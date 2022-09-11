Первый тайм

5' Брель Эмболо получил повреждение и ему требуется медицинская помощь. Игрок вступил в единоборство за нейтральный мяч и после упал на газон с болевыми ощущениями, но арбитр не увидел там нарушения.

4' Толиссо нарушает правила против Фофана. Главный судья зафиксировал фол за задержку рукой соперника и назначил штрафной в пользу хозяев поля.

3' Матч проходит на стадионе "Луи II" в городе Монако. Сегодня вполне комфортная погода для игры в футбол +22 градуса и переменная облачность. Поля в прекрасном состоянии все условия для хорошего футбола!

2' Хозяева играют в красно-белых цветах, а гостям выдан комплект в синим цвете. Мяч в центра поля ввели футболисты "Лион" и организовали позиционную атаку на чужой половине поля.