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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023


Стадион:
Анже
1:1
Первый тайм: 42'
Монпелье
0'
0:1
8' Гол
Норден Арно
1:1
9' Гол
Эну Адриен

Ход матча

8'
0:1
Норден Арно
(Мауасса Фет)
9'
Эну Адриен
1:1
27'
 
Хазри Вахби
Мауасса Фет
40'
Бамба Абдулайе
Валери Ян
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 116
Анже 17.2% (20)
X 44.8% (52)
Монпелье 37.9% (44)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Анже
Ничья
Монпелье
2.65
3.65
3.10
Все Коэффициенты
30
Фофана
Яхья
94
Валери
Ян
22
Унтонджи
Седрик
5
Блажич
Миха
3
Думбия
Сулейман
2
Менди
Батиста
6
Бенталеб
Набиль
8
Унаи
Аззедин
23
Эну
Адриен
7
Буфаль
Софьян
19
Сима
Абдалла
90
Камара
Бингуру
77
Сако
Фалае
6
Жюльен
Кристофер
75
Сахо
Мамаду
31
Коцца
Николя
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
7
Норден
Арно
11
Саванье
Тежи
27
Мауасса
Фет
21
Вахи
Элю
Анже
4-2-3-1
Монпелье
4-2-3-1

История личных встреч

Анже
Монпелье

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

18 матчей

27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
2 победы 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
4:1
Л1
1:1
Л1
4:1
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
2:1
КЛ
0:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
2:3
Л1
0:2
Л2
1:0
Л2
3:3
Л2
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфаль Софьян 2 (1) 0.29
Эну Адриен 2 0.29
Дьони Лои 2 0.29
Салама Амин 1 0.14
Тиуб Сада 0 0
Таиби Ванисс 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 4 0.57
Хазри Вахби 2 0.29
Норден Арно 2 0.29
Жермен Валер 2 0.29
Саванье Тежи 2 0.29
Мауасса Фет 1 0.14
Коцца Николя 1 0.14
Сент-Люс Тео 1 0.14
Тшато Энзо 1 0.14
Сахо Мамаду 1 0.14
Сако Фалае 0 0
Ферри Жордан 0 0
Фаяд Халил 0 0

Карточки

Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 2 1
Шабанович Халид 1 1
Тиуб Сада 2 0
Капель Пьеррик 1 0
Унтонджи Седрик 1 0
Буфаль Софьян 1 0
Думбия Сулейман 1 0
Дьони Лои 1 0
Таиби Ванисс 1 0
Унаи Аззедин 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жермен Валер 0 1
Саванье Тежи 0 1
Омлин Йонас 0 1
Фаяд Халил 0 1
Сахо Мамаду 1 0
Ферри Жордан 1 0
Сако Фалае 1 0
Норден Арно 1 0
Леруа Лео 1 0
Вахи Элю 1 0
Макуана Бени 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
10
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
2
67%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
1
25%
2
29%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
2
22%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Забито

7
17
2 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
1
14%
5
29%
29%
1-15
1
14%
3
18%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
3
43%
1
6%
61-75
1
14%
4
24%
76-90

Пропущено

16
11
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 4
3
19%
1
9%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
4
25%
2
18%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
4
25%
3
27%
61-75
3
19%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Анже
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лион - Анже 5:0 Анже - Реймс 2:4 Труа - Анже 3:1 Анже - Брест 1:3
Осер - Анже 2:2 Анже - Нант 0:0 Анже - Специя 2:2 Севилья - Анже 6:0 Анже - Сент-Этьен 4:1 Динамо-Брест - Анже 2:0 Анже - Лаваль 0:0 Анже - Шоле 2:1 Анже - Ньор 2:1 Анже - Монпелье 2:0 Мец - Анже 1:0 Анже - Бордо 4:1 Монако - Анже 2:0 Клермон - Анже 2:2 Анже - ПСЖ 0:3 Нант - Анже 1:1
Монпелье
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Монпелье - Лилль 1:3 Монпелье - Аяччо 2:0 Брест - Монпелье 0:7 Монпелье - Осер 1:2
ПСЖ - Монпелье 5:2 Монпелье - Труа 3:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 Монпелье - Тулуза 4:5 Монпелье - Клермон 0:2 Эспаньол - Монпелье 2:0 Монпелье - Родез 0:1 Анже - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 Клермон - Монпелье 2:1 Монпелье - Мец 2:2 Лион - Монпелье 5:2 Ланс - Монпелье 2:0 Монпелье - Реймс 0:0 Марсель - Монпелье 2:0 Монпелье - Брест 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 25 - 4 19
2. Марсель Заявка 7 6 1 0 15 - 4 19
3. Ланс Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
4. Лорьян 1:1 Заявка 7 4 2 1 12 - 10 14
5. Лион Заявка 6 4 1 1 15 - 7 13
6. Лилль Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
7. Монпелье 1:1 Заявка 7 3 1 3 17 - 13 10
8. Клермон Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
9. Ренн Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
10. Монако Заявка 6 2 2 2 8 - 11 8
11. Тулуза 1:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12. Осер Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
13. Нант 1:1 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
14. Труа Заявка 7 2 1 4 11 - 15 7
15. Реймс 0:1 Заявка 7 1 3 3 10 - 14 6
16. Ницца 0:0 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
17. Страсбург Заявка 7 0 5 2 5 - 7 5
18. Брест Заявка 7 1 2 4 8 - 17 5
19. Анже 1:1 Заявка 7 0 3 4 7 - 18 3
20. Аяччо 0:0 Заявка 7 0 2 5 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2. Ланс Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
3. Марсель Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
4. ПСЖ Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. Лорьян 1:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
6. Ренн Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Клермон Заявка 3 2 0 1 3 - 5 6
8. Монпелье 1:1 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
9. Тулуза 1:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
10. Нант 1:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Труа Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12. Осер Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
13. Страсбург Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
14. Лилль Заявка 3 1 0 2 6 - 10 3
15. Реймс 0:1 Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
16. Аяччо 0:0 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
17. Анже 1:1 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
18. Брест Заявка 3 0 2 1 2 - 9 2
19. Ницца 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20. Монако Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 18 - 1 12
2. Марсель Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Монако Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Лилль Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
5. Лорьян 1:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
6. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
7. Ницца 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
8. Монпелье 1:1 Заявка 3 1 1 1 10 - 6 4
9. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10. Реймс 0:1 Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Нант 1:1 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
12. Тулуза 1:0 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
13. Брест Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3
14. Осер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Труа Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
16. Страсбург Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Ренн Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18. Лион Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
19. Анже 1:1 Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Аяччо 0:0 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 10 (6)
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Ланс Сотока Флориан 5 (2)
Реймс Балогун Фоларин 7 (1)
Лорьян Моффи Теремас 6
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 2
Марсель Жиго Самуэль 1 3
Ницца Росарио Пабло 4
Аяччо Гонсалес Омар II 4
Лилль Джало Тьягу 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      40'
      Саванье Тежи из команды Монпелье подал угловой слева.
    • 40'
      Матч возобновлен
    • 40'
      Контроль мяча: Анже: 50%, Монпелье: 50%.
    • 40'
      Валери Ян получил травму и заменен. Бамба Абдулайе выходит на поле.
    • Травма, повреждение
      39'
      Валери Ян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 39'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 38'
      Валери Ян из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Сако Фалае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 38'
      Блажич Миха выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Ферри Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Матч возобновлен
    • 37'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Фол, нарушение
      37'
      Шотар Жорис наказан за толчок Эну Адриен
    • 37'
      Блажич Миха ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 35'
      Унтонджи Седрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Монпелье начинает контратаку
    • 35'
      Камара Бингуру взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      35'
      Бенталеб Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 35'
      Контроль мяча: Анже: 48%, Монпелье: 52%.
    • 35'
      Сахо Мамаду ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Валери Ян создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 34'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      34'
      Шотар Жорис наказан за толчок Аззеддин Унахи
    • 34'
      Сахо Мамаду выиграл воздушное противоборство у Абдалла Сима.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Анже
    • Фол, нарушение
      33'
      Буфаль Софьян наказан за толчок Ферри Жордан
    • 33'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 33'
      Анже пытается что-то создать.
    • 32'
      Блажич Миха выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 31'
      Ферри Жордан успешно блокирует удар.
    • 31'
      Менди Батиста нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      31'
      Бенталеб Набиль из команды Анже подал угловой справа.
    • 31'
      Контроль мяча: Анже: 47%, Монпелье: 53%.
    • 30'
      Сахо Мамаду успешно блокирует удар.
    • 30'
      Аззеддин Унахи нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 30'
      Думбия Сулейман создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 30'
      Анже начинает контратаку
    • 30'
      Унтонджи Седрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 29'
      Унтонджи Седрик успешно блокирует удар.
    • 29'
      Хазри Вахби нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 29'
      Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Шотар Жорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Думбия Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      28'
      Абдалла Сима наказан за толчок Саванье Тежи
    • 27'
      Саванье Тежи ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 27'
      Матч возобновлен
    • 27'
      Мауасса Фет получил травму и заменен. Хазри Вахби выходит на поле.
    • 26'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      26'
      Судья сигнализирует, что Норден Арно из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Бенталеб Набиль
    • 26'
      Думбия Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      26'
      Ох, нехорошо это выглядит. Мауасса Фет получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 25'
      Контроль мяча: Анже: 51%, Монпелье: 49%.
    • Травма, повреждение
      25'
      Мауасса Фет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 24'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      24'
      Валери Ян из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Мауасса Фет.
    • Фол, нарушение
      24'
      Судья сигнализирует, что Буфаль Софьян из команды Анже поставил подножку. Пострадал Норден Арно
    • 24'
      Норден Арно ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 23'
      Мауасса Фет из команды Монпелье наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 23'
      Блажич Миха из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Травма, повреждение
      23'
      Валери Ян возвращается на поле.
    • 23'
      Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 22'
      Блажич Миха ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      22'
      Абдалла Сима наказан за толчок Ферри Жордан
    • 22'
      Абдалла Сима выиграл воздушное противоборство у Сако Фалае.
    • 22'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      22'
      Ох, нехорошо это выглядит. Валери Ян получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      20'
      Валери Ян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 20'
      Контроль мяча: Анже: 55%, Монпелье: 45%.
    • 20'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      20'
      Судья сигнализирует, что Коцца Николя из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Бенталеб Набиль
    • 19'
      Эну Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Коцца Николя создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 19'
      Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 19'
      Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 19'
      Валери Ян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Камара Бингуру взял и забрал мяч на выходе
    • 18'
      Аззеддин Унахи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Сахо Мамаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Анже контролирует мяч.
    • 16'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 16'
      Думбия Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 16'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 15'
      Контроль мяча: Анже: 51%, Монпелье: 49%.
    • 15'
      Абдалла Сима из команды Анже наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 15'
      Валери Ян из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Жюльен Кристофер из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Анже начинает контратаку
    • 15'
      Думбия Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 14'
      Жюльен Кристофер из команды Монпелье наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • Угловой
      14'
      Саванье Тежи из команды Монпелье подал угловой слева.
    • 13'
      Унтонджи Седрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 13'
      Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 13'
      Жюльен Кристофер успешно блокирует удар.
    • 13'
      Абдалла Сима нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 13'
      Думбия Сулейман из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 12'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Эну Адриен выиграл воздушное противоборство у Коцца Николя.
    • Фол, нарушение
      12'
      Валери Ян из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Сахо Мамаду.
    • 11'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 11'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 11'
      Сахо Мамаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Контроль мяча: Анже: 48%, Монпелье: 52%.
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Эну Адриен первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 9'
      Аззеддин Унахи пробует нанести удар издали, но Бингуру Камара ловит мяч
    • 9'
      Жюльен Кристофер успешно блокирует удар.
    • 9'
      Буфаль Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 9'
      Жюльен Кристофер из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      9'
      Мауасса Фет наказан за толчок Эну Адриен
    • 8'
      Ферри Жордан сделал ключевой пас для гола!
    • 8'
      Мауасса Фет сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      8'
      Г О О О О Л - Норден Арно забивает с правой ноги!
    • 8'
      Мауасса Фет из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 7'
      Ферри Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 7'
      Блажич Миха выиграл воздушное противоборство у Вахи Элю.
    • 7'
      Шотар Жорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 6'
      Валери Ян из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      6'
      Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 5'
      Валери Ян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Монпелье начинает контратаку
    • 5'
      Сако Фалае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Контроль мяча: Анже: 45%, Монпелье: 55%.
    • 5'
      Унтонджи Седрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 4'
      Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Блажич Миха выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Коцца Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Валери Ян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Мауасса Фет ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Унтонджи Седрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Монпелье контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      1'
      Бенталеб Набиль наказан за толчок Ферри Жордан
    • 1'
      Жюльен Кристофер выиграл воздушное противоборство у Абдалла Сима.
    • 1'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Монпелье начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Анже 17.2% (20)
    X 44.8% (52)
    Монпелье 37.9% (44)
    -1
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Анже
    Ничья
    Монпелье
    2.65
    3.65
    3.10
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Анже 1:1 Монпелье онлайн

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    Прогнозы на матч Анже 1:1 Монпелье

    Исход игры
    Анже
    17.1% (20)
    Ничья
    44.4% (52)
    Монпелье
    38.5% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (46)
    Меньше
    60% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    78.26% (90)
    Нет
    21.74% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.5% (45)
    1:2 Монпелье
    27.4% (32)
    1:0 Анже
    8.5% (10)
    2:1 Анже
    6% (7)
    0:1 Монпелье
    6% (7)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    0:2 Монпелье
    2.6% (3)
    2:0 Анже
    1.7% (2)
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    Монпелье
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