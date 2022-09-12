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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A
2022

Гойяс
1:1
Конец матча
Фламенго
0'
45' Желтая карточка
Savio Alves
68' Желтая карточка
Vinicius XII
79' Желтая карточка
Айртон Лукас
1:0
80' Гол
Диего Рибас
1:1
87' Гол
Matheus Franca
90'+9
23
Tadeu
I
2
Магиньо
4
Joao
Caetano
29
Reynaldo2
6
Savio
Alves
5
Auremir
27
Dada
Belmonte
20
Диего
Рибас
10
Маркиньос
II
7
Vinicius
XII
11
Раул
Педро
20
Дос
Сантос
Адербар
34
Котулио
Матеус
23
Луис
Давид
4
Лео
Перейра
6
Айртон
Лукас
7
Рибейро
Эвертон
8
Тьяго
Маия
32
Видаль
Артуро
31
Marinho
II
29
Viktor
Hugo
19
Эвертон
Соарес
Гойяс
4-1-4-1
Фламенго
4-3-3

История личных встреч

Гойяс
Фламенго

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

19 матчей

21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

10.5%
57.9%
31.6%
2 победы 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

История матчей

СA
1:0
СA
0:3
СA
2:1
СA
2:2
СA
6:1
СA
4:1
СA
0:1
БСА
1:0
БСА
0:0
БСА
1:1
КБ
2:1
КБ
1:2
БСА
1:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
0:0
СA
3:2
СA
3:3
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раул Педро 14 (1) 0.54
Elvis II 4 (3) 0.15
Nícolas I 3 0.12
Dada Belmonte 2 0.08
Диего Рибас 2 0.08
Да Силва 1 0.04
Аподи Диаллиссон 1 0.04
Кардозо Даниэль 1 0.04
Маркиньос II 1 0.04
Vinicius XII 0 0
Бастос Фернандр Феллипе 0 0
Danilo IV 0 0
Savio Alves 0 0
Жуниор Ренато 0 0
Pedro Junqueira 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 7 0.27
Габриэл Барбоза 7 0.27
Лазаро 4 0.15
Де Арраскаэта Джорджиан 2 0.08
Рибейро Эвертон 2 0.08
Marinho II 2 0.08
Айртон Лукас 2 0.08
Перейра Андреас 2 0.08
Viktor Hugo 2 0.08
Видаль Артуро 2 (1) 0.08
Виллиан Арао 2 0.08
Бруно Фабрисио 2 0.08
Энрике Бруно 1 0.04
Исла Маурисио 1 0.04
Энрике Густаво 1 0.04
Matheus Franca 1 0.04
Котулио Матеус 0 0
Лео Перейра 0 0
Марсело Родиней 0 0
Joao Gomes 0 0
Эвертон Соарес 0 0

Карточки

Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Caio Vinicius2 6 1
Бастос Фернандр Феллипе 7 0
Магиньо 7 0
Раул Педро 6 0
Danilo IV 5 0
Матеус де Салес 5 0
Dada Belmonte 5 0
Savio Alves 3 1
Elvis II 4 0
Reynaldo2 4 0
Да Силва 3 0
Luan Dias 3 0
Henrique Lordelo 1 1
Диего Рибас 2 0
Жуниор Ренато 2 0
Сидней 1 0
Аподи Диаллиссон 1 0
Auremir 1 0
Vinicius XII 1 0
Luan III 1 0
Matheus Alves II 1 0
Joao Caetano 1 0
Filipe Luiz 1 0
Yan Souto 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 9 1
Joao Gomes 5 0
Кастро Пабло 4 0
Тьяго Маия 4 0
Marinho II 4 0
Луис Давид 3 0
Энрике Бруно 3 0
Бруно Фабрисио 3 0
Hugo Nogueira 3 0
Айртон Лукас 3 0
Педро Гильерме 3 0
Видаль Артуро 2 0
Лазаро 2 0
Перейра Андреас 2 0
Котулио Матеус 2 0
Марсело Родиней 0 1
Пауло Маркос 1 0
Луис Филипе 1 0
Виллиан Арао 1 0
Витиньо Виктор 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
16
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
3
19%
5
31%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
7
44%
4
25%
76-90

Пропущено

15
15
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
20%
2
13%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
1
7%
3
20%
61-75
5
33%
4
27%
76-90

Забито

13
26
4 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
19 Не забивали 16
3
23%
4
15%
1-15
0
0%
6
23%
16-30
1
8%
4
15%
31-45
2
15%
3
12%
46-60
2
15%
5
19%
61-75
5
38%
4
15%
76-90

Пропущено

17
6
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
1
17%
16-30
4
24%
2
33%
31-45
4
24%
1
17%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
12%
2
33%
76-90

Забито

29
42
9 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 14
6 Не забивали 5
4
14%
6
14%
1-15
1
3%
8
19%
16-30
4
14%
6
14%
31-45
5
17%
8
19%
46-60
3
10%
6
14%
61-75
12
41%
8
19%
76-90

Пропущено

32
21
17 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
15 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 16
6
19%
2
10%
1-15
4
13%
4
19%
16-30
7
22%
4
19%
31-45
6
19%
2
10%
46-60
2
6%
3
14%
61-75
7
22%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Гойяс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сантос - Гойяс 1:2 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Минейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Аваи 1:1
Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 3:0 Гойяс - Коритиба Парана 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 3:3 Гойяс - Флуминенсе 2:3 Жувентуде - Гойяс 0:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 0:3 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Гойяс 1:0 Гойяс - Куяба 1:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:0 Коринтианс - Гойяс 1:0 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гойяс - Сеара 1:1 Форталеза - Гойяс 1:1 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 0:1
Фламенго
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Фламенго - Велес Сарсфилд 2:1 Фламенго - Сеара 1:1 Велес Сарсфилд - Фламенго 0:4 Ботафого Рибейрао - Фламенго 0:1
Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 5:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 0:2 Коринтианс - Фламенго 0:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 4:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Аваи - Фламенго 1:2 Фламенго - Жувентуде 4:0 Фламенго - Коритиба Парана 2:0 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Фламенго 1:0 Фламенго - Депортес Толима 7:1 Сантос - Фламенго 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 26 15 9 2 43 - 19 54
2. Интернасьонал Порту Алегре 26 12 10 4 41 - 25 46
3. Фламенго 26 13 6 7 41 - 22 45
4. Флуминенсе 26 13 6 7 40 - 30 45
5. Коринтианс 26 12 8 6 30 - 25 44
6. Атлетико Паранаэнсе 26 12 7 7 31 - 29 43
7. Атлетико Минейро 26 10 10 6 34 - 29 40
8. Америка Минейро 26 10 6 10 22 - 25 36
9. Гойяс 26 9 9 8 29 - 32 36
10. Сантос 26 8 10 8 29 - 24 34
11. Ред Булл Брагантино 26 8 9 9 36 - 33 33
12. Ботафого Рибейрао 26 8 7 11 25 - 30 31
13. Сеара 26 6 13 7 26 - 26 31
14. Сан-Паулу 26 6 13 7 33 - 31 31
15. Форталеза 26 8 6 12 24 - 28 30
16. Коритиба Парана 26 8 4 14 28 - 41 28
17. Куяба 26 6 8 12 17 - 25 26
18. Аваи 26 6 7 13 25 - 39 25
19. Атлетико Гойяненсе 26 5 7 14 23 - 40 22
20. Жувентуде 26 3 9 14 20 - 44 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Флуминенсе 14 9 2 3 27 - 15 29
2. Интернасьонал Порту Алегре 13 8 4 1 28 - 11 28
3. Коринтианс 13 8 4 1 17 - 6 28
4. Палмейрас Сан-Паулу 13 8 3 2 25 - 11 27
5. Фламенго 12 8 2 2 26 - 6 26
6. Коритиба Парана 14 8 2 4 18 - 12 26
7. Атлетико Паранаэнсе 12 7 4 1 18 - 9 25
8. Америка Минейро 13 7 3 3 16 - 11 24
9. Ред Булл Брагантино 13 6 4 3 21 - 12 22
10. Сантос 13 6 4 3 20 - 12 22
11. Гойяс 13 5 6 2 17 - 14 21
12. Сан-Паулу 13 5 5 3 21 - 15 20
13. Атлетико Минейро 13 5 4 4 19 - 15 19
14. Аваи 13 5 4 4 18 - 17 19
15. Куяба 13 3 7 3 9 - 8 16
16. Атлетико Гойяненсе 13 4 3 6 13 - 14 15
17. Форталеза 13 3 6 4 9 - 9 15
18. Сеара 13 3 6 4 13 - 14 15
19. Ботафого Рибейрао 13 3 4 6 10 - 12 13
20. Жувентуде 13 2 5 6 11 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 13 7 6 0 18 - 8 27
2. Атлетико Минейро 13 5 6 2 15 - 14 21
3. Фламенго 14 5 4 5 15 - 16 19
4. Ботафого Рибейрао 13 5 3 5 15 - 18 18
5. Атлетико Паранаэнсе 14 5 3 6 13 - 20 18
6. Интернасьонал Порту Алегре 13 4 6 3 13 - 14 18
7. Флуминенсе 12 4 4 4 13 - 15 16
8. Коринтианс 13 4 4 5 13 - 19 16
9. Сеара 13 3 7 3 13 - 12 16
10. Форталеза 13 5 0 8 15 - 19 15
11. Гойяс 13 4 3 6 12 - 18 15
12. Америка Минейро 13 3 3 7 6 - 14 12
13. Сантос 13 2 6 5 9 - 12 12
14. Ред Булл Брагантино 13 2 5 6 15 - 21 11
15. Сан-Паулу 13 1 8 4 12 - 16 11
16. Куяба 13 3 1 9 8 - 17 10
17. Атлетико Гойяненсе 13 1 4 8 10 - 26 7
18. Жувентуде 13 1 4 8 9 - 26 7
19. Аваи 13 1 3 9 7 - 22 6
20. Коритиба Парана 12 0 2 10 10 - 29 2
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 15 (3)
Гойяс Раул Педро 15 (2)
Аваи Bissoli 19
Сан-Паулу Кальери Хонатан 12 (1)
Сантос Marcos Leonardo 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 10
Аваи Bruno Silva II 1 8
Атлетико Гойяненсе Hayner 1 8
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 8
Сеара Ричардсон 1 8
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      45'
      Savio Alves получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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