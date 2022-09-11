Стадион: Брискеби Зрители: 4562
0'
1:0
8' ГолMorten Bjoerlo
1:1
9' ГолЛёкберг Кристоффер
18' Желтая карточкаКобе Эрнандес-Фостер
23' Желтая карточкаКабран Кевин
42' Желтая карточкаВеватне Вильяр
66' Желтая карточкаХассан Рилван
1:2
80' ГолСвеннсен Сандер
90'+7
Ход матча
8'
9'
23'
42'
66'
80'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
96
Ахен
Николас
17
Линн
Виктор
- Основной состав
-
96 Ахен НиколасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Линн ВикторНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Emil SildnesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Траоре МаиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
История личных встреч
Хам-Кам
Викинг
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristian Eriksen
|4
|0.18
|Jonas Enkerud
|4
|0.18
|Киркеволд Пол
|3
|0.14
|Hasan Kurucay
|3
|0.14
|Aleksander Melgalvis
|2
|0.09
|Конгсро Вегар
|2
|0.09
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0.09
|Кобе Эрнандес-Фостер
|1
|0.05
|Яковенко Юрий
|1
|0.05
|Шельстад Фредрик
|1
|0.05
|Morten Bjoerlo
|1
|0.05
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0.05
|Амин Нури
|0
|0
|Серенсен Оливер
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Ветон
|8 (3)
|0.36
|Себулонсен Себастьян
|4
|0.18
|Трипич Златко
|4 (1)
|0.18
|Траоре Маи
|3
|0.14
|Лёкберг Кристоффер
|3
|0.14
|Кабран Кевин
|2
|0.09
|Сандберг Никлас
|2 (1)
|0.09
|Сольбаккен Маркус
|1
|0.05
|Танген Харальд
|1
|0.05
|Свеннсен Сандер
|1
|0.05
|Веватне Вильяр
|1
|0.05
|Брекало Давид
|1
|0.05
|Хауген Херман
|1
|0.05
|Daniel Seland Karlsbakk
|1
|0.05
|Edvin Austboe
|1
|0.05
|Фридйонссон Самуэль
|1 (1)
|0.05
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|0
|Торстейнбё Фредерик
|0
|0
Карточки
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Aleksander Melgalvis
|5
|0
|Шельстад Фредрик
|3
|1
|Кобе Эрнандес-Фостер
|4
|0
|Киркеволд Пол
|3
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|3
|0
|Конгсро Вегар
|3
|0
|Серенсен Оливер
|3
|0
|Jonas Enkerud
|2
|0
|Яковенко Юрий
|2
|0
|Kristian Eriksen
|2
|0
|Morten Bjoerlo
|2
|0
|Hasan Kurucay
|2
|0
|Fernan Faerron
|2
|0
|Vetle Skjaervik
|2
|0
|Дашкевич Эдуард
|2
|0
|Halvor Roedoelen Opsahl
|0
|1
|Хассан Рилван
|1
|0
|Ахен Николас
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0
|Сольбаккен Маркус
|4
|0
|Сандберг Никлас
|3
|0
|Веватне Вильяр
|3
|0
|Брекало Давид
|3
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|3
|0
|Паттинама Шейн
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Трипич Златко
|1
|1
|Лёкберг Кристоффер
|1
|1
|Викстёль Рольф
|2
|0
|Танген Харальд
|2
|0
|Гуннарссон Патрик
|2
|0
|Кабран Кевин
|1
|0
|Скюття Наатан
|1
|0
|Хауген Херман
|1
|0
|Себулонсен Себастьян
|1
|0
|Траоре Маи
|1
|0
|Daniel Seland Karlsbakk
|1
|0
|Edvin Austboe
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
19
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 11
3
21%
3
16%
1-15
3
21%
2
11%
16-30
2
14%
2
11%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
5
26%
61-75
3
21%
7
37%
76-90
Пропущено
12
27
7 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
1
8%
5
19%
1-15
3
25%
6
22%
16-30
3
25%
4
15%
31-45
0
0%
6
22%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
6
22%
76-90
Забито
12
17
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
3
25%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
4
33%
2
12%
31-45
2
17%
2
12%
46-60
1
8%
5
29%
29%
61-75
2
17%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
16
8
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
2
25%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
5
31%
3
38%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Забито
26
36
15 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
6
23%
4
11%
1-15
3
12%
4
11%
16-30
6
23%
4
11%
31-45
3
12%
2
6%
46-60
3
12%
10
28%
61-75
5
19%
12
33%
76-90
Пропущено
28
35
13 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 16
4
14%
5
14%
1-15
4
14%
8
23%
16-30
5
18%
5
14%
31-45
2
7%
8
23%
46-60
7
25%
3
9%
61-75
6
21%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Хам-Кам
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0
Хам-Кам - Волеренга 1:1 Русенборг - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Эльверум - Хам-Кам 1:3 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Одд 1:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Furnes - Хам-Кам 0:7 Волеренга - Хам-Кам 1:1
Викинг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Русенборг - Викинг 4:1 Кристиансунд - Викинг 2:1 Викинг - Волеренга 1:2 Викинг - ФКСБ 1:3
ФКСБ - Викинг 1:2 Слайго Роверс - Викинг 1:0 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Викинг - Слайго Роверс 5:1 Викинг - Спарта Прага 2:1 Волеренга - Викинг 4:2 Спарта Прага - Викинг 0:0 Викинг - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Викинг 0:1 Викинг - Русенборг 1:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Вард Хёугесунн - Викинг 1:2 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Викинг 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|22
|17
|3
|2
|51 - 21
|54
|2.
|Лиллестрём
|22
|13
|5
|4
|39 - 21
|44
|3.
|Будё-Глимт
|22
|12
|5
|5
|55 - 29
|41
|4.
|Русенборг
|1:1
|22
|11
|8
|3
|46 - 29
|41
|5.
|Волеренга
|22
|11
|3
|8
|38 - 32
|36
|6.
|Викинг
|22
|9
|5
|8
|37 - 34
|32
|7.
|Одд
|22
|9
|3
|10
|26 - 36
|30
|8.
|Тромсё
|22
|7
|9
|6
|32 - 37
|30
|9.
|Стрёмсгодсет
|22
|8
|5
|9
|34 - 33
|29
|10.
|Хёугесунн
|1:1
|22
|7
|5
|10
|32 - 34
|26
|11.
|Сарпсборг-08
|22
|8
|1
|13
|38 - 42
|25
|12.
|Олесунн
|22
|6
|7
|9
|24 - 34
|25
|13.
|Хам-Кам
|22
|4
|11
|7
|26 - 28
|23
|14.
|Саннефьёрд
|22
|6
|4
|12
|35 - 50
|22
|15.
|Кристиансунд
|22
|4
|4
|14
|24 - 42
|16
|16.
|Дьерв
|22
|4
|2
|16
|17 - 52
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|11
|8
|2
|1
|20 - 5
|26
|2.
|Русенборг
|1:1
|10
|8
|2
|0
|24 - 9
|26
|3.
|Мольде
|11
|8
|1
|2
|27 - 11
|25
|4.
|Тромсё
|11
|7
|3
|1
|22 - 16
|24
|5.
|Волеренга
|10
|7
|1
|2
|19 - 10
|22
|6.
|Будё-Глимт
|11
|5
|5
|1
|32 - 14
|20
|7.
|Стрёмсгодсет
|11
|6
|2
|3
|24 - 16
|20
|8.
|Викинг
|10
|5
|3
|2
|17 - 8
|18
|9.
|Хёугесунн
|1:1
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|10.
|Одд
|11
|5
|0
|6
|16 - 19
|15
|11.
|Хам-Кам
|12
|3
|5
|4
|13 - 13
|14
|12.
|Сарпсборг-08
|11
|4
|1
|6
|16 - 18
|13
|13.
|Олесунн
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|14.
|Дьерв
|12
|4
|1
|7
|11 - 22
|13
|15.
|Кристиансунд
|11
|3
|3
|5
|18 - 23
|12
|16.
|Саннефьёрд
|11
|1
|4
|6
|18 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|11
|9
|2
|0
|24 - 10
|29
|2.
|Будё-Глимт
|11
|7
|0
|4
|23 - 15
|21
|3.
|Лиллестрём
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|4.
|Русенборг
|1:1
|12
|3
|6
|3
|22 - 20
|15
|5.
|Одд
|11
|4
|3
|4
|10 - 17
|15
|6.
|Саннефьёрд
|11
|5
|0
|6
|17 - 22
|15
|7.
|Волеренга
|12
|4
|2
|6
|19 - 22
|14
|8.
|Викинг
|12
|4
|2
|6
|20 - 26
|14
|9.
|Сарпсборг-08
|11
|4
|0
|7
|22 - 24
|12
|10.
|Олесунн
|11
|3
|3
|5
|12 - 19
|12
|11.
|Хам-Кам
|10
|1
|6
|3
|13 - 15
|9
|12.
|Стрёмсгодсет
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|13.
|Хёугесунн
|1:1
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|14.
|Тромсё
|11
|0
|6
|5
|10 - 21
|6
|15.
|Кристиансунд
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
|16.
|Дьерв
|10
|0
|1
|9
|6 - 30
|1
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- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (4)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|11 (5)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|13 (5)
|Хёугесунн
|Ндур Алиун
|10 (4)
|Мольде
|Фофана Датро
|10 (2)
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 5
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|2 3
|Сарпсборг-08
|Скиппер Антон
|2 3
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|6