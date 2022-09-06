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Франция: Лига 1
2022-2023


Стадион:
Монако
 
Позже
Лион

История личных встреч

Монако
Лион

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 16 побед

30 матчей

33.3%
16.7%
50%
10 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

30%
36.7%
33.3%
9 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

13.3%
33.3%
53.4%
4 победы 10 ничьих 16 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
2:3
К
0:2
Л1
4:1
Л1
0:3
Л1
2:0
Л1
3:0
Л1
3:2
К
2:3
Л1
3:2
Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
6:1
Л1
1:1
Л1
0:0
КЛ
1:1
Л1
2:1
Л1
2:3
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
0:0
Л1
3:0
К
2:1
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
0:1
ТМС
0:1
Л1
0:3
Л1
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмболо Брель 2 0.33
Фолланд Кевин 1 0.17
Марипан Гильермо 1 0.17
Дьятта Крепен 1 0.17
Диоп Софьян 1 0.17
Бадьяшиль Бенуа 1 0.17
Фофана Юссуф 1 0.17
Дисаси Аксель 0 0
Кайо Энрике 0 0
Минамино Такуми 0 0
Головин Александр 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тете 4 0.67
Ляказетт Александр 4 (1) 0.67
Токо-Экамби Карл 3 0.5
Дембеле Мусса II 2 0.33
Тальяфико Николас 1 0.17
Люкеба Кастелло 1 0.17
Шерки Райан 0 0
Гюсто Мало 0 0
Мендес Тьяго 0 0
Февр Ромен 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скардовелли Вандерсон 1 1
Марипан Гильермо 1 1
Фофана Юссуф 1 1
Камара Мохамед VII 2 0
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Эмболо Брель 1 0
Агилар Рубен 1 0
Кайо Энрике 1 0
Клемент Филипп 1 0
Дьятта Крепен 1 0
Бадьяшиль Бенуа 1 0
Аклиоче Махнес 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопеш Антони 0 1
Ляказетт Александр 1 0
Да Сильва Дамьен 1 0
Мендес Тьяго 1 0
Дембеле Мусса II 1 0
Какере Максанс 1 0
Гюсто Мало 1 0
Тете 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
11%
1
25%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
3
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

4
13
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
2
15%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
1
25%
2
15%
31-45
1
25%
3
23%
46-60
1
25%
3
23%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

8
15
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
3
20%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
3
38%
3
20%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
3
43%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Црвена Звезда - Монако 0:1 Ницца - Монако 0:1 Монако - Труа 2:4 ПСЖ - Монако 1:1
Монако - Ланс 1:4 Монако - Ренн 1:1 ПСВ - Монако 3:2 Страсбург - Монако 1:2 Монако - ПСВ 1:1 Саутгемптон - Монако 3:1 Порту - Монако 2:1 Интер Милан - Монако 2:2 Портимоненсе - Монако 0:2 Монако - Австрия Вена 2:2 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Ланс - Монако 2:2 Монако - Брест 4:2 Лилль - Монако 1:2 Монако - Анже 2:0
Лион
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Лорьян - Лион 3:1 Лион - Анже 5:0 Лион - Осер 2:1 Реймс - Лион 1:1
Лион - Труа 4:1 Лион - Аяччо 2:1 Интер Милан - Лион 2:2 Фейеноорд - Лион 0:2 Виллем II - Лион 5:0 Андерлехт - Лион 3:0 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Бур-Перонна - Лион 2:4 Клермон - Лион 1:2 Лион - Нант 3:2 Мец - Лион 3:2 Марсель - Лион 0:3 Лион - Монпелье 5:2 Брест - Лион 2:1 Лион - Бордо 6:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 24 - 4 16
2. Марсель Заявка 6 5 1 0 13 - 3 16
3. Ланс Заявка 6 4 2 0 15 - 7 14
4. Лорьян Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
5. Лион Заявка 6 4 1 1 15 - 7 13
6. Лилль Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
7. Монпелье Заявка 6 3 0 3 16 - 12 9
8. Клермон Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Ренн Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
10. Монако Заявка 6 2 2 2 8 - 11 8
11. Труа Заявка 6 2 1 3 11 - 14 7
12. Осер Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
13. Нант Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
14. Реймс Заявка 6 1 3 2 10 - 13 6
15. Ницца Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
16. Тулуза Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
17. Брест Заявка 6 1 2 3 8 - 16 5
18. Страсбург Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
19. Анже Заявка 6 0 2 4 6 - 17 2
20. Аяччо Заявка 6 0 1 5 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2. Ланс Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
3. Марсель Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
4. Лорьян Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Ренн Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Клермон Заявка 3 2 0 1 3 - 5 6
7. Монпелье Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
8. ПСЖ Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
9. Осер Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
10. Труа Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Нант Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12. Лилль Заявка 3 1 0 2 6 - 10 3
13. Страсбург Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Реймс Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Тулуза Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
16. Брест Заявка 3 0 2 1 2 - 9 2
17. Аяччо Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
18. Ницца Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
19. Анже Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
20. Монако Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 18 - 1 12
2. Марсель Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Лилль Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
4. Монако Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Лорьян Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
6. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
7. Ницца Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Реймс Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
9. Монпелье Заявка 2 1 0 1 9 - 5 3
10. Клермон Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
11. Тулуза Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12. Брест Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
13. Труа Заявка 3 1 0 2 7 - 9 3
14. Осер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Нант Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Страсбург Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Ренн Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18. Лион Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
19. Анже Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Аяччо Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Лион от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 сентября 2022, осталось 2 дня 10 часов 24 минуты.

    Главный судья: Тюрпен Клеман

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    • Прогнозы 42
    Монако 45.2% (19)
    X 40.5% (17)
    Лион 14.3% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Лион
    2.60
    3.75
    2.86
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Монако - Лион

    Исход игры
    Монако
    45.2% (19)
    Ничья
    40.5% (17)
    Лион
    14.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (28)
    Меньше
    33.33% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    95.24% (40)
    Нет
    4.76% (2)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    38.1% (16)
    1:1 Ничья
    28.6% (12)
    1:2 Лион
    14.3% (6)
    2:2 Ничья
    11.9% (5)
    1:0 Монако
    4.8% (2)
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    Лион
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