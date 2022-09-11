Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Paul Joly нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

49' Команда Ренн имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Ренн

45' Синайоко Лассин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Сахи Хамза создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе

38' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Удар от ворот произведет Ренн

38' Оооо... вот это был удар! Ньянг М'Байе должен был забить с этой позиции.

38' Ньянг М'Байе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Отре Матиас из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Камальдин Сулемана из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

33' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Хорошую попытку сделал Отре Матиас . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Сахи Хамза из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Адриен Трюффер ослабляет давление, выбив мяч.

30' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Ренн

29' Туре Бирама оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Родон Джо получил желтую карточку от судьи

28' Удар от ворот произведет Ренн

28' Оооо... вот это был удар! Туре Бирама должен был забить с этой позиции.

27' Туре Бирама оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Синайоко Лассин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Камальдин Сулемана наказан за толчок Жубал Мендес

26' Сахи Хамза создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Оооо... вот это был удар! Террье Мартен должен был забить с этой позиции.

25' Хорошую попытку сделал Террье Мартен . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Буриго Бенжамен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Desire Doue из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

21' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Террье Мартен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Коэфф Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Оооо... вот это был удар! Камальдин Сулемана должен был забить с этой позиции.

16' Камальдин Сулемана нанес удар, но тот был заблокирован.

16' Desire Doue создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Оооо... вот это был удар! Гуйри Амин должен был забить с этой позиции.

13' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Матч возобновлен

12' Сантамария Батист получил травму и заменен. Лесли Угочукву выходит на поле.

9' Сантамария Батист на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе

8' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Paul Joly ослабляет давление, выбив мяч.

7' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Удар от ворот произведет Осер

6' Траоре Амари из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Г О О О О Л - Камальдин Сулемана забивает ударом с правой ноги!

3' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Осер начинает с центра поля