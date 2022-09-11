Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Леруа Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

33' Удар от ворот произведет Ницца

31' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Амума Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Матч возобновлен

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

22' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Ницца

20' Юссуф Мохамед из команды Аяччо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

19' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Юссуф Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Лаборд Гаэтан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Диалло Исмаэль из команды Аяччо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Удар от ворот произведет Ницца

4' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Юссуф Мохамед из команды Аяччо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе

1' Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Аяччо начинает с центра поля