2:2
Конец матча
0'
0:1
31' Гол в свои воротаIgnacio Gariglio
39' Желтая карточкаNicolas Garayalde
1:1
41' ГолCristian Chimino
56' Желтая карточкаОртега Франсиско
2:1
59' ПенальтиAlexander Diaz
87' Желтая карточкаCristian Chimino
2:2
87' ГолMiguel Brizuela
90' Желтая карточкаGustavo Canto
90' Желтая карточкаAlejandro Medina I
90' Желтая карточкаПратто Лукас
90'+16
Ход матча
31'
0:1
41'
1:1
56'
59'
2:1
87'
87'
2:2
90'
90'
15
Перес
Дамиан
30
Mauro
Pitton
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
-
30 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
16 E. Viveros
-
-
-
18 Julian Navas
-
14 Gonzalo Goni
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Walter BouНападающий
-
12 Пратто ЛукасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Abiel Osorio
-
26 Mateo Seoane
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
История личных встреч
Арсенал Саранди
Велес Сарсфилд
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
13 матчей
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
7.7%
53.8%
38.5%
1 победа 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Colman
|4
|0.22
|Facundo Kruspzky
|3
|0.17
|Sebastian Lomonaco
|2 (1)
|0.11
|Mauro Pitton
|2
|0.11
|Alexander Diaz
|2 (1)
|0.11
|Cristian Chimino
|1
|0.06
|Lucas Suarez II
|1
|0.06
|Gonzalo Goni
|1
|0.06
|Leonel Picco
|1
|0.06
|Ignacio Gariglio
|1
|0.06
|Перес Дамиан
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Abiel Osorio
|3
|0.17
|Walter Bou
|2 (2)
|0.11
|Miguel Brizuela
|2
|0.11
|Maximo Perrone
|2
|0.11
|Nicolas Garayalde
|1
|0.06
|Дженсон Лукас
|1
|0.06
|Luca Orellano
|1
|0.06
|Valentin Gomez
|1
|0.06
|Годин Диего
|1
|0.06
|Хара Леонардо
|1
|0.06
|Damian Fernandez
|1
|0.06
|Пратто Лукас
|1
|0.06
|Jose Florentin
|1
|0.06
|Julian Fernandez
|0
|0
|Инсуа Эмануэль
|0
|0
|Joel Sonora
|0
|0
Карточки
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cristian Chimino
|6
|1
|Dardo Federico Miloc
|6
|0
|Перес Дамиан
|5
|0
|Alejandro Medina I
|4
|0
|Gustavo Canto
|3
|0
|Julian Navas
|3
|0
|Leonel Picco
|3
|0
|Cristian Colman
|1
|0
|Mauro Pitton
|1
|0
|Braian Rivero
|1
|0
|Juan Apaolaza
|1
|0
|Gonzalo Goni
|1
|0
|Leonardo Marchi
|1
|0
|Ignacio Gariglio
|1
|0
|Facundo Kruspzky
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Maximo Perrone
|9
|0
|Касерес Сантьяго
|6
|0
|Nicolas Garayalde
|6
|0
|Ортега Франсиско
|5
|0
|Valentin Gomez
|5
|0
|Damian Fernandez
|4
|0
|Miguel Brizuela
|4
|0
|Abiel Osorio
|4
|0
|Пратто Лукас
|2
|1
|Matias De los Santos II
|2
|1
|Agustin Mulet
|3
|0
|Julian Fernandez
|2
|0
|Инсуа Эмануэль
|2
|0
|Lucas Hoyos
|2
|0
|Хара Леонардо
|1
|0
|Леонардо Буриан
|1
|0
|Jose Florentin
|1
|0
|Santiago Castro
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
1
8%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
33%
2
18%
31-45
5
42%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
17%
4
36%
76-90
Пропущено
8
18
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
1
13%
2
11%
1-15
1
13%
2
11%
16-30
3
38%
3
17%
31-45
2
25%
3
17%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
1
13%
5
28%
76-90
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
0
0%
2
29%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Пропущено
10
8
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
30%
1
13%
1-15
1
10%
3
38%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
20
18
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
1
5%
5
28%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
6
30%
2
11%
31-45
7
35%
1
6%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
4
20%
6
33%
76-90
Пропущено
18
26
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 17
4
22%
3
12%
1-15
2
11%
5
19%
16-30
5
28%
3
12%
31-45
4
22%
5
19%
46-60
1
6%
5
19%
61-75
2
11%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Саранди
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Годой Крус - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Уракан 1:1 Ланус - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Ривер Плейт 0:0
Колон - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Атлетико Тукуман 3:1 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 0:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Патронато Парана - Арсенал Саранди 0:1 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Тигре - Арсенал Саранди 0:0
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Фламенго - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Велес Сарсфилд - Фламенго 0:4 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1
Велес Сарсфилд - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Велес Сарсфилд 3:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 2:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|18
|9
|7
|2
|20 - 9
|34
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|18
|9
|6
|3
|19 - 10
|33
|3.
|Уракан
|18
|8
|8
|2
|22 - 13
|32
|4.
|Годой Крус
|18
|9
|4
|5
|21 - 17
|31
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|18
|9
|3
|6
|20 - 16
|30
|6.
|Ривер Плейт
|17
|8
|5
|4
|27 - 14
|29
|7.
|Бока Хуниорс
|17
|9
|2
|6
|23 - 22
|29
|8.
|Расинг Авельянеда
|18
|7
|7
|4
|24 - 15
|28
|9.
|Патронато Парана
|18
|7
|6
|5
|23 - 19
|27
|10.
|Сан-Лоренсо
|18
|5
|11
|2
|23 - 18
|26
|11.
|Атлетико Платенсе
|18
|6
|8
|4
|17 - 14
|26
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|18
|7
|5
|6
|17 - 16
|26
|13.
|Эстудиантес Ла Плата
|18
|7
|5
|6
|17 - 17
|26
|14.
|Унион Санта-Фе
|17
|7
|5
|5
|21 - 22
|26
|15.
|Тигре
|18
|5
|8
|5
|25 - 23
|23
|16.
|Барракас Централь
|18
|6
|5
|7
|20 - 26
|23
|17.
|Банфилд
|18
|5
|7
|6
|17 - 18
|22
|18.
|Росарио Сентраль
|18
|6
|4
|8
|14 - 18
|22
|19.
|Сармиенто
|18
|6
|4
|8
|18 - 22
|22
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|18
|6
|3
|9
|22 - 25
|21
|21.
|Арсенал Саранди
|18
|3
|11
|4
|18 - 20
|20
|22.
|Дефенса и Хустисия
|17
|4
|7
|6
|14 - 18
|19
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|18
|4
|6
|8
|19 - 22
|18
|24.
|Колон
|18
|4
|6
|8
|15 - 22
|18
|25.
|Тальерес Кордоба
|16
|3
|6
|7
|12 - 16
|15
|26.
|Велес Сарсфилд
|18
|1
|10
|7
|19 - 25
|13
|27.
|Альдосиви
|18
|3
|4
|11
|11 - 28
|13
|28.
|Ланус
|18
|2
|5
|11
|15 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|7
|1
|2
|14 - 8
|22
|2.
|Атлетико Тукуман
|9
|6
|3
|0
|14 - 3
|21
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|4.
|Патронато Парана
|10
|6
|3
|1
|13 - 5
|21
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|6.
|Годой Крус
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|7.
|Бока Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|16 - 12
|19
|8.
|Расинг Авельянеда
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|9.
|Уракан
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|10.
|Барракас Централь
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|11.
|Ривер Плейт
|8
|5
|1
|2
|13 - 6
|16
|12.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|1
|3
|7 - 6
|16
|13.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|6
|0
|9 - 4
|15
|14.
|Сармиенто
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|15.
|Тигре
|9
|3
|5
|1
|12 - 7
|14
|16.
|Унион Санта-Фе
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|17.
|Сан-Лоренсо
|10
|2
|8
|0
|14 - 11
|14
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|21.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|22.
|Колон
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|23.
|Дефенса и Хустисия
|9
|2
|6
|1
|7 - 6
|12
|24.
|Тальерес Кордоба
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|25.
|Банфилд
|10
|2
|4
|4
|11 - 14
|10
|26.
|Ланус
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|27.
|Альдосиви
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|28.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|10
|3
|6
|1
|10 - 9
|15
|2.
|Ривер Плейт
|9
|3
|4
|2
|14 - 8
|13
|3.
|Атлетико Тукуман
|9
|3
|4
|2
|6 - 6
|13
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|3
|4
|3
|7 - 8
|13
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|6.
|Сан-Лоренсо
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|7.
|Банфилд
|8
|3
|3
|2
|6 - 4
|12
|8.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|9.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|10.
|Годой Крус
|10
|3
|2
|5
|9 - 13
|11
|11.
|Расинг Авельянеда
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|12.
|Бока Хуниорс
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|13.
|Тигре
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|14.
|Арсенал Саранди
|9
|1
|5
|3
|8 - 10
|8
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|17.
|Сармиенто
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|18.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|19.
|Барракас Централь
|8
|1
|3
|4
|6 - 14
|6
|20.
|Патронато Парана
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|21.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|1
|3
|5
|10 - 14
|6
|22.
|Альдосиви
|10
|1
|3
|6
|5 - 17
|6
|23.
|Колон
|9
|1
|3
|5
|5 - 10
|6
|24.
|Велес Сарсфилд
|10
|0
|6
|4
|12 - 17
|6
|25.
|Росарио Сентраль
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
|26.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|1
|2
|5
|5 - 10
|5
|27.
|Тальерес Кордоба
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|28.
|Ланус
|10
|0
|2
|8
|6 - 18
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|17 (1)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (2)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|7 (2)
|Арсенал Саранди
|Cristian Colman
|7 (1)
|Годой Крус
|Gianluca Ferrari
|2 6
|Велес Сарсфилд
|Maximo Perrone
|9
|Уракан
|Сото Гильермо
|1 7
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|8
|Уракан
|Lucas Merolla
|8