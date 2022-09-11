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Норвегия: Типпелиген
2022


Стадион:
Кристиансунд
3:2
Конец матча
Волеренга
0'
0:1
2' Гол
Хольм Один Тьяго
1:1
8' Гол
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
40' Желтая карточка
Хольм Один Тьяго
2:1
63' Гол
Мумбанья Фарис
67' Желтая карточка
Олдруп-Йенсен Фредрик
2:2
73' Гол
Жута Леонард
84' Желтая карточка
Хеденстад Вегар
85' Желтая карточка
Нилсен Снорре
90' Желтая карточка
Кристенсен Тобиас
3:2
90' Гол
Диоп Амиду
90' Желтая карточка
Мумбанья Фарис
90'+6
30
Мбайе
Серинье
18
Ярл
Себастиан
5
Ульвестад
Дан
Петер
26
Виллиамсен
Макс
2
Нилсен
Снорре
7
Ертсен
Торгиль
10
Каллудра
Лиридон
21
Диоп
Амиду
8
Картум
Сандер
Эрик
29
Мумбанья
Фарис
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
21
Шёнг
Магнус
6
Хеденстад
Вегар
4
Толлос
Йонатан
44
Страндберг
Стефан
18
Юклеред
Симен
17
Кристенсен
Тобиас
15
Хольм
Один
Тьяго
24
Странд
Петтер
27
Jacob
Eng
9
Борвен
Торгейр
10
Сахрауи
Осам
Кристиансунд
3-5-2
Волеренга
4-3-3

История личных встреч

Кристиансунд
Волеренга

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

Т
3:0
Т
2:1
Т
1:2
Т
1:1
Т
0:0
Т
1:1
Т
2:0
Т
0:2
Т
0:1
ТМК
2:1
Т
1:1
Т
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 6 (2) 0.27
Мумбанья Фарис 4 (1) 0.18
Диоп Амиду 3 0.14
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0.09
Хопмарк Андреас 2 0.09
Картум Сандер Эрик 1 0.05
Каллудра Лиридон 1 0.05
Нилсен Снорре 1 0.05
Осбак Кристоффер 1 0.05
Муколли Агон 1 0.05
Ертсен Торгиль 1 0.05
Виллиамсен Макс 1 0.05
Ярл Себастиан 0 0
Ульвестад Дан Петер 0 0
Аскар Армин 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сахрауи Осам 6 0.27
Кьяртанссон Видар 4 0.18
Удаль Хенрик 4 0.18
Бьёрдаль Хенрик 4 (3) 0.18
Лаюни Амор 3 (1) 0.14
Jacob Eng 2 0.09
Жута Леонард 2 0.09
Доннум Арон 2 0.09
Хольм Один Тьяго 2 0.09
Кристенсен Тобиас 1 0.05
Страндберг Стефан 1 0.05
Несберг Иван 1 0.05
Борвен Торгейр 1 0.05
Толлос Йонатан 1 0.05
Ятта Сиди 1 0.05
Странд Петтер 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Хауг Кьетил 0 0

Карточки

Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоп Амиду 5 0
Ярл Себастиан 4 0
Каллудра Лиридон 3 0
Картум Сандер Эрик 3 0
Нилсен Снорре 3 0
Исаксен Йеспер 3 0
Мумбанья Фарис 1 1
Осбак Кристоффер 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0
Виллиамсен Макс 2 0
David Agbo 2 0
Isaac Annan 2 0
Ульвестад Дан Петер 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Гйесдал Хенрик 1 0
Ертсен Торгиль 1 0
Мбайе Серинье 1 0
Мава Мозес 1 0
Аскар Армин 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеденстад Вегар 5 0
Доннум Арон 3 1
Бьёрдаль Хенрик 4 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 3 0
Хольм Один Тьяго 3 0
Толлос Йонатан 3 0
Странд Петтер 2 0
Кристенсен Тобиас 2 0
Жута Леонард 1 0
Лаюни Амор 1 0
Сахрауи Осам 1 0
Шёнг Магнус 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
17
11 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
3
17%
2
12%
1-15
5
28%
1
6%
16-30
3
17%
5
29%
29%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
2
11%
2
12%
61-75
4
22%
4
24%
76-90

Пропущено

23
24
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
9%
2
8%
1-15
2
9%
1
4%
16-30
7
30%
6
25%
31-45
4
17%
2
8%
46-60
4
17%
9
38%
61-75
4
17%
4
17%
76-90

Забито

6
18
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
0
0%
2
11%
1-15
1
17%
2
11%
16-30
1
17%
3
17%
31-45
2
33%
3
17%
46-60
1
17%
4
22%
61-75
1
17%
4
22%
76-90

Пропущено

19
11
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
3
16%
2
18%
1-15
4
21%
1
9%
16-30
2
11%
1
9%
31-45
7
37%
4
36%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
16%
2
18%
76-90

Забито

24
35
13 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 10
7 Не забивали 6
3
13%
4
11%
1-15
6
25%
3
9%
16-30
4
17%
8
23%
31-45
3
13%
6
17%
46-60
3
13%
6
17%
61-75
5
21%
8
23%
76-90

Пропущено

42
35
20 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 18
5
12%
4
11%
1-15
6
14%
2
6%
16-30
9
21%
7
20%
31-45
11
26%
6
17%
46-60
4
10%
10
29%
61-75
7
17%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Кристиансунд
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Кристиансунд - Саннефьёрд 3:1 Кристиансунд - Викинг 2:1 Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Тромсё - Кристиансунд 2:1
Кристиансунд - Мольде 2:3 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Одд 2:2 Викинг - Кристиансунд 2:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Стриндхейм - Кристиансунд 1:3 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Мольде - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Сурнадаль - Кристиансунд 1:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0
Волеренга
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Волеренга - Лиллестрём 3:1 Викинг - Волеренга 1:2 Волеренга - Тромсё 1:0 Хам-Кам - Волеренга 1:1
Волеренга - Олесунн 4:0 Дьерв - Волеренга 2:5 Волеренга - Викинг 4:2 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Волеренга - Одд 0:1 Брумунддал - Волеренга 3:4 Олесунн - Волеренга 2:2 Волеренга - Русенборг 0:4 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Кольбю/КК - Волеренга 1:5 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 22 17 3 2 51 - 21 54
2. Лиллестрём 22 13 5 4 39 - 21 44
3. Будё-Глимт 22 12 5 5 55 - 29 41
4. Русенборг 1:1 22 11 8 3 46 - 29 41
5. Волеренга 22 11 3 8 38 - 32 36
6. Викинг 22 9 5 8 37 - 34 32
7. Одд 22 9 3 10 26 - 36 30
8. Тромсё 22 7 9 6 32 - 37 30
9. Стрёмсгодсет 22 8 5 9 34 - 33 29
10. Хёугесунн 1:1 22 7 5 10 32 - 34 26
11. Сарпсборг-08 22 8 1 13 38 - 42 25
12. Олесунн 22 6 7 9 24 - 34 25
13. Хам-Кам 22 4 11 7 26 - 28 23
14. Саннефьёрд 22 6 4 12 35 - 50 22
15. Кристиансунд 22 4 4 14 24 - 42 16
16. Дьерв 22 4 2 16 17 - 52 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 11 8 2 1 20 - 5 26
2. Русенборг 1:1 10 8 2 0 24 - 9 26
3. Мольде 11 8 1 2 27 - 11 25
4. Тромсё 11 7 3 1 22 - 16 24
5. Волеренга 10 7 1 2 19 - 10 22
6. Будё-Глимт 11 5 5 1 32 - 14 20
7. Стрёмсгодсет 11 6 2 3 24 - 16 20
8. Викинг 10 5 3 2 17 - 8 18
9. Хёугесунн 1:1 12 5 3 4 20 - 18 18
10. Одд 11 5 0 6 16 - 19 15
11. Хам-Кам 12 3 5 4 13 - 13 14
12. Сарпсборг-08 11 4 1 6 16 - 18 13
13. Олесунн 11 3 4 4 12 - 15 13
14. Дьерв 12 4 1 7 11 - 22 13
15. Кристиансунд 11 3 3 5 18 - 23 12
16. Саннефьёрд 11 1 4 6 18 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 11 9 2 0 24 - 10 29
2. Будё-Глимт 11 7 0 4 23 - 15 21
3. Лиллестрём 11 5 3 3 19 - 16 18
4. Русенборг 1:1 12 3 6 3 22 - 20 15
5. Одд 11 4 3 4 10 - 17 15
6. Саннефьёрд 11 5 0 6 17 - 22 15
7. Волеренга 12 4 2 6 19 - 22 14
8. Викинг 12 4 2 6 20 - 26 14
9. Сарпсборг-08 11 4 0 7 22 - 24 12
10. Олесунн 11 3 3 5 12 - 19 12
11. Хам-Кам 10 1 6 3 13 - 15 9
12. Стрёмсгодсет 11 2 3 6 10 - 17 9
13. Хёугесунн 1:1 10 2 2 6 12 - 16 8
14. Тромсё 11 0 6 5 10 - 21 6
15. Кристиансунд 11 1 1 9 6 - 19 4
16. Дьерв 10 0 1 9 6 - 30 1
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (4)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 11 (5)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 13 (5)
Хёугесунн Ндур Алиун 10 (4)
Мольде Фофана Датро 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Дьерв Фернандес Леандро II 1 5
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Сарпсборг-08 Скиппер Антон 2 3
Олесунн Чанаджия Дарио 6
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