Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Гастьен Йоан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Удар от ворот произведет Клермон

49' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Ле Маршан Максим и попал в каркас ворот!

46' Удар от ворот произведет Страсбург

46' Маньен Йоанн из команды Клермон наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

43' Селс Матц получает желтую карточку за неспортивное поведение

43' Ле Маршан Максим совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

41' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Матч возобновлен

40' Диалло Хабиб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Сарачевич Мухаммед-Чам навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Матч возобновлен

32' Ох, нехорошо это выглядит. Ажорк Людовик получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Ажорк Людовик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

30' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

30' Оооо... вот это был удар! Томассон Адриен должен был забить с этой позиции.

29' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

29' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Томассон Адриен и попал в перекладину!

29' Аолу Жан-Эде создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

26' Комнен Андрич совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

26' Ажорк Людовик получает желтую карточку за неспортивное поведение

24' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

23' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

20' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Удар от ворот произведет Клермон

19' Дагба Колин из команды Страсбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

18' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Клермон

14' Диарра Хабиб пробует нанести удар издали, но Mory Diaw держит все под контролем

14' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Клермон

9' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

8' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Клермон

2' Хорошую попытку сделал Ажорк Людовик . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Удар от ворот произведет Клермон

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Страсбург начинает с центра поля