Стадион: Мунисипал
0'
1:0
31' ГолАбухлал Закария
56' Желтая карточкаСпирингс Стейн
61' Красная карточкаФлипс Алексис
73' Желтая карточкаЛопи Дион
86' Желтая карточкаГенро Денис
90' Желтая карточкаАбдельамид Юнис
90'+7
Ход матча
31'
1:0
56'
61'
69'
73'
86'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
9 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
30
Дюпе
Максим
23
Диарра
Мусса
28
Фарес
Шаиби
28
Локо
Банзузи
39
Ито
Дзюнъя
- Основной состав
-
30 Дюпе МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Диарра МуссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Фарес ШаибиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Хауг КьетилВратарь
-
14 Коста ЛоганЗащитник
- Защитник
-
31 Кебен КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Беграуи ЯнисНападающий
-
Главный тренер: Монтанье Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Локо БанзузиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Ито ДзюнъяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
- Защитник
-
18 Адлен МартинЗащитник
-
17 Лопи ДионПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Зенели АрберНападающий
-
Главный тренер: Will Still
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Тулуза
Реймс
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 3 победы
12 матчей
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абухлал Закария
|2
|0.29
|Ратао Рафаэл
|2
|0.29
|Даллинга Тийс
|2
|0.29
|Хили Рис
|1
|0.14
|Ван ден Бомен Бранко
|0
|0
|Онаиу Адо
|0
|0
|Фарес Шаиби
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балогун Фоларин
|5 (2)
|0.71
|Ито Дзюнъя
|2
|0.29
|Флипс Алексис
|1
|0.14
|Думбия Камори
|1 (1)
|0.14
|Манетси Маршал
|1
|0.14
|Зенели Арбер
|0
|0
|Каюсте Йенс
|0
|0
|Бузи Максим
|0
|0
Карточки
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван ден Бомен Бранко
|2
|0
|Даллинга Тийс
|2
|0
|Деягере Брехт
|1
|0
|Силла Иссиага
|1
|0
|Ратао Рафаэл
|1
|0
|Спирингс Стейн
|1
|0
|Николаесен Расмус
|1
|0
|Генро Денис
|1
|0
|Кебен Кевин
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каюсте Йенс
|2
|1
|Гарсия Оскар
|3
|0
|Лопи Дион
|1
|1
|Фас Ваут
|2
|0
|Гравильон Эндрю
|2
|0
|Манетси Маршал
|2
|0
|Бузи Максим
|2
|0
|Флипс Алексис
|0
|1
|Агбаду Эммануэль
|0
|1
|Абдельамид Юнис
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
|Локо Банзузи
|1
|0
|Адлен Мартин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
50%
1
14%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
3
50%
76-90
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
4
36%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
1
14%
3
27%
76-90
Пропущено
12
13
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
4
33%
2
15%
46-60
1
8%
4
31%
61-75
4
33%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Тулуза
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Клермон - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 0:3 Нант - Тулуза 3:1 Тулуза - Лорьян 2:2
Труа - Тулуза 0:3 Тулуза - Ницца 1:1 Тулуза - Клермон 0:1 Монпелье - Тулуза 4:5 Осасуна - Тулуза 3:3 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:0 Тулуза - Труа 6:1 Тулуза - Ним 2:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Тулуза - Ним 2:1 Родез - Тулуза 1:0 Тулуза - Ньор 2:0 Сошо - Тулуза 1:1 Тулуза - Кевийи 2:0 Генгам - Тулуза 2:4
Реймс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Реймс - Ланс 1:1 Анже - Реймс 2:4 Реймс - Лион 1:1 Страсбург - Реймс 1:1
Реймс - Клермон 2:4 Марсель - Реймс 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Реймс - Мец 1:0 Осер - Реймс 0:2 Ломмель - Реймс 1:2 Реймс - Paris 13 Atl. 1:2 Реймс - Ницца 2:3 Сент-Этьен - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:2 Лорьян - Реймс 1:2 Реймс - Марсель 0:1 Реймс - Лилль 2:1 Монпелье - Реймс 0:0 Реймс - Ренн 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|25 - 4
|19
|2.
|Марсель
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 4
|19
|3.
|Ланс
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|4.
|Лорьян
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 11
|16
|5.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 7
|13
|6.
|Ренн
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 15
|10
|8.
|Клермон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|9.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|17 - 14
|9
|10.
|Монако
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|11.
|Ницца
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|12.
|Тулуза
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|13.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 15
|7
|14.
|Осер
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|15.
|Нант
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|16.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 14
|6
|17.
|Страсбург
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|5 - 7
|5
|18.
|Брест
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 17
|5
|19.
|Анже
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 18
|5
|20.
|Аяччо
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|3.
|Марсель
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|4.
|Лорьян
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|5.
|Ренн
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|6.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|7.
|Клермон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|8.
|Монпелье
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|9.
|Тулуза
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|10.
|Осер
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Лилль
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 10
|3
|15.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|16.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|17.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 9
|2
|18.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|19.
|Ницца
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Аяччо
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|18 - 1
|12
|2.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Монако
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|Лорьян
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|7.
|Ланс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|8.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|9.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|Монпелье
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|10 - 7
|3
|11.
|Тулуза
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Брест
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|13.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|14.
|Осер
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Ренн
|1:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Нант
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|18.
|Лион
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|19.
|Анже
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|20.
|Аяччо
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
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- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Неймар
|10 (6)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Ланс
|Сотока Флориан
|5 (2)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|7 (1)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|6
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 2
|Марсель
|Жиго Самуэль
|1 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 3
|Ницца
|Росарио Пабло
|4
|Аяччо
|Гонсалес Омар II
|4
Прогнозы на матч Тулуза 1:0 Реймс
Исход игры
Тулуза
49.2% (58)
Ничья
37.3% (44)
Реймс
13.6% (16)
Тотал 2.5
Больше
36.52% (42)
Меньше
63.48% (73)
Обе команды забьют
Да
72.17% (83)
Нет
27.83% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.7% (41)
2:1 Тулуза
22.9% (27)
1:0 Тулуза
17.8% (21)
1:2 Реймс
8.5% (10)
2:0 Тулуза
7.6% (9)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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