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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023


Стадион:
Тулуза
1:0
Конец матча
Реймс
0'
1:0
31' Гол
Абухлал Закария
56' Желтая карточка
Спирингс Стейн
61' Красная карточка
Флипс Алексис
73' Желтая карточка
Лопи Дион
86' Желтая карточка
Генро Денис
90' Желтая карточка
Абдельамид Юнис
90'+7

Ход матча

31'
Абухлал Закария
(Фарес Шаиби)
1:0
46'
 
Бузи Максим
Локо Банзузи
46'
 
Зенели Арбер
Думбия Камори
56'
Спирингс Стейн
 
61'
 
Флипс Алексис
64'
Онаиу Адо
Даллинга Тийс
 
64'
Занден Оливер
Силла Иссиага
 
69'
 
Лопи Дион
Каюсте Йенс
72'
Бирманчевич Велько
Фарес Шаиби
 
73'
 
Лопи Дион
79'
Генро Денис
Абухлал Закария
 
79'
Кебен Кевин
Деслер Миккел
 
80'
 
Мбюкю Натанаэль
Ито Дзюнъя
86'
Генро Денис
 
88'
 
Ван Берген Митчелл
Гравильон Эндрю
90'
 
Абдельамид Юнис

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Тулуза 49.2% (58)
X 37.3% (44)
Реймс 13.6% (16)
-1
выиграет Тулуза, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
30
Дюпе
Максим
4
Руо
Антони
2
Николаесен
Расмус
23
Диарра
Мусса
3
Деслер
Миккел
12
Силла
Иссиага
8
Ван
ден
Бомен
Бранко
17
Спирингс
Стейн
6
Абухлал
Закария
28
Фарес
Шаиби
27
Даллинга
Тийс
1
Пенц
Патрик
6
Гравильон
Эндрю
24
Агбаду
Эммануэль
5
Абдельамид
Юнис
70
Флипс
Алексис
28
Локо
Банзузи
8
Каюсте
Йенс
15
Манетси
Маршал
3
Думбия
Камори
39
Ито
Дзюнъя
29
Балогун
Фоларин
Тулуза
3-4-2-1
Реймс
3-4-1-2

История личных встреч

Тулуза
Реймс

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

12 матчей

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
0:1
Л1
1:1
К
4:4
Л1
0:1
Л1
1:3
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абухлал Закария 2 0.29
Ратао Рафаэл 2 0.29
Даллинга Тийс 2 0.29
Хили Рис 1 0.14
Ван ден Бомен Бранко 0 0
Онаиу Адо 0 0
Фарес Шаиби 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балогун Фоларин 5 (2) 0.71
Ито Дзюнъя 2 0.29
Флипс Алексис 1 0.14
Думбия Камори 1 (1) 0.14
Манетси Маршал 1 0.14
Зенели Арбер 0 0
Каюсте Йенс 0 0
Бузи Максим 0 0

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван ден Бомен Бранко 2 0
Даллинга Тийс 2 0
Деягере Брехт 1 0
Силла Иссиага 1 0
Ратао Рафаэл 1 0
Спирингс Стейн 1 0
Николаесен Расмус 1 0
Генро Денис 1 0
Кебен Кевин 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каюсте Йенс 2 1
Гарсия Оскар 3 0
Лопи Дион 1 1
Фас Ваут 2 0
Гравильон Эндрю 2 0
Манетси Маршал 2 0
Бузи Максим 2 0
Флипс Алексис 0 1
Агбаду Эммануэль 0 1
Абдельамид Юнис 1 0
Пенц Патрик 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Локо Банзузи 1 0
Адлен Мартин 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
50%
1
14%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
3
50%
76-90

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
4
36%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
1
14%
3
27%
76-90

Пропущено

12
13
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
4
33%
2
15%
46-60
1
8%
4
31%
61-75
4
33%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Клермон - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 0:3 Нант - Тулуза 3:1 Тулуза - Лорьян 2:2
Труа - Тулуза 0:3 Тулуза - Ницца 1:1 Тулуза - Клермон 0:1 Монпелье - Тулуза 4:5 Осасуна - Тулуза 3:3 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:0 Тулуза - Труа 6:1 Тулуза - Ним 2:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Тулуза - Ним 2:1 Родез - Тулуза 1:0 Тулуза - Ньор 2:0 Сошо - Тулуза 1:1 Тулуза - Кевийи 2:0 Генгам - Тулуза 2:4
Реймс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Реймс - Ланс 1:1 Анже - Реймс 2:4 Реймс - Лион 1:1 Страсбург - Реймс 1:1
Реймс - Клермон 2:4 Марсель - Реймс 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Реймс - Мец 1:0 Осер - Реймс 0:2 Ломмель - Реймс 1:2 Реймс - Paris 13 Atl. 1:2 Реймс - Ницца 2:3 Сент-Этьен - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:2 Лорьян - Реймс 1:2 Реймс - Марсель 0:1 Реймс - Лилль 2:1 Монпелье - Реймс 0:0 Реймс - Ренн 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 25 - 4 19
2. Марсель Заявка 7 6 1 0 15 - 4 19
3. Ланс Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
4. Лорьян Заявка 7 5 1 1 14 - 11 16
5. Лион Заявка 6 4 1 1 15 - 7 13
6. Ренн 1:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7. Лилль Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
8. Клермон Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
9. Монпелье Заявка 7 3 0 4 17 - 14 9
10. Монако Заявка 6 2 2 2 8 - 11 8
11. Ницца Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
12. Тулуза Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
13. Труа Заявка 7 2 1 4 11 - 15 7
14. Осер 0:1 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
15. Нант Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
16. Реймс Заявка 7 1 3 3 10 - 14 6
17. Страсбург Заявка 7 0 5 2 5 - 7 5
18. Брест Заявка 7 1 2 4 8 - 17 5
19. Анже Заявка 7 1 2 4 8 - 18 5
20. Аяччо Заявка 7 0 1 6 3 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2. Ланс Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
3. Марсель Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
4. Лорьян Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
5. Ренн 1:0 Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
6. ПСЖ Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
7. Клермон Заявка 3 2 0 1 3 - 5 6
8. Монпелье Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
9. Тулуза Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
10. Осер 0:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Труа Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12. Нант Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
13. Анже Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Лилль Заявка 3 1 0 2 6 - 10 3
15. Страсбург Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
16. Реймс Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Брест Заявка 3 0 2 1 2 - 9 2
18. Монако Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
19. Ницца Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20. Аяччо Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 18 - 1 12
2. Марсель Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Монако Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Ницца Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
5. Лилль Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
6. Лорьян Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
7. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
8. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
9. Реймс Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
10. Монпелье Заявка 3 1 0 2 10 - 7 3
11. Тулуза Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12. Брест Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3
13. Труа Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
14. Осер 0:1 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15. Ренн 1:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Страсбург Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Нант Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
18. Лион Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
19. Анже Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Аяччо Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 10 (6)
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Ланс Сотока Флориан 5 (2)
Реймс Балогун Фоларин 7 (1)
Лорьян Моффи Теремас 6
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 2
Марсель Жиго Самуэль 1 3
Анже Менди Батиста 1 3
Ницца Росарио Пабло 4
Аяччо Гонсалес Омар II 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Тулуза вырывает победу
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Тулуза: 47%, Реймс: 53%.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 96'
    Ван Берген Митчелл не смог попасть в створ ударом издали
  • 96'
    Anthony Rouault из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Фол, нарушение
    96'
    Онаиу Адо из команды Тулуза заходит слишком далеко, он валит Агбаду Эммануэль.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 93'
      Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 93'
      Николаесен Расмус из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Николаесен Расмус из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 92'
      Натанаэль Мбуку оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 92'
      Ван Берген Митчелл из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 91'
      Anthony Rouault выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 91'
      Пенц Патрик из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Тулуза 49.2% (58)
    X 37.3% (44)
    Реймс 13.6% (16)
    -1
    выиграет Тулуза, со счетом 2:1
    да
    Arii #
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Тулуза 1:0 Реймс онлайн

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    Прогнозы на матч Тулуза 1:0 Реймс

    Исход игры
    Тулуза
    49.2% (58)
    Ничья
    37.3% (44)
    Реймс
    13.6% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.52% (42)
    Меньше
    63.48% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    72.17% (83)
    Нет
    27.83% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.7% (41)
    2:1 Тулуза
    22.9% (27)
    1:0 Тулуза
    17.8% (21)
    1:2 Реймс
    8.5% (10)
    2:0 Тулуза
    7.6% (9)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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