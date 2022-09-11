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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Арсенал Саранди
0:0
Первый тайм: 23'
Велес Сарсфилд
0'
Лучшие коэффициенты
Арсенал Саранди
Ничья
Велес Сарсфилд
3.42
3.09
2.95
Все Коэффициенты
23
Alejandro
Medina
I
4
Cristian
Chimino
2
Ignacio
Gariglio
21
Gustavo
Canto
15
Перес
Дамиан
30
Mauro
Pitton
5
Dardo
Federico
Miloc
8
Braian
Rivero
10
Facundo
Kruspzky
20
Alexander
Diaz
9
Juan
Apaolaza
22
Леонардо
Буриан
29
Хара
Леонардо
6
Matias
De
los
Santos
II
31
Valentin
Gomez
5
Ортега
Франсиско
35
Касерес
Сантьяго
36
Nicolas
Garayalde
7
Jose
Florentin
20
Walter
Bou
11
Дженсон
Лукас
12
Пратто
Лукас
Арсенал Саранди
4-4-2
Велес Сарсфилд
4-2-3-1

История личных встреч

Арсенал Саранди
Велес Сарсфилд

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

13 матчей

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

7.7%
53.8%
38.5%
1 победа 7 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
0:0
С
0:4
С
1:1
П
2:1
П
1:0
П
2:1
П
2:1
П
1:3
С
1:0
П
0:0
П
2:2
П
1:5

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Саранди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Colman 4 0.22
Facundo Kruspzky 3 0.17
Sebastian Lomonaco 2 (1) 0.11
Mauro Pitton 2 0.11
Lucas Suarez II 1 0.06
Gonzalo Goni 1 0.06
Alexander Diaz 1 0.06
Leonel Picco 1 0.06
Ignacio Gariglio 1 0.06
Перес Дамиан 0 0
Cristian Chimino 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Abiel Osorio 3 0.17
Walter Bou 2 (2) 0.11
Maximo Perrone 2 0.11
Nicolas Garayalde 1 0.06
Дженсон Лукас 1 0.06
Luca Orellano 1 0.06
Valentin Gomez 1 0.06
Годин Диего 1 0.06
Хара Леонардо 1 0.06
Damian Fernandez 1 0.06
Пратто Лукас 1 0.06
Miguel Brizuela 1 0.06
Jose Florentin 1 0.06
Julian Fernandez 0 0
Инсуа Эмануэль 0 0
Joel Sonora 0 0

Карточки

Арсенал Саранди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Chimino 5 1
Dardo Federico Miloc 6 0
Перес Дамиан 5 0
Alejandro Medina I 3 0
Julian Navas 3 0
Leonel Picco 3 0
Gustavo Canto 2 0
Cristian Colman 1 0
Mauro Pitton 1 0
Braian Rivero 1 0
Juan Apaolaza 1 0
Gonzalo Goni 1 0
Leonardo Marchi 1 0
Ignacio Gariglio 1 0
Facundo Kruspzky 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maximo Perrone 9 0
Касерес Сантьяго 6 0
Nicolas Garayalde 5 0
Valentin Gomez 5 0
Damian Fernandez 4 0
Ортега Франсиско 4 0
Miguel Brizuela 4 0
Abiel Osorio 4 0
Matias De los Santos II 2 1
Agustin Mulet 3 0
Пратто Лукас 1 1
Julian Fernandez 2 0
Инсуа Эмануэль 2 0
Lucas Hoyos 2 0
Хара Леонардо 1 0
Леонардо Буриан 1 0
Jose Florentin 1 0
Santiago Castro 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
10
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
1
11%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
22%
3
30%
76-90

Пропущено

7
15
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 9
1
14%
2
13%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
3
43%
1
7%
31-45
2
29%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
0
0%
5
33%
76-90

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
0
0%
2
29%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Пропущено

10
8
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
30%
1
13%
1-15
1
10%
3
38%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

17
17
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
1
6%
5
29%
29%
1-15
2
12%
2
12%
16-30
4
24%
2
12%
31-45
6
35%
1
6%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
4
24%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

17
23
11 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 16
4
24%
3
13%
1-15
2
12%
5
22%
16-30
5
29%
29%
1
4%
31-45
4
24%
4
17%
46-60
1
6%
5
22%
61-75
1
6%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Саранди
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Годой Крус - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Уракан 1:1 Ланус - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Ривер Плейт 0:0
Колон - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Атлетико Тукуман 3:1 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 0:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Патронато Парана - Арсенал Саранди 0:1 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Тигре - Арсенал Саранди 0:0
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Фламенго - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Велес Сарсфилд - Фламенго 0:4 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1
Велес Сарсфилд - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Велес Сарсфилд 3:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 2:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 18 9 7 2 20 - 9 34
2. Химнасия Ла-Плата 0:0 18 9 7 2 19 - 8 34
3. Уракан 18 8 8 2 22 - 13 32
4. Годой Крус 18 9 4 5 21 - 17 31
5. Аргентинос Хуниорс 18 9 3 6 20 - 16 30
6. Ривер Плейт 17 8 5 4 27 - 14 29
7. Бока Хуниорс 17 9 2 6 23 - 22 29
8. Расинг Авельянеда 18 7 7 4 24 - 15 28
9. Патронато Парана 18 7 6 5 23 - 19 27
10. Сан-Лоренсо 18 5 11 2 23 - 18 26
11. Атлетико Платенсе 18 6 8 4 17 - 14 26
12. Эстудиантес Ла Плата 18 7 5 6 17 - 17 26
13. Унион Санта-Фе 17 7 5 5 21 - 22 26
14. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 18 6 6 6 15 - 16 24
15. Тигре 18 5 8 5 25 - 23 23
16. Барракас Централь 18 6 5 7 20 - 26 23
17. Банфилд 18 5 7 6 17 - 18 22
18. Росарио Сентраль 18 6 4 8 14 - 18 22
19. Сармиенто 18 6 4 8 18 - 22 22
20. Сентраль Кордоба Росарио 18 6 3 9 22 - 25 21
21. Арсенал Саранди 0:0 18 3 11 4 16 - 18 20
22. Дефенса и Хустисия 17 4 7 6 14 - 18 19
23. Индепендьенте Авельянеда 18 4 6 8 19 - 22 18
24. Колон 18 4 6 8 15 - 22 18
25. Тальерес Кордоба 16 3 6 7 12 - 16 15
26. Велес Сарсфилд 0:0 18 1 10 7 17 - 23 13
27. Альдосиви 18 3 4 11 11 - 28 13
28. Ланус 18 2 5 11 15 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 10 7 1 2 14 - 8 22
2. Атлетико Тукуман 9 6 3 0 14 - 3 21
3. Эстудиантес Ла Плата 10 6 3 1 12 - 7 21
4. Патронато Парана 10 6 3 1 13 - 5 21
5. Химнасия Ла-Плата 0:0 8 6 2 0 12 - 2 20
6. Годой Крус 8 6 2 0 12 - 4 20
7. Бока Хуниорс 9 6 1 2 16 - 12 19
8. Расинг Авельянеда 9 5 3 1 16 - 6 18
9. Уракан 8 5 2 1 12 - 4 17
10. Барракас Централь 10 5 2 3 14 - 12 17
11. Ривер Плейт 8 5 1 2 13 - 6 16
12. Росарио Сентраль 9 5 1 3 7 - 6 16
13. Атлетико Платенсе 9 3 6 0 9 - 4 15
14. Сармиенто 8 4 2 2 11 - 8 14
15. Тигре 9 3 5 1 12 - 7 14
16. Сан-Лоренсо 10 2 8 0 14 - 11 14
17. Унион Санта-Фе 9 4 2 3 10 - 11 14
18. Сентраль Кордоба Росарио 9 4 1 4 13 - 12 13
19. Дефенса и Хустисия 9 2 6 1 7 - 6 12
20. Индепендьенте Авельянеда 9 3 3 3 9 - 8 12
21. Арсенал Саранди 0:0 9 2 6 1 8 - 8 12
22. Колон 9 3 3 3 10 - 12 12
23. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 9 2 5 2 7 - 6 11
24. Тальерес Кордоба 8 3 2 3 9 - 9 11
25. Банфилд 10 2 4 4 11 - 14 10
26. Ланус 8 2 3 3 9 - 10 9
27. Альдосиви 8 2 1 5 6 - 11 7
28. Велес Сарсфилд 0:0 8 1 4 3 7 - 8 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 10 3 6 1 10 - 9 15
2. Химнасия Ла-Плата 0:0 10 3 5 2 7 - 6 14
3. Ривер Плейт 9 3 4 2 14 - 8 13
4. Атлетико Тукуман 9 3 4 2 6 - 6 13
5. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 9 4 1 4 8 - 10 13
6. Сан-Лоренсо 8 3 3 2 9 - 7 12
7. Банфилд 8 3 3 2 6 - 4 12
8. Унион Санта-Фе 8 3 3 2 11 - 11 12
9. Атлетико Платенсе 9 3 2 4 8 - 10 11
10. Годой Крус 10 3 2 5 9 - 13 11
11. Расинг Авельянеда 9 2 4 3 8 - 9 10
12. Бока Хуниорс 8 3 1 4 7 - 10 10
13. Тигре 9 2 3 4 13 - 16 9
14. Арсенал Саранди 0:0 9 1 5 3 8 - 10 8
15. Аргентинос Хуниорс 8 2 2 4 6 - 8 8
16. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 13 8
17. Сармиенто 10 2 2 6 7 - 14 8
18. Дефенса и Хустисия 8 2 1 5 7 - 12 7
19. Барракас Централь 8 1 3 4 6 - 14 6
20. Патронато Парана 8 1 3 4 10 - 14 6
21. Индепендьенте Авельянеда 9 1 3 5 10 - 14 6
22. Альдосиви 10 1 3 6 5 - 17 6
23. Колон 9 1 3 5 5 - 10 6
24. Велес Сарсфилд 0:0 10 0 6 4 10 - 15 6
25. Росарио Сентраль 9 1 3 5 7 - 12 6
26. Эстудиантес Ла Плата 8 1 2 5 5 - 10 5
27. Тальерес Кордоба 8 0 4 4 3 - 7 4
28. Ланус 10 0 2 8 6 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 17 (1)
Уракан Кристальдо Франко 16 (2)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 7 (2)
Арсенал Саранди Cristian Colman 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Годой Крус Gianluca Ferrari 2 6
Велес Сарсфилд Maximo Perrone 9
Уракан Сото Гильермо 1 7
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 8
Уракан Lucas Merolla 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Арсенал Саранди
Ничья
Велес Сарсфилд
3.42
3.09
2.95
Все Коэффициенты
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Арсенал Саранди
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