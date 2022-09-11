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Франция: Лига 1
2022-2023


Стадион:
Аяччо
0:0
Первый тайм: 42'
Ницца
0'
40' Желтая карточка
Маршетти Венсан

Ход матча

31'
Эль-Идрисси Мунем
Спадануда Кевин
 
40'
Маршетти Венсан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 117
Аяччо 5.1% (6)
X 28.2% (33)
Ницца 66.7% (78)
-1
выиграет Ницца, со счетом 1:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аяччо
Ничья
Ницца
3.67
3.12
2.52
Все Коэффициенты
1
Леруа
Бенжамен
20
Юссуф
Мохамед
21
Авинель
Седрик
15
Видаль
Клеман
3
Диалло
Исмаэль
14
Баяла
Сириль
8
Маршетти
Венсан
6
Кутадьер
Матьё
27
Спадануда
Кевин
9
Тузгар
Йоанн
17
Амума
Ромен
1
Шмейхель
Каспер
23
Лотомба
Жордан
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
29
Пепе
Николя
21
Бека
Бека
Алексис
19
Тюрам
Кефрен
10
Диоп
Софьян
24
Лаборд
Гаэтан
7
Делор
Анди
Аяччо
4-4-2
Ницца
4-4-2

История личных встреч

Аяччо
Ницца

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Аяччо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мангани Тома 1 (1) 0.14
Баяла Сириль 1 0.14
Эль-Идрисси Мунем 1 0.14
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делор Анди 2 (2) 0.29
Ремзи Аарон 1 0.14
Пепе Николя 1 (1) 0.14
Браими Билаль 0 0

Карточки

Аяччо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амума Ромен 2 2
Гонсалес Омар II 4 0
Эль-Идрисси Мунем 4 0
Мангани Тома 2 0
Баяла Сириль 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Юссуф Мохамед 1 0
Нури Рияд 1 0
Авинель Седрик 1 0
Диалло Исмаэль 1 0
Маршетти Венсан 1 0
Майембо Фернан 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росарио Пабло 4 0
Тодибо Жан-Клер 1 1
Лемина Марио 0 1
Данте Бонфим 1 0
Лотомба Жордан 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Бар Мельвен 1 0
Бека Бека Алексис 1 0
Тюрам Кефрен 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
2
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

10
8
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
10%
2
25%
1-15
4
40%
2
25%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аяччо
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аяччо - Лорьян 0:1 Монпелье - Аяччо 2:0 Аяччо - Лилль 1:3 Ренн - Аяччо 2:1
Аяччо - Ланс 0:0 Лион - Аяччо 2:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Париж - Аяччо 1:0 Шоле - Аяччо 1:3 Аяччо - Ньор 2:0 Кан - Аяччо 1:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Гренобль - Аяччо 1:1 Аяччо - Гавр 2:1 Валансьен - Аяччо 0:0 Аяччо - Дюнкерк 2:1 Дижон - Аяччо 0:3 Аяччо - По 2:1 Нанси - Аяччо 0:2 Аяччо - Ним 1:0
Ницца
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ницца - Кёльн 1:1 Ницца - Монако 0:1 Лилль - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 0:3
Ницца - Маккаби Тель-Авив 2:0 Клермон - Ницца 1:0 Маккаби Тель-Авив - Ницца 1:0 Ницца - Страсбург 1:1 Тулуза - Ницца 1:1 Ницца - Торино 1:0 Рома - Ницца 1:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Бенфика - Ницца 3:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 Реймс - Ницца 2:3 Ницца - Лилль 1:3 Ницца - Сент-Этьен 4:2 Ницца - Нант 0:1 Бордо - Ницца 0:1 Ницца - Труа 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 25 - 4 19
2. Марсель Заявка 7 6 1 0 15 - 4 19
3. Ланс Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
4. Лорьян 1:1 Заявка 7 4 2 1 12 - 10 14
5. Лион Заявка 6 4 1 1 15 - 7 13
6. Лилль Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
7. Монпелье 1:1 Заявка 7 3 1 3 17 - 13 10
8. Клермон Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
9. Ренн Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
10. Монако Заявка 6 2 2 2 8 - 11 8
11. Тулуза 1:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12. Осер Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
13. Нант 1:1 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
14. Труа Заявка 7 2 1 4 11 - 15 7
15. Реймс 0:1 Заявка 7 1 3 3 10 - 14 6
16. Ницца 0:0 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
17. Страсбург Заявка 7 0 5 2 5 - 7 5
18. Брест Заявка 7 1 2 4 8 - 17 5
19. Анже 1:1 Заявка 7 0 3 4 7 - 18 3
20. Аяччо 0:0 Заявка 7 0 2 5 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2. Ланс Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
3. Марсель Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
4. ПСЖ Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. Лорьян 1:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
6. Ренн Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Клермон Заявка 3 2 0 1 3 - 5 6
8. Монпелье 1:1 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
9. Тулуза 1:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
10. Нант 1:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Труа Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12. Осер Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
13. Страсбург Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
14. Лилль Заявка 3 1 0 2 6 - 10 3
15. Реймс 0:1 Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
16. Аяччо 0:0 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
17. Анже 1:1 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
18. Брест Заявка 3 0 2 1 2 - 9 2
19. Ницца 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20. Монако Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 18 - 1 12
2. Марсель Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Монако Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Лилль Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
5. Лорьян 1:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
6. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
7. Ницца 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
8. Монпелье 1:1 Заявка 3 1 1 1 10 - 6 4
9. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10. Реймс 0:1 Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Нант 1:1 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
12. Тулуза 1:0 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
13. Брест Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3
14. Осер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Труа Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
16. Страсбург Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Ренн Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18. Лион Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
19. Анже 1:1 Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Аяччо 0:0 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 10 (6)
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Ланс Сотока Флориан 5 (2)
Реймс Балогун Фоларин 7 (1)
Лорьян Моффи Теремас 6
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 2
Марсель Жиго Самуэль 1 3
Ницца Росарио Пабло 4
Аяччо Гонсалес Омар II 4
Лилль Джало Тьягу 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 42'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 42'
    Шанс! Баяла Сириль из команды Аяччо пробил головой, но мимо
  • 41'
    Кутадьер Матьё из команды Аяччо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 41'
    Лотомба Жордан из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 41'
    Аяччо пытается что-то создать.
  • 41'
    Аяччо пытается что-то создать.
  • 40'
    Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    40'
    Маршетти Венсан получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Маршетти Венсан из команды Аяччо поставил подножку. Пострадал Пепе Николя
  • 40'
    Баяла Сириль пробует нанести удар издали, но Каспер Шмейхель держит все под контролем
  • 40'
    Баяла Сириль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 40'
    Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Матч возобновлен
  • 39'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 38'
    Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
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    • 38'
      Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 37'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 37'
      Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      Лаборд Гаэтан из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      37'
      Амума Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 37'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • 36'
      Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 36'
      Бар Мельвен выиграл воздушное противоборство у Баяла Сириль.
    • 36'
      Леруа Бенжамен взял и забрал мяч на выходе
    • 36'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 36'
      Авинель Седрик из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Ницца контролирует мяч.
    • 35'
      Бар Мельвен из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Контроль мяча: Аяччо: 43%, Ницца: 57%.
    • 34'
      Леруа Бенжамен взял и забрал мяч на выходе
    • 34'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 34'
      Ницца контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      34'
      Диалло Исмаэль наказан за толчок Лаборд Гаэтан
    • 33'
      Ницца контролирует мяч.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 32'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 32'
      Ницца контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      31'
      Пепе Николя наказан за толчок Диалло Исмаэль
    • 31'
      Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 31'
      Матч возобновлен
    • 31'
      Спадануда Кевин получил травму и заменен. Эль-Идрисси Мунем выходит на поле.
    • 30'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 30'
      Контроль мяча: Аяччо: 46%, Ницца: 54%.
    • 29'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 29'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 29'
      Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 28'
      Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      27'
      Делор Анди задерживает мяч рукой
    • 27'
      Матч возобновлен
    • 27'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      26'
      Судья сигнализирует, что Тузгар Йоанн из команды Аяччо поставил подножку. Пострадал Тодибо Жан-Клер
    • 26'
      Тюрам Кефрен успешно блокирует удар.
    • 26'
      Амума Ромен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 26'
      Делор Анди из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      26'
      Амума Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 25'
      Данте Бонфим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 25'
      Матч возобновлен
    • 25'
      Контроль мяча: Аяччо: 43%, Ницца: 57%.
    • 24'
      Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
    • Фол, нарушение
      23'
      Данте Бонфим наказан за толчок Тузгар Йоанн
    • 23'
      Юссуф Мохамед выиграл воздушное противоборство у Диоп Софьян.
    • 22'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 22'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 21'
      Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 21'
      Аяччо контролирует мяч.
    • 20'
      Тодибо Жан-Клер из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Аяччо: 44%, Ницца: 56%.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 20'
      Юссуф Мохамед из команды Аяччо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 19'
      Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • 19'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 19'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 19'
      Данте Бонфим выиграл воздушное противоборство у Маршетти Венсан.
    • 18'
      Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 17'
      Ницца контролирует мяч.
    • 17'
      Аяччо контролирует мяч.
    • 17'
      Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 17'
      Диалло Исмаэль из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      16'
      Судья сигнализирует, что Баяла Сириль из команды Аяччо поставил подножку. Пострадал Данте Бонфим
    • 15'
      Юссуф Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Тодибо Жан-Клер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Аяччо: 44%, Ницца: 56%.
    • 14'
      Баяла Сириль выиграл воздушное противоборство у Данте Бонфим.
    • 14'
      Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 13'
      Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 13'
      Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 12'
      Авинель Седрик успешно блокирует удар.
    • 12'
      Диоп Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 12'
      Лаборд Гаэтан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Ницца контролирует мяч.
    • 12'
      Ницца контролирует мяч.
    • Офсайд
      11'
      Тузгар Йоанн из команды Аяччо в офсайде
    • 11'
      Аяччо контролирует мяч.
    • 11'
      Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Данте Бонфим из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Диалло Исмаэль из команды Аяччо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 10'
      Контроль мяча: Аяччо: 33%, Ницца: 67%.
    • 9'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • 9'
      Аяччо контролирует мяч.
    • 8'
      Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 8'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • 7'
      Ницца контролирует мяч.
    • 7'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • 7'
      Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      6'
      Баяла Сириль наказан за толчок Бар Мельвен
    • 5'
      Ницца контролирует мяч.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 5'
      Аяччо контролирует мяч.
    • 4'
      Контроль мяча: Аяччо: 39%, Ницца: 61%.
    • 4'
      Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 4'
      Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 4'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 2'
      Лотомба Жордан успешно блокирует удар.
    • 2'
      Тузгар Йоанн из команды Аяччо нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 2'
      Юссуф Мохамед из команды Аяччо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 2'
      Аяччо контролирует мяч.
    • 1'
      Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
    • 1'
      Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Аяччо контролирует мяч.
    • 1'
      Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Аяччо начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francois Coty. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Аяччо 5.1% (6)
    X 28.2% (33)
    Ницца 66.7% (78)
    -1
    выиграет Ницца, со счетом 1:2
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аяччо
    Ничья
    Ницца
    3.67
    3.12
    2.52
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Аяччо 0:0 Ницца онлайн

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    Прогнозы на матч Аяччо 0:0 Ницца

    Исход игры
    Аяччо
    5.1% (6)
    Ничья
    28.2% (33)
    Ницца
    66.7% (78)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.43% (35)
    Меньше
    69.57% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    56.52% (65)
    Нет
    43.48% (50)
    Популярный счёт
    0:1 Ницца
    33.3% (39)
    1:1 Ничья
    27.4% (32)
    1:2 Ницца
    24.8% (29)
    0:2 Ницца
    3.4% (4)
    1:0 Аяччо
    2.6% (3)
    0:3 Ницца
    1.7% (2)
    1:3 Ницца
    1.7% (2)
    2:1 Аяччо
    1.7% (2)
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