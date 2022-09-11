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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген
2022


Стадион:
Тромсё
1:0
Первый тайм: 22'
Будё-Глимт
0'
1:0
13' Гол
Нордас Лассе

Ход матча

13'
Нордас Лассе
(Миккельсен Эугуст)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Будё-Глимт
3.90
3.70
1.97
Все Коэффициенты
1
Хаугор
Якоб
5
Енссен
Андерс
28
Псише
Кристоф
4
Гундерсен
Йостейн
19
Вестерлунн
Никлас
25
Нильсен
Лассе
III
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
17
Китолано
Эрик
10
Миккельсен
Эугуст
9
Нордас
Лассе
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
22
Лоде
Мариус
4
Хейбротен
Мариус
5
Вембангомо
Брис
10
Ветлесен
Уго
77
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
32
Мугиша
Джоэл
11
Эспейор
Рунар
8
Грёнбек
Альберт
Тромсё
5-3-2
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Тромсё
Будё-Глимт

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.9%
61.5%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

29 матчей

31%
24.1%
44.9%
9 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

34.5%
37.9%
27.6%
10 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

24.1%
34.5%
41.4%
7 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

Т
1:1
Т
2:3
Т
3:0
ТМК
1:1
Т
4:0
Т
1:2
ТМК
2:4
Т
1:2
Т
0:1
ТМК
4:1
ТМК
3:3
Т
0:3
Т
1:2
ТМК
0:1
Т
3:1
Т
1:0
ТМК
2:0
ТМС
2:0
КН
1:2
ТМС
0:3
КН
1:0
ТМС
1:2
КН
3:0
ТМС
1:1
Т
1:1
Т
0:0
Т
0:0
ТМС
0:2
Т
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Китолано Эрик 7 0.32
Миккельсен Эугуст 4 (1) 0.18
Каманси Уоррен 3 0.14
Опсал Сакариас 2 0.09
Вестерлунн Никлас 2 0.09
Йенсен Рубен 2 0.09
Эбийе Мозес 2 0.09
Гундерсен Йостейн 2 0.09
Нильсен Лассе III 1 0.05
Туоминен Яссе 1 0.05
Нордас Лассе 1 0.05
Псише Кристоф 1 0.05
Антонсен Кент-Аре 1 0.05
Норхейм Рунар 1 0.05
Енссен Андерс 0 0
Винтер Феликс 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 19 (3) 0.86
Ветлесен Уго 8 0.36
Бонифасе Виктор 6 (1) 0.27
Салтнес Ульрик 5 0.23
Эспейор Рунар 5 0.23
Мугиша Джоэл 2 0.09
Амундсен Исак 2 0.09
Вембангомо Брис 1 0.05
Сольбаккен Ола 1 0.05
Сёрли Сондре 1 0.05
Мо Бреде 1 0.05
Сампстед Альфонс 1 0.05
Хаген Элиас 0 0
Хейбротен Мариус 0 0
Сери Яфет 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гундерсен Йостейн 5 0
Йенсен Рубен 4 0
Нильсен Лассе III 4 0
Китолано Эрик 4 0
Опсал Сакариас 3 0
Хаугор Якоб 2 0
Антонсен Кент-Аре 2 0
Вестерлунн Никлас 2 0
Псише Кристоф 1 0
Енссен Андерс 1 0
Эйванн Каспер 1 0
Миккельсен Эугуст 1 0
Винтер Феликс 1 0
Каманси Уоррен 1 0
Кьелсруд Вик Исак 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хейбротен Мариус 3 0
Ветлесен Уго 3 0
Бонифасе Виктор 1 1
Вембангомо Брис 2 0
Хаген Элиас 2 0
Салтнес Ульрик 1 0
Кумсан Джилберт 1 0
Хайкин Никита 1 0
Сёрли Сондре 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Сери Яфет 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Мугиша Джоэл 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
22
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
11 Не забивали 12
5
26%
3
14%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
2
11%
5
23%
31-45
4
21%
1
5%
46-60
2
11%
5
23%
61-75
4
21%
6
27%
76-90

Пропущено

14
11
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
14%
1
9%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
4
29%
3
27%
46-60
3
21%
2
18%
61-75
1
7%
2
18%
76-90

Забито

10
32
5 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
1
10%
3
9%
1-15
2
20%
3
9%
16-30
2
20%
10
31%
31-45
3
30%
2
6%
46-60
0
0%
7
22%
61-75
2
20%
7
22%
76-90

Пропущено

21
14
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
1
5%
1
7%
1-15
4
19%
1
7%
16-30
5
24%
4
29%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
3
14%
2
14%
61-75
6
29%
4
29%
76-90

Забито

29
54
14 В 1-м тайме 26
15 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 13
3 Не забивали 1
6
21%
6
11%
1-15
4
14%
5
9%
16-30
4
14%
15
28%
31-45
7
24%
3
6%
46-60
2
7%
12
22%
61-75
6
21%
13
24%
76-90

Пропущено

35
25
16 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 15
3
9%
2
8%
1-15
6
17%
3
12%
16-30
7
20%
5
20%
31-45
6
17%
5
20%
46-60
6
17%
4
16%
61-75
7
20%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Хёугесунн - Тромсё 2:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё - Русенборг 4:3 Волеренга - Тромсё 1:0
Хам-Кам - Тромсё 0:0 Тромсё - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Тромсё 5:1 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Шервёй - Тромсё 1:4 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Дьерв - Тромсё 1:5 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Тромсё - Викинг 1:1 Исхавсбьен - Тромсё 0:8 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0
Будё-Глимт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Динамо Загреб - Будё-Глимт 4:1
Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Одд 7:0 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Линфилд 8:0 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Линфилд - Будё-Глимт 1:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Клаксвик - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Будё-Глимт - Клаксвик 3:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Будё-Глимт 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:0 22 16 4 2 47 - 19 52
2. Лиллестрём 22 13 5 4 39 - 21 44
3. Будё-Глимт 0:1 22 12 5 5 53 - 27 41
4. Русенборг 21 11 7 3 45 - 28 40
5. Волеренга 1:1 22 11 4 7 37 - 30 37
6. Викинг 1:1 22 8 6 8 36 - 34 30
7. Одд 22 9 3 10 26 - 36 30
8. Тромсё 1:0 22 7 9 6 30 - 35 30
9. Стрёмсгодсет 22 8 5 9 34 - 33 29
10. Олесунн 0:0 22 6 8 8 23 - 31 26
11. Хёугесунн 21 7 4 10 31 - 33 25
12. Хам-Кам 1:1 22 4 12 6 26 - 27 24
13. Сарпсборг-08 0:0 22 7 2 13 35 - 41 23
14. Саннефьёрд 22 6 4 12 35 - 50 22
15. Дьерв 0:0 22 4 3 15 15 - 48 15
16. Кристиансунд 1:1 22 3 5 14 22 - 41 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 11 8 2 1 20 - 5 26
2. Русенборг 10 8 2 0 24 - 9 26
3. Мольде 0:0 11 8 1 2 27 - 11 25
4. Тромсё 1:0 11 7 3 1 20 - 14 24
5. Волеренга 1:1 10 7 1 2 19 - 10 22
6. Будё-Глимт 0:1 11 5 5 1 32 - 14 20
7. Стрёмсгодсет 11 6 2 3 24 - 16 20
8. Викинг 1:1 10 5 3 2 17 - 8 18
9. Хёугесунн 11 5 2 4 19 - 17 17
10. Одд 11 5 0 6 16 - 19 15
11. Хам-Кам 1:1 12 3 6 3 13 - 12 15
12. Олесунн 0:0 11 3 5 3 11 - 12 14
13. Дьерв 0:0 12 4 2 6 9 - 18 14
14. Сарпсборг-08 0:0 11 4 1 6 16 - 18 13
15. Кристиансунд 1:1 11 2 4 5 16 - 22 10
16. Саннефьёрд 11 1 4 6 18 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:0 11 8 3 0 20 - 8 27
2. Будё-Глимт 0:1 11 7 0 4 21 - 13 21
3. Лиллестрём 11 5 3 3 19 - 16 18
4. Волеренга 1:1 12 4 3 5 18 - 20 15
5. Одд 11 4 3 4 10 - 17 15
6. Саннефьёрд 11 5 0 6 17 - 22 15
7. Русенборг 11 3 5 3 21 - 19 14
8. Викинг 1:1 12 3 3 6 19 - 26 12
9. Олесунн 0:0 11 3 3 5 12 - 19 12
10. Сарпсборг-08 0:0 11 3 1 7 19 - 23 10
11. Хам-Кам 1:1 10 1 6 3 13 - 15 9
12. Стрёмсгодсет 11 2 3 6 10 - 17 9
13. Хёугесунн 10 2 2 6 12 - 16 8
14. Тромсё 1:0 11 0 6 5 10 - 21 6
15. Кристиансунд 1:1 11 1 1 9 6 - 19 4
16. Дьерв 0:0 10 0 1 9 6 - 30 1
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  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (4)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 11 (5)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 13 (5)
Хёугесунн Ндур Алиун 10 (4)
Викинг Бериша Ветон 11 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Дьерв Фернандес Леандро II 1 5
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Сарпсборг-08 Скиппер Антон 2 3
Олесунн Чанаджия Дарио 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Нордас Лассе бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Будё-Глимт
3.90
3.70
1.97
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тромсё 1:0 Будё-Глимт онлайн

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