  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023


Стадион:
Ренн
5:0
Конец матча
Осер
0'
1:0
3' Гол
Сулемана Камалдин
28' Желтая карточка
Родон Джо
2:0
60' Гол
Гуйри Амин
3:0
68' Гол
Террье Мартен
4:0
78' Гол
Тэт Флавьен
5:0
85' Гол
Аблин Маттис
90'+2

Ход матча

3'
Сулемана Камалдин
1:0
12'
Угочукву Лесли
Сантамария Батист
 
28'
Родон Джо
 
46'
Тэт Флавьен
Сулемана Камалдин
 
60'
Гуйри Амин
2:0
64'
 
Перрен Гаэтан
Отре Матиас
68'
Террье Мартен
3:0
69'
 
Эн Готье
Синайоко Лассин
74'
Мелинг Биргер
Террье Мартен
 
74'
Майер Ловро
Дуэ Дезире
 
75'
 
Дюжимон Реми
Ньянг М'Байе
75'
 
М'Чангама Юссуф
Туре Бирама
78'
Тэт Флавьен
(Манданда Стив)
4:0
83'
Аблин Маттис
Трюффер Адриен
 
85'
Аблин Маттис
5:0

Статистика матча

  • 5 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Ренн 82.1% (96)
X 17.1% (20)
Осер 0.9% (1)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
30
Манданда
Стив
27
Траоре
Амари
5
Теате
Артур
2
Родон
Джо
3
Трюффер
Адриен
14
Буриго
Бенжамен
33
Дуэ
Дезире
8
Сантамария
Батист
10
Сулемана
Камалдин
7
Террье
Мартен
19
Гуйри
Амин
23
Костиль
Бенуа
26
Жоли
Поль
4
Жубал
Мендес
20
Коэфф
Александр
14
Менса
Гидеон
12
Туре
Бирама
17
Синайоко
Лассин
97
Равелсон
Райан
22
Сахи
Хамза
29
Отре
Матиас
11
Ньянг
М'Байе
Ренн
4-4-2
Осер
4-1-4-1

История личных встреч

Ренн
Осер

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа

История матчей

К
0:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Террье Мартен 3 0.43
Лаборд Гаэтан 2 0.29
Тэт Флавьен 1 0.14
Сантамария Батист 1 0.14
Родон Джо 1 0.14
Гуйри Амин 1 0.14
Сулемана Камалдин 1 0.14
Теате Артур 1 0.14
Аблин Маттис 1 0.14
Дуэ Дезире 1 0.14
Трюффер Адриен 0 0
Манданда Стив 0 0
Буриго Бенжамен 0 0
Траоре Амари 0 0
Майер Ловро 0 0
Баде Луак 0 0
Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отре Матиас 2 (1) 0.29
Перрен Гаэтан 1 0.14
Шарбонье Гаэтан 1 0.14
Жанвье Жульян 1 0.14
Да Кошта Нуну 1 0.14
Дюжимон Реми 0 0
Бернар Кентин 0 0
Жубал Мендес 0 0
Синайоко Лассин 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сален Ромен 1 1
Сантамария Батист 2 0
Родон Джо 2 0
Теате Артур 2 0
Дуэ Дезире 2 0
Угочукву Лесли 0 1
Манданда Стив 1 0
Тэт Флавьен 1 0
Траоре Амари 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Баде Луак 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Ассиньон Лоренс 1 0
Bruno Genesio 1 0
Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Кошта Нуну 2 1
Синайоко Лассин 1 1
Жоли Поль 2 0
Ньянг М'Байе 0 1
Шарбонье Гаэтан 1 0
Жанвье Жульян 1 0
Жубал Мендес 1 0
Перрен Гаэтан 1 0
Руис-Атиль Кайс 1 0
Jean-Marc Furlan 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
4
2 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
3
75%
61-75
4
36%
1
25%
76-90

Пропущено

2
12
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
100%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

14
6
2 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
7%
1
17%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
3
21%
3
50%
61-75
5
36%
1
17%
76-90

Пропущено

6
17
1 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
17%
5
29%
29%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
2
33%
1
6%
46-60
3
50%
3
18%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Труа - Ренн 1:1 Ренн - Брест 3:1 Ланс - Ренн 2:1
Ренн - Аяччо 2:1 Монако - Ренн 1:1 Ренн - Лорьян 0:1 Ренн - Астон Вилла 1:2 Нант - Ренн 0:1 Аугсбург - Ренн 2:3 Кан - Ренн 1:2 Фрайбург - Ренн 1:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Марсель 2:0 Нант - Ренн 2:1 Ренн - Сент-Этьен 2:0 Ренн - Лорьян 5:0 Страсбург - Ренн 2:1 Ренн - Монако 2:3 Реймс - Ренн 2:3
Осер
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Осер - Марсель 0:2 Лион - Осер 2:1 Осер - Страсбург 1:0 Монпелье - Осер 1:2
Осер - Анже 2:2 Лилль - Осер 4:1 Осер - Red Star 3:2 Осер - Труа 1:0 Осер - ФППФ 3:1 Осер - Реймс 0:2 Орлеан - Осер 2:3 Осер - Амьен 2:3 Осер - Гренобль 1:2 Сент-Этьен - Осер 1:1 Осер - Сент-Этьен 1:1 Осер - Сошо 0:0 Осер - Амьен 2:1 Гавр - Осер 1:2 Осер - Дюнкерк 1:0 Кан - Осер 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 25 - 4 19
2. Марсель Заявка 7 6 1 0 15 - 4 19
3. Ланс Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
4. Лорьян Заявка 7 5 1 1 14 - 11 16
5. Лион 0:0 Заявка 7 4 2 1 15 - 7 14
6. Ренн Заявка 7 3 2 2 13 - 7 11
7. Лилль Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
8. Клермон Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
9. Монпелье Заявка 7 3 0 4 17 - 14 9
10. Монако 0:0 Заявка 7 2 3 2 8 - 11 9
11. Ницца Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
12. Тулуза Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
13. Труа Заявка 7 2 1 4 11 - 15 7
14. Осер Заявка 7 2 1 4 7 - 16 7
15. Нант Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
16. Реймс Заявка 7 1 3 3 10 - 14 6
17. Страсбург Заявка 7 0 5 2 5 - 7 5
18. Брест Заявка 7 1 2 4 8 - 17 5
19. Анже Заявка 7 1 2 4 8 - 18 5
20. Аяччо Заявка 7 0 1 6 3 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 0:0 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2. Ланс Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
3. Марсель Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
4. Лорьян Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
5. Ренн Заявка 4 3 0 1 10 - 3 9
6. ПСЖ Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
7. Клермон Заявка 3 2 0 1 3 - 5 6
8. Монпелье Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
9. Тулуза Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
10. Осер Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Труа Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12. Нант Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
13. Анже Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Лилль Заявка 3 1 0 2 6 - 10 3
15. Страсбург Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
16. Реймс Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Брест Заявка 3 0 2 1 2 - 9 2
18. Монако 0:0 Заявка 4 0 2 2 4 - 9 2
19. Ницца Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20. Аяччо Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 18 - 1 12
2. Марсель Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Монако 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Ницца Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
5. Лилль Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
6. Лорьян Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
7. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
8. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
9. Реймс Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
10. Монпелье Заявка 3 1 0 2 10 - 7 3
11. Тулуза Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12. Брест Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3
13. Труа Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
14. Осер Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
15. Ренн Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Страсбург Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Лион 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
18. Нант Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
19. Анже Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Аяччо Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 10 (6)
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Ланс Сотока Флориан 5 (2)
Реймс Балогун Фоларин 7 (1)
Лорьян Моффи Теремас 6
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 2
Марсель Жиго Самуэль 1 3
Анже Менди Батиста 1 3
Ницца Росарио Пабло 4
Аяччо Гонсалес Омар II 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 92'
    Контроль мяча: Ренн: 55%, Осер: 45%.
  • 92'
    М'Чангама Юссуф из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Ренн заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    92'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 91'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 91'
    М'Чангама Юссуф из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Ренн пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 88'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 88'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 88'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 87'
      Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе
    • 87'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 87'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 85'
      Контроль мяча: Ренн: 47%, Осер: 53%.
    • Описание гола
      85'
      Г О О О О Л - Аблин Маттис забивает ударом с правой ноги!
    • 85'
      Буриго Бенжамен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 85'
      Хорошую попытку сделал Гуйри Амин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 85'
      Майер Ловро создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 84'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 84'
      Paul Joly из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      84'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
    • 84'
      Майер Ловро бьет со штрафного в створ, но Бенуа Костиль держит все под контролем
    • 83'
      Тактическая замена. Адриен Трюффер уходит с поля и его заменяет Аблин Маттис
    • Фол, нарушение
      82'
      Судья сигнализирует, что Менса Гидеон из команды Осер поставил подножку. Пострадал Майер Ловро
    • 82'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 81'
      Осер пытается что-то создать.
    • 80'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 80'
      Контроль мяча: Ренн: 47%, Осер: 53%.
    • 80'
      Отличную игру провел сегодня Манданда Стив! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!
    • 78'
      Манданда Стив сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      78'
      Г О О О О Л - Тэт Флавьен забивает с левой ноги!
    • 78'
      Ренн начинает контратаку
    • Угловой
      78'
      Эн Готье из команды Осер разыграл угловой с правого угла.
    • 78'
      Адриен Трюффер успешно блокирует удар.
    • 78'
      Paul Joly нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 78'
      Перрен Гаэтан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 78'
      Осер пытается что-то создать.
    • Офсайд
      76'
      Дюжимон Реми из команды Осер в офсайде
    • 76'
      Контроль мяча: Ренн: 48%, Осер: 52%.
    • 76'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 75'
      Тактическая замена. Туре Бирама уходит с поля и его заменяет М'Чангама Юссуф
    • 75'
      Тактическая замена. Ньянг М'Байе уходит с поля и его заменяет Дюжимон Реми
    • 74'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 74'
      Тактическая замена. Desire Doue уходит с поля и его заменяет Майер Ловро
    • 74'
      Тактическая замена. Террье Мартен уходит с поля и его заменяет Мелинг Биргер
    • 73'
      Осер пытается что-то создать.
    • 72'
      Осер контролирует мяч.
    • 71'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 71'
      Осер пытается что-то создать.
    • 70'
      Контроль мяча: Ренн: 50%, Осер: 50%.
    • 69'
      Тактическая замена. Синайоко Лассин уходит с поля и его заменяет Эн Готье
    • 68'
      Гуйри Амин сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      68'
      Г О О О О Л - Террье Мартен забивает ударом с левой ноги!
    • 68'
      Гуйри Амин сделал ключевой пас для гола!
    • 68'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 68'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 67'
      Ренн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      67'
      Судья сигнализирует, что Менса Гидеон из команды Осер поставил подножку. Пострадал Desire Doue
    • 66'
      Траоре Амари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 66'
      Осер пытается что-то создать.
    • 65'
      Контроль мяча: Ренн: 50%, Осер: 50%.
    • 65'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 65'
      Осер пытается что-то создать.
    • 64'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 64'
      Desire Doue выиграл воздушное противоборство у Туре Бирама.
    • 64'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 64'
      Тактическая замена. Отре Матиас уходит с поля и его заменяет Перрен Гаэтан
    • 63'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 63'
      Костиль Бенуа делает важнейший сейв!
    • 63'
      Хорошую попытку сделал Террье Мартен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 63'
      Тэт Флавьен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 63'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 62'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 62'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 62'
      Коэфф Александр выиграл воздушное противоборство у Гуйри Амин.
    • 61'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 61'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 61'
      Контроль мяча: Ренн: 50%, Осер: 50%.
    • Описание гола
      60'
      Г О О О О Л - Гуйри Амин забивает ударом с правой ноги!
    • 60'
      Коэфф Александр ошибается в защите.
    • 60'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 59'
      Жубал Мендес выиграл воздушное противоборство у Гуйри Амин.
    • 59'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      59'
      Desire Doue наказан за толчок Жубал Мендес
    • 58'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 58'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      57'
      Гуйри Амин наказан за толчок Жубал Мендес
    • 56'
      Родон Джо из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 55'
      Осер контролирует мяч.
    • 55'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 55'
      Теате Артур ослабляет давление, выбив мяч.
    • 55'
      Осер пытается что-то создать.
    • 55'
      Контроль мяча: Ренн: 53%, Осер: 47%.
    • Фол, нарушение
      55'
      Судья сигнализирует, что Буриго Бенжамен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Менса Гидеон
    • 54'
      Террье Мартен выиграл воздушное противоборство у Туре Бирама.
    • Фол, нарушение
      54'
      Ньянг М'Байе наказан за толчок Родон Джо
    • 54'
      Родон Джо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 53'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 53'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 53'
      Осер пытается что-то создать.
    • 52'
      Адриен Трюффер выиграл воздушное противоборство у Туре Бирама.
    • Фол, нарушение
      51'
      Равелсон Райан из команды Осер заходит слишком далеко, он валит Лесли Угочукву.
    • 51'
      Синайоко Лассин из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 51'
      Осер пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      51'
      Сахи Хамза наказан за толчок Тэт Флавьен
    • 50'
      Контроль мяча: Ренн: 55%, Осер: 45%.
    • 50'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 49'
      Осер начинает контратаку
    • 49'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 48'
      Туре Бирама пробует нанести удар издали, но Стив Манданда держит все под контролем
    • 48'
      Осер пытается что-то создать.
    • 48'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 48'
      Синайоко Лассин выиграл воздушное противоборство у Адриен Трюффер.
    • Офсайд
      47'
      Террье Мартен из команды Ренн в офсайде
    • Офсайд
      47'
      Синайоко Лассин из команды Осер в офсайде
    • 47'
      Равелсон Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 46'
      Менса Гидеон из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 46'
      Осер пытается что-то создать.
    • 46'
      Тактическая замена. Камальдин Сулемана уходит с поля и его заменяет Тэт Флавьен
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 49'
      Команда Ренн имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 49'
      Контроль мяча: Ренн: 55%, Осер: 45%.
    • 48'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 48'
      Траоре Амари ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Осер пытается что-то создать.
    • 48'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 47'
      Траоре Амари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Осер пытается что-то создать.
    • 47'
      Траоре Амари ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      46'
      Гуйри Амин наказан за толчок Жубал Мендес
    • 46'
      Террье Мартен выиграл воздушное противоборство у Туре Бирама.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 45'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 45'
      Синайоко Лассин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 45'
      Равелсон Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 45'
      Сахи Хамза создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 45'
      Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 44'
      Осер контролирует мяч.
    • 44'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 44'
      Менса Гидеон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 42'
      Менса Гидеон из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 41'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 41'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 40'
      Менса Гидеон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Ренн: 56%, Осер: 44%.
    • 40'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 39'
      Траоре Амари ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Осер контролирует мяч.
    • 39'
      Ренн начинает контратаку
    • 39'
      Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе
    • 38'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 38'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 38'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 38'
      Оооо... вот это был удар! Ньянг М'Байе должен был забить с этой позиции.
    • 38'
      Ньянг М'Байе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 37'
      Отре Матиас из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 37'
      Осер пытается что-то создать.
    • 36'
      Ренн контролирует мяч.
    • 36'
      Контроль мяча: Ренн: 60%, Осер: 40%.
    • 36'
      Траоре Амари ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Осер пытается что-то создать.
    • 35'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 35'
      Ренн пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      34'
      Судья сигнализирует, что Менса Гидеон из команды Осер поставил подножку. Пострадал Террье Мартен
    • 34'
      Камальдин Сулемана из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 33'
      Осер контролирует мяч.
    • 32'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 32'
      Ренн контролирует мяч.
    • 31'
      Хорошую попытку сделал Отре Матиас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 31'
      Сахи Хамза из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 31'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 31'
      Адриен Трюффер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Осер пытается что-то создать.
    • 30'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 29'
      Контроль мяча: Ренн: 60%, Осер: 40%.
    • 29'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 29'
      Туре Бирама оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 29'
      Осер пытается что-то создать.
    • Желтая карточка
      28'
      Родон Джо получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      28'
      Судья сигнализирует, что Родон Джо из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Ньянг М'Байе
    • 28'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 28'
      Оооо... вот это был удар! Туре Бирама должен был забить с этой позиции.
    • 27'
      Туре Бирама оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 27'
      Синайоко Лассин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 27'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Родон Джо из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Осер пытается что-то создать.
    • 27'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      26'
      Камальдин Сулемана наказан за толчок Жубал Мендес
    • 26'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Сахи Хамза создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 26'
      Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      25'
      Родон Джо из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Ньянг М'Байе заработал фол
    • 25'
      Контроль мяча: Ренн: 65%, Осер: 35%.
    • 25'
      Оооо... вот это был удар! Террье Мартен должен был забить с этой позиции.
    • 25'
      Хорошую попытку сделал Террье Мартен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 24'
      Буриго Бенжамен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 24'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 23'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 23'
      Desire Doue из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Осер пытается что-то создать.
    • 21'
      Ренн контролирует мяч.
    • 21'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Ренн: 66%, Осер: 34%.
    • 20'
      Осер пытается что-то создать.
    • 20'
      Террье Мартен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 20'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 19'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 19'
      Родон Джо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Осер пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      19'
      Судья сигнализирует, что Отре Матиас из команды Осер поставил подножку. Пострадал Траоре Амари
    • 18'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      17'
      Теате Артур наказан за толчок Жубал Мендес
    • Угловой
      17'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
    • 17'
      Коэфф Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Оооо... вот это был удар! Камальдин Сулемана должен был забить с этой позиции.
    • 16'
      Камальдин Сулемана нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 16'
      Desire Doue создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 16'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 16'
      Осер пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      15'
      Лесли Угочукву из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Сахи Хамза пострадал.
    • 15'
      Контроль мяча: Ренн: 70%, Осер: 30%.
    • 15'
      Осер контролирует мяч.
    • 14'
      Оооо... вот это был удар! Гуйри Амин должен был забить с этой позиции.
    • 14'
      Террье Мартен из команды Ренн в офсайде
    • 14'
      Костиль Бенуа ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 13'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 13'
      Матч возобновлен
    • 12'
      Сантамария Батист получил травму и заменен. Лесли Угочукву выходит на поле.
    • 11'
      Контроль мяча: Ренн: 75%, Осер: 25%.
    • Травма, повреждение
      9'
      Сантамария Батист на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 9'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      9'
      Судья сигнализирует, что Равелсон Райан из команды Осер поставил подножку. Пострадал Сантамария Батист
    • 9'
      Жубал Мендес из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе
    • 9'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 8'
      Ренн контролирует мяч.
    • 8'
      Осер начинает контратаку
    • 8'
      Коэфф Александр из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Paul Joly ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Осер пытается что-то создать.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 6'
      Шанс! Гуйри Амин из команды Ренн пробил головой, но мимо
    • 6'
      Траоре Амари из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 5'
      Контроль мяча: Ренн: 70%, Осер: 30%.
    • 5'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      5'
      Террье Мартен наказан за толчок Менса Гидеон
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Камальдин Сулемана забивает ударом с правой ноги!
    • 3'
      Манданда Стив сделал ключевой пас для гола!
    • 3'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      2'
      Ньянг М'Байе наказан за толчок Родон Джо
    • 2'
      Ренн контролирует мяч.
    • 1'
      Коэфф Александр из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Ренн пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      1'
      Ньянг М'Байе задерживает мяч рукой
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Осер начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Ренн 82.1% (96)
    X 17.1% (20)
    Осер 0.9% (1)
    -1
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Ренн 5:0 Осер онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Ренн 5:0 Осер

    Исход игры
    Ренн
    82.1% (96)
    Ничья
    17.1% (20)
    Осер
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.48% (50)
    Меньше
    56.52% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    54.78% (63)
    Нет
    45.22% (52)
    Популярный счёт
    2:1 Ренн
    34.2% (40)
    2:0 Ренн
    22.2% (26)
    1:0 Ренн
    18.8% (22)
    1:1 Ничья
    12.8% (15)
    3:1 Ренн
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    3:0 Ренн
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     