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Бразилия: Серия A
2022

Ботафого Рибейрао
0:0
Конец матча
Америка Минейро
0'
24' Желтая карточка
Leandro Martinez I
36' Желтая карточка
Henrique I
65' Желтая карточка
Виктор Жоао
78' Желтая карточка
Lucas Kal
84' Желтая карточка
Marlon VII
87' Желтая карточка
Aloisio Santos
90'+6
1
Фернандес
Роберто
III
2
Саравия
Ренсо
34
Adryelson
15
Куэста
Виктор
21
Марсал
Фернандо
18
Фернандес
Лукас
IV
6
Че
Че
29
Виктор
Жоао
II
33
Эдуардо
Карлос
II
47
Жефферсон
9
Соарес
Франсиско
1
Матеус
Фернандо
Кавичиоли
27
Raul
Caceres
45
Potigar
33
Eder
2
6
Marlon
VII
80
Leandro
Martinez
I
21
Lucas
Kal
8
Juninho
IX
37
Everaldo
19
Henrique
I
11
Felipe
Azevedo
Ботафого Рибейрао
4-2-3-1
Америка Минейро
4-3-3

История личных встреч

Ботафого Рибейрао
Америка Минейро

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

166.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

К
0:2
К
3:0
СA
1:1
СA
1:0
К
4:2
КБ
2:2
СA
2:1
СA
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рибейрао
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erison 7 (1) 0.27
Куэста Виктор 2 0.08
Эдуардо Карлос II 2 0.08
Vinicius5 2 0.08
Гонсалвеш Диего 2 (2) 0.08
Жефферсон 1 0.04
Daniel Borges 1 0.04
Угу Мигель 1 0.04
Марсал Фернандо 1 0.04
Сантос Жуниор 1 0.04
Виктор Жоао II 1 0.04
Габриэл III 1 0.04
Kayque 1 0.04
Каррейро Патрик 1 0.04
Фернандес Лукас IV 0 0
Саравия Ренсо 0 0
Mauro Joel Carli 0 0
Америка Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pedrinho VI4 4 0.15
Henrique I 4 0.15
Felipe Azevedo 3 0.12
Майдана Яго 3 (2) 0.12
Everaldo 2 0.08
Aloisio Santos 2 0.08
Raul Caceres 1 0.04
Ale 1 0.04
Juan Pablo Ramirez 1 0.04
Matheus XV 1 0.04
Juninho IX 0 0
Авелар Данило 0 0
Martin Nicolas Benitez 0 0
Juninho V 0 0
Lucas Kal 0 0
Marlon VII 0 0
Paulo1 0 0
Eder 2 0 0

Карточки

Ботафого Рибейрао
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саравия Ренсо 9 0
Сампайо Филипе 3 2
Куэста Виктор 4 0
Угу Мигель 2 1
Daniel Borges 2 1
Кану Рубенилсон 3 0
Mauro Joel Carli 3 0
Фернандес Лукас IV 3 0
Vinicius5 3 0
Chayene 3 0
Kayque 3 0
Каррейро Патрик 3 0
Пиазон Лукас 1 1
Эдуардо Карлос II 2 0
Марсал Фернандо 2 0
Гонсалвеш Диего 2 0
Romildo 2 0
Erison 2 0
Жефферсон 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Adryelson 1 0
Виктор Жоао II 1 0
Данило Барбоза 1 0
Че Че 1 0
Фернандес Роберто III 1 0
Diego Ribas da Cunha3 1 0
Jefinho 1 0
Matheus Nascimento 1 0
Luis Oyama 1 0
Lucas Mezenga 1 0
Америка Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marlon VII 5 1
Henrique I 5 0
Eder 2 5 0
Pedrinho VI4 5 0
Майдана Яго 3 1
Patric II 4 0
Felipe Azevedo 2 1
Matheus XV 2 1
Everaldo 3 0
Juninho IX 3 0
Lucas Kal 3 0
Luan Patrick 3 0
Родригиньо Кабрал 2 0
Gustavinho 2 0
Мело Артур 2 0
Juan Pablo Ramirez 2 0
Ale 0 1
Карлос Алберто Гомес де Жезус 1 0
Raul Caceres 1 0
Авелар Данило 1 0
Конти Херман 1 0
Aloisio Santos 1 0
Жаилсон Марселино 1 0
Leandro Martinez I 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 21
1
10%
2
29%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
3
30%
1
14%
76-90

Пропущено

12
13
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
4
31%
31-45
3
25%
2
15%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
2
17%
4
31%
76-90

Забито

14
16
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
0
0%
1
6%
1-15
3
21%
4
25%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
4
29%
3
19%
61-75
3
21%
3
19%
76-90

Пропущено

19
11
12 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
4
21%
4
36%
1-15
4
21%
1
9%
16-30
4
21%
2
18%
31-45
1
5%
1
9%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
4
21%
2
18%
76-90

Забито

24
23
8 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 12
12 Не забивали 12
1
4%
3
13%
1-15
4
17%
5
22%
16-30
3
13%
4
17%
31-45
4
17%
2
9%
46-60
6
25%
5
22%
61-75
6
25%
4
17%
76-90

Пропущено

31
24
17 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 12
16 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 17
5
16%
4
17%
1-15
6
19%
2
8%
16-30
6
19%
6
25%
31-45
4
13%
3
13%
46-60
4
13%
3
13%
61-75
6
19%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Форталеза - Ботафого Рибейрао 1:3 Ботафого Рибейрао - Фламенго 0:1 Жувентуде - Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао - Атлетико Гойяненсе 0:0
Ботафого Рибейрао - Сеара 1:1 Коринтианс - Ботафого Рибейрао 1:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Сантос - Ботафого Рибейрао 2:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1 Ботафого Рибейрао - Америка Минейро 0:2 Куяба - Ботафого Рибейрао 2:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рибейрао 0:1 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 3:0 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Ботафого Рибейрао - Сан-Паулу 1:0 Ботафого Рибейрао - Аваи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Коритиба Парана - Ботафого Рибейрао 1:0
Америка Минейро
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Америка Минейро - Коритиба Парана 2:0 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Сан-Паулу 2:2
Америка Минейро - Сантос 1:0 Жувентуде - Америка Минейро 0:1 Америка Минейро - Аваи 3:1 Сан-Паулу - Америка Минейро 1:0 Атлетико Гойяненсе - Америка Минейро 0:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:3 Ботафого Рибейрао - Америка Минейро 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:0 Америка Минейро - Гойяс 1:0 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 3:0 Фламенго - Америка Минейро 3:0 Форталеза - Америка Минейро 1:0 Америка Минейро - Флуминенсе 0:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 1:0 Америка Минейро - Сеара 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 26 15 9 2 43 - 19 54
2. Интернасьонал Порту Алегре 26 12 10 4 41 - 25 46
3. Флуминенсе 26 13 6 7 40 - 30 45
4. Фламенго 25 13 5 7 40 - 21 44
5. Коринтианс 25 12 7 6 29 - 24 43
6. Атлетико Паранаэнсе 26 12 7 7 31 - 29 43
7. Атлетико Минейро 26 10 10 6 34 - 29 40
8. Америка Минейро 26 10 6 10 22 - 25 36
9. Гойяс 25 9 8 8 28 - 31 35
10. Сантос 26 8 10 8 29 - 24 34
11. Ред Булл Брагантино 26 8 9 9 36 - 33 33
12. Ботафого Рибейрао 26 8 7 11 25 - 30 31
13. Сеара 26 6 13 7 26 - 26 31
14. Форталеза 26 8 6 12 24 - 28 30
15. Сан-Паулу 25 6 12 7 32 - 30 30
16. Куяба 26 6 8 12 17 - 25 26
17. Коритиба Парана 25 7 4 14 26 - 41 25
18. Аваи 26 6 7 13 25 - 39 25
19. Атлетико Гойяненсе 25 5 7 13 23 - 38 22
20. Жувентуде 26 3 9 14 20 - 44 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Флуминенсе 14 9 2 3 27 - 15 29
2. Интернасьонал Порту Алегре 13 8 4 1 28 - 11 28
3. Коринтианс 13 8 4 1 17 - 6 28
4. Палмейрас Сан-Паулу 13 8 3 2 25 - 11 27
5. Фламенго 12 8 2 2 26 - 6 26
6. Атлетико Паранаэнсе 12 7 4 1 18 - 9 25
7. Америка Минейро 13 7 3 3 16 - 11 24
8. Коритиба Парана 13 7 2 4 16 - 12 23
9. Ред Булл Брагантино 13 6 4 3 21 - 12 22
10. Сантос 13 6 4 3 20 - 12 22
11. Гойяс 12 5 5 2 16 - 13 20
12. Сан-Паулу 12 5 4 3 20 - 14 19
13. Атлетико Минейро 13 5 4 4 19 - 15 19
14. Аваи 13 5 4 4 18 - 17 19
15. Куяба 13 3 7 3 9 - 8 16
16. Атлетико Гойяненсе 13 4 3 6 13 - 14 15
17. Форталеза 13 3 6 4 9 - 9 15
18. Сеара 13 3 6 4 13 - 14 15
19. Ботафого Рибейрао 13 3 4 6 10 - 12 13
20. Жувентуде 13 2 5 6 11 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 13 7 6 0 18 - 8 27
2. Атлетико Минейро 13 5 6 2 15 - 14 21
3. Фламенго 13 5 3 5 14 - 15 18
4. Ботафого Рибейрао 13 5 3 5 15 - 18 18
5. Атлетико Паранаэнсе 14 5 3 6 13 - 20 18
6. Интернасьонал Порту Алегре 13 4 6 3 13 - 14 18
7. Флуминенсе 12 4 4 4 13 - 15 16
8. Сеара 13 3 7 3 13 - 12 16
9. Форталеза 13 5 0 8 15 - 19 15
10. Коринтианс 12 4 3 5 12 - 18 15
11. Гойяс 13 4 3 6 12 - 18 15
12. Америка Минейро 13 3 3 7 6 - 14 12
13. Сантос 13 2 6 5 9 - 12 12
14. Ред Булл Брагантино 13 2 5 6 15 - 21 11
15. Сан-Паулу 13 1 8 4 12 - 16 11
16. Куяба 13 3 1 9 8 - 17 10
17. Атлетико Гойяненсе 12 1 4 7 10 - 24 7
18. Жувентуде 13 1 4 8 9 - 26 7
19. Аваи 13 1 3 9 7 - 22 6
20. Коритиба Парана 12 0 2 10 10 - 29 2
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 15 (3)
Гойяс Раул Педро 15 (1)
Аваи Bissoli 19
Сан-Паулу Кальери Хонатан 12 (1)
Сантос Marcos Leonardo 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 10
Аваи Bruno Silva II 1 8
Атлетико Гойяненсе Hayner 1 8
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 8
Сеара Ричардсон 1 8
Весь список
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      24'
      Leandro Martinez получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
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