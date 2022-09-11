Стадион: Эледа
0:1
Первый тайм: 45+'
Ход матча
3'
0:1
9'
9'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
68 Владение мячом, % 32
15
Сисей
Йозеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ларссон ХугоПолузащитник
- Нападающий
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
-
Главный тренер: Харейде Оге
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Daniel EidЗащитник
- Полузащитник
-
18 Скуласон АриПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Леви ЙонатанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сема МайчПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
История личных встреч
Мальмё
Норрчёпинг
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
27 матчей
48.1%
22.2%
29.7%
13 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
37%
29.6%
33.4%
10 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|9
|0.41
|Бирманчевич Велько
|5
|0.23
|Тойвонен Ола
|3
|0.14
|Сейдиу Патриот
|3
|0.14
|Зейдан Мустафа
|2
|0.09
|Кристиансен Андерс
|2 (1)
|0.09
|Бергет Йо Инге
|2 (1)
|0.09
|Абубакари Малик
|2
|0.09
|Пенья Серхио
|1
|0.05
|Ларссон Эрик
|0
|0
|Ольссон Мартин
|0
|0
|Нильсен Лассе
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
|Нанаси Себастьян
|0
|0
|Буя Турай Мохамед
|0
|0
Норрчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нюман Кристоффер
|7
|0.32
|Леви Йонатан
|6
|0.27
|Сигурдссон Арнор
|5 (2)
|0.23
|Ортмарк Якоб
|4
|0.18
|Сема Майч
|1
|0.05
|Daniel Eid
|1
|0.05
|Траустасон Арнор
|1
|0.05
|Агардиус Виктор
|1
|0.05
|Марковик Эман
|1
|0.05
|Скуласон Ари
|0
|0
|Салес Жеан Карлос
|0
|0
|Экполо Годсвилл
|0
|0
|Абдулразак Исхак
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|6
|0
|Хаджикадунич Деннис
|6
|0
|Тойвонен Ола
|3
|0
|Ольссон Мартин
|2
|0
|Нильсен Лассе
|2
|0
|Бергет Йо Инге
|2
|0
|Кристиансен Андерс
|2
|0
|Телин Исаак
|2
|0
|Беихмо Феликс
|2
|0
|Нанаси Себастьян
|2
|0
|Сейдиу Патриот
|2
|0
|Пенья Серхио
|1
|0
|Зейдан Мустафа
|1
|0
|Бирманчевич Велько
|1
|0
Норрчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ортмарк Якоб
|5
|0
|Скуласон Ари
|4
|0
|Салес Жеан Карлос
|4
|0
|Нюман Кристоффер
|3
|0
|Вальквист Линус
|3
|0
|Марковик Эман
|3
|0
|Леви Йонатан
|3
|0
|Daniel Eid
|3
|0
|Абдулразак Исхак
|3
|0
|Сигурдссон Арнор
|2
|0
|Экполо Годсвилл
|2
|0
|Сема Майч
|1
|0
|Янссон Оскар
|1
|0
|Лунд Марко
|1
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
|Салихович Дино
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
8
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 6
11 Не забивали 14
1
5%
3
38%
1-15
1
5%
1
13%
16-30
9
45%
1
13%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
1
5%
3
38%
61-75
6
30%
0
0%
76-90
Пропущено
6
13
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 9
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
2
33%
4
31%
61-75
1
17%
4
31%
76-90
Забито
12
19
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
4
33%
1
5%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
2
17%
6
32%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
2
17%
3
16%
61-75
1
8%
6
32%
76-90
Пропущено
12
14
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
2
17%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
25%
4
29%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
3
25%
1
7%
61-75
2
17%
3
21%
76-90
Забито
32
27
19 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 10
2 Не забивали 7
5
16%
4
15%
1-15
3
9%
2
7%
16-30
11
34%
7
26%
31-45
3
9%
2
7%
46-60
3
9%
6
22%
61-75
7
22%
6
22%
76-90
Пропущено
18
27
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 17
2
11%
4
15%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
4
22%
6
22%
31-45
4
22%
3
11%
46-60
5
28%
5
19%
61-75
3
17%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мальмё - Брага 0:2 Эльфсборг - Мальмё 3:2 Braalanda IF - Мальмё 0:9 Мальмё - Кальмар 0:1
Сивасспор - Мальмё 0:2 Мьельбю - Мальмё 1:1 Мальмё - Сивасспор 3:1 Мальмё - Сундсвалль 3:1 Дюделанж - Мальмё 2:2 Сириус - Мальмё 2:1 Мальмё - Дюделанж 3:0 Мальмё - Жальгирис 0:2 Мальмё - Сириус 3:1 Жальгирис - Мальмё 1:0 Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1
Норрчёпинг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Норрчёпинг - Хаммарбю 4:1 Тебю - Норрчёпинг 0:2 Варберг БоИС - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - АИК 2:4
Эльфсборг - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Дегерфорс 2:0 Гётеборг - Норрчёпинг 2:0 Норрчёпинг - Гётеборг 0:2 Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|22
|13
|6
|3
|43 - 16
|45
|2.
|Хеккен
|21
|13
|6
|2
|50 - 28
|45
|3.
|Хаммарбю
|22
|12
|5
|5
|43 - 20
|41
|4.
|АИК
|0:0
|22
|11
|7
|4
|36 - 26
|40
|5.
|Кальмар
|21
|11
|3
|7
|24 - 17
|36
|6.
|Гётеборг
|21
|11
|3
|7
|30 - 18
|36
|7.
|Мальмё
|0:1
|22
|10
|4
|8
|29 - 22
|34
|8.
|Мьельбю
|22
|8
|8
|6
|21 - 21
|32
|9.
|Эльфсборг
|22
|7
|9
|6
|39 - 30
|30
|10.
|Норрчёпинг
|1:0
|22
|7
|6
|9
|27 - 28
|27
|11.
|Вернаму
|22
|6
|7
|9
|26 - 37
|25
|12.
|Сириус
|22
|7
|4
|11
|22 - 32
|25
|13.
|Варберг БоИС
|0:0
|22
|5
|7
|10
|18 - 35
|22
|14.
|Дегерфорс
|22
|4
|5
|13
|20 - 43
|17
|15.
|Хельсинборг
|21
|3
|5
|13
|16 - 33
|14
|16.
|Сундсвалль
|22
|3
|1
|18
|19 - 57
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|10
|9
|1
|0
|30 - 7
|28
|2.
|Кальмар
|11
|8
|1
|2
|12 - 4
|25
|3.
|Хаммарбю
|12
|7
|4
|1
|27 - 9
|25
|4.
|АИК
|0:0
|11
|7
|3
|1
|17 - 7
|24
|5.
|Хеккен
|11
|7
|2
|2
|28 - 15
|23
|6.
|Мальмё
|0:1
|11
|7
|1
|3
|19 - 8
|22
|7.
|Эльфсборг
|10
|5
|4
|1
|24 - 15
|19
|8.
|Гётеборг
|10
|5
|3
|2
|14 - 7
|18
|9.
|Мьельбю
|11
|4
|5
|2
|15 - 13
|17
|10.
|Сириус
|11
|5
|0
|6
|12 - 13
|15
|11.
|Варберг БоИС
|0:0
|12
|3
|5
|4
|10 - 16
|14
|12.
|Норрчёпинг
|1:0
|11
|4
|2
|5
|18 - 15
|14
|13.
|Вернаму
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|14.
|Дегерфорс
|11
|3
|4
|4
|11 - 17
|13
|15.
|Хельсинборг
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|16.
|Сундсвалль
|11
|3
|0
|8
|13 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|10
|6
|4
|0
|22 - 13
|22
|2.
|Гётеборг
|11
|6
|0
|5
|16 - 11
|18
|3.
|Юргорден
|12
|4
|5
|3
|13 - 9
|17
|4.
|АИК
|0:0
|11
|4
|4
|3
|19 - 19
|16
|5.
|Хаммарбю
|10
|5
|1
|4
|16 - 11
|16
|6.
|Мьельбю
|11
|4
|3
|4
|6 - 8
|15
|7.
|Норрчёпинг
|1:0
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|8.
|Мальмё
|0:1
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|9.
|Кальмар
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|10.
|Эльфсборг
|12
|2
|5
|5
|15 - 15
|11
|11.
|Вернаму
|12
|3
|2
|7
|15 - 28
|11
|12.
|Сириус
|11
|2
|4
|5
|10 - 19
|10
|13.
|Варберг БоИС
|0:0
|10
|2
|2
|6
|8 - 19
|8
|14.
|Хельсинборг
|10
|1
|2
|7
|10 - 20
|5
|15.
|Дегерфорс
|11
|1
|1
|9
|9 - 26
|4
|16.
|Сундсвалль
|11
|0
|1
|10
|6 - 29
|1
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|Хеккен
|Еремеефф Александер
|25 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|18
|Гётеборг
|Берг Маркус
|11 (5)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|10 (8)
|Мальмё
|Телин Исаак
|9 (1)
|Сириус
|Матисен Маркус
|8
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|8
|Эльфсборг
|Рёмер Андре
|7
|Варберг БоИС
|Станисич Оливер
|7
|Дегерфорс
|Гайаю Джозеф-Клод
|1 5