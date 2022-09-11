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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген
2022


Стадион: Зрители: 4562
Хам-Кам
1:2
Конец матча
Викинг
0'
1:0
8' Гол
Morten Bjoerlo
1:1
9' Гол
Лёкберг Кристоффер
18' Желтая карточка
Кобе Эрнандес-Фостер
23' Желтая карточка
Кабран Кевин
42' Желтая карточка
Веватне Вильяр
66' Желтая карточка
Хассан Рилван
1:2
80' Гол
Свеннсен Сандер
90'+7
96
Ахен
Николас
6
Накким
Маркус
58
Hasan
Kurucay
8
Vetle
Skjaervik
33
Aleksander
Melgalvis
4
Амин
Нури
23
Шельстад
Фредрик
22
Кобе
Эрнандес-Фостер
11
Morten
Bjoerlo
17
Линн
Виктор
16
Киркеволд
Пол
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
3
Веватне
Вильяр
23
Викстёль
Рольф
9
Кабран
Кевин
15
Сандберг
Никлас
12
Скюття
Наатан
8
Сольбаккен
Маркус
16
Лёкберг
Кристоффер
22
Daniel
Seland
Karlsbakk
10
Трипич
Златко
Хам-Кам
5-3-2
Викинг
3-5-2

История личных встреч

Хам-Кам
Викинг

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

Т
1:1
ПД
2:3
ПД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristian Eriksen 4 0.18
Jonas Enkerud 4 0.18
Киркеволд Пол 3 0.14
Hasan Kurucay 3 0.14
Aleksander Melgalvis 2 0.09
Конгсро Вегар 2 0.09
Kristian Loenstad Onsrud 2 0.09
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0.05
Яковенко Юрий 1 0.05
Шельстад Фредрик 1 0.05
Morten Bjoerlo 1 0.05
Benjamin Thoresen Faraas 1 0.05
Амин Нури 0 0
Серенсен Оливер 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Ветон 8 (3) 0.36
Себулонсен Себастьян 4 0.18
Трипич Златко 4 (1) 0.18
Траоре Маи 3 0.14
Лёкберг Кристоффер 3 0.14
Кабран Кевин 2 0.09
Сандберг Никлас 2 (1) 0.09
Сольбаккен Маркус 1 0.05
Танген Харальд 1 0.05
Свеннсен Сандер 1 0.05
Веватне Вильяр 1 0.05
Брекало Давид 1 0.05
Хауген Херман 1 0.05
Daniel Seland Karlsbakk 1 0.05
Edvin Austboe 1 0.05
Фридйонссон Самуэль 1 (1) 0.05
Бьёрсхоль Сондре 0 0
Торстейнбё Фредерик 0 0

Карточки

Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aleksander Melgalvis 5 0
Шельстад Фредрик 3 1
Кобе Эрнандес-Фостер 4 0
Киркеволд Пол 3 0
Kristian Loenstad Onsrud 3 0
Конгсро Вегар 3 0
Серенсен Оливер 3 0
Jonas Enkerud 2 0
Яковенко Юрий 2 0
Kristian Eriksen 2 0
Morten Bjoerlo 2 0
Hasan Kurucay 2 0
Fernan Faerron 2 0
Vetle Skjaervik 2 0
Дашкевич Эдуард 2 0
Halvor Roedoelen Opsahl 0 1
Хассан Рилван 1 0
Ахен Николас 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридйонссон Самуэль 4 0
Сольбаккен Маркус 4 0
Сандберг Никлас 3 0
Веватне Вильяр 3 0
Брекало Давид 3 0
Бьёрсхоль Сондре 3 0
Паттинама Шейн 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Трипич Златко 1 1
Лёкберг Кристоффер 1 1
Викстёль Рольф 2 0
Танген Харальд 2 0
Гуннарссон Патрик 2 0
Кабран Кевин 1 0
Скюття Наатан 1 0
Хауген Херман 1 0
Себулонсен Себастьян 1 0
Траоре Маи 1 0
Daniel Seland Karlsbakk 1 0
Edvin Austboe 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
19
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 11
3
21%
3
16%
1-15
3
21%
2
11%
16-30
2
14%
2
11%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
5
26%
61-75
3
21%
7
37%
76-90

Пропущено

12
27
7 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
1
8%
5
19%
1-15
3
25%
6
22%
16-30
3
25%
4
15%
31-45
0
0%
6
22%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
6
22%
76-90

Забито

12
17
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
3
25%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
4
33%
2
12%
31-45
2
17%
2
12%
46-60
1
8%
5
29%
29%
61-75
2
17%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

16
8
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
2
25%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
5
31%
3
38%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Забито

26
36
15 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
6
23%
4
11%
1-15
3
12%
4
11%
16-30
6
23%
4
11%
31-45
3
12%
2
6%
46-60
3
12%
10
28%
61-75
5
19%
12
33%
76-90

Пропущено

28
35
13 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 16
4
14%
5
14%
1-15
4
14%
8
23%
16-30
5
18%
5
14%
31-45
2
7%
8
23%
46-60
7
25%
3
9%
61-75
6
21%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Хам-Кам
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0
Хам-Кам - Волеренга 1:1 Русенборг - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Эльверум - Хам-Кам 1:3 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Одд 1:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Furnes - Хам-Кам 0:7 Волеренга - Хам-Кам 1:1
Викинг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Русенборг - Викинг 4:1 Кристиансунд - Викинг 2:1 Викинг - Волеренга 1:2 Викинг - ФКСБ 1:3
ФКСБ - Викинг 1:2 Слайго Роверс - Викинг 1:0 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Викинг - Слайго Роверс 5:1 Викинг - Спарта Прага 2:1 Волеренга - Викинг 4:2 Спарта Прага - Викинг 0:0 Викинг - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Викинг 0:1 Викинг - Русенборг 1:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Вард Хёугесунн - Викинг 1:2 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Викинг 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 22 17 3 2 51 - 21 54
2. Лиллестрём 22 13 5 4 39 - 21 44
3. Будё-Глимт 22 12 5 5 55 - 29 41
4. Русенборг 1:1 22 11 8 3 46 - 29 41
5. Волеренга 22 11 3 8 38 - 32 36
6. Викинг 22 9 5 8 37 - 34 32
7. Одд 22 9 3 10 26 - 36 30
8. Тромсё 22 7 9 6 32 - 37 30
9. Стрёмсгодсет 22 8 5 9 34 - 33 29
10. Хёугесунн 1:1 22 7 5 10 32 - 34 26
11. Сарпсборг-08 22 8 1 13 38 - 42 25
12. Олесунн 22 6 7 9 24 - 34 25
13. Хам-Кам 22 4 11 7 26 - 28 23
14. Саннефьёрд 22 6 4 12 35 - 50 22
15. Кристиансунд 22 4 4 14 24 - 42 16
16. Дьерв 22 4 2 16 17 - 52 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 11 8 2 1 20 - 5 26
2. Русенборг 1:1 10 8 2 0 24 - 9 26
3. Мольде 11 8 1 2 27 - 11 25
4. Тромсё 11 7 3 1 22 - 16 24
5. Волеренга 10 7 1 2 19 - 10 22
6. Будё-Глимт 11 5 5 1 32 - 14 20
7. Стрёмсгодсет 11 6 2 3 24 - 16 20
8. Викинг 10 5 3 2 17 - 8 18
9. Хёугесунн 1:1 12 5 3 4 20 - 18 18
10. Одд 11 5 0 6 16 - 19 15
11. Хам-Кам 12 3 5 4 13 - 13 14
12. Сарпсборг-08 11 4 1 6 16 - 18 13
13. Олесунн 11 3 4 4 12 - 15 13
14. Дьерв 12 4 1 7 11 - 22 13
15. Кристиансунд 11 3 3 5 18 - 23 12
16. Саннефьёрд 11 1 4 6 18 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 11 9 2 0 24 - 10 29
2. Будё-Глимт 11 7 0 4 23 - 15 21
3. Лиллестрём 11 5 3 3 19 - 16 18
4. Русенборг 1:1 12 3 6 3 22 - 20 15
5. Одд 11 4 3 4 10 - 17 15
6. Саннефьёрд 11 5 0 6 17 - 22 15
7. Волеренга 12 4 2 6 19 - 22 14
8. Викинг 12 4 2 6 20 - 26 14
9. Сарпсборг-08 11 4 0 7 22 - 24 12
10. Олесунн 11 3 3 5 12 - 19 12
11. Хам-Кам 10 1 6 3 13 - 15 9
12. Стрёмсгодсет 11 2 3 6 10 - 17 9
13. Хёугесунн 1:1 10 2 2 6 12 - 16 8
14. Тромсё 11 0 6 5 10 - 21 6
15. Кристиансунд 11 1 1 9 6 - 19 4
16. Дьерв 10 0 1 9 6 - 30 1
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (4)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 11 (5)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 13 (5)
Хёугесунн Ндур Алиун 10 (4)
Мольде Фофана Датро 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Дьерв Фернандес Леандро II 1 5
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Сарпсборг-08 Скиппер Антон 2 3
Олесунн Чанаджия Дарио 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Веватне Вильяр получил желтую карточку от судьи
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