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Норвегия: Типпелиген
2022


Стадион: Зрители: 4933
Олесунн
1:3
Конец матча
Сарпсборг-08
0'
0:1
24' Гол
Майгор Миккел
0:2
44' Гол в свои ворота
Голубович Петар
52' Желтая карточка
Лима Эриксон
0:3
56' Гол
Тибблинг Симон
65' Желтая карточка
Энгвалль Густав
66' Желтая карточка
Голубович Петар
1:3
74' Гол
Эбийе Мозес
80' Желтая карточка
Кристиансен Андерс II
90'+6
1
Грютебуст
Стен
2
Голубович
Петар
25
Шербечич
Бесим
30
Андерсен
Александр
33
Simen
Rafn
8
Хауген
Фредрик
10
Бармен
Кристоффер
7
Лима
Эриксон
23
Кумсан
Джилберт
21
Эбийе
Мозес
11
Нордли
Симен
Болькан
21
Кристиансен
Андерс
II
32
Вишне
Эйрик
5
Эдегор
Магнар
13
Хагельскьер
Андерс
16
Томассен
Йоахим
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
29
Торп
Виктор
25
Майгор
Миккел
11
Тибблинг
Симон
41
Хейнтс
Тобиас
30
Энгвалль
Густав
Олесунн
4-3-3
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Олесунн
Сарпсборг-08

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

Т
1:2
Т
0:1
Т
4:0
Т
1:0
Т
1:3
Т
2:2
Т
1:0
Т
3:1
Т
2:2
Т
3:2
Т
0:0
Т
3:1
Т
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеуген Сигурд 7 0.32
Эбийе Мозес 4 0.18
Дубвик Исак 3 0.14
Нордли Симен Болькан 2 0.09
Kristoffer Oedemarksbakken 2 0.09
Бармен Кристоффер 2 0.09
Чанаджия Дарио 1 0.05
Лима Эриксон 1 0.05
Torbjoern Kallevaag 1 0.05
Солнёрдал Оскар 1 0.05
Хауген Фредрик 0 0
Simen Rafn 0 0
Фельман Давид 0 0
Сегберг Эрленд 0 0
Кителано Йон 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейнтс Тобиас 8 (1) 0.36
Майгор Миккел 7 0.32
Молинс Гильермо 5 0.23
Салетрос Антон 4 (3) 0.18
Солтведт Йоахим 3 0.14
Линнсет Йонатан 2 0.09
Сколевик Стеффен 2 0.09
Эдегор Магнар 1 0.05
Упсет Кристиан 1 0.05
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0.05
Тибблинг Симон 1 0.05
Торп Виктор 1 0.05
Энгвалль Густав 0 0
Утвик Бьорн 0 0
Вишне Эйрик 0 0
Martin Hoeyland 0 0
Конте Абубакар 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чанаджия Дарио 6 0
Голубович Петар 5 0
Шербечич Бесим 5 0
Torbjoern Kallevaag 4 0
Лима Эриксон 4 0
Simen Rafn 3 0
Бармен Кристоффер 2 0
Фельман Давид 2 0
Хеуген Сигурд 2 0
Хауген Фредрик 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Солнёрдал Оскар 1 0
Nikolai Soeyset Hopland 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скиппер Антон 3 2
Хорн Йорген 4 1
Салетрос Антон 2 1
Хальворсен Уле Йорген 3 0
Солтведт Йоахим 3 0
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0
Эдегор Магнар 2 0
Майгор Миккел 2 0
Сколевик Стеффен 2 0
Утвик Бьорн 2 0
Хейнтс Тобиас 2 0
Мухаммед Рашад 2 0
Видтун-Нильсен Симен 0 1
Молинс Гильермо 1 0
Томассен Йоахим 1 0
Кристиансен Андерс II 1 0
Энгвалль Густав 1 0
Линнсет Йонатан 1 0
Вишне Эйрик 1 0
Martin Hoeyland 1 0
Менди Лоран 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
21
5 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
0
0%
3
14%
1-15
1
8%
6
29%
16-30
4
31%
4
19%
31-45
2
15%
5
24%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
3
14%
76-90

Пропущено

14
25
6 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
7%
2
8%
1-15
2
14%
5
20%
16-30
3
21%
7
28%
31-45
2
14%
1
4%
46-60
1
7%
5
20%
61-75
5
36%
5
20%
76-90

Забито

12
16
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
1
8%
3
19%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
4
33%
3
19%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
17%
4
25%
76-90

Пропущено

19
18
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
16%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
16%
5
28%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
7
37%
4
22%
61-75
4
21%
5
28%
76-90

Забито

25
37
13 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 11
7 Не забивали 5
1
4%
6
16%
1-15
4
16%
8
22%
16-30
8
32%
7
19%
31-45
4
16%
6
16%
46-60
3
12%
3
8%
61-75
5
20%
7
19%
76-90

Пропущено

33
43
12 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 20
4
12%
3
7%
1-15
2
6%
7
16%
16-30
6
18%
12
28%
31-45
4
12%
2
5%
46-60
8
24%
9
21%
61-75
9
27%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Стрёмсгодсет - Олесунн 1:2 Олесунн - Одд 1:1 Русенборг - Олесунн 2:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2
Волеренга - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Олесунн - Русенборг 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Хёдд - Олесунн 0:3 Олесунн - Волеренга 2:2 Русенборг - Олесунн 2:0 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Олесунн - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Фьора - Олесунн 0:3 Олесунн - Мольде 0:2 Хам-Кам - Олесунн 0:0
Сарпсборг-08
(20 матчей)
30%
70%
6 побед 0 ничьих 14 поражений
Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Одд - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4
Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Мосс - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Эстсиден - Сарпсборг-08 0:7 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 22 17 3 2 51 - 21 54
2. Лиллестрём 22 13 5 4 39 - 21 44
3. Будё-Глимт 22 12 5 5 55 - 29 41
4. Русенборг 1:1 22 11 8 3 46 - 29 41
5. Волеренга 22 11 3 8 38 - 32 36
6. Викинг 22 9 5 8 37 - 34 32
7. Одд 22 9 3 10 26 - 36 30
8. Тромсё 22 7 9 6 32 - 37 30
9. Стрёмсгодсет 22 8 5 9 34 - 33 29
10. Хёугесунн 1:1 22 7 5 10 32 - 34 26
11. Сарпсборг-08 22 8 1 13 38 - 42 25
12. Олесунн 22 6 7 9 24 - 34 25
13. Хам-Кам 22 4 11 7 26 - 28 23
14. Саннефьёрд 22 6 4 12 35 - 50 22
15. Кристиансунд 22 4 4 14 24 - 42 16
16. Дьерв 22 4 2 16 17 - 52 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 11 8 2 1 20 - 5 26
2. Русенборг 1:1 10 8 2 0 24 - 9 26
3. Мольде 11 8 1 2 27 - 11 25
4. Тромсё 11 7 3 1 22 - 16 24
5. Волеренга 10 7 1 2 19 - 10 22
6. Будё-Глимт 11 5 5 1 32 - 14 20
7. Стрёмсгодсет 11 6 2 3 24 - 16 20
8. Викинг 10 5 3 2 17 - 8 18
9. Хёугесунн 1:1 12 5 3 4 20 - 18 18
10. Одд 11 5 0 6 16 - 19 15
11. Хам-Кам 12 3 5 4 13 - 13 14
12. Сарпсборг-08 11 4 1 6 16 - 18 13
13. Олесунн 11 3 4 4 12 - 15 13
14. Дьерв 12 4 1 7 11 - 22 13
15. Кристиансунд 11 3 3 5 18 - 23 12
16. Саннефьёрд 11 1 4 6 18 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 11 9 2 0 24 - 10 29
2. Будё-Глимт 11 7 0 4 23 - 15 21
3. Лиллестрём 11 5 3 3 19 - 16 18
4. Русенборг 1:1 12 3 6 3 22 - 20 15
5. Одд 11 4 3 4 10 - 17 15
6. Саннефьёрд 11 5 0 6 17 - 22 15
7. Волеренга 12 4 2 6 19 - 22 14
8. Викинг 12 4 2 6 20 - 26 14
9. Сарпсборг-08 11 4 0 7 22 - 24 12
10. Олесунн 11 3 3 5 12 - 19 12
11. Хам-Кам 10 1 6 3 13 - 15 9
12. Стрёмсгодсет 11 2 3 6 10 - 17 9
13. Хёугесунн 1:1 10 2 2 6 12 - 16 8
14. Тромсё 11 0 6 5 10 - 21 6
15. Кристиансунд 11 1 1 9 6 - 19 4
16. Дьерв 10 0 1 9 6 - 30 1
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (4)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 11 (5)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 13 (5)
Хёугесунн Ндур Алиун 10 (4)
Мольде Фофана Датро 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Дьерв Фернандес Леандро II 1 5
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Сарпсборг-08 Скиппер Антон 2 3
Олесунн Чанаджия Дарио 6
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Голубович Петар уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 36'
      Андерсен Александр уходит с поля. Фельман Давид выходит вместо него
    • Описание гола
      24'
      Г О О О О Л - Майгор Миккел бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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