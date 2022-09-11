Стадион: Роазон Парк
0'
1:0
3' ГолСулемана Камалдин
28' Желтая карточкаРодон Джо
2:0
60' ГолГуйри Амин
3:0
68' ГолТеррье Мартен
4:0
78' ГолТэт Флавьен
5:0
85' ГолАблин Маттис
90'+2
Ход матча
3'
28'
60'
2:0
68'
3:0
78'
4:0
85'
5:0
Статистика матча
-
5 Голы 0
-
1 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
27
Траоре
Амари
33
Дуэ
Дезире
19
Гуйри
Амин
26
Жоли
Поль
14
Менса
Гидеон
12
Туре
Бирама
22
Сахи
Хамза
29
Отре
Матиас
11
Ньянг
М'Байе
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Дуэ ДезиреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
-
28 Аблин МаттисНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Жоли ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса ГидеонЗащитник
-
12 Туре БирамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сахи ХамзаПолузащитник
-
29 Отре МатиасПолузащитник
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
- Запасные игроки
-
16 Леон ДонованВратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Бен ДениЗащитник
- Полузащитник
-
7 Эн ГотьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Дюжимон РемиНападающий
-
Главный тренер: Фурлан Жан-Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Ренн
Осер
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
10 матчей
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Террье Мартен
|3
|0.43
|Лаборд Гаэтан
|2
|0.29
|Тэт Флавьен
|1
|0.14
|Сантамария Батист
|1
|0.14
|Родон Джо
|1
|0.14
|Гуйри Амин
|1
|0.14
|Сулемана Камалдин
|1
|0.14
|Теате Артур
|1
|0.14
|Аблин Маттис
|1
|0.14
|Дуэ Дезире
|1
|0.14
|Трюффер Адриен
|0
|0
|Манданда Стив
|0
|0
|Буриго Бенжамен
|0
|0
|Траоре Амари
|0
|0
|Майер Ловро
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Осер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отре Матиас
|2 (1)
|0.29
|Перрен Гаэтан
|1
|0.14
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0.14
|Жанвье Жульян
|1
|0.14
|Да Кошта Нуну
|1
|0.14
|Дюжимон Реми
|0
|0
|Бернар Кентин
|0
|0
|Жубал Мендес
|0
|0
|Синайоко Лассин
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сален Ромен
|1
|1
|Сантамария Батист
|2
|0
|Родон Джо
|2
|0
|Теате Артур
|2
|0
|Дуэ Дезире
|2
|0
|Угочукву Лесли
|0
|1
|Манданда Стив
|1
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Траоре Амари
|1
|0
|Мелинг Биргер
|1
|0
|Баде Луак
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
|Ассиньон Лоренс
|1
|0
|Bruno Genesio
|1
|0
Осер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Кошта Нуну
|2
|1
|Синайоко Лассин
|1
|1
|Жоли Поль
|2
|0
|Ньянг М'Байе
|0
|1
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0
|Жанвье Жульян
|1
|0
|Жубал Мендес
|1
|0
|Перрен Гаэтан
|1
|0
|Руис-Атиль Кайс
|1
|0
|Jean-Marc Furlan
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
4
2 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
3
75%
61-75
4
36%
1
25%
76-90
Пропущено
2
12
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
100%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
14
6
2 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
7%
1
17%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
3
21%
3
50%
61-75
5
36%
1
17%
76-90
Пропущено
6
17
1 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
17%
5
29%
29%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
2
33%
1
6%
46-60
3
50%
3
18%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Труа - Ренн 1:1 Ренн - Брест 3:1 Ланс - Ренн 2:1
Ренн - Аяччо 2:1 Монако - Ренн 1:1 Ренн - Лорьян 0:1 Ренн - Астон Вилла 1:2 Нант - Ренн 0:1 Аугсбург - Ренн 2:3 Кан - Ренн 1:2 Фрайбург - Ренн 1:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Марсель 2:0 Нант - Ренн 2:1 Ренн - Сент-Этьен 2:0 Ренн - Лорьян 5:0 Страсбург - Ренн 2:1 Ренн - Монако 2:3 Реймс - Ренн 2:3
Осер
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Осер - Марсель 0:2 Лион - Осер 2:1 Осер - Страсбург 1:0 Монпелье - Осер 1:2
Осер - Анже 2:2 Лилль - Осер 4:1 Осер - Red Star 3:2 Осер - Труа 1:0 Осер - ФППФ 3:1 Осер - Реймс 0:2 Орлеан - Осер 2:3 Осер - Амьен 2:3 Осер - Гренобль 1:2 Сент-Этьен - Осер 1:1 Осер - Сент-Этьен 1:1 Осер - Сошо 0:0 Осер - Амьен 2:1 Гавр - Осер 1:2 Осер - Дюнкерк 1:0 Кан - Осер 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|25 - 4
|19
|2.
|Марсель
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 4
|19
|3.
|Ланс
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|4.
|Лорьян
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 11
|16
|5.
|Лион
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 7
|14
|6.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|7.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 15
|10
|8.
|Клермон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|9.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|17 - 14
|9
|10.
|Монако
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 11
|9
|11.
|Ницца
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|12.
|Тулуза
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|13.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 15
|7
|14.
|Осер
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 16
|7
|15.
|Нант
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|16.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 14
|6
|17.
|Страсбург
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|5 - 7
|5
|18.
|Брест
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 17
|5
|19.
|Анже
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 18
|5
|20.
|Аяччо
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|0:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|3.
|Марсель
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|4.
|Лорьян
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|5.
|Ренн
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|6.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|7.
|Клермон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|8.
|Монпелье
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|9.
|Тулуза
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|10.
|Осер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Лилль
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 10
|3
|15.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|16.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|17.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 9
|2
|18.
|Монако
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|19.
|Ницца
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Аяччо
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|18 - 1
|12
|2.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Монако
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|Лорьян
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|7.
|Ланс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|8.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|9.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|Монпелье
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|10 - 7
|3
|11.
|Тулуза
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Брест
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|13.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|14.
|Осер
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|15.
|Ренн
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Лион
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|18.
|Нант
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|19.
|Анже
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|20.
|Аяччо
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Неймар
|10 (6)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Ланс
|Сотока Флориан
|5 (2)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|7 (1)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|6
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 2
|Марсель
|Жиго Самуэль
|1 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 3
|Ницца
|Росарио Пабло
|4
|Аяччо
|Гонсалес Омар II
|4
Прогнозы на матч Ренн 5:0 Осер
Исход игры
Ренн
82.1% (96)
Ничья
17.1% (20)
Осер
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
43.48% (50)
Меньше
56.52% (65)
Обе команды забьют
Да
54.78% (63)
Нет
45.22% (52)
Популярный счёт
2:1 Ренн
34.2% (40)
2:0 Ренн
22.2% (26)
1:0 Ренн
18.8% (22)
1:1 Ничья
12.8% (15)
3:1 Ренн
3.4% (4)
0:0 Ничья
1.7% (2)
3:0 Ренн
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!