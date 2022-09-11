Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Anthony Rouault выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Натанаэль Мбуку оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Абдельамид Юнис получил желтую карточку от судьи

89' Занден Оливер из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

89' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Удар от ворот произведет Реймс

87' Онаиу Адо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Бирманчевич Велько создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Генро Денис получает желтую карточку за толчок соперника.

85' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Удар от ворот произведет Реймс

83' Бирманчевич Велько оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Кебен Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Удар от ворот произведет Тулуза

80' Удар от ворот произведет Реймс

80' Тактическая замена. Ито Дзюнъя уходит с поля и его заменяет Натанаэль Мбуку

77' Игрок из команды Реймс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

76' Зенели Арбер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Рефери не любит споров - именно за это Лопи Дион сейчас получил желтую

73' Удар от ворот произведет Тулуза

72' Манетси Маршал из команды Реймс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

72' Anthony Rouault ослабляет давление, выбив мяч.

72' Матч возобновлен

72' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

69' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Муса Диарра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Удар от ворот произведет Тулуза

66' Фоларин Балогун из команды Реймс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

66' Ито Дзюнъя из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Удар от ворот произведет Реймс

63' Матч возобновлен

62' Абухлал Закария на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Флипс Алексис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Anthony Rouault из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

59' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Хорошую попытку сделал Даллинга Тийс . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Силла Иссиага создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Дюпе Максим взял и забрал мяч на выходе

57' Муса Диарра из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

57' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Фоларин Балогун нанес удар, но тот был заблокирован.

56' Ито Дзюнъя создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Спирингс Стейн получает желтую карточку за толчок соперника.

55' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Тулуза

53' Anthony Rouault успешно блокирует удар.

53' Муса Диарра успешно блокирует удар.

51' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Удар от ворот произведет Тулуза

50' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Реймс

46' Anthony Rouault ослабляет давление, выбив мяч.

46' Тактическая замена. Kamory Doumbia уходит с поля и его заменяет Зенели Арбер