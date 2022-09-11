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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023


Стадион:
Лорьян
3:2
Конец матча
Нант
0'
0:1
13' Гол
Ганаго Игнатиус
1:1
19' Гол
Уттара Данго
40' Желтая карточка
Саймон Мозес
45' Желтая карточка
Чиривелья Педро
56' Желтая карточка
Аппиа Деннис
2:1
60' Гол
Катлайн Йоанн
3:1
74' Гол
Коне Ибраима
76' Желтая карточка
Лапорт Жульен
78' Желтая карточка
Коне Ибраима
3:2
85' Гол
Саймон Мозес
90'+3

Ход матча

13'
0:1
Ганаго Игнатиус
(Мерлин Квентин)
19'
Уттара Данго
1:1
40'
 
Саймон Мозес
45'
 
Чиривелья Педро
56'
 
Аппиа Деннис
57'
Понсо Жульен
Инносент Бонке
 
57'
Катлайн Йоанн
Диарра Стефан
 
60'
Катлайн Йоанн
(Калюлю Гедеон)
2:1
61'
 
Мохамед Мостафа
Чиривелья Педро
61'
 
Коршья Себастьен
Гессан Эванн
62'
 
Блас Людовик
Аппиа Деннис
72'
Аушиш Адиль
Абергель Лоран
 
73'
Коне Ибраима
Моффи Теремас
 
74'
Коне Ибраима
(Уттара Данго)
3:1
76'
Лапорт Жульен
 
78'
Коне Ибраима
 
85'
3:2
Саймон Мозес
(Ганаго Игнатиус)
89'
 
Бамба Кадер
Жиротто Андрей
90'
 
Дусе Лоанн
Сиссоко Мусса

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Лорьян 55.2% (64)
X 29.3% (34)
Нант 15.5% (18)
-1
выиграет Лорьян, со счетом 3:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
38
Мвого
Ивон
24
Калюлю
Гедеон
15
Лапорт
Жульен
3
Тальби
Монтассар
25
Ле
Гофф
Венсан
6
Абергель
Лоран
8
Инносент
Бонке
7
Диарра
Стефан
10
Ле
Фе
Энцо
11
Уттара
Данго
13
Моффи
Теремас
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
29
Мерлин
Квентин
17
Сиссоко
Мусса
3
Жиротто
Андрей
5
Чиривелья
Педро
7
Гессан
Эванн
14
Ганаго
Игнатиус
27
Саймон
Мозес
Лорьян
4-2-3-1
Нант
4-3-3

История личных встреч

Лорьян
Нант

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
150%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
75%
6 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 9 побед

20 матчей

15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

5%
55%
40%
1 победа 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
2:0
Л1
4:2
Л1
0:1
ТМК
1:0
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
1:2
ТМК
0:1
Л1
2:1
Л1
0:0
ТМК
4:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:0
КЛ
2:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
3:0
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 5 (1) 0.71
Уттара Данго 3 0.43
Коне Ибраима 2 (1) 0.29
Ле Фе Энцо 1 0.14
Лорьенте Арман 1 0.14
Катлайн Йоанн 1 0.14
Калюлю Гедеон 0 0
Понсо Жульен 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Мозес 3 0.43
Мохамед Мостафа 2 0.29
Гессан Эванн 1 0.14
Ганаго Игнатиус 1 0.14
Блас Людовик 1 (1) 0.14
Жиротто Андрей 0 0
Мерлин Квентин 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Ибраима 2 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Абергель Лоран 1 0
Лапорт Жульен 1 0
Калюлю Гедеон 1 0
Диарра Стефан 1 0
Моффи Теремас 1 0
Ле Фе Энцо 1 0
Уттара Данго 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабио да Сильва 1 1
Сиссоко Мусса 1 0
Паллуа Николя 1 0
Аппиа Деннис 1 0
Коршья Себастьен 1 0
Саймон Мозес 1 0
Жиротто Андрей 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Дескамп Реми 1 0
Мутуссами Самуэль 1 0
Гессан Эванн 1 0
Мерлин Квентин 1 0
Антуан Комбуаре 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
13%
1
20%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Забито

13
9
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
15%
1
11%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
4
31%
2
22%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
1
8%
4
44%
76-90

Пропущено

12
10
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
1
10%
1-15
3
25%
3
30%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
3
25%
3
30%
61-75
3
25%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лорьян - Лион 3:1 Аяччо - Лорьян 0:1 Ланс - Лорьян 5:2 Лорьян - Клермон 2:1
Тулуза - Лорьян 2:2 Ренн - Лорьян 0:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Лорьян - Шатору 2:1 Нант - Лорьян 2:0 Динамо-Брест - Лорьян 1:0 Лорьян - Конкарно 1:0 Лорьян - Труа 1:1 Бордо - Лорьян 0:0 Лорьян - Марсель 0:3 Лорьян - Реймс 1:2 Ренн - Лорьян 5:0 Лорьян - Мец 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Лорьян - Сент-Этьен 6:2 ПСЖ - Лорьян 5:1
Нант
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Нант - Олимпиакос 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Страсбург - Нант 1:1 Нант - Тулуза 3:1
Марсель - Нант 2:1 Нант - Лилль 1:1 Анже - Нант 0:0 ПСЖ - Нант 4:0 Нант - Ренн 0:1 Нант - Лорьян 2:0 Кан - Нант 0:2 Нант - Генгам 0:1 Нант - Сент-Этьен 1:1 Лион - Нант 3:2 Нант - Ренн 2:1 Ницца - Нант 0:1 Ланс - Нант 2:2 Нант - Бордо 5:3 Марсель - Нант 3:2 Нант - Анже 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 25 - 4 19
2. Марсель Заявка 7 6 1 0 15 - 4 19
3. Ланс Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
4. Лорьян Заявка 7 5 1 1 14 - 11 16
5. Лион Заявка 6 4 1 1 15 - 7 13
6. Ренн 1:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7. Лилль Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
8. Клермон Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
9. Монпелье Заявка 7 3 0 4 17 - 14 9
10. Монако Заявка 6 2 2 2 8 - 11 8
11. Ницца Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
12. Тулуза Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
13. Труа Заявка 7 2 1 4 11 - 15 7
14. Осер 0:1 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
15. Нант Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
16. Реймс Заявка 7 1 3 3 10 - 14 6
17. Страсбург Заявка 7 0 5 2 5 - 7 5
18. Брест Заявка 7 1 2 4 8 - 17 5
19. Анже Заявка 7 1 2 4 8 - 18 5
20. Аяччо Заявка 7 0 1 6 3 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2. Ланс Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
3. Марсель Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
4. Лорьян Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
5. Ренн 1:0 Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
6. ПСЖ Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
7. Клермон Заявка 3 2 0 1 3 - 5 6
8. Монпелье Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
9. Тулуза Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
10. Осер 0:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Труа Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12. Нант Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
13. Анже Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Лилль Заявка 3 1 0 2 6 - 10 3
15. Страсбург Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
16. Реймс Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Брест Заявка 3 0 2 1 2 - 9 2
18. Монако Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
19. Ницца Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20. Аяччо Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 18 - 1 12
2. Марсель Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Монако Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Ницца Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
5. Лилль Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
6. Лорьян Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
7. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
8. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
9. Реймс Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
10. Монпелье Заявка 3 1 0 2 10 - 7 3
11. Тулуза Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12. Брест Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3
13. Труа Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
14. Осер 0:1 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15. Ренн 1:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Страсбург Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Нант Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
18. Лион Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
19. Анже Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Аяччо Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
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Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 10 (6)
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Ланс Сотока Флориан 5 (2)
Реймс Балогун Фоларин 7 (1)
Лорьян Моффи Теремас 6
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 2
Марсель Жиго Самуэль 1 3
Анже Менди Батиста 1 3
Ницца Росарио Пабло 4
Аяччо Гонсалес Омар II 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 93'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Лорьян вырывает победу
  • Свисток
    93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Контроль мяча: Лорьян: 48%, Нант: 52%.
  • 93'
    Нант пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    92'
    Судья сигнализирует, что Бамба Кадер из команды Нант поставил подножку. Пострадал Понсо Жульен
  • 92'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Тактическая замена. Сиссоко Мусса уходит с поля и его заменяет Дусе Лоанн
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Лорьян 55.2% (64)
    X 29.3% (34)
    Нант 15.5% (18)
    -1
    выиграет Лорьян, со счетом 3:2
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Лорьян 3:2 Нант онлайн

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    Прогнозы на матч Лорьян 3:2 Нант

    Исход игры
    Лорьян
    55.2% (64)
    Ничья
    29.3% (34)
    Нант
    15.5% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.78% (63)
    Меньше
    45.22% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    79.13% (91)
    Нет
    20.87% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Лорьян
    39.7% (46)
    1:1 Ничья
    24.1% (28)
    1:0 Лорьян
    10.3% (12)
    1:2 Нант
    9.5% (11)
    0:1 Нант
    3.4% (4)
    2:0 Лорьян
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
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