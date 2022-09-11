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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген
2022


Стадион:
Дьерв
0:0
Первый тайм: 23'
Мольде
0'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 32 Владение мячом, % 68
Лучшие коэффициенты
Дьерв
Ничья
Мольде
13.00
6.95
6.60
Все Коэффициенты
20
Oeystein
Oevretveit
4
Мбумбуни
Дилан
16
John
Olav
Norheim
22
Henrik
Bredeli
2
Torje
Wichne
21
Хьераннсен-Скёу
Аск
6
Вихманн
Матиас
19
Iman
Mafi
30
Сейнтье
Джереми
25
Хоканс
Даниэль
71
Вильсон
Петер
26
Петерсен
Оливер
4
Хансен
Беньямин
19
Хауган
Эйрик
3
Риса
Бирк
21
Линнес
Мартин
14
Кнутсон
Эрлинг
20
Kristian
Eriksen
8
Маннсверк
Сиверт
15
Коса
Маркус
Андреас
7
Эйкрем
Магнус
11
Брюнхильдсен
Ола
Дьерв
3-4-3
Мольде
3-5-2

История личных встреч

Дьерв
Мольде

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

Т
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шрётер Феликс 5 0.23
Симсир Араль 3 (1) 0.14
Фуртадо Уиллис 2 (1) 0.09
Mathias Haarup 1 0.05
Бренден Эрик 1 0.05
Вильсон Петер 1 0.05
Угланн Микаэль 1 0.05
Диалло Амаду 1 0.05
Вихманн Матиас 0 0
Хустад Эрленд 0 0
Iman Mafi 0 0
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Датро 7 (1) 0.32
Грёдем Магнус 7 (1) 0.32
Коса Маркус Андреас 6 0.27
Брюнхильдсен Ола 5 0.23
Линнес Мартин 4 0.18
Эйкрем Магнус 3 0.14
Хёуген Кристоффер 3 0.14
Зехнини Рафик 2 0.09
Брейвик Эмиль 1 0.05
Kristian Eriksen 1 0.05
Кнутсон Эрлинг 1 0.05
Хуссейн Эцаз 1 0.05
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.05
Хауган Эйрик 1 0.05
Маннсверк Сиверт 1 (1) 0.05
Карлстрём Якоб 0 0

Карточки

Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Леандро II 5 1
Бренден Эрик 5 0
Erik Sandberg 3 1
Фуртадо Уиллис 4 0
Хустад Эрленд 2 1
John Olav Norheim 3 0
Torje Wichne 3 0
Kristian Sirum Novak 2 0
Угланн Микаэль 2 0
Кольскоген Оле 2 0
Iman Mafi 2 0
Симсир Араль 2 0
Вихманн Матиас 1 0
Мбумбуни Дилан 1 0
Henrik Bredeli 1 0
Диалло Амаду 1 0
Thomas Ness2 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маннсверк Сиверт 7 0
Хауган Эйрик 5 0
Брейвик Эмиль 4 0
Хансен Беньямин 2 1
Кнутсон Эрлинг 3 0
Эйкрем Магнус 2 0
Хуссейн Эцаз 2 0
Зехнини Рафик 2 0
Риса Бирк 2 0
Фофана Датро 2 0
Андерсен Эйрик Улланд 1 0
Хёуген Кристоффер 1 0
Карлстрём Якоб 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
19
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
0
0%
1
5%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
7
37%
31-45
2
20%
5
26%
46-60
3
30%
3
16%
61-75
2
20%
3
16%
76-90

Пропущено

17
9
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
18%
2
22%
1-15
2
12%
1
11%
16-30
4
24%
3
33%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
2
12%
2
22%
61-75
4
24%
1
11%
76-90

Забито

7
25
2 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 9
15 Не забивали 10
1
14%
6
24%
1-15
1
14%
5
20%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
3
43%
4
16%
61-75
2
29%
3
12%
76-90

Пропущено

29
13
12 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
4
14%
1
8%
1-15
2
7%
4
31%
16-30
6
21%
0
0%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
4
14%
4
31%
61-75
8
28%
4
31%
76-90

Забито

17
44
5 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 13
7 Не забивали 2
1
6%
7
16%
1-15
4
24%
5
11%
16-30
0
0%
10
23%
31-45
2
12%
9
20%
46-60
6
35%
7
16%
61-75
4
24%
6
14%
76-90

Пропущено

46
22
21 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 13
7
15%
3
14%
1-15
4
9%
5
23%
16-30
10
22%
3
14%
31-45
7
15%
0
0%
46-60
6
13%
6
27%
61-75
12
26%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Дьерв
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Одд - Дьерв 2:1 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Дьерв 6:0 Дьерв - Лиллестрём 1:0
Дьерв - Одд 2:3 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Дьерв - Волеренга 2:5 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Русенборг - Дьерв 3:2 Мольде - Дьерв 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Фрам Ларвик - Дьерв 1:2 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Дьерв - Тромсё 1:5 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Олесунн - Дьерв 2:1 Дьерв - Одд 0:1 Экспресс - Дьерв 0:7 Викинг - Дьерв 3:0
Мольде
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Мольде - Гент 0:0 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Вольфсбергер - Мольде 0:4
Хёугесунн - Мольде 0:1 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Кишварда - Мольде 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Мольде - Кишварда 3:0 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Эльфсборг - Мольде 1:2 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Мольде - Эльфсборг 4:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Мольде - Тромсё 5:1 Мольде - Дьерв 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Эйдсвольд - Мольде 1:4 Браттвог - Мольде 2:4 Одд - Мольде 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:0 22 16 4 2 47 - 19 52
2. Лиллестрём 22 13 5 4 39 - 21 44
3. Будё-Глимт 0:1 22 12 5 5 53 - 27 41
4. Русенборг 21 11 7 3 45 - 28 40
5. Волеренга 1:1 22 11 4 7 37 - 30 37
6. Викинг 1:1 22 8 6 8 36 - 34 30
7. Одд 22 9 3 10 26 - 36 30
8. Тромсё 1:0 22 7 9 6 30 - 35 30
9. Стрёмсгодсет 22 8 5 9 34 - 33 29
10. Олесунн 0:0 22 6 8 8 23 - 31 26
11. Хёугесунн 21 7 4 10 31 - 33 25
12. Хам-Кам 1:1 22 4 12 6 26 - 27 24
13. Сарпсборг-08 0:0 22 7 2 13 35 - 41 23
14. Саннефьёрд 22 6 4 12 35 - 50 22
15. Дьерв 0:0 22 4 3 15 15 - 48 15
16. Кристиансунд 1:1 22 3 5 14 22 - 41 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 11 8 2 1 20 - 5 26
2. Русенборг 10 8 2 0 24 - 9 26
3. Мольде 0:0 11 8 1 2 27 - 11 25
4. Тромсё 1:0 11 7 3 1 20 - 14 24
5. Волеренга 1:1 10 7 1 2 19 - 10 22
6. Будё-Глимт 0:1 11 5 5 1 32 - 14 20
7. Стрёмсгодсет 11 6 2 3 24 - 16 20
8. Викинг 1:1 10 5 3 2 17 - 8 18
9. Хёугесунн 11 5 2 4 19 - 17 17
10. Одд 11 5 0 6 16 - 19 15
11. Хам-Кам 1:1 12 3 6 3 13 - 12 15
12. Олесунн 0:0 11 3 5 3 11 - 12 14
13. Дьерв 0:0 12 4 2 6 9 - 18 14
14. Сарпсборг-08 0:0 11 4 1 6 16 - 18 13
15. Кристиансунд 1:1 11 2 4 5 16 - 22 10
16. Саннефьёрд 11 1 4 6 18 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:0 11 8 3 0 20 - 8 27
2. Будё-Глимт 0:1 11 7 0 4 21 - 13 21
3. Лиллестрём 11 5 3 3 19 - 16 18
4. Волеренга 1:1 12 4 3 5 18 - 20 15
5. Одд 11 4 3 4 10 - 17 15
6. Саннефьёрд 11 5 0 6 17 - 22 15
7. Русенборг 11 3 5 3 21 - 19 14
8. Викинг 1:1 12 3 3 6 19 - 26 12
9. Олесунн 0:0 11 3 3 5 12 - 19 12
10. Сарпсборг-08 0:0 11 3 1 7 19 - 23 10
11. Хам-Кам 1:1 10 1 6 3 13 - 15 9
12. Стрёмсгодсет 11 2 3 6 10 - 17 9
13. Хёугесунн 10 2 2 6 12 - 16 8
14. Тромсё 1:0 11 0 6 5 10 - 21 6
15. Кристиансунд 1:1 11 1 1 9 6 - 19 4
16. Дьерв 0:0 10 0 1 9 6 - 30 1
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (4)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 11 (5)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 13 (5)
Хёугесунн Ндур Алиун 10 (4)
Викинг Бериша Ветон 11 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Дьерв Фернандес Леандро II 1 5
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Сарпсборг-08 Скиппер Антон 2 3
Олесунн Чанаджия Дарио 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Дьерв
Ничья
Мольде
13.00
6.95
6.60
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