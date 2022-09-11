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  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан
2022


Стадион:
Мальмё
0:1
Первый тайм: 45+'
Норрчёпинг
0'
0:1
3' Гол
Ортмарк Якоб
9' Желтая карточка
Телин Исаак
9' Желтая карточка
Леви Йонатан

Ход матча

3'
0:1
Ортмарк Якоб
(Сигурдссон Арнор)
9'
Телин Исаак
 
9'
 
Леви Йонатан
28'
Зейдан Мустафа
Кристиансен Андерс
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Норрчёпинг
2.95
5.60
5.45
Все Коэффициенты
30
Диавара
Исмаэль
24
Нильсен
Лассе
21
Хаджикадунич
Деннис
4
Мойсандер
Никлас
15
Сисей
Йозеф
6
Левицки
Оскар
10
Кристиансен
Андерс
13
Ольссон
Мартин
8
Пенья
Серхио
9
Телин
Исаак
32
Бергет
Йо
Инге
1
Янссон
Оскар
2
Экполо
Годсвилл
4
Лунд
Марко
24
Эрикссон
Антон
20
Daniel
Eid
7
Ортмарк
Якоб
18
Скуласон
Ари
9
Траустасон
Арнор
10
Леви
Йонатан
5
Нюман
Кристоффер
8
Сигурдссон
Арнор
Мальмё
3-4-3
Норрчёпинг
4-3-3

История личных встреч

Мальмё
Норрчёпинг

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

27 матчей

48.1%
22.2%
29.7%
13 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

37%
29.6%
33.4%
10 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

А
0:2
А
1:1
А
3:2
А
1:1
А
1:1
А
1:0
А
1:1
ТМК
4:1
А
3:1
А
2:1
А
1:3
А
1:2
А
1:2
А
3:1
К
1:0
А
0:2
А
3:1
А
3:0
А
1:2
А
0:2
А
1:1
А
2:0
А
3:2
А
0:0
А
2:1
А
1:0
А
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 9 0.41
Бирманчевич Велько 5 0.23
Тойвонен Ола 3 0.14
Сейдиу Патриот 3 0.14
Зейдан Мустафа 2 0.09
Кристиансен Андерс 2 (1) 0.09
Бергет Йо Инге 2 (1) 0.09
Абубакари Малик 2 0.09
Пенья Серхио 1 0.05
Ларссон Эрик 0 0
Ольссон Мартин 0 0
Нильсен Лассе 0 0
Ракип Эрдаль 0 0
Нанаси Себастьян 0 0
Буя Турай Мохамед 0 0
Норрчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюман Кристоффер 7 0.32
Леви Йонатан 6 0.27
Сигурдссон Арнор 5 (2) 0.23
Ортмарк Якоб 4 0.18
Сема Майч 1 0.05
Daniel Eid 1 0.05
Траустасон Арнор 1 0.05
Агардиус Виктор 1 0.05
Марковик Эман 1 0.05
Скуласон Ари 0 0
Салес Жеан Карлос 0 0
Экполо Годсвилл 0 0
Абдулразак Исхак 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 6 0
Хаджикадунич Деннис 6 0
Тойвонен Ола 3 0
Ольссон Мартин 2 0
Нильсен Лассе 2 0
Бергет Йо Инге 2 0
Кристиансен Андерс 2 0
Телин Исаак 2 0
Беихмо Феликс 2 0
Нанаси Себастьян 2 0
Сейдиу Патриот 2 0
Пенья Серхио 1 0
Зейдан Мустафа 1 0
Бирманчевич Велько 1 0
Норрчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ортмарк Якоб 5 0
Скуласон Ари 4 0
Салес Жеан Карлос 4 0
Нюман Кристоффер 3 0
Вальквист Линус 3 0
Марковик Эман 3 0
Леви Йонатан 3 0
Daniel Eid 3 0
Абдулразак Исхак 3 0
Сигурдссон Арнор 2 0
Экполо Годсвилл 2 0
Сема Майч 1 0
Янссон Оскар 1 0
Лунд Марко 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Салихович Дино 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
8
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 6
11 Не забивали 14
1
5%
3
38%
1-15
1
5%
1
13%
16-30
9
45%
1
13%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
1
5%
3
38%
61-75
6
30%
0
0%
76-90

Пропущено

6
13
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 9
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
2
33%
4
31%
61-75
1
17%
4
31%
76-90

Забито

12
19
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
4
33%
1
5%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
2
17%
6
32%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
2
17%
3
16%
61-75
1
8%
6
32%
76-90

Пропущено

12
14
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
2
17%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
25%
4
29%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
3
25%
1
7%
61-75
2
17%
3
21%
76-90

Забито

32
27
19 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 10
2 Не забивали 7
5
16%
4
15%
1-15
3
9%
2
7%
16-30
11
34%
7
26%
31-45
3
9%
2
7%
46-60
3
9%
6
22%
61-75
7
22%
6
22%
76-90

Пропущено

18
27
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 17
2
11%
4
15%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
4
22%
6
22%
31-45
4
22%
3
11%
46-60
5
28%
5
19%
61-75
3
17%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мальмё - Брага 0:2 Эльфсборг - Мальмё 3:2 Braalanda IF - Мальмё 0:9 Мальмё - Кальмар 0:1
Сивасспор - Мальмё 0:2 Мьельбю - Мальмё 1:1 Мальмё - Сивасспор 3:1 Мальмё - Сундсвалль 3:1 Дюделанж - Мальмё 2:2 Сириус - Мальмё 2:1 Мальмё - Дюделанж 3:0 Мальмё - Жальгирис 0:2 Мальмё - Сириус 3:1 Жальгирис - Мальмё 1:0 Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1
Норрчёпинг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Норрчёпинг - Хаммарбю 4:1 Тебю - Норрчёпинг 0:2 Варберг БоИС - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - АИК 2:4
Эльфсборг - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Дегерфорс 2:0 Гётеборг - Норрчёпинг 2:0 Норрчёпинг - Гётеборг 0:2 Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 22 13 6 3 43 - 16 45
2. Хеккен 21 13 6 2 50 - 28 45
3. Хаммарбю 22 12 5 5 43 - 20 41
4. АИК 0:0 22 11 7 4 36 - 26 40
5. Кальмар 21 11 3 7 24 - 17 36
6. Гётеборг 21 11 3 7 30 - 18 36
7. Мальмё 0:1 22 10 4 8 29 - 22 34
8. Мьельбю 22 8 8 6 21 - 21 32
9. Эльфсборг 22 7 9 6 39 - 30 30
10. Норрчёпинг 1:0 22 7 6 9 27 - 28 27
11. Вернаму 22 6 7 9 26 - 37 25
12. Сириус 22 7 4 11 22 - 32 25
13. Варберг БоИС 0:0 22 5 7 10 18 - 35 22
14. Дегерфорс 22 4 5 13 20 - 43 17
15. Хельсинборг 21 3 5 13 16 - 33 14
16. Сундсвалль 22 3 1 18 19 - 57 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 10 9 1 0 30 - 7 28
2. Кальмар 11 8 1 2 12 - 4 25
3. Хаммарбю 12 7 4 1 27 - 9 25
4. АИК 0:0 11 7 3 1 17 - 7 24
5. Хеккен 11 7 2 2 28 - 15 23
6. Мальмё 0:1 11 7 1 3 19 - 8 22
7. Эльфсборг 10 5 4 1 24 - 15 19
8. Гётеборг 10 5 3 2 14 - 7 18
9. Мьельбю 11 4 5 2 15 - 13 17
10. Сириус 11 5 0 6 12 - 13 15
11. Варберг БоИС 0:0 12 3 5 4 10 - 16 14
12. Норрчёпинг 1:0 11 4 2 5 18 - 15 14
13. Вернаму 10 3 5 2 11 - 9 14
14. Дегерфорс 11 3 4 4 11 - 17 13
15. Хельсинборг 11 2 3 6 6 - 13 9
16. Сундсвалль 11 3 0 8 13 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 10 6 4 0 22 - 13 22
2. Гётеборг 11 6 0 5 16 - 11 18
3. Юргорден 12 4 5 3 13 - 9 17
4. АИК 0:0 11 4 4 3 19 - 19 16
5. Хаммарбю 10 5 1 4 16 - 11 16
6. Мьельбю 11 4 3 4 6 - 8 15
7. Норрчёпинг 1:0 11 3 4 4 9 - 13 13
8. Мальмё 0:1 11 3 3 5 10 - 14 12
9. Кальмар 10 3 2 5 12 - 13 11
10. Эльфсборг 12 2 5 5 15 - 15 11
11. Вернаму 12 3 2 7 15 - 28 11
12. Сириус 11 2 4 5 10 - 19 10
13. Варберг БоИС 0:0 10 2 2 6 8 - 19 8
14. Хельсинборг 10 1 2 7 10 - 20 5
15. Дегерфорс 11 1 1 9 9 - 26 4
16. Сундсвалль 11 0 1 10 6 - 29 1
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Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 25 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 18
Гётеборг Берг Маркус 11 (5)
Хаммарбю Бесара Нахир 10 (8)
Мальмё Телин Исаак 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сириус Матисен Маркус 8
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 8
Эльфсборг Рёмер Андре 7
Варберг БоИС Станисич Оливер 7
Дегерфорс Гайаю Джозеф-Клод 1 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Норрчёпинг
2.95
5.60
5.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мальмё 0:1 Норрчёпинг онлайн

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