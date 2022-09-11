Стадион: Брискеби
Ход матча
8'
9'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
96
Ахен
Николас
17
Линн
Виктор
- Основной состав
-
96 Ахен НиколасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Линн ВикторНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Emil SildnesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Траоре МаиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
История личных встреч
Хам-Кам
Викинг
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristian Eriksen
|4
|0.18
|Jonas Enkerud
|4
|0.18
|Киркеволд Пол
|3
|0.14
|Hasan Kurucay
|3
|0.14
|Aleksander Melgalvis
|2
|0.09
|Конгсро Вегар
|2
|0.09
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0.09
|Кобе Эрнандес-Фостер
|1
|0.05
|Яковенко Юрий
|1
|0.05
|Шельстад Фредрик
|1
|0.05
|Morten Bjoerlo
|1
|0.05
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0.05
|Амин Нури
|0
|0
|Серенсен Оливер
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Ветон
|8 (3)
|0.36
|Себулонсен Себастьян
|4
|0.18
|Трипич Златко
|4 (1)
|0.18
|Траоре Маи
|3
|0.14
|Лёкберг Кристоффер
|3
|0.14
|Кабран Кевин
|2
|0.09
|Сандберг Никлас
|2 (1)
|0.09
|Танген Харальд
|1
|0.05
|Сольбаккен Маркус
|1
|0.05
|Веватне Вильяр
|1
|0.05
|Брекало Давид
|1
|0.05
|Хауген Херман
|1
|0.05
|Daniel Seland Karlsbakk
|1
|0.05
|Edvin Austboe
|1
|0.05
|Фридйонссон Самуэль
|1 (1)
|0.05
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|0
|Торстейнбё Фредерик
|0
|0
Карточки
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Aleksander Melgalvis
|5
|0
|Шельстад Фредрик
|3
|1
|Кобе Эрнандес-Фостер
|4
|0
|Киркеволд Пол
|3
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|3
|0
|Конгсро Вегар
|3
|0
|Серенсен Оливер
|3
|0
|Jonas Enkerud
|2
|0
|Яковенко Юрий
|2
|0
|Kristian Eriksen
|2
|0
|Morten Bjoerlo
|2
|0
|Hasan Kurucay
|2
|0
|Fernan Faerron
|2
|0
|Vetle Skjaervik
|2
|0
|Дашкевич Эдуард
|2
|0
|Halvor Roedoelen Opsahl
|0
|1
|Ахен Николас
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0
|Сольбаккен Маркус
|4
|0
|Сандберг Никлас
|3
|0
|Брекало Давид
|3
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|3
|0
|Паттинама Шейн
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Трипич Златко
|1
|1
|Лёкберг Кристоффер
|1
|1
|Веватне Вильяр
|2
|0
|Викстёль Рольф
|2
|0
|Танген Харальд
|2
|0
|Гуннарссон Патрик
|2
|0
|Скюття Наатан
|1
|0
|Хауген Херман
|1
|0
|Себулонсен Себастьян
|1
|0
|Траоре Маи
|1
|0
|Daniel Seland Karlsbakk
|1
|0
|Edvin Austboe
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
17
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 11
2
15%
2
12%
1-15
3
23%
2
12%
16-30
2
15%
2
12%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
5
29%
29%
61-75
3
23%
6
35%
76-90
Пропущено
10
26
6 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
0
0%
4
15%
1-15
3
30%
6
23%
16-30
3
30%
4
15%
31-45
0
0%
6
23%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
6
23%
76-90
Забито
12
17
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
3
25%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
4
33%
2
12%
31-45
2
17%
2
12%
46-60
1
8%
5
29%
29%
61-75
2
17%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
16
8
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
2
25%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
5
31%
3
38%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Забито
25
34
14 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
5
20%
3
9%
1-15
3
12%
4
12%
16-30
6
24%
4
12%
31-45
3
12%
2
6%
46-60
3
12%
10
29%
29%
61-75
5
20%
11
32%
76-90
Пропущено
26
34
12 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 15
3
12%
4
12%
1-15
4
15%
8
24%
16-30
5
19%
5
15%
31-45
2
8%
8
24%
46-60
7
27%
3
9%
61-75
5
19%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Хам-Кам
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0
Хам-Кам - Волеренга 1:1 Русенборг - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Эльверум - Хам-Кам 1:3 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Одд 1:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Furnes - Хам-Кам 0:7 Волеренга - Хам-Кам 1:1
Викинг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Русенборг - Викинг 4:1 Кристиансунд - Викинг 2:1 Викинг - Волеренга 1:2 Викинг - ФКСБ 1:3
ФКСБ - Викинг 1:2 Слайго Роверс - Викинг 1:0 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Викинг - Слайго Роверс 5:1 Викинг - Спарта Прага 2:1 Волеренга - Викинг 4:2 Спарта Прага - Викинг 0:0 Викинг - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Викинг 0:1 Викинг - Русенборг 1:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Вард Хёугесунн - Викинг 1:2 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Викинг 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:0
|22
|16
|4
|2
|47 - 19
|52
|2.
|Лиллестрём
|22
|13
|5
|4
|39 - 21
|44
|3.
|Будё-Глимт
|0:1
|22
|12
|5
|5
|53 - 27
|41
|4.
|Русенборг
|21
|11
|7
|3
|45 - 28
|40
|5.
|Волеренга
|1:1
|22
|11
|4
|7
|37 - 30
|37
|6.
|Викинг
|1:1
|22
|8
|6
|8
|36 - 34
|30
|7.
|Одд
|22
|9
|3
|10
|26 - 36
|30
|8.
|Тромсё
|1:0
|22
|7
|9
|6
|30 - 35
|30
|9.
|Стрёмсгодсет
|22
|8
|5
|9
|34 - 33
|29
|10.
|Олесунн
|0:0
|22
|6
|8
|8
|23 - 31
|26
|11.
|Хёугесунн
|21
|7
|4
|10
|31 - 33
|25
|12.
|Хам-Кам
|1:1
|22
|4
|12
|6
|26 - 27
|24
|13.
|Сарпсборг-08
|0:0
|22
|7
|2
|13
|35 - 41
|23
|14.
|Саннефьёрд
|22
|6
|4
|12
|35 - 50
|22
|15.
|Дьерв
|0:0
|22
|4
|3
|15
|15 - 48
|15
|16.
|Кристиансунд
|1:1
|22
|3
|5
|14
|22 - 41
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|11
|8
|2
|1
|20 - 5
|26
|2.
|Русенборг
|10
|8
|2
|0
|24 - 9
|26
|3.
|Мольде
|0:0
|11
|8
|1
|2
|27 - 11
|25
|4.
|Тромсё
|1:0
|11
|7
|3
|1
|20 - 14
|24
|5.
|Волеренга
|1:1
|10
|7
|1
|2
|19 - 10
|22
|6.
|Будё-Глимт
|0:1
|11
|5
|5
|1
|32 - 14
|20
|7.
|Стрёмсгодсет
|11
|6
|2
|3
|24 - 16
|20
|8.
|Викинг
|1:1
|10
|5
|3
|2
|17 - 8
|18
|9.
|Хёугесунн
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|10.
|Одд
|11
|5
|0
|6
|16 - 19
|15
|11.
|Хам-Кам
|1:1
|12
|3
|6
|3
|13 - 12
|15
|12.
|Олесунн
|0:0
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|13.
|Дьерв
|0:0
|12
|4
|2
|6
|9 - 18
|14
|14.
|Сарпсборг-08
|0:0
|11
|4
|1
|6
|16 - 18
|13
|15.
|Кристиансунд
|1:1
|11
|2
|4
|5
|16 - 22
|10
|16.
|Саннефьёрд
|11
|1
|4
|6
|18 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:0
|11
|8
|3
|0
|20 - 8
|27
|2.
|Будё-Глимт
|0:1
|11
|7
|0
|4
|21 - 13
|21
|3.
|Лиллестрём
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|4.
|Волеренга
|1:1
|12
|4
|3
|5
|18 - 20
|15
|5.
|Одд
|11
|4
|3
|4
|10 - 17
|15
|6.
|Саннефьёрд
|11
|5
|0
|6
|17 - 22
|15
|7.
|Русенборг
|11
|3
|5
|3
|21 - 19
|14
|8.
|Викинг
|1:1
|12
|3
|3
|6
|19 - 26
|12
|9.
|Олесунн
|0:0
|11
|3
|3
|5
|12 - 19
|12
|10.
|Сарпсборг-08
|0:0
|11
|3
|1
|7
|19 - 23
|10
|11.
|Хам-Кам
|1:1
|10
|1
|6
|3
|13 - 15
|9
|12.
|Стрёмсгодсет
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|13.
|Хёугесунн
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|14.
|Тромсё
|1:0
|11
|0
|6
|5
|10 - 21
|6
|15.
|Кристиансунд
|1:1
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
|16.
|Дьерв
|0:0
|10
|0
|1
|9
|6 - 30
|1
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- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (4)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|11 (5)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|13 (5)
|Хёугесунн
|Ндур Алиун
|10 (4)
|Викинг
|Бериша Ветон
|11 (5)
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 5
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|2 3
|Сарпсборг-08
|Скиппер Антон
|2 3
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|6