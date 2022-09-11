Ход матча
45'
23
Tadeu
I
2
Магиньо
29
Reynaldo2
5
Auremir
20
Диего
Рибас
10
Маркиньос
II
11
Раул
Педро
23
Луис
Давид
31
Marinho
II
29
Viktor
Hugo
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
2 МагиньоЗащитник
- Защитник
-
29 Reynaldo2Защитник
- Защитник
-
5 AuremirПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Диего РибасПолузащитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Раул ПедроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
21 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
14 Danilo IV
-
-
16 Douglas Pele
-
25 Lucas Halter
-
-
Главный тренер: Jair Ventura
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Marinho IIНападающий
-
29 Viktor HugoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Кастро ПаблоЗащитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
-
-
37 Petterson
-
46 Mateusao
-
Главный тренер: Mario Jorge
История личных встреч
Гойяс
Фламенго
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
19 матчей
21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
10.5%
57.9%
31.6%
2 победы 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раул Педро
|14 (1)
|0.54
|Elvis II
|4 (3)
|0.15
|Nícolas I
|3
|0.12
|Dada Belmonte
|2
|0.08
|Диего Рибас
|1
|0.04
|Да Силва
|1
|0.04
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.04
|Кардозо Даниэль
|1
|0.04
|Маркиньос II
|1
|0.04
|Vinicius XII
|0
|0
|Бастос Фернандр Феллипе
|0
|0
|Danilo IV
|0
|0
|Savio Alves
|0
|0
|Жуниор Ренато
|0
|0
|Pedro Junqueira
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|7
|0.27
|Габриэл Барбоза
|7
|0.27
|Лазаро
|4
|0.15
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0.08
|Рибейро Эвертон
|2
|0.08
|Marinho II
|2
|0.08
|Айртон Лукас
|2
|0.08
|Перейра Андреас
|2
|0.08
|Viktor Hugo
|2
|0.08
|Видаль Артуро
|2 (1)
|0.08
|Виллиан Арао
|2
|0.08
|Бруно Фабрисио
|2
|0.08
|Энрике Бруно
|1
|0.04
|Исла Маурисио
|1
|0.04
|Энрике Густаво
|1
|0.04
|Котулио Матеус
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Joao Gomes
|0
|0
|Эвертон Соарес
|0
|0
Карточки
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Caio Vinicius2
|6
|1
|Бастос Фернандр Феллипе
|7
|0
|Магиньо
|7
|0
|Раул Педро
|6
|0
|Danilo IV
|5
|0
|Матеус де Салес
|5
|0
|Dada Belmonte
|5
|0
|Elvis II
|4
|0
|Reynaldo2
|4
|0
|Savio Alves
|2
|1
|Да Силва
|3
|0
|Диего Рибас
|3
|0
|Luan Dias
|3
|0
|Henrique Lordelo
|1
|1
|Жуниор Ренато
|2
|0
|Сидней
|1
|0
|Аподи Диаллиссон
|1
|0
|Auremir
|1
|0
|Luan III
|1
|0
|Matheus Alves II
|1
|0
|Joao Caetano
|1
|0
|Filipe Luiz
|1
|0
|Yan Souto
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|9
|1
|Joao Gomes
|5
|0
|Кастро Пабло
|4
|0
|Тьяго Маия
|4
|0
|Marinho II
|4
|0
|Луис Давид
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Бруно Фабрисио
|3
|0
|Hugo Nogueira
|3
|0
|Педро Гильерме
|3
|0
|Видаль Артуро
|2
|0
|Лазаро
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Котулио Матеус
|2
|0
|Айртон Лукас
|2
|0
|Марсело Родиней
|0
|1
|Пауло Маркос
|1
|0
|Луис Филипе
|1
|0
|Виллиан Арао
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
15
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
3
20%
5
33%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
6
40%
3
20%
76-90
Пропущено
14
14
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
3
21%
2
14%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
3
21%
2
14%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
1
7%
3
21%
61-75
4
29%
3
21%
76-90
Забито
13
26
4 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
3
23%
4
15%
1-15
0
0%
6
23%
16-30
1
8%
4
15%
31-45
2
15%
3
12%
46-60
2
15%
5
19%
61-75
5
38%
4
15%
76-90
Пропущено
17
6
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
1
17%
16-30
4
24%
2
33%
31-45
4
24%
1
17%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
12%
2
33%
76-90
Забито
28
41
9 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 14
6 Не забивали 5
4
14%
6
15%
1-15
1
4%
8
20%
16-30
4
14%
6
15%
31-45
5
18%
8
20%
46-60
3
11%
6
15%
61-75
11
39%
7
17%
76-90
Пропущено
31
20
17 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
15 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 15
6
19%
2
10%
1-15
4
13%
4
20%
16-30
7
23%
4
20%
31-45
6
19%
2
10%
46-60
2
6%
3
15%
61-75
6
19%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Гойяс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сантос - Гойяс 1:2 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Минейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Аваи 1:1
Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 3:0 Гойяс - Коритиба Парана 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 3:3 Гойяс - Флуминенсе 2:3 Жувентуде - Гойяс 0:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 0:3 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Гойяс 1:0 Гойяс - Куяба 1:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:0 Коринтианс - Гойяс 1:0 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гойяс - Сеара 1:1 Форталеза - Гойяс 1:1 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 0:1
Фламенго
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Фламенго - Велес Сарсфилд 2:1 Фламенго - Сеара 1:1 Велес Сарсфилд - Фламенго 0:4 Ботафого Рибейрао - Фламенго 0:1
Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 5:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 0:2 Коринтианс - Фламенго 0:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 4:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Аваи - Фламенго 1:2 Фламенго - Жувентуде 4:0 Фламенго - Коритиба Парана 2:0 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Фламенго 1:0 Фламенго - Депортес Толима 7:1 Сантос - Фламенго 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|26
|15
|9
|2
|43 - 19
|54
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|26
|12
|10
|4
|41 - 25
|46
|3.
|Фламенго
|0:0
|26
|13
|6
|7
|40 - 21
|45
|4.
|Флуминенсе
|26
|13
|6
|7
|40 - 30
|45
|5.
|Коринтианс
|26
|12
|8
|6
|30 - 25
|44
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|26
|12
|7
|7
|31 - 29
|43
|7.
|Атлетико Минейро
|26
|10
|10
|6
|34 - 29
|40
|8.
|Америка Минейро
|26
|10
|6
|10
|22 - 25
|36
|9.
|Гойяс
|0:0
|26
|9
|9
|8
|28 - 31
|36
|10.
|Сантос
|26
|8
|10
|8
|29 - 24
|34
|11.
|Ред Булл Брагантино
|26
|8
|9
|9
|36 - 33
|33
|12.
|Ботафого Рибейрао
|26
|8
|7
|11
|25 - 30
|31
|13.
|Сеара
|26
|6
|13
|7
|26 - 26
|31
|14.
|Сан-Паулу
|26
|6
|13
|7
|33 - 31
|31
|15.
|Форталеза
|26
|8
|6
|12
|24 - 28
|30
|16.
|Коритиба Парана
|26
|8
|4
|14
|28 - 41
|28
|17.
|Куяба
|26
|6
|8
|12
|17 - 25
|26
|18.
|Аваи
|26
|6
|7
|13
|25 - 39
|25
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|26
|5
|7
|14
|23 - 40
|22
|20.
|Жувентуде
|26
|3
|9
|14
|20 - 44
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Флуминенсе
|14
|9
|2
|3
|27 - 15
|29
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|13
|8
|4
|1
|28 - 11
|28
|3.
|Коринтианс
|13
|8
|4
|1
|17 - 6
|28
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|13
|8
|3
|2
|25 - 11
|27
|5.
|Фламенго
|0:0
|12
|8
|2
|2
|26 - 6
|26
|6.
|Коритиба Парана
|14
|8
|2
|4
|18 - 12
|26
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|8.
|Америка Минейро
|13
|7
|3
|3
|16 - 11
|24
|9.
|Ред Булл Брагантино
|13
|6
|4
|3
|21 - 12
|22
|10.
|Сантос
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|11.
|Гойяс
|0:0
|13
|5
|6
|2
|16 - 13
|21
|12.
|Сан-Паулу
|13
|5
|5
|3
|21 - 15
|20
|13.
|Атлетико Минейро
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|14.
|Аваи
|13
|5
|4
|4
|18 - 17
|19
|15.
|Куяба
|13
|3
|7
|3
|9 - 8
|16
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|4
|3
|6
|13 - 14
|15
|17.
|Форталеза
|13
|3
|6
|4
|9 - 9
|15
|18.
|Сеара
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|19.
|Ботафого Рибейрао
|13
|3
|4
|6
|10 - 12
|13
|20.
|Жувентуде
|13
|2
|5
|6
|11 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|13
|7
|6
|0
|18 - 8
|27
|2.
|Атлетико Минейро
|13
|5
|6
|2
|15 - 14
|21
|3.
|Фламенго
|0:0
|14
|5
|4
|5
|14 - 15
|19
|4.
|Ботафого Рибейрао
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|5
|3
|6
|13 - 20
|18
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|13
|4
|6
|3
|13 - 14
|18
|7.
|Флуминенсе
|12
|4
|4
|4
|13 - 15
|16
|8.
|Коринтианс
|13
|4
|4
|5
|13 - 19
|16
|9.
|Сеара
|13
|3
|7
|3
|13 - 12
|16
|10.
|Форталеза
|13
|5
|0
|8
|15 - 19
|15
|11.
|Гойяс
|0:0
|13
|4
|3
|6
|12 - 18
|15
|12.
|Америка Минейро
|13
|3
|3
|7
|6 - 14
|12
|13.
|Сантос
|13
|2
|6
|5
|9 - 12
|12
|14.
|Ред Булл Брагантино
|13
|2
|5
|6
|15 - 21
|11
|15.
|Сан-Паулу
|13
|1
|8
|4
|12 - 16
|11
|16.
|Куяба
|13
|3
|1
|9
|8 - 17
|10
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|1
|4
|8
|10 - 26
|7
|18.
|Жувентуде
|13
|1
|4
|8
|9 - 26
|7
|19.
|Аваи
|13
|1
|3
|9
|7 - 22
|6
|20.
|Коритиба Парана
|12
|0
|2
|10
|10 - 29
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|15 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|15 (1)
|Аваи
|Bissoli
|19
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|12 (1)
|Сантос
|Marcos Leonardo
|9 (2)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 10
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 8
|Атлетико Гойяненсе
|Hayner
|1 8
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 8
|Сеара
|Ричардсон
|1 8