Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Ферри Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Матч возобновлен

37' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

36' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Унтонджи Седрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Камара Бингуру взял и забрал мяч на выходе

35' Бенталеб Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Валери Ян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Шотар Жорис наказан за толчок Аззеддин Унахи

34' Сахо Мамаду выиграл воздушное противоборство у Абдалла Сима.

34' Удар от ворот произведет Анже

33' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Блажич Миха выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Удар от ворот произведет Монпелье

30' Аззеддин Унахи нанес удар, но тот был заблокирован.

30' Думбия Сулейман создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Унтонджи Седрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Шотар Жорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Думбия Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Абдалла Сима наказан за толчок Саванье Тежи

27' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Думбия Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Матч возобновлен

26' Ох, нехорошо это выглядит. Мауасса Фет получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Мауасса Фет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Удар от ворот произведет Анже

23' Мауасса Фет из команды Монпелье наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

23' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Абдалла Сима наказан за толчок Ферри Жордан

22' Абдалла Сима выиграл воздушное противоборство у Сако Фалае

22' Матч возобновлен

22' Ох, нехорошо это выглядит. Валери Ян получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Валери Ян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Эну Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Коцца Николя создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Камара Бингуру взял и забрал мяч на выходе

18' Аззеддин Унахи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Сахо Мамаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Думбия Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Удар от ворот произведет Монпелье

15' Абдалла Сима из команды Анже наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

15' Валери Ян из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Думбия Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Удар от ворот произведет Анже

13' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Абдалла Сима нанес удар, но тот был заблокирован.

13' Думбия Сулейман из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Сахо Мамаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Г О О О О Л - Эну Адриен первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

9' Аззеддин Унахи пробует нанести удар издали, но Бингуру Камара ловит мяч

8' Г О О О О Л - Норден Арно забивает с правой ноги!

8' Мауасса Фет из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Ферри Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Шотар Жорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Сако Фалае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Унтонджи Седрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Блажич Миха выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Унтонджи Седрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Жюльен Кристофер выиграл воздушное противоборство у Абдалла Сима.

1' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Монпелье начинает с центра поля