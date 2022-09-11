Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Тшато Энзо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Менди Батиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Аззеддин Унахи ослабляет давление, выбив мяч.

88' Удар от ворот произведет Монпелье

87' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Менди Батиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Удар от ворот произведет Монпелье

84' Матч возобновлен

84' Бамба Абдулайе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Леруа Лео получил желтую карточку от судьи

83' Удар от ворот произведет Монпелье

82' Аззеддин Унахи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' ШТАНГА! Так было близко к голу - Буфаль Софьян нанес удар в каркас ворот!

82' Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Бени Макуана ослабляет давление, выбив мяч.

80' Менди Батиста получил желтую карточку от судьи

80' Бени Макуана выиграл воздушное противоборство у Бамба Абдулайе

79' Удар от ворот произведет Монпелье

79' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Матч возобновлен

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе

77' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Матч возобновлен

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Удар от ворот произведет Анже

74' Тактическая замена. Шотар Жорис уходит с поля и его заменяет Бени Макуана

73' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

73' Оооо... вот это был удар! Коцца Николя должен был забить с этой позиции.

72' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Аззеддин Унахи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Г О О О О О Л - Буфаль Софьян из команды Анже забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Бингуру Камара прыгнул вправо!

68' Матч возобновлен

68' После проверки VAR судья не изменил решения - Анже пробьет пенальти!

68' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

66' Камара Бингуру - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

66' Дьони Лои создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Буфаль Софьян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Удар от ворот произведет Анже

64' Удар от ворот произведет Монпелье

64' Эну Адриен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Жюльен Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Тактическая замена. Абдалла Сима уходит с поля и его заменяет Дьони Лои

61' Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе

61' Ферри Жордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Сако Фалае выиграл воздушное противоборство у Абдалла Сима.

60' Жюльен Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Унтонджи Седрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе

55' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Думбия Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Сахо Мамаду выиграл воздушное противоборство у Абдалла Сима.

53' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Сахо Мамаду выиграл воздушное противоборство у Абдалла Сима.

50' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Менди Батиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Хорошую попытку сделал Аззеддин Унахи. Удар в створ, но вратарь начеку

48' Буфаль Софьян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля