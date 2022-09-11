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Норвегия: Типпелиген
2022


Стадион:
Кристиансунд
1:1
Первый тайм: 23'
Волеренга

Ход матча

2'
0:1
Хольм Один Тьяго
8'
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
(Картум Сандер Эрик)
1:1

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 25 Владение мячом, % 75
Лучшие коэффициенты
Кристиансунд
Ничья
Волеренга
4.02
4.08
3.90
Все Коэффициенты
30
Мбайе
Серинье
18
Ярл
Себастиан
5
Ульвестад
Дан
Петер
26
Виллиамсен
Макс
2
Нилсен
Снорре
7
Ертсен
Торгиль
10
Каллудра
Лиридон
21
Диоп
Амиду
8
Картум
Сандер
Эрик
29
Мумбанья
Фарис
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
21
Шёнг
Магнус
6
Хеденстад
Вегар
4
Толлос
Йонатан
44
Страндберг
Стефан
18
Юклеред
Симен
17
Кристенсен
Тобиас
15
Хольм
Один
Тьяго
24
Странд
Петтер
27
Jacob
Eng
9
Борвен
Торгейр
10
Сахрауи
Осам
Кристиансунд
3-5-2
Волеренга
4-3-3

История личных встреч

Кристиансунд
Волеренга

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

Т
3:0
Т
2:1
Т
1:2
Т
1:1
Т
0:0
Т
1:1
Т
2:0
Т
0:2
Т
0:1
ТМК
2:1
Т
1:1
Т
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 6 (2) 0.27
Мумбанья Фарис 3 (1) 0.14
Диоп Амиду 2 0.09
Хопмарк Андреас 2 0.09
Каллудра Лиридон 1 0.05
Картум Сандер Эрик 1 0.05
Нилсен Снорре 1 0.05
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 1 0.05
Осбак Кристоффер 1 0.05
Муколли Агон 1 0.05
Ертсен Торгиль 1 0.05
Виллиамсен Макс 1 0.05
Ульвестад Дан Петер 0 0
Ярл Себастиан 0 0
Аскар Армин 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сахрауи Осам 6 0.27
Кьяртанссон Видар 4 0.18
Удаль Хенрик 4 0.18
Бьёрдаль Хенрик 4 (3) 0.18
Лаюни Амор 3 (1) 0.14
Jacob Eng 2 0.09
Доннум Арон 2 0.09
Кристенсен Тобиас 1 0.05
Страндберг Стефан 1 0.05
Несберг Иван 1 0.05
Борвен Торгейр 1 0.05
Жута Леонард 1 0.05
Хольм Один Тьяго 1 0.05
Толлос Йонатан 1 0.05
Ятта Сиди 1 0.05
Странд Петтер 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Хауг Кьетил 0 0

Карточки

Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоп Амиду 5 0
Ярл Себастиан 4 0
Каллудра Лиридон 3 0
Картум Сандер Эрик 3 0
Исаксен Йеспер 3 0
Осбак Кристоффер 2 0
Нилсен Снорре 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0
Виллиамсен Макс 2 0
David Agbo 2 0
Isaac Annan 2 0
Мумбанья Фарис 0 1
Ульвестад Дан Петер 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Гйесдал Хенрик 1 0
Ертсен Торгиль 1 0
Мбайе Серинье 1 0
Мава Мозес 1 0
Аскар Армин 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннум Арон 3 1
Хеденстад Вегар 4 0
Бьёрдаль Хенрик 4 0
Толлос Йонатан 3 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 2 0
Странд Петтер 2 0
Хольм Один Тьяго 2 0
Жута Леонард 1 0
Лаюни Амор 1 0
Кристенсен Тобиас 1 0
Сахрауи Осам 1 0
Шёнг Магнус 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
15
10 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
2
13%
1
7%
1-15
5
33%
1
7%
16-30
3
20%
5
33%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
3
20%
4
27%
76-90

Пропущено

21
21
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
5%
1
5%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
7
33%
6
29%
31-45
4
19%
2
10%
46-60
3
14%
8
38%
61-75
4
19%
3
14%
76-90

Забито

6
18
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
0
0%
2
11%
1-15
1
17%
2
11%
16-30
1
17%
3
17%
31-45
2
33%
3
17%
46-60
1
17%
4
22%
61-75
1
17%
4
22%
76-90

Пропущено

19
11
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
3
16%
2
18%
1-15
4
21%
1
9%
16-30
2
11%
1
9%
31-45
7
37%
4
36%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
16%
2
18%
76-90

Забито

21
33
12 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 9
7 Не забивали 6
2
10%
3
9%
1-15
6
29%
3
9%
16-30
4
19%
8
24%
31-45
3
14%
6
18%
46-60
2
10%
5
15%
61-75
4
19%
8
24%
76-90

Пропущено

40
32
19 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 17
4
10%
3
9%
1-15
6
15%
2
6%
16-30
9
23%
7
22%
31-45
11
28%
6
19%
46-60
3
8%
9
28%
61-75
7
18%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Кристиансунд
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Кристиансунд - Саннефьёрд 3:1 Кристиансунд - Викинг 2:1 Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Тромсё - Кристиансунд 2:1
Кристиансунд - Мольде 2:3 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Одд 2:2 Викинг - Кристиансунд 2:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Стриндхейм - Кристиансунд 1:3 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Мольде - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Сурнадаль - Кристиансунд 1:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0
Волеренга
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Волеренга - Лиллестрём 3:1 Викинг - Волеренга 1:2 Волеренга - Тромсё 1:0 Хам-Кам - Волеренга 1:1
Волеренга - Олесунн 4:0 Дьерв - Волеренга 2:5 Волеренга - Викинг 4:2 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Волеренга - Одд 0:1 Брумунддал - Волеренга 3:4 Олесунн - Волеренга 2:2 Волеренга - Русенборг 0:4 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Кольбю/КК - Волеренга 1:5 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:0 22 16 4 2 47 - 19 52
2. Лиллестрём 22 13 5 4 39 - 21 44
3. Будё-Глимт 0:1 22 12 5 5 53 - 27 41
4. Русенборг 21 11 7 3 45 - 28 40
5. Волеренга 1:1 22 11 4 7 37 - 30 37
6. Викинг 1:1 22 8 6 8 36 - 34 30
7. Одд 22 9 3 10 26 - 36 30
8. Тромсё 1:0 22 7 9 6 30 - 35 30
9. Стрёмсгодсет 22 8 5 9 34 - 33 29
10. Олесунн 0:0 22 6 8 8 23 - 31 26
11. Хёугесунн 21 7 4 10 31 - 33 25
12. Хам-Кам 1:1 22 4 12 6 26 - 27 24
13. Сарпсборг-08 0:0 22 7 2 13 35 - 41 23
14. Саннефьёрд 22 6 4 12 35 - 50 22
15. Дьерв 0:0 22 4 3 15 15 - 48 15
16. Кристиансунд 1:1 22 3 5 14 22 - 41 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 11 8 2 1 20 - 5 26
2. Русенборг 10 8 2 0 24 - 9 26
3. Мольде 0:0 11 8 1 2 27 - 11 25
4. Тромсё 1:0 11 7 3 1 20 - 14 24
5. Волеренга 1:1 10 7 1 2 19 - 10 22
6. Будё-Глимт 0:1 11 5 5 1 32 - 14 20
7. Стрёмсгодсет 11 6 2 3 24 - 16 20
8. Викинг 1:1 10 5 3 2 17 - 8 18
9. Хёугесунн 11 5 2 4 19 - 17 17
10. Одд 11 5 0 6 16 - 19 15
11. Хам-Кам 1:1 12 3 6 3 13 - 12 15
12. Олесунн 0:0 11 3 5 3 11 - 12 14
13. Дьерв 0:0 12 4 2 6 9 - 18 14
14. Сарпсборг-08 0:0 11 4 1 6 16 - 18 13
15. Кристиансунд 1:1 11 2 4 5 16 - 22 10
16. Саннефьёрд 11 1 4 6 18 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:0 11 8 3 0 20 - 8 27
2. Будё-Глимт 0:1 11 7 0 4 21 - 13 21
3. Лиллестрём 11 5 3 3 19 - 16 18
4. Волеренга 1:1 12 4 3 5 18 - 20 15
5. Одд 11 4 3 4 10 - 17 15
6. Саннефьёрд 11 5 0 6 17 - 22 15
7. Русенборг 11 3 5 3 21 - 19 14
8. Викинг 1:1 12 3 3 6 19 - 26 12
9. Олесунн 0:0 11 3 3 5 12 - 19 12
10. Сарпсборг-08 0:0 11 3 1 7 19 - 23 10
11. Хам-Кам 1:1 10 1 6 3 13 - 15 9
12. Стрёмсгодсет 11 2 3 6 10 - 17 9
13. Хёугесунн 10 2 2 6 12 - 16 8
14. Тромсё 1:0 11 0 6 5 10 - 21 6
15. Кристиансунд 1:1 11 1 1 9 6 - 19 4
16. Дьерв 0:0 10 0 1 9 6 - 30 1
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (4)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 11 (5)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 13 (5)
Хёугесунн Ндур Алиун 10 (4)
Викинг Бериша Ветон 11 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Дьерв Фернандес Леандро II 1 5
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Сарпсборг-08 Скиппер Антон 2 3
Олесунн Чанаджия Дарио 6
Весь список
Лучшие коэффициенты
Кристиансунд
Ничья
Волеренга
4.02
4.08
3.90
Все Коэффициенты
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