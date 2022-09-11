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Франция: Лига 1
2022-2023


Стадион:
Страсбург
0:0
Конец матча
Клермон
0'
26' Желтая карточка
Ажорк Людовик
26' Желтая карточка
Комнен Андрич
43' Желтая карточка
Ле Маршан Максим
43' Желтая карточка
Селс Матц
60' Желтая карточка
Кофрие Максимилиано
89' Вторая желтая карточка
Ле Маршан Максим
90'+6

Ход матча

26'
Ажорк Людовик
 
26'
 
Комнен Андрич
43'
Ле Маршан Максим
 
43'
Селс Матц
 
46'
Гамейро Кевин
Ажорк Людовик
 
60'
 
Кофрие Максимилиано
67'
 
Аллевина Джим
Доссу Жодель
69'
Сиссоко Ибраима
Аолу Жан-Эде
 
69'
Пьер-Габриэль Ронаэль
Дагба Колин
 
73'
 
Хауи Саиф-Эдин
Сарачевич Мухаммед-Чам
74'
 
Киэ Грежон
Комнен Андрич
78'
Мотиба Лебо
Диалло Хабиб
 
88'
Кандил Нордин
Диарра Хабиб
 
88'
 
Рашани Эльбасан
Бела Жереми
89'
Ле Маршан Максим
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 20 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Страсбург 73.5% (86)
X 21.4% (25)
Клермон 5.1% (6)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Селс
Матц
2
Дагба
Колин
29
Дукуре
Исмаэль
24
Джику
Александр
23
Ле
Маршан
Максим
10
Томассон
Адриен
6
Аолу
Жан-Эде
19
Диарра
Хабиб
17
Беллегард
Жан-Рикнер
20
Диалло
Хабиб
25
Ажорк
Людовик
99
Диао
Мори
4
Ветеска
Матеуш
36
Сейду
Алиду
5
Кофрие
Максимилиано
91
Бела
Жереми
3
Борхес
Нето
7
Маньен
Йоанн
25
Гастьен
Йоан
20
Доссу
Жодель
70
Сарачевич
Мухаммед-Чам
9
Комнен
Андрич
Страсбург
4-4-2
Клермон
3-4-2-1

История личных встреч

Страсбург
Клермон

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

Л1
1:0
Л1
0:2
Л2
0:2
Л2
0:0
Л2
1:1
Л2
3:0
Л2
2:0
Л2
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диалло Хабиб 2 0.29
Гамейро Кевин 1 0.14
Джику Александр 1 0.14
Ажорк Людовик 1 (1) 0.14
Томассон Адриен 0 0
Прчич Саньин 0 0
Делен Тома 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарачевич Мухаммед-Чам 3 0.43
Комнен Андрич 2 (1) 0.29
Хауи Саиф-Эдин 1 0.14
Гоналон Максим 1 0.14
Бела Жереми 1 0.14
Гастьен Йоан 0 0
Ожье Флоран 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Маршан Максим 2 1
Жюльен Стефан 2 1
Прчич Саньин 0 1
Селс Матц 1 0
Томассон Адриен 1 0
Джику Александр 1 0
Ажорк Людовик 1 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 1 0
Беллегард Жан-Рикнер 1 0
Делен Тома 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоналон Максим 3 0
Борхес Нето 1 1
Гастьен Йоан 2 0
Комнен Андрич 2 0
Сейду Алиду 2 0
Ожье Флоран 1 0
Ветеска Матеуш 1 0
Киэ Грежон 1 0
Кофрие Максимилиано 1 0
Маньен Йоанн 1 0
Аллевина Джим 1 0
Pascal Gastien 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
14%
1
10%
1-15
1
14%
4
40%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Брест - Страсбург 1:1 Страсбург - Нант 1:1 Осер - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 1:1
Ницца - Страсбург 1:1 Страсбург - Монако 1:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Страсбург - Кальяри 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Брентфорд - Страсбург 2:2 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Сьон - Страсбург 1:2 Марсель - Страсбург 4:0 Страсбург - Клермон 1:0 Брест - Страсбург 0:1 Страсбург - ПСЖ 3:3 Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Ренн 2:1 Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Лион 1:1
Клермон
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Клермон - Тулуза 2:0 Марсель - Клермон 1:0 Лорьян - Клермон 2:1 Клермон - Ницца 1:0
Реймс - Клермон 2:4 Клермон - ПСЖ 0:5 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Родез 2:0 Монпелье - Клермон 0:2 Ланс - Клермон 3:1 Клермон - ФППФ 4:2 Гренобль - Клермон 1:0 Клермон - Лион 1:2 Страсбург - Клермон 1:0 Клермон - Монпелье 2:1 Брест - Клермон 2:0 Клермон - Анже 2:2 Труа - Клермон 0:1 Мец - Клермон 1:1 Клермон - ПСЖ 1:6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 25 - 4 19
2. Марсель Заявка 7 6 1 0 15 - 4 19
3. Ланс Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
4. Лорьян 1:1 Заявка 7 4 2 1 12 - 10 14
5. Лион Заявка 6 4 1 1 15 - 7 13
6. Лилль Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
7. Монпелье 1:1 Заявка 7 3 1 3 17 - 13 10
8. Клермон Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
9. Ренн Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
10. Монако Заявка 6 2 2 2 8 - 11 8
11. Тулуза 1:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12. Осер Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
13. Нант 1:1 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
14. Труа Заявка 7 2 1 4 11 - 15 7
15. Реймс 0:1 Заявка 7 1 3 3 10 - 14 6
16. Ницца 0:0 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
17. Страсбург Заявка 7 0 5 2 5 - 7 5
18. Брест Заявка 7 1 2 4 8 - 17 5
19. Анже 1:1 Заявка 7 0 3 4 7 - 18 3
20. Аяччо 0:0 Заявка 7 0 2 5 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2. Ланс Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
3. Марсель Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
4. ПСЖ Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. Лорьян 1:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
6. Ренн Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Клермон Заявка 3 2 0 1 3 - 5 6
8. Монпелье 1:1 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
9. Тулуза 1:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
10. Нант 1:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Труа Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12. Осер Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
13. Страсбург Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
14. Лилль Заявка 3 1 0 2 6 - 10 3
15. Реймс 0:1 Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
16. Аяччо 0:0 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
17. Анже 1:1 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
18. Брест Заявка 3 0 2 1 2 - 9 2
19. Ницца 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20. Монако Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 18 - 1 12
2. Марсель Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Монако Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Лилль Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
5. Лорьян 1:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
6. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
7. Ницца 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
8. Монпелье 1:1 Заявка 3 1 1 1 10 - 6 4
9. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10. Реймс 0:1 Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Нант 1:1 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
12. Тулуза 1:0 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
13. Брест Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3
14. Осер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Труа Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
16. Страсбург Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Ренн Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18. Лион Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
19. Анже 1:1 Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Аяччо 0:0 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
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Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 10 (6)
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Ланс Сотока Флориан 5 (2)
Реймс Балогун Фоларин 7 (1)
Лорьян Моффи Теремас 6
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 2
Марсель Жиго Самуэль 1 3
Ницца Росарио Пабло 4
Аяччо Гонсалес Омар II 4
Лилль Джало Тьягу 4
Весь список
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    Прогнозы 117
    Страсбург 73.5% (86)
    X 21.4% (25)
    Клермон 5.1% (6)
    -1
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    да
    Arii #
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    Где смотреть матч Страсбург 0:0 Клермон онлайн

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    Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Клермон

    Исход игры
    Страсбург
    73.5% (86)
    Ничья
    21.4% (25)
    Клермон
    5.1% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.26% (44)
    Меньше
    61.74% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    57.39% (66)
    Нет
    42.61% (49)
    Популярный счёт
    2:1 Страсбург
    32.5% (38)
    1:0 Страсбург
    23.9% (28)
    1:1 Ничья
    19.7% (23)
    2:0 Страсбург
    12.8% (15)
    0:1 Клермон
    3.4% (4)
    1:2 Клермон
    1.7% (2)
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