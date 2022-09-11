Стадион: Кристиансунд
1:1
Первый тайм: 23'
Ход матча
2'
0:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
25 Владение мячом, % 75
21
Диоп
Амиду
21
Шёнг
Магнус
27
Jacob
Eng
10
Сахрауи
Осам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Аскар АрминЗащитник
-
13 Бюэ БендикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
24 David Agbo
-
-
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Jacob EngНападающий
- Нападающий
-
10 Сахрауи ОсамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Удаль ХенрикНападающий
-
19 Ятта СидиНападающий
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
История личных встреч
Кристиансунд
Волеренга
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
12 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кристиансунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюэ Бендик
|6 (2)
|0.27
|Мумбанья Фарис
|3 (1)
|0.14
|Диоп Амиду
|2
|0.09
|Хопмарк Андреас
|2
|0.09
|Каллудра Лиридон
|1
|0.05
|Картум Сандер Эрик
|1
|0.05
|Нилсен Снорре
|1
|0.05
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|1
|0.05
|Осбак Кристоффер
|1
|0.05
|Муколли Агон
|1
|0.05
|Ертсен Торгиль
|1
|0.05
|Виллиамсен Макс
|1
|0.05
|Ульвестад Дан Петер
|0
|0
|Ярл Себастиан
|0
|0
|Аскар Армин
|0
|0
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сахрауи Осам
|6
|0.27
|Кьяртанссон Видар
|4
|0.18
|Удаль Хенрик
|4
|0.18
|Бьёрдаль Хенрик
|4 (3)
|0.18
|Лаюни Амор
|3 (1)
|0.14
|Jacob Eng
|2
|0.09
|Доннум Арон
|2
|0.09
|Кристенсен Тобиас
|1
|0.05
|Страндберг Стефан
|1
|0.05
|Несберг Иван
|1
|0.05
|Борвен Торгейр
|1
|0.05
|Жута Леонард
|1
|0.05
|Хольм Один Тьяго
|1
|0.05
|Толлос Йонатан
|1
|0.05
|Ятта Сиди
|1
|0.05
|Странд Петтер
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
|Хауг Кьетил
|0
|0
Карточки
Кристиансунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоп Амиду
|5
|0
|Ярл Себастиан
|4
|0
|Каллудра Лиридон
|3
|0
|Картум Сандер Эрик
|3
|0
|Исаксен Йеспер
|3
|0
|Осбак Кристоффер
|2
|0
|Нилсен Снорре
|2
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0
|Виллиамсен Макс
|2
|0
|David Agbo
|2
|0
|Isaac Annan
|2
|0
|Мумбанья Фарис
|0
|1
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Гйесдал Хенрик
|1
|0
|Ертсен Торгиль
|1
|0
|Мбайе Серинье
|1
|0
|Мава Мозес
|1
|0
|Аскар Армин
|1
|0
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доннум Арон
|3
|1
|Хеденстад Вегар
|4
|0
|Бьёрдаль Хенрик
|4
|0
|Толлос Йонатан
|3
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|2
|0
|Странд Петтер
|2
|0
|Хольм Один Тьяго
|2
|0
|Жута Леонард
|1
|0
|Лаюни Амор
|1
|0
|Кристенсен Тобиас
|1
|0
|Сахрауи Осам
|1
|0
|Шёнг Магнус
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
15
10 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
2
13%
1
7%
1-15
5
33%
1
7%
16-30
3
20%
5
33%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
3
20%
4
27%
76-90
Пропущено
21
21
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
5%
1
5%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
7
33%
6
29%
31-45
4
19%
2
10%
46-60
3
14%
8
38%
61-75
4
19%
3
14%
76-90
Забито
6
18
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
0
0%
2
11%
1-15
1
17%
2
11%
16-30
1
17%
3
17%
31-45
2
33%
3
17%
46-60
1
17%
4
22%
61-75
1
17%
4
22%
76-90
Пропущено
19
11
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
3
16%
2
18%
1-15
4
21%
1
9%
16-30
2
11%
1
9%
31-45
7
37%
4
36%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
16%
2
18%
76-90
Забито
21
33
12 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 9
7 Не забивали 6
2
10%
3
9%
1-15
6
29%
3
9%
16-30
4
19%
8
24%
31-45
3
14%
6
18%
46-60
2
10%
5
15%
61-75
4
19%
8
24%
76-90
Пропущено
40
32
19 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 17
4
10%
3
9%
1-15
6
15%
2
6%
16-30
9
23%
7
22%
31-45
11
28%
6
19%
46-60
3
8%
9
28%
61-75
7
18%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Кристиансунд
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Кристиансунд - Саннефьёрд 3:1 Кристиансунд - Викинг 2:1 Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Тромсё - Кристиансунд 2:1
Кристиансунд - Мольде 2:3 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Одд 2:2 Викинг - Кристиансунд 2:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Стриндхейм - Кристиансунд 1:3 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Мольде - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Сурнадаль - Кристиансунд 1:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0
Волеренга
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Волеренга - Лиллестрём 3:1 Викинг - Волеренга 1:2 Волеренга - Тромсё 1:0 Хам-Кам - Волеренга 1:1
Волеренга - Олесунн 4:0 Дьерв - Волеренга 2:5 Волеренга - Викинг 4:2 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Волеренга - Одд 0:1 Брумунддал - Волеренга 3:4 Олесунн - Волеренга 2:2 Волеренга - Русенборг 0:4 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Кольбю/КК - Волеренга 1:5 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:0
|22
|16
|4
|2
|47 - 19
|52
|2.
|Лиллестрём
|22
|13
|5
|4
|39 - 21
|44
|3.
|Будё-Глимт
|0:1
|22
|12
|5
|5
|53 - 27
|41
|4.
|Русенборг
|21
|11
|7
|3
|45 - 28
|40
|5.
|Волеренга
|1:1
|22
|11
|4
|7
|37 - 30
|37
|6.
|Викинг
|1:1
|22
|8
|6
|8
|36 - 34
|30
|7.
|Одд
|22
|9
|3
|10
|26 - 36
|30
|8.
|Тромсё
|1:0
|22
|7
|9
|6
|30 - 35
|30
|9.
|Стрёмсгодсет
|22
|8
|5
|9
|34 - 33
|29
|10.
|Олесунн
|0:0
|22
|6
|8
|8
|23 - 31
|26
|11.
|Хёугесунн
|21
|7
|4
|10
|31 - 33
|25
|12.
|Хам-Кам
|1:1
|22
|4
|12
|6
|26 - 27
|24
|13.
|Сарпсборг-08
|0:0
|22
|7
|2
|13
|35 - 41
|23
|14.
|Саннефьёрд
|22
|6
|4
|12
|35 - 50
|22
|15.
|Дьерв
|0:0
|22
|4
|3
|15
|15 - 48
|15
|16.
|Кристиансунд
|1:1
|22
|3
|5
|14
|22 - 41
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|11
|8
|2
|1
|20 - 5
|26
|2.
|Русенборг
|10
|8
|2
|0
|24 - 9
|26
|3.
|Мольде
|0:0
|11
|8
|1
|2
|27 - 11
|25
|4.
|Тромсё
|1:0
|11
|7
|3
|1
|20 - 14
|24
|5.
|Волеренга
|1:1
|10
|7
|1
|2
|19 - 10
|22
|6.
|Будё-Глимт
|0:1
|11
|5
|5
|1
|32 - 14
|20
|7.
|Стрёмсгодсет
|11
|6
|2
|3
|24 - 16
|20
|8.
|Викинг
|1:1
|10
|5
|3
|2
|17 - 8
|18
|9.
|Хёугесунн
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|10.
|Одд
|11
|5
|0
|6
|16 - 19
|15
|11.
|Хам-Кам
|1:1
|12
|3
|6
|3
|13 - 12
|15
|12.
|Олесунн
|0:0
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|13.
|Дьерв
|0:0
|12
|4
|2
|6
|9 - 18
|14
|14.
|Сарпсборг-08
|0:0
|11
|4
|1
|6
|16 - 18
|13
|15.
|Кристиансунд
|1:1
|11
|2
|4
|5
|16 - 22
|10
|16.
|Саннефьёрд
|11
|1
|4
|6
|18 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:0
|11
|8
|3
|0
|20 - 8
|27
|2.
|Будё-Глимт
|0:1
|11
|7
|0
|4
|21 - 13
|21
|3.
|Лиллестрём
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|4.
|Волеренга
|1:1
|12
|4
|3
|5
|18 - 20
|15
|5.
|Одд
|11
|4
|3
|4
|10 - 17
|15
|6.
|Саннефьёрд
|11
|5
|0
|6
|17 - 22
|15
|7.
|Русенборг
|11
|3
|5
|3
|21 - 19
|14
|8.
|Викинг
|1:1
|12
|3
|3
|6
|19 - 26
|12
|9.
|Олесунн
|0:0
|11
|3
|3
|5
|12 - 19
|12
|10.
|Сарпсборг-08
|0:0
|11
|3
|1
|7
|19 - 23
|10
|11.
|Хам-Кам
|1:1
|10
|1
|6
|3
|13 - 15
|9
|12.
|Стрёмсгодсет
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|13.
|Хёугесунн
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|14.
|Тромсё
|1:0
|11
|0
|6
|5
|10 - 21
|6
|15.
|Кристиансунд
|1:1
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
|16.
|Дьерв
|0:0
|10
|0
|1
|9
|6 - 30
|1
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|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (4)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|11 (5)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|13 (5)
|Хёугесунн
|Ндур Алиун
|10 (4)
|Викинг
|Бериша Ветон
|11 (5)
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 5
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|2 3
|Сарпсборг-08
|Скиппер Антон
|2 3
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|6