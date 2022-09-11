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Франция: Лига 1
2022-2023


Стадион:
Лорьян
1:1
Первый тайм: 41'
Нант
0'
0:1
13' Гол
Ганаго Игнатиус
1:1
19' Гол
Уттара Данго
40' Желтая карточка
Саймон Мозес

Ход матча

13'
0:1
Ганаго Игнатиус
(Мерлин Квентин)
19'
Уттара Данго
1:1
40'
 
Саймон Мозес

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 116
Лорьян 55.2% (64)
X 29.3% (34)
Нант 15.5% (18)
-1
выиграет Лорьян, со счетом 3:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лорьян
Ничья
Нант
2.58
3.30
3.20
Все Коэффициенты
38
Мвого
Ивон
24
Калюлю
Гедеон
15
Лапорт
Жульен
3
Тальби
Монтассар
25
Ле
Гофф
Венсан
6
Абергель
Лоран
8
Инносент
Бонке
7
Диарра
Стефан
10
Ле
Фе
Энцо
11
Уттара
Данго
13
Моффи
Теремас
1
Лафон
Альбан
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
12
Аппиа
Деннис
17
Сиссоко
Мусса
5
Чиривелья
Педро
29
Мерлин
Квентин
14
Ганаго
Игнатиус
7
Гессан
Эванн
27
Саймон
Мозес
Лорьян
4-2-3-1
Нант
3-4-3

История личных встреч

Лорьян
Нант

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
150%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
75%
6 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 9 побед

20 матчей

15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

5%
55%
40%
1 победа 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
2:0
Л1
4:2
Л1
0:1
ТМК
1:0
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
1:2
ТМК
0:1
Л1
2:1
Л1
0:0
ТМК
4:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:0
КЛ
2:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
3:0
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 5 (1) 0.71
Уттара Данго 3 0.43
Ле Фе Энцо 1 0.14
Лорьенте Арман 1 0.14
Коне Ибраима 1 (1) 0.14
Калюлю Гедеон 0 0
Понсо Жульен 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Мозес 2 0.29
Мохамед Мостафа 2 0.29
Гессан Эванн 1 0.14
Ганаго Игнатиус 1 0.14
Блас Людовик 1 (1) 0.14
Жиротто Андрей 0 0
Мерлин Квентин 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Гофф Венсан 1 0
Абергель Лоран 1 0
Калюлю Гедеон 1 0
Диарра Стефан 1 0
Коне Ибраима 1 0
Моффи Теремас 1 0
Ле Фе Энцо 1 0
Уттара Данго 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабио да Сильва 1 1
Сиссоко Мусса 1 0
Паллуа Николя 1 0
Коршья Себастьен 1 0
Жиротто Андрей 1 0
Дескамп Реми 1 0
Мутуссами Самуэль 1 0
Гессан Эванн 1 0
Мерлин Квентин 1 0
Антуан Комбуаре 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Забито

10
7
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
3
30%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
10%
3
43%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
3
30%
2
29%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
3
30%
2
29%
61-75
2
20%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лорьян - Лион 3:1 Аяччо - Лорьян 0:1 Ланс - Лорьян 5:2 Лорьян - Клермон 2:1
Тулуза - Лорьян 2:2 Ренн - Лорьян 0:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Лорьян - Шатору 2:1 Нант - Лорьян 2:0 Динамо-Брест - Лорьян 1:0 Лорьян - Конкарно 1:0 Лорьян - Труа 1:1 Бордо - Лорьян 0:0 Лорьян - Марсель 0:3 Лорьян - Реймс 1:2 Ренн - Лорьян 5:0 Лорьян - Мец 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Лорьян - Сент-Этьен 6:2 ПСЖ - Лорьян 5:1
Нант
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Нант - Олимпиакос 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Страсбург - Нант 1:1 Нант - Тулуза 3:1
Марсель - Нант 2:1 Нант - Лилль 1:1 Анже - Нант 0:0 ПСЖ - Нант 4:0 Нант - Ренн 0:1 Нант - Лорьян 2:0 Кан - Нант 0:2 Нант - Генгам 0:1 Нант - Сент-Этьен 1:1 Лион - Нант 3:2 Нант - Ренн 2:1 Ницца - Нант 0:1 Ланс - Нант 2:2 Нант - Бордо 5:3 Марсель - Нант 3:2 Нант - Анже 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 25 - 4 19
2. Марсель Заявка 7 6 1 0 15 - 4 19
3. Ланс Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
4. Лорьян 1:1 Заявка 7 4 2 1 12 - 10 14
5. Лион Заявка 6 4 1 1 15 - 7 13
6. Лилль Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
7. Монпелье 1:1 Заявка 7 3 1 3 17 - 13 10
8. Клермон Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
9. Ренн Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
10. Монако Заявка 6 2 2 2 8 - 11 8
11. Тулуза 1:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12. Осер Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
13. Нант 1:1 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
14. Труа Заявка 7 2 1 4 11 - 15 7
15. Реймс 0:1 Заявка 7 1 3 3 10 - 14 6
16. Ницца 0:0 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
17. Страсбург Заявка 7 0 5 2 5 - 7 5
18. Брест Заявка 7 1 2 4 8 - 17 5
19. Анже 1:1 Заявка 7 0 3 4 7 - 18 3
20. Аяччо 0:0 Заявка 7 0 2 5 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2. Ланс Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
3. Марсель Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
4. ПСЖ Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. Лорьян 1:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
6. Ренн Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Клермон Заявка 3 2 0 1 3 - 5 6
8. Монпелье 1:1 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
9. Тулуза 1:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
10. Нант 1:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Труа Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12. Осер Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
13. Страсбург Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
14. Лилль Заявка 3 1 0 2 6 - 10 3
15. Реймс 0:1 Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
16. Аяччо 0:0 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
17. Анже 1:1 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
18. Брест Заявка 3 0 2 1 2 - 9 2
19. Ницца 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20. Монако Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 18 - 1 12
2. Марсель Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Монако Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Лилль Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
5. Лорьян 1:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
6. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
7. Ницца 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
8. Монпелье 1:1 Заявка 3 1 1 1 10 - 6 4
9. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10. Реймс 0:1 Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Нант 1:1 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
12. Тулуза 1:0 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
13. Брест Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3
14. Осер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Труа Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
16. Страсбург Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Ренн Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18. Лион Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
19. Анже 1:1 Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Аяччо 0:0 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 10 (6)
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Ланс Сотока Флориан 5 (2)
Реймс Балогун Фоларин 7 (1)
Лорьян Моффи Теремас 6
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 2
Марсель Жиго Самуэль 1 3
Ницца Росарио Пабло 4
Аяччо Гонсалес Омар II 4
Лилль Джало Тьягу 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 42'
    Лорьян начинает контратаку
  • 42'
    Ле Гофф Венсан из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 42'
    Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 41'
    Сиссоко Мусса из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 41'
    Матч возобновлен
  • 40'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    40'
    Саймон Мозес получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 37'
      Ле Фе Энцо нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 37'
      Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Мерлин Квентин из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 35'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • Описание гола
      35'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • Офсайд
      34'
      Саймон Мозес из команды Нант в офсайде
    • 34'
      Аппиа Деннис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 34'
      Нант начинает контратаку
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Лорьян 55.2% (64)
    X 29.3% (34)
    Нант 15.5% (18)
    -1
    выиграет Лорьян, со счетом 3:2
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лорьян
    Ничья
    Нант
    2.58
    3.30
    3.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лорьян 1:1 Нант онлайн

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    Прогнозы на матч Лорьян 1:1 Нант

    Исход игры
    Лорьян
    55.2% (64)
    Ничья
    29.3% (34)
    Нант
    15.5% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.78% (63)
    Меньше
    45.22% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    79.13% (91)
    Нет
    20.87% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Лорьян
    39.7% (46)
    1:1 Ничья
    24.1% (28)
    1:0 Лорьян
    10.3% (12)
    1:2 Нант
    9.5% (11)
    0:1 Нант
    3.4% (4)
    2:0 Лорьян
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
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