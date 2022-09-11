Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr
0'
0:1
42' ГолКоса Маркус Андреас
0:2
52' ГолБрюнхильдсен Ола
72' Желтая карточкаХансен Беньямин
1:2
82' Гол в свои воротаЛовик Матиас
2:2
86' ГолJohn Olav Norheim
2:3
89' ГолФофана Датро
2:4
90' ГолФофана Датро
90' Желтая карточкаПетерсен Оливер
90'+7
Ход матча
42'
52'
72'
82'
1:2
86'
89'
2:3
90'
2:4
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 19
-
2 Удары в створ 4
-
6 Угловые 9
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
19
Iman
Mafi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Iman MafiПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Бренден ЭрикНападающий
-
17 Диалло АмадуНападающий
-
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Ловик МатиасЗащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Бакке ЙоханПолузащитник
- Нападающий
-
30 Болли МатисНападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
История личных встреч
Дьерв
Мольде
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дьерв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шрётер Феликс
|5
|0.23
|Симсир Араль
|3 (1)
|0.14
|Фуртадо Уиллис
|2 (1)
|0.09
|Mathias Haarup
|1
|0.05
|John Olav Norheim
|1
|0.05
|Бренден Эрик
|1
|0.05
|Вильсон Петер
|1
|0.05
|Угланн Микаэль
|1
|0.05
|Диалло Амаду
|1
|0.05
|Вихманн Матиас
|0
|0
|Хустад Эрленд
|0
|0
|Iman Mafi
|0
|0
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Датро
|9 (1)
|0.41
|Коса Маркус Андреас
|7
|0.32
|Грёдем Магнус
|7 (1)
|0.32
|Брюнхильдсен Ола
|6
|0.27
|Линнес Мартин
|4
|0.18
|Эйкрем Магнус
|3
|0.14
|Хёуген Кристоффер
|3
|0.14
|Зехнини Рафик
|2
|0.09
|Брейвик Эмиль
|1
|0.05
|Kristian Eriksen
|1
|0.05
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.05
|Хуссейн Эцаз
|1
|0.05
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0.05
|Хауган Эйрик
|1
|0.05
|Маннсверк Сиверт
|1 (1)
|0.05
|Карлстрём Якоб
|0
|0
|Риса Бирк
|0
|0
Карточки
Дьерв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Леандро II
|5
|1
|Бренден Эрик
|5
|0
|Erik Sandberg
|3
|1
|Фуртадо Уиллис
|4
|0
|Хустад Эрленд
|2
|1
|John Olav Norheim
|3
|0
|Torje Wichne
|3
|0
|Kristian Sirum Novak
|2
|0
|Угланн Микаэль
|2
|0
|Кольскоген Оле
|2
|0
|Iman Mafi
|2
|0
|Симсир Араль
|2
|0
|Вихманн Матиас
|1
|0
|Мбумбуни Дилан
|1
|0
|Henrik Bredeli
|1
|0
|Диалло Амаду
|1
|0
|Thomas Ness2
|1
|0
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маннсверк Сиверт
|7
|0
|Хауган Эйрик
|5
|0
|Хансен Беньямин
|3
|1
|Брейвик Эмиль
|4
|0
|Кнутсон Эрлинг
|3
|0
|Эйкрем Магнус
|2
|0
|Хуссейн Эцаз
|2
|0
|Зехнини Рафик
|2
|0
|Риса Бирк
|2
|0
|Фофана Датро
|2
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|Карлстрём Якоб
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
|Петерсен Оливер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
24
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
0
0%
1
4%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
8
33%
31-45
2
18%
6
25%
46-60
3
27%
3
13%
61-75
3
27%
6
25%
76-90
Пропущено
22
10
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
14%
2
20%
1-15
2
9%
1
10%
16-30
5
23%
3
30%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
2
9%
2
20%
61-75
7
32%
2
20%
76-90
Забито
7
25
2 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 9
16 Не забивали 11
1
14%
6
24%
1-15
1
14%
5
20%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
3
43%
4
16%
61-75
2
29%
3
12%
76-90
Пропущено
29
13
12 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
4
14%
1
8%
1-15
2
7%
4
31%
16-30
6
21%
0
0%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
4
14%
4
31%
61-75
8
28%
4
31%
76-90
Забито
18
49
5 В 1-м тайме 23
13 Во 2-м тайме 26
9 Забивали первыми 14
7 Не забивали 2
1
6%
7
14%
1-15
4
22%
5
10%
16-30
0
0%
11
22%
31-45
2
11%
10
20%
46-60
6
33%
7
14%
61-75
5
28%
9
18%
76-90
Пропущено
51
23
22 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 14
7
14%
3
13%
1-15
4
8%
5
22%
16-30
11
22%
3
13%
31-45
8
16%
0
0%
46-60
6
12%
6
26%
61-75
15
29%
29%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Дьерв
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Одд - Дьерв 2:1 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Дьерв 6:0 Дьерв - Лиллестрём 1:0
Дьерв - Одд 2:3 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Дьерв - Волеренга 2:5 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Русенборг - Дьерв 3:2 Мольде - Дьерв 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Фрам Ларвик - Дьерв 1:2 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Дьерв - Тромсё 1:5 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Олесунн - Дьерв 2:1 Дьерв - Одд 0:1 Экспресс - Дьерв 0:7 Викинг - Дьерв 3:0
Мольде
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Мольде - Гент 0:0 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Вольфсбергер - Мольде 0:4
Хёугесунн - Мольде 0:1 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Кишварда - Мольде 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Мольде - Кишварда 3:0 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Эльфсборг - Мольде 1:2 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Мольде - Эльфсборг 4:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Мольде - Тромсё 5:1 Мольде - Дьерв 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Эйдсвольд - Мольде 1:4 Браттвог - Мольде 2:4 Одд - Мольде 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|22
|17
|3
|2
|51 - 21
|54
|2.
|Лиллестрём
|22
|13
|5
|4
|39 - 21
|44
|3.
|Будё-Глимт
|22
|12
|5
|5
|55 - 29
|41
|4.
|Русенборг
|1:1
|22
|11
|8
|3
|46 - 29
|41
|5.
|Волеренга
|22
|11
|3
|8
|38 - 32
|36
|6.
|Викинг
|22
|9
|5
|8
|37 - 34
|32
|7.
|Одд
|22
|9
|3
|10
|26 - 36
|30
|8.
|Тромсё
|22
|7
|9
|6
|32 - 37
|30
|9.
|Стрёмсгодсет
|22
|8
|5
|9
|34 - 33
|29
|10.
|Хёугесунн
|1:1
|22
|7
|5
|10
|32 - 34
|26
|11.
|Сарпсборг-08
|22
|8
|1
|13
|38 - 42
|25
|12.
|Олесунн
|22
|6
|7
|9
|24 - 34
|25
|13.
|Хам-Кам
|22
|4
|11
|7
|26 - 28
|23
|14.
|Саннефьёрд
|22
|6
|4
|12
|35 - 50
|22
|15.
|Кристиансунд
|22
|4
|4
|14
|24 - 42
|16
|16.
|Дьерв
|22
|4
|2
|16
|17 - 52
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|11
|8
|2
|1
|20 - 5
|26
|2.
|Русенборг
|1:1
|10
|8
|2
|0
|24 - 9
|26
|3.
|Мольде
|11
|8
|1
|2
|27 - 11
|25
|4.
|Тромсё
|11
|7
|3
|1
|22 - 16
|24
|5.
|Волеренга
|10
|7
|1
|2
|19 - 10
|22
|6.
|Будё-Глимт
|11
|5
|5
|1
|32 - 14
|20
|7.
|Стрёмсгодсет
|11
|6
|2
|3
|24 - 16
|20
|8.
|Викинг
|10
|5
|3
|2
|17 - 8
|18
|9.
|Хёугесунн
|1:1
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|10.
|Одд
|11
|5
|0
|6
|16 - 19
|15
|11.
|Хам-Кам
|12
|3
|5
|4
|13 - 13
|14
|12.
|Сарпсборг-08
|11
|4
|1
|6
|16 - 18
|13
|13.
|Олесунн
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|14.
|Дьерв
|12
|4
|1
|7
|11 - 22
|13
|15.
|Кристиансунд
|11
|3
|3
|5
|18 - 23
|12
|16.
|Саннефьёрд
|11
|1
|4
|6
|18 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|11
|9
|2
|0
|24 - 10
|29
|2.
|Будё-Глимт
|11
|7
|0
|4
|23 - 15
|21
|3.
|Лиллестрём
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|4.
|Русенборг
|1:1
|12
|3
|6
|3
|22 - 20
|15
|5.
|Одд
|11
|4
|3
|4
|10 - 17
|15
|6.
|Саннефьёрд
|11
|5
|0
|6
|17 - 22
|15
|7.
|Волеренга
|12
|4
|2
|6
|19 - 22
|14
|8.
|Викинг
|12
|4
|2
|6
|20 - 26
|14
|9.
|Сарпсборг-08
|11
|4
|0
|7
|22 - 24
|12
|10.
|Олесунн
|11
|3
|3
|5
|12 - 19
|12
|11.
|Хам-Кам
|10
|1
|6
|3
|13 - 15
|9
|12.
|Стрёмсгодсет
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|13.
|Хёугесунн
|1:1
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|14.
|Тромсё
|11
|0
|6
|5
|10 - 21
|6
|15.
|Кристиансунд
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
|16.
|Дьерв
|10
|0
|1
|9
|6 - 30
|1
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|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (4)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|11 (5)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|13 (5)
|Хёугесунн
|Ндур Алиун
|10 (4)
|Мольде
|Фофана Датро
|10 (2)
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 5
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|2 3
|Сарпсборг-08
|Скиппер Антон
|2 3
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|6