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  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан
2022


Стадион: Зрители: 2786
Варберг БоИС
2:0
Конец матча
АИК
0'
8' Желтая карточка
Транберг Робин
19' Желтая карточка
Йоханссон Александр
19' Желтая карточка
Айяри Ясин
25' Желтая карточка
Лильенбэк Антон
26' Желтая карточка
Ле Ру Люк
1:0
78' Гол
Транберг Робин
2:0
80' Гол
Filipe Sisse
88' Желтая карточка
Filip Bohman
90'+5

Ход матча

8'
Транберг Робин
 
19'
Йоханссон Александр
 
19'
 
Айяри Ясин
25'
Лильенбэк Антон
 
26'
Ле Ру Люк
 
62'
 
Гвидетти Йон
Ринг Эрик
62'
 
Бьорнстрем Аксель
Мендес Юсафат
66'
Filip Bohman
Йоханссон Александр
 
78'
Транберг Робин
(Линднер Йоаким)
1:0
80'
Filipe Sisse
(Симович Робин)
2:0
82'
 
Taha Ayari
Тиль Венсан
88'
Filip Bohman
 
90'
Менса Гидеон
Filipe Sisse
 
90'
Альфонси Оливер
Лушаку Исмет
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 22 Нарушения правил 13
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
29
Андерссон
Фредрик
22
Боман
Андре
18
Линднер
Йоаким
2
Биркфельдт
Йон
23
Лильенбэк
Антон
7
Транберг
Робин
17
Лушаку
Исмет
21
Filipe
Sisse
8
Ле
Ру
Люк
16
Йоханссон
Александр
9
Симович
Робин
15
Нордфельдт
Кристоффер
2
Мендес
Юсафат
33
Люстиг
Микаэль
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Оума
Эрик
9
Стефанелли
Николас
8
Хуссейн
Билаль
26
Айяри
Ясин
17
Тиль
Венсан
10
Бауи
Набиль
34
Ринг
Эрик
Варберг БоИС
4-5-1
АИК
4-3-3

История личных встреч

Варберг БоИС
АИК

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

А
1:0
А
0:1
А
2:1
А
1:0
А
2:2
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симович Робин 5 (2) 0.23
Йоханссон Александр 3 0.14
Filipe Sisse 2 0.09
Карлссон Тобиас III 1 0.05
Линднер Йоаким 1 0.05
Eliton Junior 1 0.05
Винбо Альбин 1 0.05
Транберг Робин 1 0.05
Карлссон Аджей Симон 1 0.05
Менса Гидеон 1 0.05
Станисич Оливер 1 0.05
Альфонси Оливер 1 0.05
Jaheem Burke 1 (1) 0.05
Лильенбэк Антон 0 0
Лушаку Исмет 0 0
Боман Андре 0 0
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанелли Николас 7 0.32
Бауи Набиль 6 0.27
Ларссон Себастьян 5 (5) 0.23
Ларссон Джордан 3 0.14
Айяри Ясин 3 0.14
Оума Эрик 2 0.09
Люстиг Микаэль 2 0.09
Гвидетти Йон 2 0.09
Милошевич Александер 2 0.09
Ахмед Амар 1 0.05
Мбунга-Кимпиока Бенджамин 1 0.05
Ринг Эрик 0 0
Хуссейн Билаль 0 0
Бьорнстрем Аксель 0 0
Тиль Венсан 0 0
Мендес Юсафат 0 0

Карточки

Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биркфельдт Йон 8 0
Станисич Оливер 7 0
Транберг Робин 6 0
Симович Робин 4 0
Менса Гидеон 4 0
Ле Ру Люк 4 0
Лушаку Исмет 4 0
Мэтьюз Ташрик 2 1
Линднер Йоаким 3 0
Альфонси Оливер 3 0
Filipe Sisse 1 1
Закриссон Хампус 2 0
Сверриссон Оскар 2 0
Лильенбэк Антон 2 0
Йоханссон Александр 2 0
Eliton Junior 2 0
Винбо Альбин 2 0
Jaheem Burke 2 0
Карлссон Тобиас III 1 0
Андерссон Фредрик 1 0
Боман Андре 1 0
Карлссон Виктор 1 0
Filip Bohman 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Себастьян 6 0
Милошевич Александер 5 0
Папаяннопулос Сотирис 4 0
Оума Эрик 4 0
Хуссейн Билаль 3 0
Бьорнстрем Аксель 3 0
Айяри Ясин 3 0
Тиль Венсан 1 1
Нордфельдт Кристоффер 2 0
Бауи Набиль 2 0
Гвидетти Йон 2 0
Сисей Йеспер 2 0
Люстиг Микаэль 1 0
Яношевич Будимир 1 0
Эльбузеди Закари 1 0
Ринг Эрик 1 0
Мендес Юсафат 1 0
Атола Генри 1 0
Коллинс Шичендже 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
19
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
2
17%
2
11%
1-15
2
17%
3
16%
16-30
2
17%
3
16%
31-45
1
8%
3
16%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
5
42%
3
16%
76-90

Пропущено

16
21
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
2
13%
4
19%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
2
13%
4
19%
31-45
5
31%
5
24%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
3
19%
5
24%
76-90

Забито

8
16
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
2
25%
2
13%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
1
13%
6
38%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
38%
1
6%
61-75
1
13%
4
25%
76-90

Пропущено

19
8
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
2
11%
0
0%
1-15
1
5%
3
38%
16-30
6
32%
3
38%
31-45
2
11%
1
13%
46-60
3
16%
1
13%
61-75
5
26%
0
0%
76-90

Забито

20
35
10 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 12
10 Не забивали 4
4
20%
4
11%
1-15
3
15%
4
11%
16-30
3
15%
9
26%
31-45
1
5%
5
14%
46-60
3
15%
6
17%
61-75
6
30%
7
20%
76-90

Пропущено

35
29
15 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
4
11%
4
14%
1-15
3
9%
4
14%
16-30
8
23%
7
24%
31-45
7
20%
6
21%
46-60
5
14%
3
10%
61-75
8
23%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Юнгшиле - Варберг БоИС 0:4 Варберг БоИС - Норрчёпинг 1:1 Варберг БоИС - Юргорден 2:2
Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Гётеборг 0:4 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Варберг БоИС - Норрбю 1:1 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 АИК - Варберг БоИС 1:0
АИК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
АИК - Сундсвалль 4:0 Худиксвалль - АИК 2:4 АИК - Хаммарбю 2:2 АИК - Словацко 0:1
Норрчёпинг - АИК 2:4 Словацко - АИК 3:0 АИК - Вернаму 2:2 Шкендия - АИК 1:1 Кальмар - АИК 1:0 АИК - Шкендия 1:1 АИК - Ворскла 2:0 Вернаму - АИК 2:3 Ворскла - АИК 3:2 АИК - Кальмар 1:0 Эльфсборг - АИК 2:2 АИК - Мьельбю 0:1 Дегерфорс - АИК 1:1 АИК - Эребру 3:2 Мольде - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 22 13 6 3 43 - 16 45
2. Хеккен 21 13 6 2 50 - 28 45
3. Хаммарбю 22 12 5 5 43 - 20 41
4. АИК 22 11 6 5 36 - 28 39
5. Мальмё 22 11 4 7 31 - 22 37
6. Кальмар 21 11 3 7 24 - 17 36
7. Гётеборг 21 11 3 7 30 - 18 36
8. Мьельбю 22 8 8 6 21 - 21 32
9. Эльфсборг 22 7 9 6 39 - 30 30
10. Вернаму 22 6 7 9 26 - 37 25
11. Сириус 22 7 4 11 22 - 32 25
12. Варберг БоИС 22 6 6 10 20 - 35 24
13. Норрчёпинг 22 6 6 10 27 - 30 24
14. Дегерфорс 22 4 5 13 20 - 43 17
15. Хельсинборг 21 3 5 13 16 - 33 14
16. Сундсвалль 22 3 1 18 19 - 57 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 10 9 1 0 30 - 7 28
2. Мальмё 11 8 1 2 21 - 8 25
3. Кальмар 11 8 1 2 12 - 4 25
4. Хаммарбю 12 7 4 1 27 - 9 25
5. АИК 11 7 3 1 17 - 7 24
6. Хеккен 11 7 2 2 28 - 15 23
7. Эльфсборг 10 5 4 1 24 - 15 19
8. Гётеборг 10 5 3 2 14 - 7 18
9. Мьельбю 11 4 5 2 15 - 13 17
10. Варберг БоИС 12 4 4 4 12 - 16 16
11. Сириус 11 5 0 6 12 - 13 15
12. Норрчёпинг 11 4 2 5 18 - 15 14
13. Вернаму 10 3 5 2 11 - 9 14
14. Дегерфорс 11 3 4 4 11 - 17 13
15. Хельсинборг 11 2 3 6 6 - 13 9
16. Сундсвалль 11 3 0 8 13 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 10 6 4 0 22 - 13 22
2. Гётеборг 11 6 0 5 16 - 11 18
3. Юргорден 12 4 5 3 13 - 9 17
4. Хаммарбю 10 5 1 4 16 - 11 16
5. Мьельбю 11 4 3 4 6 - 8 15
6. АИК 11 4 3 4 19 - 21 15
7. Мальмё 11 3 3 5 10 - 14 12
8. Кальмар 10 3 2 5 12 - 13 11
9. Эльфсборг 12 2 5 5 15 - 15 11
10. Вернаму 12 3 2 7 15 - 28 11
11. Сириус 11 2 4 5 10 - 19 10
12. Норрчёпинг 11 2 4 5 9 - 15 10
13. Варберг БоИС 10 2 2 6 8 - 19 8
14. Хельсинборг 10 1 2 7 10 - 20 5
15. Дегерфорс 11 1 1 9 9 - 26 4
16. Сундсвалль 11 0 1 10 6 - 29 1
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Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 25 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 18
Гётеборг Берг Маркус 11 (5)
Мальмё Телин Исаак 10 (2)
Хаммарбю Бесара Нахир 10 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Сириус Матисен Маркус 8
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 8
Эльфсборг Рёмер Андре 7
Варберг БоИС Станисич Оливер 7
Дегерфорс Гайаю Джозеф-Клод 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    26'
    Ле Ру Люк получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Лильенбэк Антон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
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