Стадион: Альфхейм
1:0
Первый тайм: 22'
Ход матча
13'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
11
Йенсен
Рубен
22
Лоде
Мариус
10
Ветлесен
Уго
77
Берг
Патрик
32
Мугиша
Джоэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Лоде МариусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Мугиша ДжоэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
-
29 Зугеля НиноПолузащитник
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
История личных встреч
Тромсё
Будё-Глимт
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.9%
61.5%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
29 матчей
31%
24.1%
44.9%
9 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
34.5%
37.9%
27.6%
10 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
24.1%
34.5%
41.4%
7 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Китолано Эрик
|7
|0.32
|Миккельсен Эугуст
|4 (1)
|0.18
|Каманси Уоррен
|3
|0.14
|Опсал Сакариас
|2
|0.09
|Вестерлунн Никлас
|2
|0.09
|Йенсен Рубен
|2
|0.09
|Эбийе Мозес
|2
|0.09
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.09
|Нильсен Лассе III
|1
|0.05
|Туоминен Яссе
|1
|0.05
|Нордас Лассе
|1
|0.05
|Псише Кристоф
|1
|0.05
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.05
|Норхейм Рунар
|1
|0.05
|Енссен Андерс
|0
|0
|Винтер Феликс
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|19 (3)
|0.86
|Ветлесен Уго
|8
|0.36
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|0.27
|Салтнес Ульрик
|5
|0.23
|Эспейор Рунар
|5
|0.23
|Мугиша Джоэл
|2
|0.09
|Амундсен Исак
|2
|0.09
|Вембангомо Брис
|1
|0.05
|Сольбаккен Ола
|1
|0.05
|Сёрли Сондре
|1
|0.05
|Мо Бреде
|1
|0.05
|Сампстед Альфонс
|1
|0.05
|Хаген Элиас
|0
|0
|Хейбротен Мариус
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
Карточки
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гундерсен Йостейн
|5
|0
|Йенсен Рубен
|4
|0
|Нильсен Лассе III
|4
|0
|Китолано Эрик
|4
|0
|Опсал Сакариас
|3
|0
|Хаугор Якоб
|2
|0
|Антонсен Кент-Аре
|2
|0
|Вестерлунн Никлас
|2
|0
|Псише Кристоф
|1
|0
|Енссен Андерс
|1
|0
|Эйванн Каспер
|1
|0
|Миккельсен Эугуст
|1
|0
|Винтер Феликс
|1
|0
|Каманси Уоррен
|1
|0
|Кьелсруд Вик Исак
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хейбротен Мариус
|3
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|1
|Вембангомо Брис
|2
|0
|Хаген Элиас
|2
|0
|Салтнес Ульрик
|1
|0
|Кумсан Джилберт
|1
|0
|Хайкин Никита
|1
|0
|Сёрли Сондре
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Сольбаккен Ола
|1
|0
|Сери Яфет
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
|Мугиша Джоэл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
22
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
11 Не забивали 12
5
26%
3
14%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
2
11%
5
23%
31-45
4
21%
1
5%
46-60
2
11%
5
23%
61-75
4
21%
6
27%
76-90
Пропущено
14
11
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
14%
1
9%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
4
29%
3
27%
46-60
3
21%
2
18%
61-75
1
7%
2
18%
76-90
Забито
10
32
5 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
1
10%
3
9%
1-15
2
20%
3
9%
16-30
2
20%
10
31%
31-45
3
30%
2
6%
46-60
0
0%
7
22%
61-75
2
20%
7
22%
76-90
Пропущено
21
14
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
1
5%
1
7%
1-15
4
19%
1
7%
16-30
5
24%
4
29%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
3
14%
2
14%
61-75
6
29%
4
29%
76-90
Забито
29
54
14 В 1-м тайме 26
15 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 13
3 Не забивали 1
6
21%
6
11%
1-15
4
14%
5
9%
16-30
4
14%
15
28%
31-45
7
24%
3
6%
46-60
2
7%
12
22%
61-75
6
21%
13
24%
76-90
Пропущено
35
25
16 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 15
3
9%
2
8%
1-15
6
17%
3
12%
16-30
7
20%
5
20%
31-45
6
17%
5
20%
46-60
6
17%
4
16%
61-75
7
20%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Хёугесунн - Тромсё 2:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё - Русенборг 4:3 Волеренга - Тромсё 1:0
Хам-Кам - Тромсё 0:0 Тромсё - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Тромсё 5:1 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Шервёй - Тромсё 1:4 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Дьерв - Тромсё 1:5 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Тромсё - Викинг 1:1 Исхавсбьен - Тромсё 0:8 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0
Будё-Глимт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Динамо Загреб - Будё-Глимт 4:1
Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Одд 7:0 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Линфилд 8:0 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Линфилд - Будё-Глимт 1:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Клаксвик - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Будё-Глимт - Клаксвик 3:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Будё-Глимт 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:0
|22
|16
|4
|2
|47 - 19
|52
|2.
|Лиллестрём
|22
|13
|5
|4
|39 - 21
|44
|3.
|Будё-Глимт
|0:1
|22
|12
|5
|5
|53 - 27
|41
|4.
|Русенборг
|21
|11
|7
|3
|45 - 28
|40
|5.
|Волеренга
|1:1
|22
|11
|4
|7
|37 - 30
|37
|6.
|Викинг
|1:1
|22
|8
|6
|8
|36 - 34
|30
|7.
|Одд
|22
|9
|3
|10
|26 - 36
|30
|8.
|Тромсё
|1:0
|22
|7
|9
|6
|30 - 35
|30
|9.
|Стрёмсгодсет
|22
|8
|5
|9
|34 - 33
|29
|10.
|Олесунн
|0:0
|22
|6
|8
|8
|23 - 31
|26
|11.
|Хёугесунн
|21
|7
|4
|10
|31 - 33
|25
|12.
|Хам-Кам
|1:1
|22
|4
|12
|6
|26 - 27
|24
|13.
|Сарпсборг-08
|0:0
|22
|7
|2
|13
|35 - 41
|23
|14.
|Саннефьёрд
|22
|6
|4
|12
|35 - 50
|22
|15.
|Дьерв
|0:0
|22
|4
|3
|15
|15 - 48
|15
|16.
|Кристиансунд
|1:1
|22
|3
|5
|14
|22 - 41
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|11
|8
|2
|1
|20 - 5
|26
|2.
|Русенборг
|10
|8
|2
|0
|24 - 9
|26
|3.
|Мольде
|0:0
|11
|8
|1
|2
|27 - 11
|25
|4.
|Тромсё
|1:0
|11
|7
|3
|1
|20 - 14
|24
|5.
|Волеренга
|1:1
|10
|7
|1
|2
|19 - 10
|22
|6.
|Будё-Глимт
|0:1
|11
|5
|5
|1
|32 - 14
|20
|7.
|Стрёмсгодсет
|11
|6
|2
|3
|24 - 16
|20
|8.
|Викинг
|1:1
|10
|5
|3
|2
|17 - 8
|18
|9.
|Хёугесунн
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|10.
|Одд
|11
|5
|0
|6
|16 - 19
|15
|11.
|Хам-Кам
|1:1
|12
|3
|6
|3
|13 - 12
|15
|12.
|Олесунн
|0:0
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|13.
|Дьерв
|0:0
|12
|4
|2
|6
|9 - 18
|14
|14.
|Сарпсборг-08
|0:0
|11
|4
|1
|6
|16 - 18
|13
|15.
|Кристиансунд
|1:1
|11
|2
|4
|5
|16 - 22
|10
|16.
|Саннефьёрд
|11
|1
|4
|6
|18 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:0
|11
|8
|3
|0
|20 - 8
|27
|2.
|Будё-Глимт
|0:1
|11
|7
|0
|4
|21 - 13
|21
|3.
|Лиллестрём
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|4.
|Волеренга
|1:1
|12
|4
|3
|5
|18 - 20
|15
|5.
|Одд
|11
|4
|3
|4
|10 - 17
|15
|6.
|Саннефьёрд
|11
|5
|0
|6
|17 - 22
|15
|7.
|Русенборг
|11
|3
|5
|3
|21 - 19
|14
|8.
|Викинг
|1:1
|12
|3
|3
|6
|19 - 26
|12
|9.
|Олесунн
|0:0
|11
|3
|3
|5
|12 - 19
|12
|10.
|Сарпсборг-08
|0:0
|11
|3
|1
|7
|19 - 23
|10
|11.
|Хам-Кам
|1:1
|10
|1
|6
|3
|13 - 15
|9
|12.
|Стрёмсгодсет
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|13.
|Хёугесунн
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|14.
|Тромсё
|1:0
|11
|0
|6
|5
|10 - 21
|6
|15.
|Кристиансунд
|1:1
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
|16.
|Дьерв
|0:0
|10
|0
|1
|9
|6 - 30
|1
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|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (4)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|11 (5)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|13 (5)
|Хёугесунн
|Ндур Алиун
|10 (4)
|Викинг
|Бериша Ветон
|11 (5)
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 5
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|2 3
|Сарпсборг-08
|Скиппер Антон
|2 3
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|6