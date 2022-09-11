да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буфаль Софьян
|2 (1)
|0.29
|Эну Адриен
|2
|0.29
|Дьони Лои
|2
|0.29
|Салама Амин
|1
|0.14
|Тиуб Сада
|0
|0
|Таиби Ванисс
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вахи Элю
|4
|0.57
|Хазри Вахби
|2
|0.29
|Норден Арно
|2
|0.29
|Жермен Валер
|2
|0.29
|Саванье Тежи
|2
|0.29
|Мауасса Фет
|1
|0.14
|Коцца Николя
|1
|0.14
|Сент-Люс Тео
|1
|0.14
|Тшато Энзо
|1
|0.14
|Сахо Мамаду
|1
|0.14
|Сако Фалае
|0
|0
|Ферри Жордан
|0
|0
|Фаяд Халил
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|2
|1
|Шабанович Халид
|1
|1
|Тиуб Сада
|2
|0
|Капель Пьеррик
|1
|0
|Унтонджи Седрик
|1
|0
|Буфаль Софьян
|1
|0
|Думбия Сулейман
|1
|0
|Дьони Лои
|1
|0
|Таиби Ванисс
|1
|0
|Унаи Аззедин
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жермен Валер
|0
|1
|Саванье Тежи
|0
|1
|Омлин Йонас
|0
|1
|Фаяд Халил
|0
|1
|Сахо Мамаду
|1
|0
|Ферри Жордан
|1
|0
|Сако Фалае
|1
|0
|Норден Арно
|1
|0
|Леруа Лео
|1
|0
|Вахи Элю
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|25 - 4
|19
|2.
|Марсель
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 4
|19
|3.
|Ланс
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|4.
|Лорьян
|1:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 10
|14
|5.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 7
|13
|6.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 15
|10
|7.
|Монпелье
|1:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|17 - 13
|10
|8.
|Клермон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|9.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|10.
|Монако
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|11.
|Тулуза
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|12.
|Осер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|13.
|Нант
|1:1 Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|14.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 15
|7
|15.
|Реймс
|0:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 14
|6
|16.
|Ницца
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|17.
|Страсбург
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|5 - 7
|5
|18.
|Брест
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 17
|5
|19.
|Анже
|1:1 Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 18
|3
|20.
|Аяччо
|0:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|3.
|Марсель
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|Лорьян
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|6.
|Ренн
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Клермон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|8.
|Монпелье
|1:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|9.
|Тулуза
|1:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|10.
|Нант
|1:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Осер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|14.
|Лилль
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 10
|3
|15.
|Реймс
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|16.
|Аяччо
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|17.
|Анже
|1:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|18.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 9
|2
|19.
|Ницца
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|18 - 1
|12
|2.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Монако
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|5.
|Лорьян
|1:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|6.
|Ланс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|7.
|Ницца
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Монпелье
|1:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|10 - 6
|4
|9.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Реймс
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Нант
|1:1 Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Тулуза
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|13.
|Брест
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|14.
|Осер
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|16.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Ренн
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|Лион
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|19.
|Анже
|1:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|20.
|Аяччо
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|ПСЖ
|Неймар
|10 (6)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Ланс
|Сотока Флориан
|5 (2)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|7 (1)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|6
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 2
|Марсель
|Жиго Самуэль
|1 3
|Ницца
|Росарио Пабло
|4
|Аяччо
|Гонсалес Омар II
|4
|Лилль
|Джало Тьягу
|4