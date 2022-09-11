Стадион: Колор Лайн
0:0
Первый тайм: 23'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
33
Simen
Rafn
21
Эбийе
Мозес
32
Вишне
Эйрик
29
Торп
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Simen RafnЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Эбийе МозесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мое ЕппеЗащитник
- Защитник
-
16 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Leander Oy
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
История личных встреч
Олесунн
Сарпсборг-08
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
13 матчей
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеуген Сигурд
|7
|0.32
|Дубвик Исак
|3
|0.14
|Эбийе Мозес
|3
|0.14
|Нордли Симен Болькан
|2
|0.09
|Kristoffer Oedemarksbakken
|2
|0.09
|Бармен Кристоффер
|2
|0.09
|Чанаджия Дарио
|1
|0.05
|Лима Эриксон
|1
|0.05
|Torbjoern Kallevaag
|1
|0.05
|Солнёрдал Оскар
|1
|0.05
|Хауген Фредрик
|0
|0
|Simen Rafn
|0
|0
|Фельман Давид
|0
|0
|Сегберг Эрленд
|0
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейнтс Тобиас
|8 (1)
|0.36
|Майгор Миккел
|6
|0.27
|Молинс Гильермо
|5
|0.23
|Салетрос Антон
|4 (3)
|0.18
|Солтведт Йоахим
|3
|0.14
|Линнсет Йонатан
|2
|0.09
|Сколевик Стеффен
|2
|0.09
|Эдегор Магнар
|1
|0.05
|Упсет Кристиан
|1
|0.05
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0.05
|Торп Виктор
|1
|0.05
|Энгвалль Густав
|0
|0
|Утвик Бьорн
|0
|0
|Martin Hoeyland
|0
|0
|Конте Абубакар
|0
|0
Карточки
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чанаджия Дарио
|6
|0
|Шербечич Бесим
|5
|0
|Голубович Петар
|4
|0
|Torbjoern Kallevaag
|4
|0
|Simen Rafn
|3
|0
|Лима Эриксон
|3
|0
|Бармен Кристоффер
|2
|0
|Фельман Давид
|2
|0
|Хеуген Сигурд
|2
|0
|Хауген Фредрик
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Солнёрдал Оскар
|1
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скиппер Антон
|3
|2
|Хорн Йорген
|4
|1
|Салетрос Антон
|2
|1
|Хальворсен Уле Йорген
|3
|0
|Солтведт Йоахим
|3
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0
|Эдегор Магнар
|2
|0
|Майгор Миккел
|2
|0
|Сколевик Стеффен
|2
|0
|Утвик Бьорн
|2
|0
|Хейнтс Тобиас
|2
|0
|Мухаммед Рашад
|2
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|0
|1
|Молинс Гильермо
|1
|0
|Томассен Йоахим
|1
|0
|Линнсет Йонатан
|1
|0
|Вишне Эйрик
|1
|0
|Martin Hoeyland
|1
|0
|Менди Лоран
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
19
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
0
0%
3
16%
1-15
1
9%
5
26%
16-30
3
27%
4
21%
31-45
2
18%
4
21%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
3
16%
76-90
Пропущено
12
23
5 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
8%
2
9%
1-15
1
8%
5
22%
16-30
3
25%
6
26%
31-45
1
8%
1
4%
46-60
1
8%
4
17%
61-75
5
42%
5
22%
76-90
Забито
12
16
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
1
8%
3
19%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
4
33%
3
19%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
17%
4
25%
76-90
Пропущено
19
18
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
16%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
16%
5
28%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
7
37%
4
22%
61-75
4
21%
5
28%
76-90
Забито
23
35
12 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 10
7 Не забивали 5
1
4%
6
17%
1-15
4
17%
7
20%
16-30
7
30%
7
20%
31-45
4
17%
5
14%
46-60
2
9%
3
9%
61-75
5
22%
7
20%
76-90
Пропущено
31
41
11 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 19
4
13%
3
7%
1-15
1
3%
7
17%
16-30
6
19%
11
27%
31-45
3
10%
2
5%
46-60
8
26%
8
20%
61-75
9
29%
29%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Олесунн
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Стрёмсгодсет - Олесунн 1:2 Олесунн - Одд 1:1 Русенборг - Олесунн 2:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2
Волеренга - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Олесунн - Русенборг 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Хёдд - Олесунн 0:3 Олесунн - Волеренга 2:2 Русенборг - Олесунн 2:0 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Олесунн - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Фьора - Олесунн 0:3 Олесунн - Мольде 0:2 Хам-Кам - Олесунн 0:0
Сарпсборг-08
(20 матчей)
30%
70%
6 побед 0 ничьих 14 поражений
Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Одд - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4
Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Мосс - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Эстсиден - Сарпсборг-08 0:7 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:0
|22
|16
|4
|2
|47 - 19
|52
|2.
|Лиллестрём
|22
|13
|5
|4
|39 - 21
|44
|3.
|Будё-Глимт
|0:1
|22
|12
|5
|5
|53 - 27
|41
|4.
|Русенборг
|21
|11
|7
|3
|45 - 28
|40
|5.
|Волеренга
|1:1
|22
|11
|4
|7
|37 - 30
|37
|6.
|Викинг
|1:1
|22
|8
|6
|8
|36 - 34
|30
|7.
|Одд
|22
|9
|3
|10
|26 - 36
|30
|8.
|Тромсё
|1:0
|22
|7
|9
|6
|30 - 35
|30
|9.
|Стрёмсгодсет
|22
|8
|5
|9
|34 - 33
|29
|10.
|Олесунн
|0:0
|22
|6
|8
|8
|23 - 31
|26
|11.
|Хёугесунн
|21
|7
|4
|10
|31 - 33
|25
|12.
|Хам-Кам
|1:1
|22
|4
|12
|6
|26 - 27
|24
|13.
|Сарпсборг-08
|0:0
|22
|7
|2
|13
|35 - 41
|23
|14.
|Саннефьёрд
|22
|6
|4
|12
|35 - 50
|22
|15.
|Дьерв
|0:0
|22
|4
|3
|15
|15 - 48
|15
|16.
|Кристиансунд
|1:1
|22
|3
|5
|14
|22 - 41
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|11
|8
|2
|1
|20 - 5
|26
|2.
|Русенборг
|10
|8
|2
|0
|24 - 9
|26
|3.
|Мольде
|0:0
|11
|8
|1
|2
|27 - 11
|25
|4.
|Тромсё
|1:0
|11
|7
|3
|1
|20 - 14
|24
|5.
|Волеренга
|1:1
|10
|7
|1
|2
|19 - 10
|22
|6.
|Будё-Глимт
|0:1
|11
|5
|5
|1
|32 - 14
|20
|7.
|Стрёмсгодсет
|11
|6
|2
|3
|24 - 16
|20
|8.
|Викинг
|1:1
|10
|5
|3
|2
|17 - 8
|18
|9.
|Хёугесунн
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|10.
|Одд
|11
|5
|0
|6
|16 - 19
|15
|11.
|Хам-Кам
|1:1
|12
|3
|6
|3
|13 - 12
|15
|12.
|Олесунн
|0:0
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|13.
|Дьерв
|0:0
|12
|4
|2
|6
|9 - 18
|14
|14.
|Сарпсборг-08
|0:0
|11
|4
|1
|6
|16 - 18
|13
|15.
|Кристиансунд
|1:1
|11
|2
|4
|5
|16 - 22
|10
|16.
|Саннефьёрд
|11
|1
|4
|6
|18 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:0
|11
|8
|3
|0
|20 - 8
|27
|2.
|Будё-Глимт
|0:1
|11
|7
|0
|4
|21 - 13
|21
|3.
|Лиллестрём
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|4.
|Волеренга
|1:1
|12
|4
|3
|5
|18 - 20
|15
|5.
|Одд
|11
|4
|3
|4
|10 - 17
|15
|6.
|Саннефьёрд
|11
|5
|0
|6
|17 - 22
|15
|7.
|Русенборг
|11
|3
|5
|3
|21 - 19
|14
|8.
|Викинг
|1:1
|12
|3
|3
|6
|19 - 26
|12
|9.
|Олесунн
|0:0
|11
|3
|3
|5
|12 - 19
|12
|10.
|Сарпсборг-08
|0:0
|11
|3
|1
|7
|19 - 23
|10
|11.
|Хам-Кам
|1:1
|10
|1
|6
|3
|13 - 15
|9
|12.
|Стрёмсгодсет
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|13.
|Хёугесунн
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|14.
|Тромсё
|1:0
|11
|0
|6
|5
|10 - 21
|6
|15.
|Кристиансунд
|1:1
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
|16.
|Дьерв
|0:0
|10
|0
|1
|9
|6 - 30
|1
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (4)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|11 (5)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|13 (5)
|Хёугесунн
|Ндур Алиун
|10 (4)
|Викинг
|Бериша Ветон
|11 (5)
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 5
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|2 3
|Сарпсборг-08
|Скиппер Антон
|2 3
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|6