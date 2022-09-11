Стадион: Стад де Мустуар
0'
0:1
13' ГолГанаго Игнатиус
1:1
19' ГолУттара Данго
40' Желтая карточкаСаймон Мозес
45' Желтая карточкаЧиривелья Педро
56' Желтая карточкаАппиа Деннис
2:1
60' ГолКатлайн Йоанн
3:1
74' ГолКоне Ибраима
76' Желтая карточкаЛапорт Жульен
78' Желтая карточкаКоне Ибраима
3:2
85' ГолСаймон Мозес
90'+3
Ход матча
13'
19'
1:1
40'
45'
56'
60'
2:1
74'
3:1
76'
78'
85'
3:2
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
3 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 4
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
38
Мвого
Ивон
10
Ле
Фе
Энцо
11
Уттара
Данго
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
-
11 Уттара ДангоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Понсо ЖульенПолузащитник
-
37 Ле Бри ТеоПолузащитник
-
70 Аушиш АдильНападающий
- Нападающий
-
27 Грбич АдрианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Regis Le Bris
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
-
19 Аши МохамедПолузащитник
-
20 Дусе ЛоаннПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусНападающий
-
10 Блас ЛюдовикНападающий
-
55 Бамба КадерНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лорьян
Нант
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
150%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
75%
6 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 9 побед
20 матчей
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
5%
55%
40%
1 победа 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|5 (1)
|0.71
|Уттара Данго
|3
|0.43
|Коне Ибраима
|2 (1)
|0.29
|Ле Фе Энцо
|1
|0.14
|Лорьенте Арман
|1
|0.14
|Катлайн Йоанн
|1
|0.14
|Калюлю Гедеон
|0
|0
|Понсо Жульен
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймон Мозес
|3
|0.43
|Мохамед Мостафа
|2
|0.29
|Гессан Эванн
|1
|0.14
|Ганаго Игнатиус
|1
|0.14
|Блас Людовик
|1 (1)
|0.14
|Жиротто Андрей
|0
|0
|Мерлин Квентин
|0
|0
Карточки
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Ибраима
|2
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Абергель Лоран
|1
|0
|Лапорт Жульен
|1
|0
|Калюлю Гедеон
|1
|0
|Диарра Стефан
|1
|0
|Моффи Теремас
|1
|0
|Ле Фе Энцо
|1
|0
|Уттара Данго
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабио да Сильва
|1
|1
|Сиссоко Мусса
|1
|0
|Паллуа Николя
|1
|0
|Аппиа Деннис
|1
|0
|Коршья Себастьен
|1
|0
|Саймон Мозес
|1
|0
|Жиротто Андрей
|1
|0
|Чиривелья Педро
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Мутуссами Самуэль
|1
|0
|Гессан Эванн
|1
|0
|Мерлин Квентин
|1
|0
|Антуан Комбуаре
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
13%
1
20%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Забито
13
9
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
15%
1
11%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
4
31%
2
22%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
1
8%
4
44%
76-90
Пропущено
12
10
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
1
10%
1-15
3
25%
3
30%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
3
25%
3
30%
61-75
3
25%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Лорьян
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лорьян - Лион 3:1 Аяччо - Лорьян 0:1 Ланс - Лорьян 5:2 Лорьян - Клермон 2:1
Тулуза - Лорьян 2:2 Ренн - Лорьян 0:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Лорьян - Шатору 2:1 Нант - Лорьян 2:0 Динамо-Брест - Лорьян 1:0 Лорьян - Конкарно 1:0 Лорьян - Труа 1:1 Бордо - Лорьян 0:0 Лорьян - Марсель 0:3 Лорьян - Реймс 1:2 Ренн - Лорьян 5:0 Лорьян - Мец 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Лорьян - Сент-Этьен 6:2 ПСЖ - Лорьян 5:1
Нант
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Нант - Олимпиакос 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Страсбург - Нант 1:1 Нант - Тулуза 3:1
Марсель - Нант 2:1 Нант - Лилль 1:1 Анже - Нант 0:0 ПСЖ - Нант 4:0 Нант - Ренн 0:1 Нант - Лорьян 2:0 Кан - Нант 0:2 Нант - Генгам 0:1 Нант - Сент-Этьен 1:1 Лион - Нант 3:2 Нант - Ренн 2:1 Ницца - Нант 0:1 Ланс - Нант 2:2 Нант - Бордо 5:3 Марсель - Нант 3:2 Нант - Анже 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|25 - 4
|19
|2.
|Марсель
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 4
|19
|3.
|Ланс
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|4.
|Лорьян
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 11
|16
|5.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 7
|13
|6.
|Ренн
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 15
|10
|8.
|Клермон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|9.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|17 - 14
|9
|10.
|Монако
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|11.
|Ницца
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|12.
|Тулуза
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|13.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 15
|7
|14.
|Осер
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|15.
|Нант
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|16.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 14
|6
|17.
|Страсбург
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|5 - 7
|5
|18.
|Брест
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 17
|5
|19.
|Анже
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 18
|5
|20.
|Аяччо
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|3.
|Марсель
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|4.
|Лорьян
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|5.
|Ренн
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|6.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|7.
|Клермон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|8.
|Монпелье
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|9.
|Тулуза
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|10.
|Осер
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Лилль
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 10
|3
|15.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|16.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|17.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 9
|2
|18.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|19.
|Ницца
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Аяччо
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|18 - 1
|12
|2.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Монако
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|Лорьян
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|7.
|Ланс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|8.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|9.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|Монпелье
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|10 - 7
|3
|11.
|Тулуза
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Брест
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|13.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|14.
|Осер
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Ренн
|1:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Нант
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|18.
|Лион
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|19.
|Анже
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|20.
|Аяччо
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
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- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Неймар
|10 (6)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Ланс
|Сотока Флориан
|5 (2)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|7 (1)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|6
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 2
|Марсель
|Жиго Самуэль
|1 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 3
|Ницца
|Росарио Пабло
|4
|Аяччо
|Гонсалес Омар II
|4
Прогнозы на матч Лорьян 3:2 Нант
Исход игры
Лорьян
55.2% (64)
Ничья
29.3% (34)
Нант
15.5% (18)
Тотал 2.5
Больше
54.78% (63)
Меньше
45.22% (52)
Обе команды забьют
Да
79.13% (91)
Нет
20.87% (24)
Популярный счёт
2:1 Лорьян
39.7% (46)
1:1 Ничья
24.1% (28)
1:0 Лорьян
10.3% (12)
1:2 Нант
9.5% (11)
0:1 Нант
3.4% (4)
2:0 Лорьян
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.6% (3)
0:0 Ничья
2.6% (3)
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