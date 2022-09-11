Стадион: Хуагесунд
Ход матча
19'
29'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
27
Санде
Мадс
32
Корник
Лео
10
Хольсе
Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Санде МадсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Лейте БруноПолузащитник
- Нападающий
-
17 Гонг ХилариНападающий
-
99 Нжи БилалНападающий
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Корник ЛеоЗащитник
-
10 Хольсе КарлоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
История личных встреч
Хёугесунн
Русенборг
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
28 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
8 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
35.7%
32.1%
32.2%
10 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
21.4%
46.4%
32.2%
6 побед 13 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндур Алиун
|9 (1)
|0.41
|Санде Мадс
|5
|0.23
|Содерлунд Александер
|4 (1)
|0.18
|Нжи Билал
|4
|0.18
|Christos Zafeiris
|3
|0.14
|Теркильдсен Петер
|2
|0.09
|Реесе Сёрен
|2
|0.09
|Вальстад Николас
|1
|0.05
|Самуэльсен Мартин
|1
|0.05
|Гонг Хилари
|1
|0.05
|Крюгор Кевин Мартин
|0
|0
|Педерсен Торе
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|11 (2)
|0.5
|Тенгстедт Каспер
|7
|0.32
|Веккья Стефано
|7 (1)
|0.32
|Samuel Rogers
|5
|0.23
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0.14
|Перейра Адриан
|2
|0.09
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0.09
|Ингасон Кристаль-Мани
|2 (1)
|0.09
|Хольсе Карло
|1
|0.05
|Йенсен Виктор
|1
|0.05
|Тагсет Эдвард
|1
|0.05
|Хольм Ноа
|1
|0.05
|Bryan Solhaug Fiabema
|1
|0.05
|Хрупалла Павел
|1
|0.05
|Скарсем Олаус
|0
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Хансен Андре
|0
|0
Карточки
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Содерлунд Александер
|4
|0
|Санде Мадс
|4
|0
|Самуэльсен Мартин
|4
|0
|Эскесен Юлиус
|4
|0
|Реесе Сёрен
|3
|0
|Ндур Алиун
|3
|0
|Anders Baertelsen
|3
|0
|Теркильдсен Петер
|3
|0
|Christos Zafeiris
|3
|0
|Сельвик Эгиль
|2
|0
|Вальстад Николас
|2
|0
|Нжи Билал
|2
|0
|Педерсен Торе
|1
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|1
|0
|Кристенсен Магнус
|1
|0
|Torje Naustdal
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скарсем Олаус
|4
|0
|Бёркеейет Тобиас
|4
|0
|Перейра Адриан
|4
|0
|Samuel Rogers
|3
|0
|Йенсен Виктор
|3
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|3
|0
|Хенриксен Маркус
|1
|1
|Renzo Giampaoli
|2
|0
|Хансен Андре
|1
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0
|Вагич Павле
|1
|0
|Хольсе Карло
|1
|0
|Тагсет Эдвард
|1
|0
|Хольм Ноа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
23
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
3
16%
4
17%
1-15
1
5%
7
30%
16-30
4
21%
1
4%
31-45
4
21%
2
9%
46-60
2
11%
7
30%
61-75
5
26%
2
9%
76-90
Пропущено
17
17
13 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
3
18%
4
24%
1-15
5
29%
29%
2
12%
16-30
5
29%
29%
4
24%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
3
18%
3
18%
76-90
Забито
13
23
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
2
15%
4
17%
1-15
3
23%
1
4%
16-30
2
15%
8
35%
31-45
3
23%
5
22%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
2
15%
2
9%
76-90
Пропущено
15
10
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
13%
1
10%
1-15
2
13%
4
40%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
6
40%
1
10%
76-90
Забито
32
46
15 В 1-м тайме 25
17 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 12
6 Не забивали 2
5
16%
8
17%
1-15
4
13%
8
17%
16-30
6
19%
9
20%
31-45
7
22%
7
15%
46-60
3
9%
10
22%
61-75
7
22%
4
9%
76-90
Пропущено
32
27
19 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 14
5
16%
5
19%
1-15
7
22%
6
22%
16-30
7
22%
6
22%
31-45
3
9%
1
4%
46-60
1
3%
5
19%
61-75
9
28%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Хёугесунн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хёугесунн - Тромсё 2:1 Хам-Кам - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Мольде 0:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2
Хёугесунн - Дьерв 3:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Сутра - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Фанна - Хёугесунн 0:1 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Дьерв 1919 - Хёугесунн 1:3 Одд - Хёугесунн 0:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0
Русенборг
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Русенборг - Викинг 4:1 Тромсё - Русенборг 4:3 Русенборг - Олесунн 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 2:5
Русенборг - Хам-Кам 2:1 Одд - Русенборг 2:3 Русенборг - Тромсё 3:0 Олесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Дьерв 3:2 Викинг - Русенборг 1:1 Санднес - Русенборг 0:2 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Левангер - Русенборг 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 2:0 Волеренга - Русенборг 0:4 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Вердал - Русенборг 0:6 Русенборг - Саннефьёрд 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|22
|17
|3
|2
|51 - 21
|54
|2.
|Лиллестрём
|22
|13
|5
|4
|39 - 21
|44
|3.
|Будё-Глимт
|22
|12
|5
|5
|55 - 29
|41
|4.
|Русенборг
|1:1
|22
|11
|8
|3
|46 - 29
|41
|5.
|Волеренга
|22
|11
|3
|8
|38 - 32
|36
|6.
|Викинг
|22
|9
|5
|8
|37 - 34
|32
|7.
|Одд
|22
|9
|3
|10
|26 - 36
|30
|8.
|Тромсё
|22
|7
|9
|6
|32 - 37
|30
|9.
|Стрёмсгодсет
|22
|8
|5
|9
|34 - 33
|29
|10.
|Хёугесунн
|1:1
|22
|7
|5
|10
|32 - 34
|26
|11.
|Сарпсборг-08
|22
|8
|1
|13
|38 - 42
|25
|12.
|Олесунн
|22
|6
|7
|9
|24 - 34
|25
|13.
|Хам-Кам
|22
|4
|11
|7
|26 - 28
|23
|14.
|Саннефьёрд
|22
|6
|4
|12
|35 - 50
|22
|15.
|Кристиансунд
|22
|4
|4
|14
|24 - 42
|16
|16.
|Дьерв
|22
|4
|2
|16
|17 - 52
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|11
|8
|2
|1
|20 - 5
|26
|2.
|Русенборг
|1:1
|10
|8
|2
|0
|24 - 9
|26
|3.
|Мольде
|11
|8
|1
|2
|27 - 11
|25
|4.
|Тромсё
|11
|7
|3
|1
|22 - 16
|24
|5.
|Волеренга
|10
|7
|1
|2
|19 - 10
|22
|6.
|Будё-Глимт
|11
|5
|5
|1
|32 - 14
|20
|7.
|Стрёмсгодсет
|11
|6
|2
|3
|24 - 16
|20
|8.
|Викинг
|10
|5
|3
|2
|17 - 8
|18
|9.
|Хёугесунн
|1:1
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|10.
|Одд
|11
|5
|0
|6
|16 - 19
|15
|11.
|Хам-Кам
|12
|3
|5
|4
|13 - 13
|14
|12.
|Сарпсборг-08
|11
|4
|1
|6
|16 - 18
|13
|13.
|Олесунн
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|14.
|Дьерв
|12
|4
|1
|7
|11 - 22
|13
|15.
|Кристиансунд
|11
|3
|3
|5
|18 - 23
|12
|16.
|Саннефьёрд
|11
|1
|4
|6
|18 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|11
|9
|2
|0
|24 - 10
|29
|2.
|Будё-Глимт
|11
|7
|0
|4
|23 - 15
|21
|3.
|Лиллестрём
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|4.
|Русенборг
|1:1
|12
|3
|6
|3
|22 - 20
|15
|5.
|Одд
|11
|4
|3
|4
|10 - 17
|15
|6.
|Саннефьёрд
|11
|5
|0
|6
|17 - 22
|15
|7.
|Волеренга
|12
|4
|2
|6
|19 - 22
|14
|8.
|Викинг
|12
|4
|2
|6
|20 - 26
|14
|9.
|Сарпсборг-08
|11
|4
|0
|7
|22 - 24
|12
|10.
|Олесунн
|11
|3
|3
|5
|12 - 19
|12
|11.
|Хам-Кам
|10
|1
|6
|3
|13 - 15
|9
|12.
|Стрёмсгодсет
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|13.
|Хёугесунн
|1:1
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|14.
|Тромсё
|11
|0
|6
|5
|10 - 21
|6
|15.
|Кристиансунд
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
|16.
|Дьерв
|10
|0
|1
|9
|6 - 30
|1
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|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (4)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|11 (5)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|13 (5)
|Хёугесунн
|Ндур Алиун
|10 (4)
|Мольде
|Фофана Датро
|10 (2)
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 5
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|2 3
|Сарпсборг-08
|Скиппер Антон
|2 3
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|6