Стадион: Раймон Копа
0'
0:1
7' ГолНорден Арно
1:1
9' ГолЭну Адриен
66' Желтая карточкаКамара Бингуру
2:1
69' ПенальтиБуфаль Софьян
80' Желтая карточкаМенди Батиста
83' Желтая карточкаЛеруа Лео
90' Желтая карточкаФерри Жордан
90' Желтая карточкаХазри Вахби
90' Желтая карточкаБамба Абдулайе
90'+5
Ход матча
7'
0:1
9'
1:1
66'
69'
2:1
73'
80'
83'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
30
Фофана
Яхья
94
Валери
Ян
23
Эну
Адриен
19
Сима
Абдалла
77
Сако
Фалае
75
Сахо
Мамаду
31
Коцца
Николя
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
11
Саванье
Тежи
27
Мауасса
Фет
21
Вахи
Элю
- Основной состав
-
30 Фофана ЯхьяВратарь
-
94 Валери ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Сима АбдаллаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Четти ИльесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Тиуб СадаПолузащитник
- Нападающий
-
11 Салама АминНападающий
-
29 Камара УсманНападающий
-
Главный тренер: Батикль Жеральд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сако ФалаеЗащитник
- Защитник
-
75 Сахо МамадуЗащитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
27 Мауасса ФетПолузащитник
-
21 Вахи ЭлюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Эстев МаксимЗащитник
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
19 Делайе СашаПолузащитник
-
22 Фаяд ХалилПолузащитник
-
28 Макуана БениПолузащитник
-
99 Хазри ВахбиПолузащитник
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Анже
Монпелье
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
18 матчей
27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
2 победы 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буфаль Софьян
|3 (2)
|0.43
|Эну Адриен
|2
|0.29
|Дьони Лои
|2
|0.29
|Салама Амин
|1
|0.14
|Тиуб Сада
|0
|0
|Таиби Ванисс
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вахи Элю
|4
|0.57
|Хазри Вахби
|2
|0.29
|Норден Арно
|2
|0.29
|Жермен Валер
|2
|0.29
|Саванье Тежи
|2
|0.29
|Мауасса Фет
|1
|0.14
|Коцца Николя
|1
|0.14
|Сент-Люс Тео
|1
|0.14
|Тшато Энзо
|1
|0.14
|Сахо Мамаду
|1
|0.14
|Сако Фалае
|0
|0
|Ферри Жордан
|0
|0
|Фаяд Халил
|0
|0
Карточки
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|3
|1
|Шабанович Халид
|1
|1
|Тиуб Сада
|2
|0
|Бамба Абдулайе
|1
|0
|Капель Пьеррик
|1
|0
|Унтонджи Седрик
|1
|0
|Буфаль Софьян
|1
|0
|Думбия Сулейман
|1
|0
|Дьони Лои
|1
|0
|Таиби Ванисс
|1
|0
|Унаи Аззедин
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ферри Жордан
|2
|0
|Леруа Лео
|2
|0
|Жермен Валер
|0
|1
|Саванье Тежи
|0
|1
|Омлин Йонас
|0
|1
|Фаяд Халил
|0
|1
|Сахо Мамаду
|1
|0
|Хазри Вахби
|1
|0
|Камара Бингуру
|1
|0
|Сако Фалае
|1
|0
|Норден Арно
|1
|0
|Вахи Элю
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
11
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
20%
4
36%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
3
60%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
25%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
1
25%
2
29%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
2
22%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
2
22%
1
14%
76-90
Забито
9
18
3 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
2
22%
6
33%
1-15
1
11%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
4
44%
1
6%
61-75
1
11%
4
22%
76-90
Пропущено
17
13
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 5
4
24%
2
15%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
4
24%
2
15%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
4
24%
4
31%
61-75
3
18%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Анже
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лион - Анже 5:0 Анже - Реймс 2:4 Труа - Анже 3:1 Анже - Брест 1:3
Осер - Анже 2:2 Анже - Нант 0:0 Анже - Специя 2:2 Севилья - Анже 6:0 Анже - Сент-Этьен 4:1 Динамо-Брест - Анже 2:0 Анже - Лаваль 0:0 Анже - Шоле 2:1 Анже - Ньор 2:1 Анже - Монпелье 2:0 Мец - Анже 1:0 Анже - Бордо 4:1 Монако - Анже 2:0 Клермон - Анже 2:2 Анже - ПСЖ 0:3 Нант - Анже 1:1
Монпелье
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Монпелье - Лилль 1:3 Монпелье - Аяччо 2:0 Брест - Монпелье 0:7 Монпелье - Осер 1:2
ПСЖ - Монпелье 5:2 Монпелье - Труа 3:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 Монпелье - Тулуза 4:5 Монпелье - Клермон 0:2 Эспаньол - Монпелье 2:0 Монпелье - Родез 0:1 Анже - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 Клермон - Монпелье 2:1 Монпелье - Мец 2:2 Лион - Монпелье 5:2 Ланс - Монпелье 2:0 Монпелье - Реймс 0:0 Марсель - Монпелье 2:0 Монпелье - Брест 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|25 - 4
|19
|2.
|Марсель
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 4
|19
|3.
|Ланс
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|4.
|Лорьян
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 11
|16
|5.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 7
|13
|6.
|Ренн
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 15
|10
|8.
|Клермон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|9.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|17 - 14
|9
|10.
|Монако
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|11.
|Ницца
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|12.
|Тулуза
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|13.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 15
|7
|14.
|Осер
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|15.
|Нант
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|16.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 14
|6
|17.
|Страсбург
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|5 - 7
|5
|18.
|Брест
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 17
|5
|19.
|Анже
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 18
|5
|20.
|Аяччо
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|3.
|Марсель
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|4.
|Лорьян
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|5.
|Ренн
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|6.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|7.
|Клермон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|8.
|Монпелье
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|9.
|Тулуза
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|10.
|Осер
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Лилль
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 10
|3
|15.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|16.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|17.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 9
|2
|18.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|19.
|Ницца
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Аяччо
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|18 - 1
|12
|2.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Монако
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|Лорьян
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|7.
|Ланс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|8.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|9.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|Монпелье
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|10 - 7
|3
|11.
|Тулуза
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Брест
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|13.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|14.
|Осер
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Ренн
|1:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Нант
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|18.
|Лион
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|19.
|Анже
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|20.
|Аяччо
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
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- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Неймар
|10 (6)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Ланс
|Сотока Флориан
|5 (2)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|7 (1)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|6
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 2
|Марсель
|Жиго Самуэль
|1 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 3
|Ницца
|Росарио Пабло
|4
|Аяччо
|Гонсалес Омар II
|4
Прогнозы на матч Анже 2:1 Монпелье
Исход игры
Анже
17.1% (20)
Ничья
44.4% (52)
Монпелье
38.5% (45)
Тотал 2.5
Больше
40% (46)
Меньше
60% (69)
Обе команды забьют
Да
78.26% (90)
Нет
21.74% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.5% (45)
1:2 Монпелье
27.4% (32)
1:0 Анже
8.5% (10)
2:1 Анже
6% (7)
0:1 Монпелье
6% (7)
2:2 Ничья
3.4% (4)
0:2 Монпелье
2.6% (3)
2:0 Анже
1.7% (2)
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