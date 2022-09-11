Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr
0'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
32 Владение мячом, % 68
19
Iman
Mafi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Iman MafiПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Бренден ЭрикНападающий
-
17 Диалло АмадуНападающий
-
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Ловик МатиасЗащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Бакке ЙоханПолузащитник
- Нападающий
-
30 Болли МатисНападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
История личных встреч
Дьерв
Мольде
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дьерв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шрётер Феликс
|5
|0.23
|Симсир Араль
|3 (1)
|0.14
|Фуртадо Уиллис
|2 (1)
|0.09
|Mathias Haarup
|1
|0.05
|Бренден Эрик
|1
|0.05
|Вильсон Петер
|1
|0.05
|Угланн Микаэль
|1
|0.05
|Диалло Амаду
|1
|0.05
|Вихманн Матиас
|0
|0
|Хустад Эрленд
|0
|0
|Iman Mafi
|0
|0
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Датро
|7 (1)
|0.32
|Грёдем Магнус
|7 (1)
|0.32
|Коса Маркус Андреас
|6
|0.27
|Брюнхильдсен Ола
|5
|0.23
|Линнес Мартин
|4
|0.18
|Эйкрем Магнус
|3
|0.14
|Хёуген Кристоффер
|3
|0.14
|Зехнини Рафик
|2
|0.09
|Брейвик Эмиль
|1
|0.05
|Kristian Eriksen
|1
|0.05
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.05
|Хуссейн Эцаз
|1
|0.05
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0.05
|Хауган Эйрик
|1
|0.05
|Маннсверк Сиверт
|1 (1)
|0.05
|Карлстрём Якоб
|0
|0
Карточки
Дьерв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Леандро II
|5
|1
|Бренден Эрик
|5
|0
|Erik Sandberg
|3
|1
|Фуртадо Уиллис
|4
|0
|Хустад Эрленд
|2
|1
|John Olav Norheim
|3
|0
|Torje Wichne
|3
|0
|Kristian Sirum Novak
|2
|0
|Угланн Микаэль
|2
|0
|Кольскоген Оле
|2
|0
|Iman Mafi
|2
|0
|Симсир Араль
|2
|0
|Вихманн Матиас
|1
|0
|Мбумбуни Дилан
|1
|0
|Henrik Bredeli
|1
|0
|Диалло Амаду
|1
|0
|Thomas Ness2
|1
|0
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маннсверк Сиверт
|7
|0
|Хауган Эйрик
|5
|0
|Брейвик Эмиль
|4
|0
|Хансен Беньямин
|2
|1
|Кнутсон Эрлинг
|3
|0
|Эйкрем Магнус
|2
|0
|Хуссейн Эцаз
|2
|0
|Зехнини Рафик
|2
|0
|Риса Бирк
|2
|0
|Фофана Датро
|2
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|Карлстрём Якоб
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
19
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
0
0%
1
5%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
7
37%
31-45
2
20%
5
26%
46-60
3
30%
3
16%
61-75
2
20%
3
16%
76-90
Пропущено
17
9
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
18%
2
22%
1-15
2
12%
1
11%
16-30
4
24%
3
33%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
2
12%
2
22%
61-75
4
24%
1
11%
76-90
Забито
7
25
2 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 9
15 Не забивали 10
1
14%
6
24%
1-15
1
14%
5
20%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
3
43%
4
16%
61-75
2
29%
3
12%
76-90
Пропущено
29
13
12 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
4
14%
1
8%
1-15
2
7%
4
31%
16-30
6
21%
0
0%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
4
14%
4
31%
61-75
8
28%
4
31%
76-90
Забито
17
44
5 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 13
7 Не забивали 2
1
6%
7
16%
1-15
4
24%
5
11%
16-30
0
0%
10
23%
31-45
2
12%
9
20%
46-60
6
35%
7
16%
61-75
4
24%
6
14%
76-90
Пропущено
46
22
21 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 13
7
15%
3
14%
1-15
4
9%
5
23%
16-30
10
22%
3
14%
31-45
7
15%
0
0%
46-60
6
13%
6
27%
61-75
12
26%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Дьерв
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Одд - Дьерв 2:1 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Дьерв 6:0 Дьерв - Лиллестрём 1:0
Дьерв - Одд 2:3 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Дьерв - Волеренга 2:5 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Русенборг - Дьерв 3:2 Мольде - Дьерв 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Фрам Ларвик - Дьерв 1:2 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Дьерв - Тромсё 1:5 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Олесунн - Дьерв 2:1 Дьерв - Одд 0:1 Экспресс - Дьерв 0:7 Викинг - Дьерв 3:0
Мольде
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Мольде - Гент 0:0 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Вольфсбергер - Мольде 0:4
Хёугесунн - Мольде 0:1 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Кишварда - Мольде 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Мольде - Кишварда 3:0 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Эльфсборг - Мольде 1:2 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Мольде - Эльфсборг 4:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Мольде - Тромсё 5:1 Мольде - Дьерв 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Эйдсвольд - Мольде 1:4 Браттвог - Мольде 2:4 Одд - Мольде 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:0
|22
|16
|4
|2
|47 - 19
|52
|2.
|Лиллестрём
|22
|13
|5
|4
|39 - 21
|44
|3.
|Будё-Глимт
|0:1
|22
|12
|5
|5
|53 - 27
|41
|4.
|Русенборг
|21
|11
|7
|3
|45 - 28
|40
|5.
|Волеренга
|1:1
|22
|11
|4
|7
|37 - 30
|37
|6.
|Викинг
|1:1
|22
|8
|6
|8
|36 - 34
|30
|7.
|Одд
|22
|9
|3
|10
|26 - 36
|30
|8.
|Тромсё
|1:0
|22
|7
|9
|6
|30 - 35
|30
|9.
|Стрёмсгодсет
|22
|8
|5
|9
|34 - 33
|29
|10.
|Олесунн
|0:0
|22
|6
|8
|8
|23 - 31
|26
|11.
|Хёугесунн
|21
|7
|4
|10
|31 - 33
|25
|12.
|Хам-Кам
|1:1
|22
|4
|12
|6
|26 - 27
|24
|13.
|Сарпсборг-08
|0:0
|22
|7
|2
|13
|35 - 41
|23
|14.
|Саннефьёрд
|22
|6
|4
|12
|35 - 50
|22
|15.
|Дьерв
|0:0
|22
|4
|3
|15
|15 - 48
|15
|16.
|Кристиансунд
|1:1
|22
|3
|5
|14
|22 - 41
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|11
|8
|2
|1
|20 - 5
|26
|2.
|Русенборг
|10
|8
|2
|0
|24 - 9
|26
|3.
|Мольде
|0:0
|11
|8
|1
|2
|27 - 11
|25
|4.
|Тромсё
|1:0
|11
|7
|3
|1
|20 - 14
|24
|5.
|Волеренга
|1:1
|10
|7
|1
|2
|19 - 10
|22
|6.
|Будё-Глимт
|0:1
|11
|5
|5
|1
|32 - 14
|20
|7.
|Стрёмсгодсет
|11
|6
|2
|3
|24 - 16
|20
|8.
|Викинг
|1:1
|10
|5
|3
|2
|17 - 8
|18
|9.
|Хёугесунн
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|10.
|Одд
|11
|5
|0
|6
|16 - 19
|15
|11.
|Хам-Кам
|1:1
|12
|3
|6
|3
|13 - 12
|15
|12.
|Олесунн
|0:0
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|13.
|Дьерв
|0:0
|12
|4
|2
|6
|9 - 18
|14
|14.
|Сарпсборг-08
|0:0
|11
|4
|1
|6
|16 - 18
|13
|15.
|Кристиансунд
|1:1
|11
|2
|4
|5
|16 - 22
|10
|16.
|Саннефьёрд
|11
|1
|4
|6
|18 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:0
|11
|8
|3
|0
|20 - 8
|27
|2.
|Будё-Глимт
|0:1
|11
|7
|0
|4
|21 - 13
|21
|3.
|Лиллестрём
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|4.
|Волеренга
|1:1
|12
|4
|3
|5
|18 - 20
|15
|5.
|Одд
|11
|4
|3
|4
|10 - 17
|15
|6.
|Саннефьёрд
|11
|5
|0
|6
|17 - 22
|15
|7.
|Русенборг
|11
|3
|5
|3
|21 - 19
|14
|8.
|Викинг
|1:1
|12
|3
|3
|6
|19 - 26
|12
|9.
|Олесунн
|0:0
|11
|3
|3
|5
|12 - 19
|12
|10.
|Сарпсборг-08
|0:0
|11
|3
|1
|7
|19 - 23
|10
|11.
|Хам-Кам
|1:1
|10
|1
|6
|3
|13 - 15
|9
|12.
|Стрёмсгодсет
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|13.
|Хёугесунн
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|14.
|Тромсё
|1:0
|11
|0
|6
|5
|10 - 21
|6
|15.
|Кристиансунд
|1:1
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
|16.
|Дьерв
|0:0
|10
|0
|1
|9
|6 - 30
|1
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|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (4)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|11 (5)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|13 (5)
|Хёугесунн
|Ндур Алиун
|10 (4)
|Викинг
|Бериша Ветон
|11 (5)
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 5
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|2 3
|Сарпсборг-08
|Скиппер Антон
|2 3
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|6