0:0
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаLeandro Martinez I
36' Желтая карточкаHenrique I
65' Желтая карточкаВиктор Жоао
78' Желтая карточкаLucas Kal
84' Желтая карточкаMarlon VII
87' Желтая карточкаAloisio Santos
90'+6
Ход матча
36'
65'
71'
77'
78'
84'
87'
34
Adryelson
6
Че
Че
47
Жефферсон
27
Raul
Caceres
45
Potigar
33
Eder
2
21
Lucas
Kal
37
Everaldo
19
Henrique
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
-
29 Виктор ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
-
47 ЖефферсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 ГабриэлПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Пиазон ЛукасПолузащитник
-
99 Энрике ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
12 Lucas Perri
-
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Raul CaceresЗащитник
-
45 PotigarЗащитник
-
33 Eder 2Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Lucas KalПолузащитник
- Полузащитник
-
37 EveraldoНападающий
-
19 Henrique IНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 AirtonВратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 AleПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
34 Luan Patrick
-
Главный тренер: Vagner Mancini
История личных встреч
Ботафого Рибейрао
Америка Минейро
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
166.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рибейрао
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erison
|7 (1)
|0.27
|Куэста Виктор
|2
|0.08
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.08
|Vinicius5
|2
|0.08
|Гонсалвеш Диего
|2 (2)
|0.08
|Жефферсон
|1
|0.04
|Daniel Borges
|1
|0.04
|Угу Мигель
|1
|0.04
|Марсал Фернандо
|1
|0.04
|Сантос Жуниор
|1
|0.04
|Виктор Жоао II
|1
|0.04
|Габриэл III
|1
|0.04
|Kayque
|1
|0.04
|Каррейро Патрик
|1
|0.04
|Фернандес Лукас IV
|0
|0
|Саравия Ренсо
|0
|0
|Mauro Joel Carli
|0
|0
Америка Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pedrinho VI4
|4
|0.15
|Henrique I
|4
|0.15
|Felipe Azevedo
|3
|0.12
|Майдана Яго
|3 (2)
|0.12
|Everaldo
|2
|0.08
|Aloisio Santos
|2
|0.08
|Raul Caceres
|1
|0.04
|Ale
|1
|0.04
|Juan Pablo Ramirez
|1
|0.04
|Matheus XV
|1
|0.04
|Juninho IX
|0
|0
|Авелар Данило
|0
|0
|Martin Nicolas Benitez
|0
|0
|Juninho V
|0
|0
|Lucas Kal
|0
|0
|Marlon VII
|0
|0
|Paulo1
|0
|0
|Eder 2
|0
|0
Карточки
Ботафого Рибейрао
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саравия Ренсо
|9
|0
|Сампайо Филипе
|3
|2
|Куэста Виктор
|4
|0
|Угу Мигель
|2
|1
|Daniel Borges
|2
|1
|Кану Рубенилсон
|3
|0
|Mauro Joel Carli
|3
|0
|Фернандес Лукас IV
|3
|0
|Vinicius5
|3
|0
|Chayene
|3
|0
|Kayque
|3
|0
|Каррейро Патрик
|3
|0
|Пиазон Лукас
|1
|1
|Эдуардо Карлос II
|2
|0
|Марсал Фернандо
|2
|0
|Гонсалвеш Диего
|2
|0
|Romildo
|2
|0
|Erison
|2
|0
|Жефферсон
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Adryelson
|1
|0
|Виктор Жоао II
|1
|0
|Данило Барбоза
|1
|0
|Че Че
|1
|0
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|Diego Ribas da Cunha3
|1
|0
|Jefinho
|1
|0
|Matheus Nascimento
|1
|0
|Luis Oyama
|1
|0
|Lucas Mezenga
|1
|0
Америка Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marlon VII
|5
|1
|Henrique I
|5
|0
|Eder 2
|5
|0
|Pedrinho VI4
|5
|0
|Майдана Яго
|3
|1
|Patric II
|4
|0
|Felipe Azevedo
|2
|1
|Matheus XV
|2
|1
|Everaldo
|3
|0
|Juninho IX
|3
|0
|Lucas Kal
|3
|0
|Luan Patrick
|3
|0
|Родригиньо Кабрал
|2
|0
|Gustavinho
|2
|0
|Мело Артур
|2
|0
|Juan Pablo Ramirez
|2
|0
|Ale
|0
|1
|Карлос Алберто Гомес де Жезус
|1
|0
|Raul Caceres
|1
|0
|Авелар Данило
|1
|0
|Конти Херман
|1
|0
|Aloisio Santos
|1
|0
|Жаилсон Марселино
|1
|0
|Leandro Martinez I
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 21
1
10%
2
29%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
3
30%
1
14%
76-90
Пропущено
12
13
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
4
31%
31-45
3
25%
2
15%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
2
17%
4
31%
76-90
Забито
14
16
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
0
0%
1
6%
1-15
3
21%
4
25%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
4
29%
3
19%
61-75
3
21%
3
19%
76-90
Пропущено
19
11
12 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
4
21%
4
36%
1-15
4
21%
1
9%
16-30
4
21%
2
18%
31-45
1
5%
1
9%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
4
21%
2
18%
76-90
Забито
24
23
8 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 12
12 Не забивали 12
1
4%
3
13%
1-15
4
17%
5
22%
16-30
3
13%
4
17%
31-45
4
17%
2
9%
46-60
6
25%
5
22%
61-75
6
25%
4
17%
76-90
Пропущено
31
24
17 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 12
16 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 17
5
16%
4
17%
1-15
6
19%
2
8%
16-30
6
19%
6
25%
31-45
4
13%
3
13%
46-60
4
13%
3
13%
61-75
6
19%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Форталеза - Ботафого Рибейрао 1:3 Ботафого Рибейрао - Фламенго 0:1 Жувентуде - Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао - Атлетико Гойяненсе 0:0
Ботафого Рибейрао - Сеара 1:1 Коринтианс - Ботафого Рибейрао 1:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Сантос - Ботафого Рибейрао 2:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1 Ботафого Рибейрао - Америка Минейро 0:2 Куяба - Ботафого Рибейрао 2:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рибейрао 0:1 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 3:0 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Ботафого Рибейрао - Сан-Паулу 1:0 Ботафого Рибейрао - Аваи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Коритиба Парана - Ботафого Рибейрао 1:0
Америка Минейро
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Америка Минейро - Коритиба Парана 2:0 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Сан-Паулу 2:2
Америка Минейро - Сантос 1:0 Жувентуде - Америка Минейро 0:1 Америка Минейро - Аваи 3:1 Сан-Паулу - Америка Минейро 1:0 Атлетико Гойяненсе - Америка Минейро 0:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:3 Ботафого Рибейрао - Америка Минейро 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:0 Америка Минейро - Гойяс 1:0 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 3:0 Фламенго - Америка Минейро 3:0 Форталеза - Америка Минейро 1:0 Америка Минейро - Флуминенсе 0:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 1:0 Америка Минейро - Сеара 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|26
|15
|9
|2
|43 - 19
|54
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|26
|12
|10
|4
|41 - 25
|46
|3.
|Флуминенсе
|26
|13
|6
|7
|40 - 30
|45
|4.
|Фламенго
|25
|13
|5
|7
|40 - 21
|44
|5.
|Коринтианс
|25
|12
|7
|6
|29 - 24
|43
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|26
|12
|7
|7
|31 - 29
|43
|7.
|Атлетико Минейро
|26
|10
|10
|6
|34 - 29
|40
|8.
|Америка Минейро
|26
|10
|6
|10
|22 - 25
|36
|9.
|Гойяс
|25
|9
|8
|8
|28 - 31
|35
|10.
|Сантос
|26
|8
|10
|8
|29 - 24
|34
|11.
|Ред Булл Брагантино
|26
|8
|9
|9
|36 - 33
|33
|12.
|Ботафого Рибейрао
|26
|8
|7
|11
|25 - 30
|31
|13.
|Сеара
|26
|6
|13
|7
|26 - 26
|31
|14.
|Форталеза
|26
|8
|6
|12
|24 - 28
|30
|15.
|Сан-Паулу
|25
|6
|12
|7
|32 - 30
|30
|16.
|Куяба
|26
|6
|8
|12
|17 - 25
|26
|17.
|Коритиба Парана
|25
|7
|4
|14
|26 - 41
|25
|18.
|Аваи
|26
|6
|7
|13
|25 - 39
|25
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|25
|5
|7
|13
|23 - 38
|22
|20.
|Жувентуде
|26
|3
|9
|14
|20 - 44
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Флуминенсе
|14
|9
|2
|3
|27 - 15
|29
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|13
|8
|4
|1
|28 - 11
|28
|3.
|Коринтианс
|13
|8
|4
|1
|17 - 6
|28
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|13
|8
|3
|2
|25 - 11
|27
|5.
|Фламенго
|12
|8
|2
|2
|26 - 6
|26
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|7.
|Америка Минейро
|13
|7
|3
|3
|16 - 11
|24
|8.
|Коритиба Парана
|13
|7
|2
|4
|16 - 12
|23
|9.
|Ред Булл Брагантино
|13
|6
|4
|3
|21 - 12
|22
|10.
|Сантос
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|11.
|Гойяс
|12
|5
|5
|2
|16 - 13
|20
|12.
|Сан-Паулу
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|13.
|Атлетико Минейро
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|14.
|Аваи
|13
|5
|4
|4
|18 - 17
|19
|15.
|Куяба
|13
|3
|7
|3
|9 - 8
|16
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|4
|3
|6
|13 - 14
|15
|17.
|Форталеза
|13
|3
|6
|4
|9 - 9
|15
|18.
|Сеара
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|19.
|Ботафого Рибейрао
|13
|3
|4
|6
|10 - 12
|13
|20.
|Жувентуде
|13
|2
|5
|6
|11 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|13
|7
|6
|0
|18 - 8
|27
|2.
|Атлетико Минейро
|13
|5
|6
|2
|15 - 14
|21
|3.
|Фламенго
|13
|5
|3
|5
|14 - 15
|18
|4.
|Ботафого Рибейрао
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|5
|3
|6
|13 - 20
|18
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|13
|4
|6
|3
|13 - 14
|18
|7.
|Флуминенсе
|12
|4
|4
|4
|13 - 15
|16
|8.
|Сеара
|13
|3
|7
|3
|13 - 12
|16
|9.
|Форталеза
|13
|5
|0
|8
|15 - 19
|15
|10.
|Коринтианс
|12
|4
|3
|5
|12 - 18
|15
|11.
|Гойяс
|13
|4
|3
|6
|12 - 18
|15
|12.
|Америка Минейро
|13
|3
|3
|7
|6 - 14
|12
|13.
|Сантос
|13
|2
|6
|5
|9 - 12
|12
|14.
|Ред Булл Брагантино
|13
|2
|5
|6
|15 - 21
|11
|15.
|Сан-Паулу
|13
|1
|8
|4
|12 - 16
|11
|16.
|Куяба
|13
|3
|1
|9
|8 - 17
|10
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|1
|4
|7
|10 - 24
|7
|18.
|Жувентуде
|13
|1
|4
|8
|9 - 26
|7
|19.
|Аваи
|13
|1
|3
|9
|7 - 22
|6
|20.
|Коритиба Парана
|12
|0
|2
|10
|10 - 29
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|15 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|15 (1)
|Аваи
|Bissoli
|19
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|12 (1)
|Сантос
|Marcos Leonardo
|9 (2)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 10
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 8
|Атлетико Гойяненсе
|Hayner
|1 8
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 8
|Сеара
|Ричардсон
|1 8