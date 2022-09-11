Стадион: Колор Лайн Зрители: 4933
1:3
Конец матча
0'
0:1
24' ГолМайгор Миккел
0:2
44' Гол в свои воротаГолубович Петар
52' Желтая карточкаЛима Эриксон
0:3
56' ГолТибблинг Симон
65' Желтая карточкаЭнгвалль Густав
66' Желтая карточкаГолубович Петар
1:3
74' ГолЭбийе Мозес
80' Желтая карточкаКристиансен Андерс II
90'+6
Ход матча
24'
0:1
44'
0:2
52'
56'
0:3
65'
66'
74'
1:3
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 5
-
9 Угловые 3
-
5 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
33
Simen
Rafn
21
Эбийе
Мозес
32
Вишне
Эйрик
29
Торп
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Simen RafnЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Эбийе МозесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мое ЕппеЗащитник
- Защитник
-
16 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Leander Oy
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
История личных встреч
Олесунн
Сарпсборг-08
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
13 матчей
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеуген Сигурд
|7
|0.32
|Эбийе Мозес
|4
|0.18
|Дубвик Исак
|3
|0.14
|Нордли Симен Болькан
|2
|0.09
|Kristoffer Oedemarksbakken
|2
|0.09
|Бармен Кристоффер
|2
|0.09
|Чанаджия Дарио
|1
|0.05
|Лима Эриксон
|1
|0.05
|Torbjoern Kallevaag
|1
|0.05
|Солнёрдал Оскар
|1
|0.05
|Хауген Фредрик
|0
|0
|Simen Rafn
|0
|0
|Фельман Давид
|0
|0
|Сегберг Эрленд
|0
|0
|Кителано Йон
|0
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейнтс Тобиас
|8 (1)
|0.36
|Майгор Миккел
|7
|0.32
|Молинс Гильермо
|5
|0.23
|Салетрос Антон
|4 (3)
|0.18
|Солтведт Йоахим
|3
|0.14
|Линнсет Йонатан
|2
|0.09
|Сколевик Стеффен
|2
|0.09
|Эдегор Магнар
|1
|0.05
|Упсет Кристиан
|1
|0.05
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0.05
|Тибблинг Симон
|1
|0.05
|Торп Виктор
|1
|0.05
|Энгвалль Густав
|0
|0
|Утвик Бьорн
|0
|0
|Вишне Эйрик
|0
|0
|Martin Hoeyland
|0
|0
|Конте Абубакар
|0
|0
Карточки
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чанаджия Дарио
|6
|0
|Голубович Петар
|5
|0
|Шербечич Бесим
|5
|0
|Torbjoern Kallevaag
|4
|0
|Лима Эриксон
|4
|0
|Simen Rafn
|3
|0
|Бармен Кристоффер
|2
|0
|Фельман Давид
|2
|0
|Хеуген Сигурд
|2
|0
|Хауген Фредрик
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Солнёрдал Оскар
|1
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скиппер Антон
|3
|2
|Хорн Йорген
|4
|1
|Салетрос Антон
|2
|1
|Хальворсен Уле Йорген
|3
|0
|Солтведт Йоахим
|3
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0
|Эдегор Магнар
|2
|0
|Майгор Миккел
|2
|0
|Сколевик Стеффен
|2
|0
|Утвик Бьорн
|2
|0
|Хейнтс Тобиас
|2
|0
|Мухаммед Рашад
|2
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|0
|1
|Молинс Гильермо
|1
|0
|Томассен Йоахим
|1
|0
|Кристиансен Андерс II
|1
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Линнсет Йонатан
|1
|0
|Вишне Эйрик
|1
|0
|Martin Hoeyland
|1
|0
|Менди Лоран
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
21
5 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
0
0%
3
14%
1-15
1
8%
6
29%
16-30
4
31%
4
19%
31-45
2
15%
5
24%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
3
14%
76-90
Пропущено
14
25
6 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
7%
2
8%
1-15
2
14%
5
20%
16-30
3
21%
7
28%
31-45
2
14%
1
4%
46-60
1
7%
5
20%
61-75
5
36%
5
20%
76-90
Забито
12
16
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
1
8%
3
19%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
4
33%
3
19%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
17%
4
25%
76-90
Пропущено
19
18
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
16%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
16%
5
28%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
7
37%
4
22%
61-75
4
21%
5
28%
76-90
Забито
25
37
13 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 11
7 Не забивали 5
1
4%
6
16%
1-15
4
16%
8
22%
16-30
8
32%
7
19%
31-45
4
16%
6
16%
46-60
3
12%
3
8%
61-75
5
20%
7
19%
76-90
Пропущено
33
43
12 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 20
4
12%
3
7%
1-15
2
6%
7
16%
16-30
6
18%
12
28%
31-45
4
12%
2
5%
46-60
8
24%
9
21%
61-75
9
27%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Олесунн
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Стрёмсгодсет - Олесунн 1:2 Олесунн - Одд 1:1 Русенборг - Олесунн 2:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2
Волеренга - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Олесунн - Русенборг 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Хёдд - Олесунн 0:3 Олесунн - Волеренга 2:2 Русенборг - Олесунн 2:0 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Олесунн - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Фьора - Олесунн 0:3 Олесунн - Мольде 0:2 Хам-Кам - Олесунн 0:0
Сарпсборг-08
(20 матчей)
30%
70%
6 побед 0 ничьих 14 поражений
Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Одд - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4
Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Мосс - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Эстсиден - Сарпсборг-08 0:7 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|22
|17
|3
|2
|51 - 21
|54
|2.
|Лиллестрём
|22
|13
|5
|4
|39 - 21
|44
|3.
|Будё-Глимт
|22
|12
|5
|5
|55 - 29
|41
|4.
|Русенборг
|1:1
|22
|11
|8
|3
|46 - 29
|41
|5.
|Волеренга
|22
|11
|3
|8
|38 - 32
|36
|6.
|Викинг
|22
|9
|5
|8
|37 - 34
|32
|7.
|Одд
|22
|9
|3
|10
|26 - 36
|30
|8.
|Тромсё
|22
|7
|9
|6
|32 - 37
|30
|9.
|Стрёмсгодсет
|22
|8
|5
|9
|34 - 33
|29
|10.
|Хёугесунн
|1:1
|22
|7
|5
|10
|32 - 34
|26
|11.
|Сарпсборг-08
|22
|8
|1
|13
|38 - 42
|25
|12.
|Олесунн
|22
|6
|7
|9
|24 - 34
|25
|13.
|Хам-Кам
|22
|4
|11
|7
|26 - 28
|23
|14.
|Саннефьёрд
|22
|6
|4
|12
|35 - 50
|22
|15.
|Кристиансунд
|22
|4
|4
|14
|24 - 42
|16
|16.
|Дьерв
|22
|4
|2
|16
|17 - 52
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|11
|8
|2
|1
|20 - 5
|26
|2.
|Русенборг
|1:1
|10
|8
|2
|0
|24 - 9
|26
|3.
|Мольде
|11
|8
|1
|2
|27 - 11
|25
|4.
|Тромсё
|11
|7
|3
|1
|22 - 16
|24
|5.
|Волеренга
|10
|7
|1
|2
|19 - 10
|22
|6.
|Будё-Глимт
|11
|5
|5
|1
|32 - 14
|20
|7.
|Стрёмсгодсет
|11
|6
|2
|3
|24 - 16
|20
|8.
|Викинг
|10
|5
|3
|2
|17 - 8
|18
|9.
|Хёугесунн
|1:1
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|10.
|Одд
|11
|5
|0
|6
|16 - 19
|15
|11.
|Хам-Кам
|12
|3
|5
|4
|13 - 13
|14
|12.
|Сарпсборг-08
|11
|4
|1
|6
|16 - 18
|13
|13.
|Олесунн
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|14.
|Дьерв
|12
|4
|1
|7
|11 - 22
|13
|15.
|Кристиансунд
|11
|3
|3
|5
|18 - 23
|12
|16.
|Саннефьёрд
|11
|1
|4
|6
|18 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|11
|9
|2
|0
|24 - 10
|29
|2.
|Будё-Глимт
|11
|7
|0
|4
|23 - 15
|21
|3.
|Лиллестрём
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|4.
|Русенборг
|1:1
|12
|3
|6
|3
|22 - 20
|15
|5.
|Одд
|11
|4
|3
|4
|10 - 17
|15
|6.
|Саннефьёрд
|11
|5
|0
|6
|17 - 22
|15
|7.
|Волеренга
|12
|4
|2
|6
|19 - 22
|14
|8.
|Викинг
|12
|4
|2
|6
|20 - 26
|14
|9.
|Сарпсборг-08
|11
|4
|0
|7
|22 - 24
|12
|10.
|Олесунн
|11
|3
|3
|5
|12 - 19
|12
|11.
|Хам-Кам
|10
|1
|6
|3
|13 - 15
|9
|12.
|Стрёмсгодсет
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|13.
|Хёугесунн
|1:1
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|14.
|Тромсё
|11
|0
|6
|5
|10 - 21
|6
|15.
|Кристиансунд
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
|16.
|Дьерв
|10
|0
|1
|9
|6 - 30
|1
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (4)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|11 (5)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|13 (5)
|Хёугесунн
|Ндур Алиун
|10 (4)
|Мольде
|Фофана Датро
|10 (2)
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 5
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|2 3
|Сарпсборг-08
|Скиппер Антон
|2 3
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|6