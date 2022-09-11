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  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан
2022


Стадион: Зрители: 14751
Мальмё
2:1
Конец матча
Норрчёпинг
0'
0:1
3' Гол
Ортмарк Якоб
9' Желтая карточка
Телин Исаак
9' Желтая карточка
Леви Йонатан
61' Желтая карточка
Ольссон Мартин
62' Желтая карточка
Лунд Марко
0:1
63' Не забитый пенальти
Телин Исаак
66' Желтая карточка
Ортмарк Якоб
1:1
70' Гол
Зейдан Мустафа
2:1
73' Гол
Телин Исаак
90' Вторая желтая карточка
Лунд Марко
90' Желтая карточка
Салихович Дино
90'+6
30
Диавара
Исмаэль
24
Нильсен
Лассе
21
Хаджикадунич
Деннис
4
Мойсандер
Никлас
15
Сисей
Йозеф
6
Левицки
Оскар
10
Кристиансен
Андерс
13
Ольссон
Мартин
8
Пенья
Серхио
9
Телин
Исаак
32
Бергет
Йо
Инге
1
Янссон
Оскар
2
Экполо
Годсвилл
4
Лунд
Марко
24
Эрикссон
Антон
20
Daniel
Eid
7
Ортмарк
Якоб
18
Скуласон
Ари
9
Траустасон
Арнор
10
Леви
Йонатан
5
Нюман
Кристоффер
8
Сигурдссон
Арнор
Мальмё
3-4-3
Норрчёпинг
4-3-3

История личных встреч

Мальмё
Норрчёпинг

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

27 матчей

48.1%
22.2%
29.7%
13 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

37%
29.6%
33.4%
10 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

А
0:2
А
1:1
А
3:2
А
1:1
А
1:1
А
1:0
А
1:1
ТМК
4:1
А
3:1
А
2:1
А
1:3
А
1:2
А
1:2
А
3:1
К
1:0
А
0:2
А
3:1
А
3:0
А
1:2
А
0:2
А
1:1
А
2:0
А
3:2
А
0:0
А
2:1
А
1:0
А
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 10 0.45
Бирманчевич Велько 5 0.23
Зейдан Мустафа 3 0.14
Тойвонен Ола 3 0.14
Сейдиу Патриот 3 0.14
Кристиансен Андерс 2 (1) 0.09
Бергет Йо Инге 2 (1) 0.09
Абубакари Малик 2 0.09
Пенья Серхио 1 0.05
Ларссон Эрик 0 0
Ольссон Мартин 0 0
Нильсен Лассе 0 0
Ракип Эрдаль 0 0
Нанаси Себастьян 0 0
Буя Турай Мохамед 0 0
Норрчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюман Кристоффер 7 0.32
Леви Йонатан 6 0.27
Сигурдссон Арнор 5 (2) 0.23
Ортмарк Якоб 4 0.18
Сема Майч 1 0.05
Daniel Eid 1 0.05
Траустасон Арнор 1 0.05
Агардиус Виктор 1 0.05
Марковик Эман 1 0.05
Скуласон Ари 0 0
Салес Жеан Карлос 0 0
Экполо Годсвилл 0 0
Абдулразак Исхак 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 6 0
Хаджикадунич Деннис 6 0
Ольссон Мартин 3 0
Тойвонен Ола 3 0
Нильсен Лассе 2 0
Бергет Йо Инге 2 0
Кристиансен Андерс 2 0
Телин Исаак 2 0
Беихмо Феликс 2 0
Нанаси Себастьян 2 0
Сейдиу Патриот 2 0
Пенья Серхио 1 0
Зейдан Мустафа 1 0
Бирманчевич Велько 1 0
Норрчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ортмарк Якоб 6 0
Скуласон Ари 4 0
Салес Жеан Карлос 4 0
Лунд Марко 2 1
Нюман Кристоффер 3 0
Вальквист Линус 3 0
Марковик Эман 3 0
Леви Йонатан 3 0
Daniel Eid 3 0
Абдулразак Исхак 3 0
Сигурдссон Арнор 2 0
Экполо Годсвилл 2 0
Салихович Дино 2 0
Сема Майч 1 0
Янссон Оскар 1 0
Эрикссон Антон 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
9
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 7
11 Не забивали 14
1
5%
4
44%
1-15
1
5%
1
11%
16-30
9
41%
1
11%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
3
14%
3
33%
61-75
6
27%
0
0%
76-90

Пропущено

7
15
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 10
1
14%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
2
29%
1
7%
46-60
2
29%
6
40%
61-75
1
14%
4
27%
76-90

Забито

12
19
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
4
33%
1
5%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
2
17%
6
32%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
2
17%
3
16%
61-75
1
8%
6
32%
76-90

Пропущено

12
14
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
2
17%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
25%
4
29%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
3
25%
1
7%
61-75
2
17%
3
21%
76-90

Забито

34
28
19 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 11
2 Не забивали 7
5
15%
5
18%
1-15
3
9%
2
7%
16-30
11
32%
7
25%
31-45
3
9%
2
7%
46-60
5
15%
6
21%
61-75
7
21%
6
21%
76-90

Пропущено

19
29
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 18
3
16%
4
14%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
4
21%
6
21%
31-45
4
21%
3
10%
46-60
5
26%
7
24%
61-75
3
16%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мальмё - Брага 0:2 Эльфсборг - Мальмё 3:2 Braalanda IF - Мальмё 0:9 Мальмё - Кальмар 0:1
Сивасспор - Мальмё 0:2 Мьельбю - Мальмё 1:1 Мальмё - Сивасспор 3:1 Мальмё - Сундсвалль 3:1 Дюделанж - Мальмё 2:2 Сириус - Мальмё 2:1 Мальмё - Дюделанж 3:0 Мальмё - Жальгирис 0:2 Мальмё - Сириус 3:1 Жальгирис - Мальмё 1:0 Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1
Норрчёпинг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Норрчёпинг - Хаммарбю 4:1 Тебю - Норрчёпинг 0:2 Варберг БоИС - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - АИК 2:4
Эльфсборг - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Дегерфорс 2:0 Гётеборг - Норрчёпинг 2:0 Норрчёпинг - Гётеборг 0:2 Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 22 13 6 3 43 - 16 45
2. Хеккен 21 13 6 2 50 - 28 45
3. Хаммарбю 22 12 5 5 43 - 20 41
4. АИК 22 11 6 5 36 - 28 39
5. Мальмё 22 11 4 7 31 - 22 37
6. Кальмар 21 11 3 7 24 - 17 36
7. Гётеборг 21 11 3 7 30 - 18 36
8. Мьельбю 22 8 8 6 21 - 21 32
9. Эльфсборг 22 7 9 6 39 - 30 30
10. Вернаму 22 6 7 9 26 - 37 25
11. Сириус 22 7 4 11 22 - 32 25
12. Варберг БоИС 22 6 6 10 20 - 35 24
13. Норрчёпинг 22 6 6 10 27 - 30 24
14. Дегерфорс 22 4 5 13 20 - 43 17
15. Хельсинборг 21 3 5 13 16 - 33 14
16. Сундсвалль 22 3 1 18 19 - 57 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 10 9 1 0 30 - 7 28
2. Мальмё 11 8 1 2 21 - 8 25
3. Кальмар 11 8 1 2 12 - 4 25
4. Хаммарбю 12 7 4 1 27 - 9 25
5. АИК 11 7 3 1 17 - 7 24
6. Хеккен 11 7 2 2 28 - 15 23
7. Эльфсборг 10 5 4 1 24 - 15 19
8. Гётеборг 10 5 3 2 14 - 7 18
9. Мьельбю 11 4 5 2 15 - 13 17
10. Варберг БоИС 12 4 4 4 12 - 16 16
11. Сириус 11 5 0 6 12 - 13 15
12. Норрчёпинг 11 4 2 5 18 - 15 14
13. Вернаму 10 3 5 2 11 - 9 14
14. Дегерфорс 11 3 4 4 11 - 17 13
15. Хельсинборг 11 2 3 6 6 - 13 9
16. Сундсвалль 11 3 0 8 13 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 10 6 4 0 22 - 13 22
2. Гётеборг 11 6 0 5 16 - 11 18
3. Юргорден 12 4 5 3 13 - 9 17
4. Хаммарбю 10 5 1 4 16 - 11 16
5. Мьельбю 11 4 3 4 6 - 8 15
6. АИК 11 4 3 4 19 - 21 15
7. Мальмё 11 3 3 5 10 - 14 12
8. Кальмар 10 3 2 5 12 - 13 11
9. Эльфсборг 12 2 5 5 15 - 15 11
10. Вернаму 12 3 2 7 15 - 28 11
11. Сириус 11 2 4 5 10 - 19 10
12. Норрчёпинг 11 2 4 5 9 - 15 10
13. Варберг БоИС 10 2 2 6 8 - 19 8
14. Хельсинборг 10 1 2 7 10 - 20 5
15. Дегерфорс 11 1 1 9 9 - 26 4
16. Сундсвалль 11 0 1 10 6 - 29 1
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Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 25 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 18
Гётеборг Берг Маркус 11 (5)
Мальмё Телин Исаак 10 (2)
Хаммарбю Бесара Нахир 10 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Сириус Матисен Маркус 8
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 8
Эльфсборг Рёмер Андре 7
Варберг БоИС Станисич Оливер 7
Дегерфорс Гайаю Джозеф-Клод 1 5
Весь список
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