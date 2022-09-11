2:0
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаGuillermo Enrique
1:0
30' Гол в свои воротаПирис Оскар
39' Желтая карточкаСфорца Хуан
2:0
41' ГолРеаско Джоркаефф
45' Желтая карточкаМоралес Лаутаро
49' Желтая карточкаMatias Melluso
62' Желтая карточкаФранциско Гонсалес I
64' Желтая карточкаАгирре Брайан
90'+7
Ход матча
30'
1:0
39'
41'
45'
49'
64'
55
Якоб
Томас
13
Сфорца
Хуан
17
Рей
Родриго
11
Ramon
Sosa
10
Алеман
Брайн
43
Erik
Ramirez
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Якоб ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Cingolani
-
-
Главный тренер: Тогнарельи Густаво
- Основной состав
-
17 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ramon SosaПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Erik RamirezНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Nery LeyesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
28 Tomas Muro
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Химнасия Ла-Плата
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
21 матч
47.6%
9.5%
42.9%
10 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сордо Рамиро
|4
|0.22
|Гарсия Хуан Мануэль
|2
|0.11
|Гарро Хуан Фернандо
|2
|0.11
|Перес Пабло II
|2
|0.11
|Веласкес Виктор
|1
|0.06
|Реаско Джоркаефф
|1
|0.06
|Дитта Вильер
|1
|0.06
|Бальци Гилермо
|1
|0.06
|Франциско Гонсалес I
|0
|0
|Якоб Томас
|0
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алеман Брайн
|4 (3)
|0.22
|Leonardo Morales
|3
|0.17
|Cristian Alberto Tarragona
|2 (1)
|0.11
|Leandro Contin
|2
|0.11
|Ramon Sosa
|1
|0.06
|Erik Ramirez
|1
|0.06
|Сольдано Франко
|1
|0.06
|Lautaro Chavez
|1
|0.06
|Карбонеро Йохан
|1
|0.06
|Benjamin Dominguez
|1
|0.06
|Tomas Muro
|1
|0.06
|Guillermo Enrique
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дитта Вильер
|8
|0
|Перес Пабло II
|5
|0
|Сфорца Хуан
|5
|0
|Лема Кристиан
|3
|1
|Julian Fernandez II
|4
|0
|Martin Luciano
|4
|0
|Бальци Гилермо
|2
|1
|Armando Mendez
|3
|0
|Сордо Рамиро
|3
|0
|Гарсия Хуан Мануэль
|2
|0
|Моралес Лаутаро
|2
|0
|Якоб Томас
|2
|0
|Nazareno Funez
|0
|1
|Веласкес Виктор
|1
|0
|Франциско Гонсалес I
|1
|0
|Захир Факундо Мансиллья
|1
|0
|Cingolani
|1
|0
|Агирре Брайан
|1
|0
|Портилльо Маркос
|1
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алеман Брайн
|6
|0
|Agustin Cardozo
|5
|0
|Guillermo Enrique
|5
|0
|Erik Ramirez
|3
|1
|Чеккини Эмануэль
|4
|0
|Leonardo Morales
|3
|0
|Пирис Оскар
|3
|0
|Tomas Muro
|3
|0
|Matias Melluso
|2
|0
|German Guiffrey
|2
|0
|Manuel Insurralde
|2
|0
|Коласо Николас
|1
|0
|Рей Родриго
|1
|0
|Leandro Contin
|1
|0
|Matias Miranda
|1
|0
|Ramon Sosa
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
7
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
14%
3
43%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
25%
1
13%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Забито
7
12
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
2
29%
3
25%
46-60
2
29%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
11
2
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
9%
1
50%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Забито
14
19
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
7 Не забивали 6
4
29%
1
5%
1-15
1
7%
4
21%
16-30
4
29%
2
11%
31-45
2
14%
4
21%
46-60
2
14%
3
16%
61-75
1
7%
5
26%
76-90
Пропущено
19
10
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
2
11%
2
20%
1-15
3
16%
1
10%
16-30
3
16%
3
30%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
21%
3
30%
61-75
5
26%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 1:2 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Ньюэллс Олд Бойз - Колон 0:0 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Сармиенто - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Альдосиви 0:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 0:2
Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 1:2 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 2:0 Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Химнасия Ла-Плата - Фландрия 2:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Линьерс 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|18
|9
|7
|2
|20 - 9
|34
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|18
|9
|6
|3
|19 - 10
|33
|3.
|Уракан
|18
|8
|8
|2
|22 - 13
|32
|4.
|Годой Крус
|18
|9
|4
|5
|21 - 17
|31
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|18
|9
|3
|6
|20 - 16
|30
|6.
|Ривер Плейт
|17
|8
|5
|4
|27 - 14
|29
|7.
|Бока Хуниорс
|17
|9
|2
|6
|23 - 22
|29
|8.
|Расинг Авельянеда
|18
|7
|7
|4
|24 - 15
|28
|9.
|Патронато Парана
|18
|7
|6
|5
|23 - 19
|27
|10.
|Сан-Лоренсо
|18
|5
|11
|2
|23 - 18
|26
|11.
|Атлетико Платенсе
|18
|6
|8
|4
|17 - 14
|26
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|18
|7
|5
|6
|17 - 16
|26
|13.
|Эстудиантес Ла Плата
|18
|7
|5
|6
|17 - 17
|26
|14.
|Унион Санта-Фе
|17
|7
|5
|5
|21 - 22
|26
|15.
|Тигре
|18
|5
|8
|5
|25 - 23
|23
|16.
|Барракас Централь
|18
|6
|5
|7
|20 - 26
|23
|17.
|Банфилд
|18
|5
|7
|6
|17 - 18
|22
|18.
|Росарио Сентраль
|18
|6
|4
|8
|14 - 18
|22
|19.
|Сармиенто
|18
|6
|4
|8
|18 - 22
|22
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|18
|6
|3
|9
|22 - 25
|21
|21.
|Арсенал Саранди
|18
|3
|11
|4
|18 - 20
|20
|22.
|Дефенса и Хустисия
|17
|4
|7
|6
|14 - 18
|19
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|18
|4
|6
|8
|19 - 22
|18
|24.
|Колон
|18
|4
|6
|8
|15 - 22
|18
|25.
|Тальерес Кордоба
|16
|3
|6
|7
|12 - 16
|15
|26.
|Велес Сарсфилд
|18
|1
|10
|7
|19 - 25
|13
|27.
|Альдосиви
|18
|3
|4
|11
|11 - 28
|13
|28.
|Ланус
|18
|2
|5
|11
|15 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|7
|1
|2
|14 - 8
|22
|2.
|Атлетико Тукуман
|9
|6
|3
|0
|14 - 3
|21
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|4.
|Патронато Парана
|10
|6
|3
|1
|13 - 5
|21
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|6.
|Годой Крус
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|7.
|Бока Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|16 - 12
|19
|8.
|Расинг Авельянеда
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|9.
|Уракан
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|10.
|Барракас Централь
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|11.
|Ривер Плейт
|8
|5
|1
|2
|13 - 6
|16
|12.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|1
|3
|7 - 6
|16
|13.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|6
|0
|9 - 4
|15
|14.
|Сармиенто
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|15.
|Тигре
|9
|3
|5
|1
|12 - 7
|14
|16.
|Унион Санта-Фе
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|17.
|Сан-Лоренсо
|10
|2
|8
|0
|14 - 11
|14
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|21.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|22.
|Колон
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|23.
|Дефенса и Хустисия
|9
|2
|6
|1
|7 - 6
|12
|24.
|Тальерес Кордоба
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|25.
|Банфилд
|10
|2
|4
|4
|11 - 14
|10
|26.
|Ланус
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|27.
|Альдосиви
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|28.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|10
|3
|6
|1
|10 - 9
|15
|2.
|Ривер Плейт
|9
|3
|4
|2
|14 - 8
|13
|3.
|Атлетико Тукуман
|9
|3
|4
|2
|6 - 6
|13
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|3
|4
|3
|7 - 8
|13
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|6.
|Сан-Лоренсо
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|7.
|Банфилд
|8
|3
|3
|2
|6 - 4
|12
|8.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|9.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|10.
|Годой Крус
|10
|3
|2
|5
|9 - 13
|11
|11.
|Расинг Авельянеда
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|12.
|Бока Хуниорс
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|13.
|Тигре
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|14.
|Арсенал Саранди
|9
|1
|5
|3
|8 - 10
|8
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|17.
|Сармиенто
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|18.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|19.
|Барракас Централь
|8
|1
|3
|4
|6 - 14
|6
|20.
|Патронато Парана
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|21.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|1
|3
|5
|10 - 14
|6
|22.
|Альдосиви
|10
|1
|3
|6
|5 - 17
|6
|23.
|Колон
|9
|1
|3
|5
|5 - 10
|6
|24.
|Велес Сарсфилд
|10
|0
|6
|4
|12 - 17
|6
|25.
|Росарио Сентраль
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
|26.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|1
|2
|5
|5 - 10
|5
|27.
|Тальерес Кордоба
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|28.
|Ланус
|10
|0
|2
|8
|6 - 18
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|17 (1)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (2)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|7 (2)
|Арсенал Саранди
|Cristian Colman
|7 (1)
|Годой Крус
|Gianluca Ferrari
|2 6
|Велес Сарсфилд
|Maximo Perrone
|9
|Уракан
|Сото Гильермо
|1 7
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|8
|Уракан
|Lucas Merolla
|8