутаев Аллон
|1
|0
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свежов Виктор
|3
|0
|Кирсанов Никита
|3
|0
|Толстопятов Николай
|3
|0
|Пальцев Валентин
|3
|0
|Гаглоев Александр
|2
|0
|Абрамов Артём
|2
|0
|Аюкин Руслан
|2
|0
|Шамкин Даниил
|2
|0
|Таликин Дамир
|2
|0
|Кириллов Юрий
|1
|0
|Мохаммад Амир
|1
|0
|Серченков Сергей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
11
8
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
7
64%
1
13%
76-90
Пропущено
4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
14
12
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
2
14%
1
8%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
2
14%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
7
50%
3
25%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Алания
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Рубин - Алания 2:2 Алания - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Алания 1:2 Алания - Нефтехимик 1:0
Уфа - Алания 1:3 Алания - Енисей 1:1 Родина Москва - Алания 1:3 Алания - Динамо Махачкала 0:0 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Алания 2:2 Алания - КАМАЗ 3:2 Алания - Ротор 0:1 Динамо Москва - Алания 3:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Алания - Акрон 2:2 Оренбург - Алания 0:0 Алания - Зенит 2:2 Алания - Томь 3:0 Факел - Алания 2:1
КАМАЗ
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
КАМАЗ - Балтика 0:0 Рубин - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Акрон 4:0 Волга Ульяновск - КАМАЗ 0:2
КАМАЗ - Краснодар-2 1:1 ФК Кубань - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:2 Нефтехимик - КАМАЗ 0:1 Рубин - КАМАЗ 5:0 Алания - КАМАЗ 3:2 Спартак-2 - КАМАЗ 3:0 Факел - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - ФК Кубань 0:0 Енисей - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0 Краснодар-2 - КАМАЗ 4:1 КАМАЗ - Велес Москва 1:3 КАМАЗ - Ротор 0:2 Нефтехимик - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Акрон 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КАМАЗ
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 4
|18
|2.
|Балтика
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|3.
|Алания
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|4.
|Нефтехимик
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 4
|14
|5.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 8
|13
|6.
|Рубин
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|7.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|7 - 5
|13
|8.
|Енисей
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 11
|13
|9.
|Волгарь
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 5
|12
|10.
|Краснодар-2
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 9
|10
|11.
|Велес Москва
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 11
|9
|12.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 11
|9
|13.
|Шинник
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|14.
|ФК Кубань
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 10
|8
|15.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 11
|8
|16.
|Родина Москва
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 11
|6
|17.
|Акрон
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 16
|5
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Енисей
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 5
|10
|2.
|Балтика
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|Волгарь
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|4.
|Рубин
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|5.
|КАМАЗ
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|6.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|11.
|Шинник
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Алания
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|14.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|15.
|Родина Москва
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
|17.
|Акрон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Краснодар-2
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|4.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|Балтика
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|7.
|Акрон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|8.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Рубин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|10.
|Родина Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|ФК Кубань
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|13.
|Волгарь
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|14.
|Енисей
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|15.
|Велес Москва
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|17.
|Шинник
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|18.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
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Прогнозы на матч Алания - КАМАЗ
Исход игры
Алания
54.5% (24)
Ничья
31.8% (14)
КАМАЗ
13.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
45.95% (17)
Меньше
54.05% (20)
Обе команды забьют
Да
75.68% (28)
Нет
24.32% (9)
Популярный счёт
2:1 Алания
29.5% (13)
1:1 Ничья
25% (11)
1:0 Алания
11.4% (5)
2:0 Алания
9.1% (4)
1:2 КАМАЗ
6.8% (3)
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