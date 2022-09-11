Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Ох, нехорошо это выглядит. Клеман Видаль получил травму и медбригада забирает его с поля.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Пепе Николя из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Удар от ворот произведет Аяччо

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Диоп Софьян из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Лаборд Гаэтан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Делор Анди из команды Ницца не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

45' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Клеман Видаль возвращается на поле.

43' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Клеман Видаль получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Клеман Видаль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Удар от ворот произведет Ницца

41' Кутадьер Матьё из команды Аяччо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Маршетти Венсан получил желтую карточку от судьи

40' Баяла Сириль пробует нанести удар издали, но Каспер Шмейхель держит все под контролем

40' Баяла Сириль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Ницца

37' Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Амума Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Леруа Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

34' Леруа Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

33' Удар от ворот произведет Ницца

31' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Амума Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Матч возобновлен

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

22' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Ницца

20' Юссуф Мохамед из команды Аяччо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

19' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Юссуф Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Лаборд Гаэтан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Диалло Исмаэль из команды Аяччо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Удар от ворот произведет Ницца

4' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Юссуф Мохамед из команды Аяччо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе

1' Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Аяччо начинает с центра поля