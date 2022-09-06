Стадион: Луи II
История личных встреч
Монако
Лион
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 16 побед
30 матчей
33.3%
16.7%
50%
10 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
30%
36.7%
33.3%
9 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
13.3%
33.3%
53.4%
4 победы 10 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмболо Брель
|2
|0.33
|Фолланд Кевин
|1
|0.17
|Марипан Гильермо
|1
|0.17
|Дьятта Крепен
|1
|0.17
|Диоп Софьян
|1
|0.17
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0.17
|Фофана Юссуф
|1
|0.17
|Дисаси Аксель
|0
|0
|Кайо Энрике
|0
|0
|Минамино Такуми
|0
|0
|Головин Александр
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тете
|4
|0.67
|Ляказетт Александр
|4 (1)
|0.67
|Токо-Экамби Карл
|3
|0.5
|Дембеле Мусса II
|2
|0.33
|Тальяфико Николас
|1
|0.17
|Люкеба Кастелло
|1
|0.17
|Шерки Райан
|0
|0
|Гюсто Мало
|0
|0
|Мендес Тьяго
|0
|0
|Февр Ромен
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скардовелли Вандерсон
|1
|1
|Марипан Гильермо
|1
|1
|Фофана Юссуф
|1
|1
|Камара Мохамед VII
|2
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|1
|0
|Эмболо Брель
|1
|0
|Агилар Рубен
|1
|0
|Кайо Энрике
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Дьятта Крепен
|1
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0
|Аклиоче Махнес
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопеш Антони
|0
|1
|Ляказетт Александр
|1
|0
|Да Сильва Дамьен
|1
|0
|Мендес Тьяго
|1
|0
|Дембеле Мусса II
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Гюсто Мало
|1
|0
|Тете
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
11%
1
25%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
3
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
4
13
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
2
15%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
1
25%
2
15%
31-45
1
25%
3
23%
46-60
1
25%
3
23%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
8
15
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
3
20%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
3
38%
3
20%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
11
7
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
3
43%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Црвена Звезда - Монако 0:1 Ницца - Монако 0:1 Монако - Труа 2:4 ПСЖ - Монако 1:1
Монако - Ланс 1:4 Монако - Ренн 1:1 ПСВ - Монако 3:2 Страсбург - Монако 1:2 Монако - ПСВ 1:1 Саутгемптон - Монако 3:1 Порту - Монако 2:1 Интер Милан - Монако 2:2 Портимоненсе - Монако 0:2 Монако - Австрия Вена 2:2 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Ланс - Монако 2:2 Монако - Брест 4:2 Лилль - Монако 1:2 Монако - Анже 2:0
Лион
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Лорьян - Лион 3:1 Лион - Анже 5:0 Лион - Осер 2:1 Реймс - Лион 1:1
Лион - Труа 4:1 Лион - Аяччо 2:1 Интер Милан - Лион 2:2 Фейеноорд - Лион 0:2 Виллем II - Лион 5:0 Андерлехт - Лион 3:0 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Бур-Перонна - Лион 2:4 Клермон - Лион 1:2 Лион - Нант 3:2 Мец - Лион 3:2 Марсель - Лион 0:3 Лион - Монпелье 5:2 Брест - Лион 2:1 Лион - Бордо 6:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|24 - 4
|16
|2.
|Марсель
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 3
|16
|3.
|Ланс
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 7
|14
|4.
|Лорьян
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 9
|13
|5.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 7
|13
|6.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 13
|10
|7.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|16 - 12
|9
|8.
|Клермон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|10.
|Монако
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|11.
|Труа
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 14
|7
|12.
|Осер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|13.
|Нант
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|14.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 13
|6
|15.
|Ницца
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|16.
|Тулуза
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|17.
|Брест
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 16
|5
|18.
|Страсбург
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|19.
|Анже
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 17
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|3.
|Марсель
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|4.
|Лорьян
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Ренн
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Клермон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|7.
|Монпелье
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|8.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|9.
|Осер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Лилль
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 10
|3
|13.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|15.
|Тулуза
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|16.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 9
|2
|17.
|Аяччо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|Ницца
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|19.
|Анже
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|20.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|18 - 1
|12
|2.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|Монако
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Лорьян
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|6.
|Ланс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|7.
|Ницца
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Реймс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|9.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|9 - 5
|3
|10.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|11.
|Тулуза
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Брест
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|13.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 9
|3
|14.
|Осер
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Нант
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Ренн
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|Лион
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|19.
|Анже
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|20.
|Аяччо
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
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Прогнозы на матч Монако - Лион
Исход игры
Монако
45.2% (19)
Ничья
40.5% (17)
Лион
14.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (28)
Меньше
33.33% (14)
Обе команды забьют
Да
95.24% (40)
Нет
4.76% (2)
Популярный счёт
2:1 Монако
38.1% (16)
1:1 Ничья
28.6% (12)
1:2 Лион
14.3% (6)
2:2 Ничья
11.9% (5)
1:0 Монако
4.8% (2)
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