Стадион: де ла Мейно
0'
26' Желтая карточкаАжорк Людовик
26' Желтая карточкаКомнен Андрич
43' Желтая карточкаЛе Маршан Максим
43' Желтая карточкаСелс Матц
60' Желтая карточкаКофрие Максимилиано
89' Вторая желтая карточкаЛе Маршан Максим
90'+6
Ход матча
26'
26'
43'
43'
89'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
20 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
19
Диарра
Хабиб
20
Диалло
Хабиб
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
91
Бела
Жереми
25
Гастьен
Йоан
20
Доссу
Жодель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Нусс АнтуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мотиба ЛебоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Mathieu Le Scornet
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
- Защитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Защитник
-
91 Бела ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
-
20 Доссу ЖодельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Джоко УпаринВратарь
- Защитник
-
19 Менди АриалЗащитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
-
23 Байе БрандонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Киэ ГрежонНападающий
-
Главный тренер: Pascal Gastien
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Страсбург
Клермон
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диалло Хабиб
|2
|0.29
|Гамейро Кевин
|1
|0.14
|Джику Александр
|1
|0.14
|Ажорк Людовик
|1 (1)
|0.14
|Томассон Адриен
|0
|0
|Прчич Саньин
|0
|0
|Делен Тома
|0
|0
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарачевич Мухаммед-Чам
|3
|0.43
|Комнен Андрич
|2 (1)
|0.29
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0.14
|Гоналон Максим
|1
|0.14
|Бела Жереми
|1
|0.14
|Гастьен Йоан
|0
|0
|Ожье Флоран
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Маршан Максим
|2
|1
|Жюльен Стефан
|2
|1
|Прчич Саньин
|0
|1
|Селс Матц
|1
|0
|Томассон Адриен
|1
|0
|Джику Александр
|1
|0
|Ажорк Людовик
|1
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0
|Делен Тома
|1
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гоналон Максим
|3
|0
|Борхес Нето
|1
|1
|Гастьен Йоан
|2
|0
|Комнен Андрич
|2
|0
|Сейду Алиду
|2
|0
|Ожье Флоран
|1
|0
|Ветеска Матеуш
|1
|0
|Киэ Грежон
|1
|0
|Кофрие Максимилиано
|1
|0
|Маньен Йоанн
|1
|0
|Аллевина Джим
|1
|0
|Pascal Gastien
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
5
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
14%
1
10%
1-15
1
14%
4
40%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Брест - Страсбург 1:1 Страсбург - Нант 1:1 Осер - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 1:1
Ницца - Страсбург 1:1 Страсбург - Монако 1:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Страсбург - Кальяри 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Брентфорд - Страсбург 2:2 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Сьон - Страсбург 1:2 Марсель - Страсбург 4:0 Страсбург - Клермон 1:0 Брест - Страсбург 0:1 Страсбург - ПСЖ 3:3 Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Ренн 2:1 Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Лион 1:1
Клермон
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Клермон - Тулуза 2:0 Марсель - Клермон 1:0 Лорьян - Клермон 2:1 Клермон - Ницца 1:0
Реймс - Клермон 2:4 Клермон - ПСЖ 0:5 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Родез 2:0 Монпелье - Клермон 0:2 Ланс - Клермон 3:1 Клермон - ФППФ 4:2 Гренобль - Клермон 1:0 Клермон - Лион 1:2 Страсбург - Клермон 1:0 Клермон - Монпелье 2:1 Брест - Клермон 2:0 Клермон - Анже 2:2 Труа - Клермон 0:1 Мец - Клермон 1:1 Клермон - ПСЖ 1:6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|25 - 4
|19
|2.
|Марсель
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 4
|19
|3.
|Ланс
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|4.
|Лорьян
|1:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 10
|14
|5.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 7
|13
|6.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 15
|10
|7.
|Монпелье
|1:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|17 - 13
|10
|8.
|Клермон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|9.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|10.
|Монако
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|11.
|Тулуза
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|12.
|Осер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|13.
|Нант
|1:1 Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|14.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 15
|7
|15.
|Реймс
|0:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 14
|6
|16.
|Ницца
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|17.
|Страсбург
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|5 - 7
|5
|18.
|Брест
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 17
|5
|19.
|Анже
|1:1 Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 18
|3
|20.
|Аяччо
|0:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|3.
|Марсель
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|Лорьян
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|6.
|Ренн
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Клермон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|8.
|Монпелье
|1:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|9.
|Тулуза
|1:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|10.
|Нант
|1:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Осер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|14.
|Лилль
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 10
|3
|15.
|Реймс
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|16.
|Аяччо
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|17.
|Анже
|1:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|18.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 9
|2
|19.
|Ницца
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|18 - 1
|12
|2.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Монако
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|5.
|Лорьян
|1:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|6.
|Ланс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|7.
|Ницца
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Монпелье
|1:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|10 - 6
|4
|9.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Реймс
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Нант
|1:1 Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Тулуза
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|13.
|Брест
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|14.
|Осер
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|16.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Ренн
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|Лион
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|19.
|Анже
|1:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|20.
|Аяччо
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
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|ПСЖ
|Неймар
|10 (6)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Ланс
|Сотока Флориан
|5 (2)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|7 (1)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|6
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 2
|Марсель
|Жиго Самуэль
|1 3
|Ницца
|Росарио Пабло
|4
|Аяччо
|Гонсалес Омар II
|4
|Лилль
|Джало Тьягу
|4
Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Клермон
Исход игры
Страсбург
73.5% (86)
Ничья
21.4% (25)
Клермон
5.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
38.26% (44)
Меньше
61.74% (71)
Обе команды забьют
Да
57.39% (66)
Нет
42.61% (49)
Популярный счёт
2:1 Страсбург
32.5% (38)
1:0 Страсбург
23.9% (28)
1:1 Ничья
19.7% (23)
2:0 Страсбург
12.8% (15)
0:1 Клермон
3.4% (4)
1:2 Клермон
1.7% (2)
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