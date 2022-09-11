Стадион: Стад Франсуа Коти
0'
40' Желтая карточкаМаршетти Венсан
53' Желтая карточкаТодибо Жан-Клер
58' Желтая карточкаДанте Бонфим
61' Желтая карточкаЛотомба Жордан
0:1
65' ГолДелор Анди
80' Желтая карточкаБар Мельвен
89' Желтая карточкаБаркли Росс
90'+4
Ход матча
40'
53'
58'
61'
65'
0:1
80'
89'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
14
Баяла
Сириль
17
Амума
Ромен
26
Бар
Мельвен
29
Пепе
Николя
19
Тюрам
Кефрен
10
Диоп
Софьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Баяла СирильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Амума РоменНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
99 Коне ЮссуфЗащитник
-
10 Ляци КазимПолузащитник
-
23 Мангани ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Панталони Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
29 Пепе НиколяПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
-
10 Диоп СофьянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Булка МарцинВратарь
-
5 Бех МадсЗащитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
-
33 Менди АнтуанЗащитник
-
15 Брайан ДжоПолузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Баркли РоссПолузащитник
-
18 Илие РарешНападающий
-
Главный тренер: Фавр Люсьен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Аяччо
Ницца
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аяччо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мангани Тома
|1 (1)
|0.14
|Баяла Сириль
|1
|0.14
|Эль-Идрисси Мунем
|1
|0.14
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делор Анди
|3 (2)
|0.43
|Ремзи Аарон
|1
|0.14
|Пепе Николя
|1 (1)
|0.14
|Тюрам Кефрен
|0
|0
|Браими Билаль
|0
|0
Карточки
Аяччо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амума Ромен
|2
|2
|Гонсалес Омар II
|4
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|4
|0
|Мангани Тома
|2
|0
|Баяла Сириль
|2
|0
|Маршетти Венсан
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Юссуф Мохамед
|1
|0
|Нури Рияд
|1
|0
|Авинель Седрик
|1
|0
|Диалло Исмаэль
|1
|0
|Майембо Фернан
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росарио Пабло
|4
|0
|Тодибо Жан-Клер
|2
|1
|Данте Бонфим
|2
|0
|Лотомба Жордан
|2
|0
|Бар Мельвен
|2
|0
|Лемина Марио
|0
|1
|Баркли Росс
|1
|0
|Аталь Юсеф
|1
|0
|Бека Бека Алексис
|1
|0
|Тюрам Кефрен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
2
67%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
11
8
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
9%
2
25%
1-15
4
36%
2
25%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аяччо
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аяччо - Лорьян 0:1 Монпелье - Аяччо 2:0 Аяччо - Лилль 1:3 Ренн - Аяччо 2:1
Аяччо - Ланс 0:0 Лион - Аяччо 2:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Париж - Аяччо 1:0 Шоле - Аяччо 1:3 Аяччо - Ньор 2:0 Кан - Аяччо 1:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Гренобль - Аяччо 1:1 Аяччо - Гавр 2:1 Валансьен - Аяччо 0:0 Аяччо - Дюнкерк 2:1 Дижон - Аяччо 0:3 Аяччо - По 2:1 Нанси - Аяччо 0:2 Аяччо - Ним 1:0
Ницца
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ницца - Кёльн 1:1 Ницца - Монако 0:1 Лилль - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 0:3
Ницца - Маккаби Тель-Авив 2:0 Клермон - Ницца 1:0 Маккаби Тель-Авив - Ницца 1:0 Ницца - Страсбург 1:1 Тулуза - Ницца 1:1 Ницца - Торино 1:0 Рома - Ницца 1:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Бенфика - Ницца 3:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 Реймс - Ницца 2:3 Ницца - Лилль 1:3 Ницца - Сент-Этьен 4:2 Ницца - Нант 0:1 Бордо - Ницца 0:1 Ницца - Труа 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|25 - 4
|19
|2.
|Марсель
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 4
|19
|3.
|Ланс
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|4.
|Лорьян
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 11
|16
|5.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 7
|13
|6.
|Ренн
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 15
|10
|8.
|Клермон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|9.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|17 - 14
|9
|10.
|Монако
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|11.
|Ницца
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|12.
|Тулуза
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|13.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 15
|7
|14.
|Осер
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|15.
|Нант
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|16.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 14
|6
|17.
|Страсбург
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|5 - 7
|5
|18.
|Брест
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 17
|5
|19.
|Анже
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 18
|5
|20.
|Аяччо
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|3.
|Марсель
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|4.
|Лорьян
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|5.
|Ренн
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|6.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|7.
|Клермон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|8.
|Монпелье
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|9.
|Тулуза
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|10.
|Осер
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Лилль
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 10
|3
|15.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|16.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|17.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 9
|2
|18.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|19.
|Ницца
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Аяччо
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|18 - 1
|12
|2.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Монако
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|Лорьян
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|7.
|Ланс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|8.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|9.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|Монпелье
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|10 - 7
|3
|11.
|Тулуза
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Брест
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|13.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|14.
|Осер
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Ренн
|1:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Нант
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|18.
|Лион
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|19.
|Анже
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|20.
|Аяччо
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
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|ПСЖ
|Неймар
|10 (6)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Ланс
|Сотока Флориан
|5 (2)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|7 (1)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|6
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 2
|Марсель
|Жиго Самуэль
|1 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 3
|Ницца
|Росарио Пабло
|4
|Аяччо
|Гонсалес Омар II
|4
Прогнозы на матч Аяччо 0:1 Ницца
Исход игры
Аяччо
5.1% (6)
Ничья
28.2% (33)
Ницца
66.7% (78)
Тотал 2.5
Больше
30.43% (35)
Меньше
69.57% (80)
Обе команды забьют
Да
56.52% (65)
Нет
43.48% (50)
Популярный счёт
0:1 Ницца
33.3% (39)
1:1 Ничья
27.4% (32)
1:2 Ницца
24.8% (29)
0:2 Ницца
3.4% (4)
1:0 Аяччо
2.6% (3)
0:3 Ницца
1.7% (2)
1:3 Ницца
1.7% (2)
2:1 Аяччо
1.7% (2)
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