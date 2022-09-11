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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Ньюэллс Олд Бойз
2:0
Конец матча
Химнасия Ла-Плата
0'
23' Желтая карточка
Guillermo Enrique
1:0
30' Гол в свои ворота
Пирис Оскар
39' Желтая карточка
Сфорца Хуан
2:0
41' Гол
Реаско Джоркаефф
45' Желтая карточка
Моралес Лаутаро
49' Желтая карточка
Matias Melluso
62' Желтая карточка
Франциско Гонсалес I
64' Желтая карточка
Агирре Брайан
90'+7
17
Моралес
Лаутаро
55
Якоб
Томас
25
Веласкес
Виктор
19
Захир
Факундо
Мансиллья
3
Martin
Luciano
16
Реаско
Джоркаефф
13
Сфорца
Хуан
29
Эспонда
Марсело
7
Гарро
Хуан
Фернандо
9
Гарсия
Хуан
Мануэль
18
Агирре
Брайан
17
Рей
Родриго
6
Guillermo
Enrique
4
Leonardo
Morales
3
Пирис
Оскар
32
Matias
Melluso
11
Ramon
Sosa
30
Agustin
Cardozo
10
Алеман
Брайн
44
Benjamin
Dominguez
43
Erik
Ramirez
15
Сольдано
Франко
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3
Химнасия Ла-Плата
4-4-2

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Химнасия Ла-Плата

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

21 матч

47.6%
9.5%
42.9%
10 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

ЛП
3:1
ЛП
1:0
ЛП
2:1
С
0:4
КДЛС
1:3
КДЛС
0:1
С
1:0
С
2:0
П
1:0
П
0:0
П
1:1
П
3:0
П
3:0
ПА
1:2
ПА
1:0
ПА
6:0
ПА
0:2
ПА
3:0
ПА
0:1
ПА
1:0
ПА
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сордо Рамиро 4 0.22
Гарсия Хуан Мануэль 2 0.11
Гарро Хуан Фернандо 2 0.11
Перес Пабло II 2 0.11
Веласкес Виктор 1 0.06
Реаско Джоркаефф 1 0.06
Дитта Вильер 1 0.06
Бальци Гилермо 1 0.06
Франциско Гонсалес I 0 0
Якоб Томас 0 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алеман Брайн 4 (3) 0.22
Leonardo Morales 3 0.17
Cristian Alberto Tarragona 2 (1) 0.11
Leandro Contin 2 0.11
Ramon Sosa 1 0.06
Erik Ramirez 1 0.06
Сольдано Франко 1 0.06
Lautaro Chavez 1 0.06
Карбонеро Йохан 1 0.06
Benjamin Dominguez 1 0.06
Tomas Muro 1 0.06
Guillermo Enrique 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дитта Вильер 8 0
Перес Пабло II 5 0
Сфорца Хуан 5 0
Лема Кристиан 3 1
Julian Fernandez II 4 0
Martin Luciano 4 0
Бальци Гилермо 2 1
Armando Mendez 3 0
Сордо Рамиро 3 0
Гарсия Хуан Мануэль 2 0
Моралес Лаутаро 2 0
Якоб Томас 2 0
Nazareno Funez 0 1
Веласкес Виктор 1 0
Франциско Гонсалес I 1 0
Захир Факундо Мансиллья 1 0
Cingolani 1 0
Агирре Брайан 1 0
Портилльо Маркос 1 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеман Брайн 6 0
Agustin Cardozo 5 0
Guillermo Enrique 5 0
Erik Ramirez 3 1
Чеккини Эмануэль 4 0
Leonardo Morales 3 0
Пирис Оскар 3 0
Tomas Muro 3 0
Matias Melluso 2 0
German Guiffrey 2 0
Manuel Insurralde 2 0
Коласо Николас 1 0
Рей Родриго 1 0
Leandro Contin 1 0
Matias Miranda 1 0
Ramon Sosa 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
7
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
14%
3
43%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
25%
1
13%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Забито

7
12
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
2
29%
3
25%
46-60
2
29%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

11
2
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
9%
1
50%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Забито

14
19
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
7 Не забивали 6
4
29%
1
5%
1-15
1
7%
4
21%
16-30
4
29%
2
11%
31-45
2
14%
4
21%
46-60
2
14%
3
16%
61-75
1
7%
5
26%
76-90

Пропущено

19
10
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
2
11%
2
20%
1-15
3
16%
1
10%
16-30
3
16%
3
30%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
21%
3
30%
61-75
5
26%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 1:2 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Ньюэллс Олд Бойз - Колон 0:0 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Сармиенто - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Альдосиви 0:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 0:2
Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 1:2 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 2:0 Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Химнасия Ла-Плата - Фландрия 2:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Линьерс 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 18 9 7 2 20 - 9 34
2. Химнасия Ла-Плата 18 9 6 3 19 - 10 33
3. Уракан 18 8 8 2 22 - 13 32
4. Годой Крус 18 9 4 5 21 - 17 31
5. Аргентинос Хуниорс 18 9 3 6 20 - 16 30
6. Ривер Плейт 17 8 5 4 27 - 14 29
7. Бока Хуниорс 17 9 2 6 23 - 22 29
8. Расинг Авельянеда 18 7 7 4 24 - 15 28
9. Патронато Парана 18 7 6 5 23 - 19 27
10. Сан-Лоренсо 18 5 11 2 23 - 18 26
11. Атлетико Платенсе 18 6 8 4 17 - 14 26
12. Ньюэллс Олд Бойз 18 7 5 6 17 - 16 26
13. Эстудиантес Ла Плата 18 7 5 6 17 - 17 26
14. Унион Санта-Фе 17 7 5 5 21 - 22 26
15. Тигре 18 5 8 5 25 - 23 23
16. Барракас Централь 18 6 5 7 20 - 26 23
17. Банфилд 18 5 7 6 17 - 18 22
18. Росарио Сентраль 18 6 4 8 14 - 18 22
19. Сармиенто 18 6 4 8 18 - 22 22
20. Сентраль Кордоба Росарио 18 6 3 9 22 - 25 21
21. Арсенал Саранди 18 3 11 4 18 - 20 20
22. Дефенса и Хустисия 17 4 7 6 14 - 18 19
23. Индепендьенте Авельянеда 18 4 6 8 19 - 22 18
24. Колон 18 4 6 8 15 - 22 18
25. Тальерес Кордоба 16 3 6 7 12 - 16 15
26. Велес Сарсфилд 18 1 10 7 19 - 25 13
27. Альдосиви 18 3 4 11 11 - 28 13
28. Ланус 18 2 5 11 15 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 10 7 1 2 14 - 8 22
2. Атлетико Тукуман 9 6 3 0 14 - 3 21
3. Эстудиантес Ла Плата 10 6 3 1 12 - 7 21
4. Патронато Парана 10 6 3 1 13 - 5 21
5. Химнасия Ла-Плата 8 6 2 0 12 - 2 20
6. Годой Крус 8 6 2 0 12 - 4 20
7. Бока Хуниорс 9 6 1 2 16 - 12 19
8. Расинг Авельянеда 9 5 3 1 16 - 6 18
9. Уракан 8 5 2 1 12 - 4 17
10. Барракас Централь 10 5 2 3 14 - 12 17
11. Ривер Плейт 8 5 1 2 13 - 6 16
12. Росарио Сентраль 9 5 1 3 7 - 6 16
13. Атлетико Платенсе 9 3 6 0 9 - 4 15
14. Сармиенто 8 4 2 2 11 - 8 14
15. Тигре 9 3 5 1 12 - 7 14
16. Унион Санта-Фе 9 4 2 3 10 - 11 14
17. Сан-Лоренсо 10 2 8 0 14 - 11 14
18. Сентраль Кордоба Росарио 9 4 1 4 13 - 12 13
19. Ньюэллс Олд Бойз 9 3 4 2 9 - 6 13
20. Индепендьенте Авельянеда 9 3 3 3 9 - 8 12
21. Арсенал Саранди 9 2 6 1 10 - 10 12
22. Колон 9 3 3 3 10 - 12 12
23. Дефенса и Хустисия 9 2 6 1 7 - 6 12
24. Тальерес Кордоба 8 3 2 3 9 - 9 11
25. Банфилд 10 2 4 4 11 - 14 10
26. Ланус 8 2 3 3 9 - 10 9
27. Альдосиви 8 2 1 5 6 - 11 7
28. Велес Сарсфилд 8 1 4 3 7 - 8 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 10 3 6 1 10 - 9 15
2. Ривер Плейт 9 3 4 2 14 - 8 13
3. Атлетико Тукуман 9 3 4 2 6 - 6 13
4. Химнасия Ла-Плата 10 3 4 3 7 - 8 13
5. Ньюэллс Олд Бойз 9 4 1 4 8 - 10 13
6. Сан-Лоренсо 8 3 3 2 9 - 7 12
7. Банфилд 8 3 3 2 6 - 4 12
8. Унион Санта-Фе 8 3 3 2 11 - 11 12
9. Атлетико Платенсе 9 3 2 4 8 - 10 11
10. Годой Крус 10 3 2 5 9 - 13 11
11. Расинг Авельянеда 9 2 4 3 8 - 9 10
12. Бока Хуниорс 8 3 1 4 7 - 10 10
13. Тигре 9 2 3 4 13 - 16 9
14. Арсенал Саранди 9 1 5 3 8 - 10 8
15. Аргентинос Хуниорс 8 2 2 4 6 - 8 8
16. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 13 8
17. Сармиенто 10 2 2 6 7 - 14 8
18. Дефенса и Хустисия 8 2 1 5 7 - 12 7
19. Барракас Централь 8 1 3 4 6 - 14 6
20. Патронато Парана 8 1 3 4 10 - 14 6
21. Индепендьенте Авельянеда 9 1 3 5 10 - 14 6
22. Альдосиви 10 1 3 6 5 - 17 6
23. Колон 9 1 3 5 5 - 10 6
24. Велес Сарсфилд 10 0 6 4 12 - 17 6
25. Росарио Сентраль 9 1 3 5 7 - 12 6
26. Эстудиантес Ла Плата 8 1 2 5 5 - 10 5
27. Тальерес Кордоба 8 0 4 4 3 - 7 4
28. Ланус 10 0 2 8 6 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 17 (1)
Уракан Кристальдо Франко 16 (2)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 7 (2)
Арсенал Саранди Cristian Colman 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Годой Крус Gianluca Ferrari 2 6
Велес Сарсфилд Maximo Perrone 9
Уракан Сото Гильермо 1 7
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 8
Уракан Lucas Merolla 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Моралес Лаутаро получил желтую карточку от судьи
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    • Где смотреть матч Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Химнасия Ла-Плата онлайн

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