Стадион: Varberg Energi Arena
0:0
Перерыв
0'
8' Желтая карточкаТранберг Робин
19' Желтая карточкаЙоханссон Александр
19' Желтая карточкаАйяри Ясин
25' Желтая карточкаЛильенбэк Антон
26' Желтая карточкаЛе Ру Люк
Ход матча
19'
25'
26'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 8
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
22
Боман
Андре
17
Лушаку
Исмет
21
Filipe
Sisse
25
Оума
Эрик
26
Айяри
Ясин
17
Тиль
Венсан
10
Бауи
Набиль
34
Ринг
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Боман АндреЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Лушаку ИсметПолузащитник
-
21 Filipe SisseПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
42 Лукич СтоянВратарь
-
15 Менса ГидеонЗащитник
- Защитник
-
32 Кюнст ДесНападающий
-
-
19 Filip Bohman
-
-
Главный тренер: Joakim Persson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
-
17 Тиль ВенсанНападающий
-
10 Бауи НабильНападающий
-
34 Ринг ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Сисей ЙесперПолузащитник
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
-
38 Taha Ayari
-
Главный тренер: Энок Гойтом
История личных встреч
Варберг БоИС
АИК
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симович Робин
|5 (2)
|0.23
|Йоханссон Александр
|3
|0.14
|Карлссон Тобиас III
|1
|0.05
|Eliton Junior
|1
|0.05
|Винбо Альбин
|1
|0.05
|Линднер Йоаким
|1
|0.05
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0.05
|Менса Гидеон
|1
|0.05
|Станисич Оливер
|1
|0.05
|Альфонси Оливер
|1
|0.05
|Filipe Sisse
|1
|0.05
|Jaheem Burke
|1 (1)
|0.05
|Лильенбэк Антон
|0
|0
|Лушаку Исмет
|0
|0
|Боман Андре
|0
|0
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стефанелли Николас
|7
|0.32
|Бауи Набиль
|6
|0.27
|Ларссон Себастьян
|5 (5)
|0.23
|Ларссон Джордан
|3
|0.14
|Айяри Ясин
|3
|0.14
|Оума Эрик
|2
|0.09
|Люстиг Микаэль
|2
|0.09
|Гвидетти Йон
|2
|0.09
|Милошевич Александер
|2
|0.09
|Ахмед Амар
|1
|0.05
|Мбунга-Кимпиока Бенджамин
|1
|0.05
|Ринг Эрик
|0
|0
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Бьорнстрем Аксель
|0
|0
|Тиль Венсан
|0
|0
|Мендес Юсафат
|0
|0
Карточки
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биркфельдт Йон
|8
|0
|Станисич Оливер
|7
|0
|Транберг Робин
|6
|0
|Симович Робин
|4
|0
|Менса Гидеон
|4
|0
|Ле Ру Люк
|4
|0
|Лушаку Исмет
|4
|0
|Мэтьюз Ташрик
|2
|1
|Линднер Йоаким
|3
|0
|Альфонси Оливер
|3
|0
|Filipe Sisse
|1
|1
|Закриссон Хампус
|2
|0
|Сверриссон Оскар
|2
|0
|Лильенбэк Антон
|2
|0
|Йоханссон Александр
|2
|0
|Eliton Junior
|2
|0
|Винбо Альбин
|2
|0
|Jaheem Burke
|2
|0
|Карлссон Тобиас III
|1
|0
|Андерссон Фредрик
|1
|0
|Боман Андре
|1
|0
|Карлссон Виктор
|1
|0
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Себастьян
|6
|0
|Милошевич Александер
|5
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|4
|0
|Оума Эрик
|4
|0
|Хуссейн Билаль
|3
|0
|Бьорнстрем Аксель
|3
|0
|Айяри Ясин
|3
|0
|Тиль Венсан
|1
|1
|Нордфельдт Кристоффер
|2
|0
|Бауи Набиль
|2
|0
|Гвидетти Йон
|2
|0
|Сисей Йеспер
|2
|0
|Люстиг Микаэль
|1
|0
|Яношевич Будимир
|1
|0
|Эльбузеди Закари
|1
|0
|Ринг Эрик
|1
|0
|Мендес Юсафат
|1
|0
|Атола Генри
|1
|0
|Коллинс Шичендже
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
19
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 13
2
20%
2
11%
1-15
2
20%
3
16%
16-30
2
20%
3
16%
31-45
1
10%
3
16%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
3
30%
3
16%
76-90
Пропущено
16
19
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
13%
4
21%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
5
31%
5
26%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
3
19%
3
16%
76-90
Забито
8
16
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
2
25%
2
13%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
1
13%
6
38%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
38%
1
6%
61-75
1
13%
4
25%
76-90
Пропущено
19
8
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
2
11%
0
0%
1-15
1
5%
3
38%
16-30
6
32%
3
38%
31-45
2
11%
1
13%
46-60
3
16%
1
13%
61-75
5
26%
0
0%
76-90
Забито
18
35
10 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 12
10 Не забивали 3
4
22%
4
11%
1-15
3
17%
4
11%
16-30
3
17%
9
26%
31-45
1
6%
5
14%
46-60
3
17%
6
17%
61-75
4
22%
7
20%
76-90
Пропущено
35
27
15 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
4
11%
4
15%
1-15
3
9%
4
15%
16-30
8
23%
7
26%
31-45
7
20%
6
22%
46-60
5
14%
3
11%
61-75
8
23%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Юнгшиле - Варберг БоИС 0:4 Варберг БоИС - Норрчёпинг 1:1 Варберг БоИС - Юргорден 2:2
Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Гётеборг 0:4 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Варберг БоИС - Норрбю 1:1 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 АИК - Варберг БоИС 1:0
АИК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
АИК - Сундсвалль 4:0 Худиксвалль - АИК 2:4 АИК - Хаммарбю 2:2 АИК - Словацко 0:1
Норрчёпинг - АИК 2:4 Словацко - АИК 3:0 АИК - Вернаму 2:2 Шкендия - АИК 1:1 Кальмар - АИК 1:0 АИК - Шкендия 1:1 АИК - Ворскла 2:0 Вернаму - АИК 2:3 Ворскла - АИК 3:2 АИК - Кальмар 1:0 Эльфсборг - АИК 2:2 АИК - Мьельбю 0:1 Дегерфорс - АИК 1:1 АИК - Эребру 3:2 Мольде - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|22
|13
|6
|3
|43 - 16
|45
|2.
|Хеккен
|21
|13
|6
|2
|50 - 28
|45
|3.
|Хаммарбю
|22
|12
|5
|5
|43 - 20
|41
|4.
|АИК
|0:0
|22
|11
|7
|4
|36 - 26
|40
|5.
|Кальмар
|21
|11
|3
|7
|24 - 17
|36
|6.
|Гётеборг
|21
|11
|3
|7
|30 - 18
|36
|7.
|Мальмё
|0:1
|22
|10
|4
|8
|29 - 22
|34
|8.
|Мьельбю
|22
|8
|8
|6
|21 - 21
|32
|9.
|Эльфсборг
|22
|7
|9
|6
|39 - 30
|30
|10.
|Норрчёпинг
|1:0
|22
|7
|6
|9
|27 - 28
|27
|11.
|Вернаму
|22
|6
|7
|9
|26 - 37
|25
|12.
|Сириус
|22
|7
|4
|11
|22 - 32
|25
|13.
|Варберг БоИС
|0:0
|22
|5
|7
|10
|18 - 35
|22
|14.
|Дегерфорс
|22
|4
|5
|13
|20 - 43
|17
|15.
|Хельсинборг
|21
|3
|5
|13
|16 - 33
|14
|16.
|Сундсвалль
|22
|3
|1
|18
|19 - 57
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|10
|9
|1
|0
|30 - 7
|28
|2.
|Кальмар
|11
|8
|1
|2
|12 - 4
|25
|3.
|Хаммарбю
|12
|7
|4
|1
|27 - 9
|25
|4.
|АИК
|0:0
|11
|7
|3
|1
|17 - 7
|24
|5.
|Хеккен
|11
|7
|2
|2
|28 - 15
|23
|6.
|Мальмё
|0:1
|11
|7
|1
|3
|19 - 8
|22
|7.
|Эльфсборг
|10
|5
|4
|1
|24 - 15
|19
|8.
|Гётеборг
|10
|5
|3
|2
|14 - 7
|18
|9.
|Мьельбю
|11
|4
|5
|2
|15 - 13
|17
|10.
|Сириус
|11
|5
|0
|6
|12 - 13
|15
|11.
|Варберг БоИС
|0:0
|12
|3
|5
|4
|10 - 16
|14
|12.
|Норрчёпинг
|1:0
|11
|4
|2
|5
|18 - 15
|14
|13.
|Вернаму
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|14.
|Дегерфорс
|11
|3
|4
|4
|11 - 17
|13
|15.
|Хельсинборг
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|16.
|Сундсвалль
|11
|3
|0
|8
|13 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|10
|6
|4
|0
|22 - 13
|22
|2.
|Гётеборг
|11
|6
|0
|5
|16 - 11
|18
|3.
|Юргорден
|12
|4
|5
|3
|13 - 9
|17
|4.
|АИК
|0:0
|11
|4
|4
|3
|19 - 19
|16
|5.
|Хаммарбю
|10
|5
|1
|4
|16 - 11
|16
|6.
|Мьельбю
|11
|4
|3
|4
|6 - 8
|15
|7.
|Норрчёпинг
|1:0
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|8.
|Мальмё
|0:1
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|9.
|Кальмар
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|10.
|Эльфсборг
|12
|2
|5
|5
|15 - 15
|11
|11.
|Вернаму
|12
|3
|2
|7
|15 - 28
|11
|12.
|Сириус
|11
|2
|4
|5
|10 - 19
|10
|13.
|Варберг БоИС
|0:0
|10
|2
|2
|6
|8 - 19
|8
|14.
|Хельсинборг
|10
|1
|2
|7
|10 - 20
|5
|15.
|Дегерфорс
|11
|1
|1
|9
|9 - 26
|4
|16.
|Сундсвалль
|11
|0
|1
|10
|6 - 29
|1
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|Хеккен
|Еремеефф Александер
|25 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|18
|Гётеборг
|Берг Маркус
|11 (5)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|10 (8)
|Мальмё
|Телин Исаак
|9 (1)
|Сириус
|Матисен Маркус
|8
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|8
|Эльфсборг
|Рёмер Андре
|7
|Варберг БоИС
|Станисич Оливер
|7
|Дегерфорс
|Гайаю Джозеф-Клод
|1 5