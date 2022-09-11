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Франция: Лига 1
2022-2023


Стадион:
Монако
0:0
Первый тайм: 5'
Лион
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 122
Монако 45.1% (55)
X 40.2% (49)
Лион 14.8% (18)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Лион
2.78
3.70
2.80
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Нюбель
Александр
6
Дисаси
Аксель
3
Марипан
Гильермо
5
Бадьяшиль
Бенуа
2
Скардовелли
Вандерсон
12
Кайо
Энрике
19
Фофана
Юссуф
4
Камара
Мохамед
VII
17
Головин
Александр
27
Дьятта
Крепен
36
Эмболо
Брель
1
Лопеш
Антони
27
Гюсто
Мало
23
Мендес
Тьяго
4
Люкеба
Кастелло
3
Тальяфико
Николас
6
Какере
Максанс
24
Лепнан
Йоанн
88
Толиссо
Корентен
11
Тете
10
Ляказетт
Александр
7
Токо-Экамби
Карл
Монако
3-4-1-2
Лион
4-3-3

История личных встреч

Монако
Лион

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 16 побед

30 матчей

33.3%
16.7%
50%
10 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

30%
36.7%
33.3%
9 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

13.3%
33.3%
53.4%
4 победы 10 ничьих 16 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
2:3
К
0:2
Л1
4:1
Л1
0:3
Л1
2:0
Л1
3:0
Л1
3:2
К
2:3
Л1
3:2
Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
6:1
Л1
1:1
Л1
0:0
КЛ
1:1
Л1
2:1
Л1
2:3
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
0:0
Л1
3:0
К
2:1
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
0:1
ТМС
0:1
Л1
0:3
Л1
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмболо Брель 2 0.33
Фолланд Кевин 1 0.17
Марипан Гильермо 1 0.17
Дьятта Крепен 1 0.17
Диоп Софьян 1 0.17
Бадьяшиль Бенуа 1 0.17
Фофана Юссуф 1 0.17
Дисаси Аксель 0 0
Кайо Энрике 0 0
Минамино Такуми 0 0
Головин Александр 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тете 4 0.67
Ляказетт Александр 4 (1) 0.67
Токо-Экамби Карл 3 0.5
Дембеле Мусса II 2 0.33
Тальяфико Николас 1 0.17
Люкеба Кастелло 1 0.17
Шерки Райан 0 0
Гюсто Мало 0 0
Мендес Тьяго 0 0
Февр Ромен 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скардовелли Вандерсон 1 1
Марипан Гильермо 1 1
Фофана Юссуф 1 1
Камара Мохамед VII 2 0
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Эмболо Брель 1 0
Агилар Рубен 1 0
Кайо Энрике 1 0
Клемент Филипп 1 0
Дьятта Крепен 1 0
Бадьяшиль Бенуа 1 0
Аклиоче Махнес 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопеш Антони 0 1
Ляказетт Александр 1 0
Да Сильва Дамьен 1 0
Мендес Тьяго 1 0
Дембеле Мусса II 1 0
Какере Максанс 1 0
Гюсто Мало 1 0
Тете 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
11%
1
25%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
3
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

4
13
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
2
15%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
1
25%
2
15%
31-45
1
25%
3
23%
46-60
1
25%
3
23%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

8
15
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
3
20%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
3
38%
3
20%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
3
43%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Црвена Звезда - Монако 0:1 Ницца - Монако 0:1 Монако - Труа 2:4 ПСЖ - Монако 1:1
Монако - Ланс 1:4 Монако - Ренн 1:1 ПСВ - Монако 3:2 Страсбург - Монако 1:2 Монако - ПСВ 1:1 Саутгемптон - Монако 3:1 Порту - Монако 2:1 Интер Милан - Монако 2:2 Портимоненсе - Монако 0:2 Монако - Австрия Вена 2:2 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Ланс - Монако 2:2 Монако - Брест 4:2 Лилль - Монако 1:2 Монако - Анже 2:0
Лион
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Лорьян - Лион 3:1 Лион - Анже 5:0 Лион - Осер 2:1 Реймс - Лион 1:1
Лион - Труа 4:1 Лион - Аяччо 2:1 Интер Милан - Лион 2:2 Фейеноорд - Лион 0:2 Виллем II - Лион 5:0 Андерлехт - Лион 3:0 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Бур-Перонна - Лион 2:4 Клермон - Лион 1:2 Лион - Нант 3:2 Мец - Лион 3:2 Марсель - Лион 0:3 Лион - Монпелье 5:2 Брест - Лион 2:1 Лион - Бордо 6:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 25 - 4 19
2. Марсель Заявка 7 6 1 0 15 - 4 19
3. Ланс Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
4. Лорьян Заявка 7 5 1 1 14 - 11 16
5. Лион 0:0 Заявка 7 4 2 1 15 - 7 14
6. Ренн Заявка 7 3 2 2 13 - 7 11
7. Лилль Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
8. Клермон Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
9. Монпелье Заявка 7 3 0 4 17 - 14 9
10. Монако 0:0 Заявка 7 2 3 2 8 - 11 9
11. Ницца Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
12. Тулуза Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
13. Труа Заявка 7 2 1 4 11 - 15 7
14. Осер Заявка 7 2 1 4 7 - 16 7
15. Нант Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
16. Реймс Заявка 7 1 3 3 10 - 14 6
17. Страсбург Заявка 7 0 5 2 5 - 7 5
18. Брест Заявка 7 1 2 4 8 - 17 5
19. Анже Заявка 7 1 2 4 8 - 18 5
20. Аяччо Заявка 7 0 1 6 3 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 0:0 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2. Ланс Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
3. Марсель Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
4. Лорьян Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
5. Ренн Заявка 4 3 0 1 10 - 3 9
6. ПСЖ Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
7. Клермон Заявка 3 2 0 1 3 - 5 6
8. Монпелье Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
9. Тулуза Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
10. Осер Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Труа Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12. Нант Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
13. Анже Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Лилль Заявка 3 1 0 2 6 - 10 3
15. Страсбург Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
16. Реймс Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Брест Заявка 3 0 2 1 2 - 9 2
18. Монако 0:0 Заявка 4 0 2 2 4 - 9 2
19. Ницца Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20. Аяччо Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 18 - 1 12
2. Марсель Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Монако 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Ницца Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
5. Лилль Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
6. Лорьян Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
7. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
8. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
9. Реймс Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
10. Монпелье Заявка 3 1 0 2 10 - 7 3
11. Тулуза Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12. Брест Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3
13. Труа Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
14. Осер Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
15. Ренн Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Страсбург Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Лион 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
18. Нант Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
19. Анже Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Аяччо Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 10 (6)
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Ланс Сотока Флориан 5 (2)
Реймс Балогун Фоларин 7 (1)
Лорьян Моффи Теремас 6
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 2
Марсель Жиго Самуэль 1 3
Анже Менди Батиста 1 3
Ницца Росарио Пабло 4
Аяччо Гонсалес Омар II 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    5'
    Брель Эмболо получил повреждение и ему требуется медицинская помощь. Игрок вступил в единоборство за нейтральный мяч и после упал на газон с болевыми ощущениями, но арбитр не увидел там нарушения.
  • Фол, нарушение
    4'
    Толиссо нарушает правила против Фофана. Главный судья зафиксировал фол за задержку рукой соперника и назначил штрафной в пользу хозяев поля.
  • 3'
    Матч проходит на стадионе "Луи II" в городе Монако. Сегодня вполне комфортная погода для игры в футбол +22 градуса и переменная облачность. Поля в прекрасном состоянии все условия для хорошего футбола!
  • 2'
    Хозяева играют в красно-белых цветах, а гостям выдан комплект в синим цвете. Мяч в центра поля ввели футболисты "Лион" и организовали позиционную атаку на чужой половине поля.
  • Свисток
    1'
    Главный судья встречи дал стартовый свисток о начале первого тайма. Погнали!
  • Первый тайм
  • 5'
    Мало Густо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 5'
    Дисаси Аксель успешно блокирует удар.
  • 5'
    Токо-Экамби Карл нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 5'
    Лион пытается что-то создать.
  • 5'
    Контроль мяча: Монако: 55%, Лион: 45%.
  • 4'
    Лион контролирует мяч.
  • 4'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Матч возобновлен
  • 3'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 3'
    Толиссо Корентен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 3'
    Мендес Тьяго из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 3'
    Монако начинает контратаку
  • 2'
    Головин Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 2'
    Монако контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    1'
    Фофана Юссуф из команды Монако заходит слишком далеко, он валит Тальяфико Николас.
  • Фол, нарушение
    1'
    Толиссо Корентен наказан за толчок Фофана Юссуф
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Лион начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Монако 0:0 Лион онлайн

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Прогнозы на матч Монако 0:0 Лион

Исход игры
Монако
45.1% (55)
Ничья
40.2% (49)
Лион
14.8% (18)
Тотал 2.5
Больше
59.13% (68)
Меньше
40.87% (47)
Обе команды забьют
Да
93.04% (107)
Нет
6.96% (8)
Популярный счёт
2:1 Монако
32.8% (40)
1:1 Ничья
32% (39)
1:2 Лион
12.3% (15)
2:2 Ничья
7.4% (9)
1:0 Монако
4.9% (6)
3:1 Монако
1.6% (2)
3:2 Монако
1.6% (2)
0:1 Лион
1.6% (2)
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