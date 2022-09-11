Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Г О О О О Л - Yoann Cathline забивает с правой ноги!

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Чиривелья Педро получил желтую карточку от судьи

45' Мерлин Квентин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Хорошую попытку сделал Гессан Эванн . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Удар от ворот произведет Лорьян

44' Аппиа Деннис из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Саймон Мозес получил желтую карточку от судьи

39' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

35' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

34' Аппиа Деннис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Ле Фе Энцо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Уттара Данго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Лапорт Жульен нанес удар головой, но Альбан Ляфон спокойно отбил мяч.

28' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Паллуа Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Удар от ворот произведет Нант

24' Ле Фе Энцо не смог попасть в створ ударом издали

21' Удар от ворот произведет Лорьян

21' Паллуа Николя оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Г О О О О Л - Уттара Данго левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

18' Матч возобновлен

18' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

17' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Г О О О О О О Л - Ганаго Игнатиус из команды Нант с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

13' Матч возобновлен

13' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

10' Паллуа Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Уттара Данго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Удар от ворот произведет Лорьян

6' Хорошую попытку сделал Ле Гофф Венсан . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

5' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Нант начинает с центра поля