  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023


Стадион:
Анже
2:1
Конец матча
Монпелье
0'
0:1
7' Гол
Норден Арно
1:1
9' Гол
Эну Адриен
66' Желтая карточка
Камара Бингуру
2:1
69' Пенальти
Буфаль Софьян
80' Желтая карточка
Менди Батиста
83' Желтая карточка
Леруа Лео
90' Желтая карточка
Ферри Жордан
90' Желтая карточка
Хазри Вахби
90' Желтая карточка
Бамба Абдулайе
90'+5

Ход матча

7'
0:1
Норден Арно
(Мауасса Фет)
9'
Эну Адриен
1:1
27'
 
Хазри Вахби
Мауасса Фет
40'
Бамба Абдулайе
Валери Ян
 
54'
 
Эстев Максим
Сахо Мамаду
62'
Дьони Лои
Сима Абдалла
 
66'
 
Камара Бингуру
69'
Буфаль Софьян
2:1
73'
 
Тшато Энзо
Сако Фалае
73'
 
Леруа Лео
Саванье Тежи
74'
 
Макуана Бени
Шотар Жорис
80'
Менди Батиста
 
83'
 
Леруа Лео
87'
Тиуб Сада
Буфаль Софьян
 
90'
 
Ферри Жордан
90'
 
Хазри Вахби
90'
Бамба Абдулайе
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Анже 17.1% (20)
X 44.4% (52)
Монпелье 38.5% (45)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
30
Фофана
Яхья
94
Валери
Ян
22
Унтонджи
Седрик
5
Блажич
Миха
3
Думбия
Сулейман
2
Менди
Батиста
6
Бенталеб
Набиль
8
Унаи
Аззедин
23
Эну
Адриен
7
Буфаль
Софьян
19
Сима
Абдалла
90
Камара
Бингуру
77
Сако
Фалае
6
Жюльен
Кристофер
75
Сахо
Мамаду
31
Коцца
Николя
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
7
Норден
Арно
11
Саванье
Тежи
27
Мауасса
Фет
21
Вахи
Элю
Анже
4-2-3-1
Монпелье
4-2-3-1

История личных встреч

Анже
Монпелье

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

18 матчей

27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
2 победы 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
4:1
Л1
1:1
Л1
4:1
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
2:1
КЛ
0:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
2:3
Л1
0:2
Л2
1:0
Л2
3:3
Л2
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфаль Софьян 3 (2) 0.43
Эну Адриен 2 0.29
Дьони Лои 2 0.29
Салама Амин 1 0.14
Тиуб Сада 0 0
Таиби Ванисс 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 4 0.57
Хазри Вахби 2 0.29
Норден Арно 2 0.29
Жермен Валер 2 0.29
Саванье Тежи 2 0.29
Мауасса Фет 1 0.14
Коцца Николя 1 0.14
Сент-Люс Тео 1 0.14
Тшато Энзо 1 0.14
Сахо Мамаду 1 0.14
Сако Фалае 0 0
Ферри Жордан 0 0
Фаяд Халил 0 0

Карточки

Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 3 1
Шабанович Халид 1 1
Тиуб Сада 2 0
Бамба Абдулайе 1 0
Капель Пьеррик 1 0
Унтонджи Седрик 1 0
Буфаль Софьян 1 0
Думбия Сулейман 1 0
Дьони Лои 1 0
Таиби Ванисс 1 0
Унаи Аззедин 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферри Жордан 2 0
Леруа Лео 2 0
Жермен Валер 0 1
Саванье Тежи 0 1
Омлин Йонас 0 1
Фаяд Халил 0 1
Сахо Мамаду 1 0
Хазри Вахби 1 0
Камара Бингуру 1 0
Сако Фалае 1 0
Норден Арно 1 0
Вахи Элю 1 0
Макуана Бени 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
11
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
20%
4
36%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
3
60%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
25%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
1
25%
2
29%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
2
22%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Забито

9
18
3 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
2
22%
6
33%
1-15
1
11%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
4
44%
1
6%
61-75
1
11%
4
22%
76-90

Пропущено

17
13
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 5
4
24%
2
15%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
4
24%
2
15%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
4
24%
4
31%
61-75
3
18%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Анже
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лион - Анже 5:0 Анже - Реймс 2:4 Труа - Анже 3:1 Анже - Брест 1:3
Осер - Анже 2:2 Анже - Нант 0:0 Анже - Специя 2:2 Севилья - Анже 6:0 Анже - Сент-Этьен 4:1 Динамо-Брест - Анже 2:0 Анже - Лаваль 0:0 Анже - Шоле 2:1 Анже - Ньор 2:1 Анже - Монпелье 2:0 Мец - Анже 1:0 Анже - Бордо 4:1 Монако - Анже 2:0 Клермон - Анже 2:2 Анже - ПСЖ 0:3 Нант - Анже 1:1
Монпелье
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Монпелье - Лилль 1:3 Монпелье - Аяччо 2:0 Брест - Монпелье 0:7 Монпелье - Осер 1:2
ПСЖ - Монпелье 5:2 Монпелье - Труа 3:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 Монпелье - Тулуза 4:5 Монпелье - Клермон 0:2 Эспаньол - Монпелье 2:0 Монпелье - Родез 0:1 Анже - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 Клермон - Монпелье 2:1 Монпелье - Мец 2:2 Лион - Монпелье 5:2 Ланс - Монпелье 2:0 Монпелье - Реймс 0:0 Марсель - Монпелье 2:0 Монпелье - Брест 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 25 - 4 19
2. Марсель Заявка 7 6 1 0 15 - 4 19
3. Ланс Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
4. Лорьян Заявка 7 5 1 1 14 - 11 16
5. Лион Заявка 6 4 1 1 15 - 7 13
6. Ренн 1:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7. Лилль Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
8. Клермон Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
9. Монпелье Заявка 7 3 0 4 17 - 14 9
10. Монако Заявка 6 2 2 2 8 - 11 8
11. Ницца Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
12. Тулуза Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
13. Труа Заявка 7 2 1 4 11 - 15 7
14. Осер 0:1 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
15. Нант Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
16. Реймс Заявка 7 1 3 3 10 - 14 6
17. Страсбург Заявка 7 0 5 2 5 - 7 5
18. Брест Заявка 7 1 2 4 8 - 17 5
19. Анже Заявка 7 1 2 4 8 - 18 5
20. Аяччо Заявка 7 0 1 6 3 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2. Ланс Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
3. Марсель Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
4. Лорьян Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
5. Ренн 1:0 Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
6. ПСЖ Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
7. Клермон Заявка 3 2 0 1 3 - 5 6
8. Монпелье Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
9. Тулуза Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
10. Осер 0:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Труа Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12. Нант Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
13. Анже Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Лилль Заявка 3 1 0 2 6 - 10 3
15. Страсбург Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
16. Реймс Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Брест Заявка 3 0 2 1 2 - 9 2
18. Монако Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
19. Ницца Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20. Аяччо Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 18 - 1 12
2. Марсель Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Монако Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Ницца Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
5. Лилль Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
6. Лорьян Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
7. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
8. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
9. Реймс Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
10. Монпелье Заявка 3 1 0 2 10 - 7 3
11. Тулуза Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12. Брест Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3
13. Труа Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
14. Осер 0:1 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15. Ренн 1:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Страсбург Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Нант Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
18. Лион Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
19. Анже Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Аяччо Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 10 (6)
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Ланс Сотока Флориан 5 (2)
Реймс Балогун Фоларин 7 (1)
Лорьян Моффи Теремас 6
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 2
Марсель Жиго Самуэль 1 3
Анже Менди Батиста 1 3
Ницца Росарио Пабло 4
Аяччо Гонсалес Омар II 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Контроль мяча: Анже: 45%, Монпелье: 55%.
    • Фол, нарушение
      90'
      Судья сигнализирует, что Бенталеб Набиль из команды Анже поставил подножку. Пострадал Коцца Николя
    • 90'
      Коцца Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 89'
      Тшато Энзо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 89'
      Менди Батиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 89'
      Аззеддин Унахи ослабляет давление, выбив мяч.
    • 89'
      Унтонджи Седрик из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 88'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • Фол, нарушение
      88'
      Менди Батиста наказан за толчок Хазри Вахби
    • 87'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 87'
      Тактическая замена. Буфаль Софьян уходит с поля и его заменяет Тиуб Сада
    • 86'
      Ферри Жордан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 86'
      Менди Батиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 86'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 85'
      Анже начинает контратаку
    • 85'
      Контроль мяча: Анже: 46%, Монпелье: 54%.
    • 85'
      Жюльен Кристофер из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 84'
      Эстев Максим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 84'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      84'
      Бамба Абдулайе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 83'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      83'
      Леруа Лео получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      83'
      Безумный фол. Леруа Лео грубо играет против соперника. Пострадал Бамба Абдулайе
    • 83'
      Думбия Сулейман из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 83'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 82'
      Аззеддин Унахи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 82'
      Эстев Максим успешно блокирует удар.
    • 82'
      Дьони Лои нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 82'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Буфаль Софьян нанес удар в каркас ворот!
    • 82'
      Анже начинает контратаку
    • 82'
      Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 81'
      Коцца Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      81'
      Судья сигнализирует, что Леруа Лео из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Менди Батиста
    • 81'
      Унтонджи Седрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 81'
      Бени Макуана ослабляет давление, выбив мяч.
    • 80'
      Контроль мяча: Анже: 46%, Монпелье: 54%.
    • Желтая карточка
      80'
      Менди Батиста получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      80'
      Менди Батиста из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Коцца Николя.
    • 80'
      Эстев Максим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 80'
      Анже начинает контратаку
    • 80'
      Бени Макуана выиграл воздушное противоборство у Бамба Абдулайе.
    • 79'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 79'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 78'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 78'
      Ферри Жордан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 78'
      Думбия Сулейман ослабляет давление, выбив мяч.
    • 78'
      Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 78'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 78'
      Матч возобновлен
    • 77'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 77'
      Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 77'
      Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе
    • 77'
      Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      76'
      Судья сигнализирует, что Ферри Жордан из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Аззеддин Унахи
    • 76'
      Матч возобновлен
    • 75'
      Контроль мяча: Анже: 46%, Монпелье: 54%.
    • 75'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      75'
      Буфаль Софьян из команды Анже опасно и грубо сыграл. Жюльен Кристофер пострадал.
    • 75'
      Анже начинает контратаку
    • 74'
      Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 74'
      Матч возобновлен
    • 74'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 74'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 74'
      Тактическая замена. Шотар Жорис уходит с поля и его заменяет Бени Макуана
    • 73'
      Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
    • 73'
      Тактическая замена. Саванье Тежи уходит с поля и его заменяет Леруа Лео
    • 73'
      Тактическая замена. Сако Фалае уходит с поля и его заменяет Тшато Энзо
    • 73'
      Оооо... вот это был удар! Коцца Николя должен был забить с этой позиции.
    • 73'
      Шанс! Коцца Николя из команды Монпелье пробил головой, но мимо
    • Угловой
      73'
      Саванье Тежи из команды Монпелье подал угловой слева.
    • 72'
      Бамба Абдулайе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 72'
      Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      71'
      Эстев Максим из команды Монпелье заходит слишком далеко, он валит Дьони Лои.
    • 71'
      Аззеддин Унахи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 71'
      Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 70'
      Контроль мяча: Анже: 47%, Монпелье: 53%.
    • Фол, нарушение
      70'
      Менди Батиста наказан за толчок Вахи Элю
    • Описание гола
      69'
      Г О О О О О Л - Буфаль Софьян из команды Анже забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Бингуру Камара прыгнул вправо!
    • 68'
      Матч возобновлен
    • 68'
      После проверки VAR судья не изменил решения - Анже пробьет пенальти!
    • 68'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • Желтая карточка
      66'
      Камара Бингуру - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      66'
      ПЕНАЛЬТИ - Камара Бингуру из команды Монпелье привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Эну Адриен.
    • 66'
      Дьони Лои создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 66'
      Анже начинает контратаку
    • 66'
      Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Офсайд
      65'
      Эну Адриен из команды Анже в офсайде
    • 65'
      Буфаль Софьян создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 65'
      Унтонджи Седрик выиграл воздушное противоборство у Саванье Тежи.
    • 65'
      Жюльен Кристофер выиграл воздушное противоборство у Дьони Лои.
    • 65'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 65'
      Контроль мяча: Анже: 48%, Монпелье: 52%.
    • 64'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 64'
      Эну Адриен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 64'
      Анже начинает контратаку
    • 64'
      Думбия Сулейман ослабляет давление, выбив мяч.
    • 64'
      Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 63'
      Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 63'
      Жюльен Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 62'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 62'
      Тактическая замена. Абдалла Сима уходит с поля и его заменяет Дьони Лои
    • 61'
      Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе
    • 61'
      Ферри Жордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 61'
      Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 61'
      Сако Фалае выиграл воздушное противоборство у Абдалла Сима.
    • 60'
      Контроль мяча: Анже: 48%, Монпелье: 52%.
    • 60'
      Жюльен Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 60'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      59'
      Унтонджи Седрик наказан за толчок Вахи Элю
    • 59'
      Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 59'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 59'
      Эстев Максим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 58'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 58'
      Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      57'
      Буфаль Софьян из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Эстев Максим.
    • 57'
      Унтонджи Седрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 57'
      Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 56'
      Монпелье контролирует мяч.
    • 55'
      Контроль мяча: Анже: 49%, Монпелье: 51%.
    • 55'
      Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе
    • 55'
      Блажич Миха из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 55'
      Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 54'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 54'
      Думбия Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 54'
      Тактическая замена. Сахо Мамаду уходит с поля и его заменяет Эстев Максим
    • 53'
      Сахо Мамаду выиграл воздушное противоборство у Абдалла Сима.
    • 53'
      Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 52'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 52'
      Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 52'
      Матч возобновлен
    • 51'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Офсайд
      50'
      Вахи Элю из команды Монпелье в офсайде
    • 50'
      Сахо Мамаду выиграл воздушное противоборство у Абдалла Сима.
    • 50'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 50'
      Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 50'
      Контроль мяча: Анже: 52%, Монпелье: 48%.
    • 49'
      Эну Адриен из команды Анже в офсайде
    • 48'
      Менди Батиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Хорошую попытку сделал Аззеддин Унахи. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 48'
      Буфаль Софьян создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 48'
      Анже начинает контратаку
    • 48'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 47'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 47'
      Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Ферри Жордан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 46'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 46'
      Сако Фалае ослабляет давление, выбив мяч.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 51'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 51'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 51'
      Контроль мяча: Анже: 48%, Монпелье: 52%.
    • 50'
      Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      Контроль мяча: Анже: 48%, Монпелье: 52%.
    • 50'
      Монпелье начинает контратаку
    • 50'
      Жюльен Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 50'
      Аззеддин Унахи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      Менди Батиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 49'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      48'
      Саванье Тежи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 48'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 48'
      Абдалла Сима выиграл воздушное противоборство у Коцца Николя.
    • 47'
      Сахо Мамаду выиграл воздушное противоборство у Абдалла Сима.
    • 47'
      Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 47'
      Матч возобновлен
    • 47'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 46'
      Хорошую попытку сделал Вахи Элю. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 46'
      Унтонджи Седрик успешно блокирует удар.
    • 46'
      Норден Арно нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 46'
      Монпелье контролирует мяч.
    • 45'
      Анже пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Анже: 49%, Монпелье: 51%.
    • 45'
      Жюльен Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Менди Батиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 44'
      Аззеддин Унахи из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 44'
      Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 44'
      Матч возобновлен
    • 43'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      43'
      Шотар Жорис из команды Монпелье заходит слишком далеко, он валит Бамба Абдулайе.
    • 42'
      Бамба Абдулайе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Фофана Яхья ошибается в защите.
    • 42'
      Унтонджи Седрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Блажич Миха выиграл воздушное противоборство у Вахи Элю.
    • 42'
      Блажич Миха из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 41'
      Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 41'
      Унтонджи Седрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 41'
      Сако Фалае ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Анже начинает контратаку
    • 41'
      Сако Фалае ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 40'
      Шанс! Жюльен Кристофер из команды Монпелье пробил головой, но мимо
    • Угловой
      40'
      Саванье Тежи из команды Монпелье подал угловой слева.
    • 40'
      Матч возобновлен
    • 40'
      Контроль мяча: Анже: 50%, Монпелье: 50%.
    • 40'
      Валери Ян получил травму и заменен. Бамба Абдулайе выходит на поле.
    • Травма, повреждение
      39'
      Валери Ян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 39'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 38'
      Валери Ян из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Сако Фалае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 38'
      Блажич Миха выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Ферри Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Матч возобновлен
    • 37'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Фол, нарушение
      37'
      Шотар Жорис наказан за толчок Эну Адриен
    • 37'
      Блажич Миха ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 35'
      Унтонджи Седрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Монпелье начинает контратаку
    • 35'
      Камара Бингуру взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      35'
      Бенталеб Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 35'
      Контроль мяча: Анже: 48%, Монпелье: 52%.
    • 35'
      Сахо Мамаду ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Валери Ян создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 34'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      34'
      Шотар Жорис наказан за толчок Аззеддин Унахи
    • 34'
      Сахо Мамаду выиграл воздушное противоборство у Абдалла Сима.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Анже
    • Фол, нарушение
      33'
      Буфаль Софьян наказан за толчок Ферри Жордан
    • 33'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 33'
      Анже пытается что-то создать.
    • 32'
      Блажич Миха выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 31'
      Ферри Жордан успешно блокирует удар.
    • 31'
      Менди Батиста нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      31'
      Бенталеб Набиль из команды Анже подал угловой справа.
    • 31'
      Контроль мяча: Анже: 47%, Монпелье: 53%.
    • 30'
      Сахо Мамаду успешно блокирует удар.
    • 30'
      Аззеддин Унахи нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 30'
      Думбия Сулейман создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 30'
      Анже начинает контратаку
    • 30'
      Унтонджи Седрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 29'
      Унтонджи Седрик успешно блокирует удар.
    • 29'
      Хазри Вахби нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 29'
      Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Шотар Жорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Думбия Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      28'
      Абдалла Сима наказан за толчок Саванье Тежи
    • 27'
      Саванье Тежи ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 27'
      Матч возобновлен
    • 27'
      Мауасса Фет получил травму и заменен. Хазри Вахби выходит на поле.
    • 26'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      26'
      Судья сигнализирует, что Норден Арно из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Бенталеб Набиль
    • 26'
      Думбия Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      26'
      Ох, нехорошо это выглядит. Мауасса Фет получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 25'
      Контроль мяча: Анже: 51%, Монпелье: 49%.
    • Травма, повреждение
      25'
      Мауасса Фет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 24'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      24'
      Валери Ян из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Мауасса Фет.
    • Фол, нарушение
      24'
      Судья сигнализирует, что Буфаль Софьян из команды Анже поставил подножку. Пострадал Норден Арно
    • 24'
      Норден Арно ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 23'
      Мауасса Фет из команды Монпелье наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 23'
      Блажич Миха из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Травма, повреждение
      23'
      Валери Ян возвращается на поле.
    • 23'
      Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 22'
      Блажич Миха ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      22'
      Абдалла Сима наказан за толчок Ферри Жордан
    • 22'
      Абдалла Сима выиграл воздушное противоборство у Сако Фалае.
    • 22'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      22'
      Ох, нехорошо это выглядит. Валери Ян получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      20'
      Валери Ян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 20'
      Контроль мяча: Анже: 55%, Монпелье: 45%.
    • 20'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      20'
      Судья сигнализирует, что Коцца Николя из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Бенталеб Набиль
    • 19'
      Эну Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Коцца Николя создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 19'
      Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 19'
      Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 19'
      Валери Ян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Камара Бингуру взял и забрал мяч на выходе
    • 18'
      Аззеддин Унахи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Сахо Мамаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Анже контролирует мяч.
    • 16'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 16'
      Думбия Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 16'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 15'
      Контроль мяча: Анже: 51%, Монпелье: 49%.
    • 15'
      Абдалла Сима из команды Анже наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 15'
      Валери Ян из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Жюльен Кристофер из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Анже начинает контратаку
    • 15'
      Думбия Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 14'
      Жюльен Кристофер из команды Монпелье наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • Угловой
      14'
      Саванье Тежи из команды Монпелье подал угловой слева.
    • 13'
      Унтонджи Седрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 13'
      Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 13'
      Жюльен Кристофер успешно блокирует удар.
    • 13'
      Абдалла Сима нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 13'
      Думбия Сулейман из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 12'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Эну Адриен выиграл воздушное противоборство у Коцца Николя.
    • Фол, нарушение
      12'
      Валери Ян из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Сахо Мамаду.
    • 11'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 11'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 11'
      Сахо Мамаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Контроль мяча: Анже: 48%, Монпелье: 52%.
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Эну Адриен первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 9'
      Аззеддин Унахи пробует нанести удар издали, но Бингуру Камара ловит мяч
    • 9'
      Жюльен Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Жюльен Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Блажич Миха создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 9'
      Шотар Жорис из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      8'
      Мауасса Фет наказан за толчок Эну Адриен
    • 7'
      Мауасса Фет сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      7'
      Г О О О О Л - Норден Арно правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
    • 7'
      Мауасса Фет из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 7'
      Ферри Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 7'
      Блажич Миха выиграл воздушное противоборство у Вахи Элю.
    • 7'
      Ферри Жордан сделал ключевой пас для гола!
    • 7'
      Шотар Жорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 6'
      Валери Ян из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      6'
      Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 5'
      Валери Ян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Монпелье начинает контратаку
    • 5'
      Сако Фалае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Контроль мяча: Анже: 45%, Монпелье: 55%.
    • 5'
      Унтонджи Седрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 4'
      Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Блажич Миха выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Коцца Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Валери Ян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Мауасса Фет ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Унтонджи Седрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Монпелье контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      1'
      Бенталеб Набиль наказан за толчок Ферри Жордан
    • 1'
      Жюльен Кристофер выиграл воздушное противоборство у Абдалла Сима.
    • 1'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Монпелье начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Анже 17.1% (20)
    X 44.4% (52)
    Монпелье 38.5% (45)
    -1
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Анже 2:1 Монпелье онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Анже 2:1 Монпелье

    Исход игры
    Анже
    17.1% (20)
    Ничья
    44.4% (52)
    Монпелье
    38.5% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (46)
    Меньше
    60% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    78.26% (90)
    Нет
    21.74% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.5% (45)
    1:2 Монпелье
    27.4% (32)
    1:0 Анже
    8.5% (10)
    2:1 Анже
    6% (7)
    0:1 Монпелье
    6% (7)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    0:2 Монпелье
    2.6% (3)
    2:0 Анже
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     