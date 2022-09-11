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Бразилия: Серия A
2022

Сан-Паулу
1:1
Конец матча
Коринтианс
0'
0:1
14' Гол
Алберто Юри
30' Желтая карточка
Жил Карлос
1:1
33' Пенальти
Eder1
45' Желтая карточка
Eder1
84' Желтая карточка
Миранда Жоао
87' Желтая карточка
Лусиано Невес
90'+4
1
Felipe
Alves
32
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
22
Миранда
Жоао
44
Феррареси
Науэль
13
Рафинья
Марсио
37
Таллиш
Энрике
20
Andres
Colorado
14
Giuliano
Galoppo
26
Igor
Gomes
19
Бустос
Науэль
23
Eder1
12
Кассио
Рамос
25
Мендес
Бруно
II
4
Жил
Карлос
31
Бальбуэна
Фабиан
6
Lucas
Piton
33
Вера
Фаусто
19
Gustavo
Mosquito
37
Eduardo
Queiroz
11
Жулиано
де
Паула
10
Roger
I
9
Алберто
Юри
Сан-Паулу
3-4-1-2
Коринтианс
4-1-4-1

История личных встреч

Сан-Паулу
Коринтианс

25 матчей

56%
44%
14 побед 11 ничьих 0 побед

Первый тайм

44%
56%
11 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
72%
10 побед 18 ничьих 0 побед

32 матча

21.9%
78.1%
0 побед 7 ничьих 25 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 12 ничьих 20 побед

Второй тайм

40.6%
59.4%
0 побед 13 ничьих 16 побед

57 матчей

24.6%
31.6%
43.8%
14 побед 18 ничьих 25 побед

Первый тайм

19.3%
45.6%
35.1%
11 побед 26 ничьих 20 побед

Второй тайм

17.5%
54.4%
28.1%
10 побед 31 ничья 16 побед

История матчей

СA
1:1
ПА
2:1
ПА
1:0
СA
1:0
СA
0:0
ПА
2:2
СA
1:0
СA
2:1
ПА
0:0
СA
1:0
СA
1:0
ПА
2:1
ПА
0:0
ПА
2:1
СA
1:1
СA
3:1
П
1:0
П
1:0
П
2:1
СA
1:1
СA
3:2
ПА
1:1
ПА
0:2
ПА
1:1
ТМК
0:0
СA
4:0
СA
1:1
ПА
2:0
СA
6:1
СA
1:1
КЛ
2:0
ПА
0:1
КЛ
2:0
БСА
3:2
БСА
1:1
П
2:3
БСА
0:0
БСА
0:0
РС
2:0
РС
1:2
П
0:0
П
1:2
СA
3:1
СA
1:2
CP
1:0
СA
0:0
СA
5:0
CP
2:1
СA
0:2
СA
3:0
CP
4:3
СA
1:1
СA
3:1
CP
0:2
CP
2:1
CP
1:1
CP
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кальери Хонатан 11 (1) 0.42
Лусиано Невес 7 (2) 0.27
Patrick I 4 0.15
Rodrigo Nestor 3 0.12
Nikao 3 0.12
Eder1 2 (1) 0.08
Рейналдо Мануэл 1 (1) 0.04
Igor Vinicius 1 0.04
Новаес Пальярес Луис Густаво 1 0.04
Welington 0 0
Рафинья Марсио 0 0
Igor Gomes 0 0
Alisson II 0 0
Jonas Toro 0 0
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roger I 6 0.23
Gustavo Mosquito 3 0.12
Мантуан Густаво 3 0.12
Adson 3 0.12
Fabio Santos IV 3 (2) 0.12
Рауль Гонсалес 2 0.08
Бальбуэна Фабиан 2 0.08
Алберто Юри 2 0.08
Lucas Piton 1 0.04
Аугусто Ренато 1 0.04
Паулиньо Жозе 1 0.04
Jo Alves II 1 0.04
Виллиан Боргес 0 0
Жулиано де Паула 0 0
Eduardo Queiroz 0 0
Рони 0 0
Жил Карлос 0 0
Рамуш Рафаэл 0 0

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Диего 7 0
Лусиано Невес 7 0
Igor Gomes 4 1
Рафинья Марсио 5 0
Patrick I 4 0
Alisson II 4 0
Невес Габриэль 4 0
Welington 2 1
Миранда Жоао 3 0
Кальери Хонатан 3 0
Рейналдо Мануэл 3 0
Leo XV 3 0
Eder1 3 0
Новаес Пальярес Луис Густаво 3 0
Rodrigo Nestor 3 0
Pablo Maia 3 0
Nikao 2 0
Igor Vinicius 2 0
Андерсон Андре 2 0
Таллиш Энрике 1 0
Арболеда Роберт 1 0
Felipe Alves 1 0
Феррареси Науэль 1 0
Giuliano Galoppo 1 0
Thiago Xavier3 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рони 3 1
Roger I 4 0
Рамуш Рафаэл 3 0
Майкон Барберан 3 0
Eduardo Queiroz 3 0
Рауль Гонсалес 2 0
Жоао Виктор 2 0
Жил Карлос 2 0
Жулиано де Паула 2 0
Вера Фаусто 2 0
Giovane Nascimento 2 0
Adson 1 0
Виллиан Боргес 1 0
Xavier 1 0
Мораес Жуниор 1 0
Биро 1 0
Рамиро 1 0
Бальбуэна Фабиан 1 0
Педро Жоао II 1 0
Fabio Santos IV 1 0
Jo Alves II 1 0
Фагнер Лемос 1 0
Bruno Melo 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Кантильо Виктор 1 0
Алберто Юри 1 0
Lucas Piton 1 0
Robert Barbosa 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
12
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
2
10%
2
17%
1-15
4
20%
3
25%
16-30
5
25%
2
17%
31-45
3
15%
1
8%
46-60
4
20%
1
8%
61-75
2
10%
3
25%
76-90

Пропущено

14
18
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
14%
3
17%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
5
36%
5
28%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
14%
4
22%
61-75
4
29%
3
17%
76-90

Забито

12
16
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
2
17%
3
19%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
4
33%
3
19%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
1
8%
4
25%
76-90

Пропущено

16
7
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 6
3
19%
1
14%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
1
6%
3
43%
46-60
6
38%
2
29%
61-75
1
6%
0
0%
76-90

Забито

32
28
18 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 12
7 Не забивали 7
4
13%
5
18%
1-15
5
16%
6
21%
16-30
9
28%
5
18%
31-45
5
16%
2
7%
46-60
6
19%
3
11%
61-75
3
9%
7
25%
76-90

Пропущено

30
25
16 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 16
5
17%
4
16%
1-15
4
13%
3
12%
16-30
7
23%
6
24%
31-45
1
3%
3
12%
46-60
8
27%
6
24%
61-75
5
17%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:0 Куяба - Сан-Паулу 1:1 Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу 3:1 Сан-Паулу - Форталеза 0:1
Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Сантос - Сан-Паулу 1:0 Америка Минейро - Сан-Паулу 2:2 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 3:0 Сеара - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Фламенго 0:2 Сан-Паулу - Сеара 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 3:3 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 3:3 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Универсидад Католика Чили 4:1 Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу 1:2
Коринтианс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:0 Флуминенсе - Коринтианс 2:2 Форталеза - Коринтианс 1:0
Коринтианс - Атлетико Гойяненсе 4:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Коринтианс 1:0 Аваи - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Фламенго 0:2 Коринтианс - Ботафого Рибейрао 1:0 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Сеара - Коринтианс 3:1 Сантос - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Фламенго 1:0 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Флуминенсе - Коринтианс 4:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Коринтианс - Сантос 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 26 15 9 2 43 - 19 54
2. Интернасьонал Порту Алегре 26 12 10 4 41 - 25 46
3. Флуминенсе 26 13 6 7 40 - 30 45
4. Фламенго 25 13 5 7 40 - 21 44
5. Коринтианс 26 12 8 6 30 - 25 44
6. Атлетико Паранаэнсе 26 12 7 7 31 - 29 43
7. Атлетико Минейро 26 10 10 6 34 - 29 40
8. Америка Минейро 26 10 6 10 22 - 25 36
9. Гойяс 25 9 8 8 28 - 31 35
10. Сантос 26 8 10 8 29 - 24 34
11. Ред Булл Брагантино 26 8 9 9 36 - 33 33
12. Ботафого Рибейрао 26 8 7 11 25 - 30 31
13. Сеара 26 6 13 7 26 - 26 31
14. Сан-Паулу 26 6 13 7 33 - 31 31
15. Форталеза 26 8 6 12 24 - 28 30
16. Коритиба Парана 26 8 4 14 28 - 41 28
17. Куяба 26 6 8 12 17 - 25 26
18. Аваи 26 6 7 13 25 - 39 25
19. Атлетико Гойяненсе 26 5 7 14 23 - 40 22
20. Жувентуде 26 3 9 14 20 - 44 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Флуминенсе 14 9 2 3 27 - 15 29
2. Интернасьонал Порту Алегре 13 8 4 1 28 - 11 28
3. Коринтианс 13 8 4 1 17 - 6 28
4. Палмейрас Сан-Паулу 13 8 3 2 25 - 11 27
5. Фламенго 12 8 2 2 26 - 6 26
6. Коритиба Парана 14 8 2 4 18 - 12 26
7. Атлетико Паранаэнсе 12 7 4 1 18 - 9 25
8. Америка Минейро 13 7 3 3 16 - 11 24
9. Ред Булл Брагантино 13 6 4 3 21 - 12 22
10. Сантос 13 6 4 3 20 - 12 22
11. Сан-Паулу 13 5 5 3 21 - 15 20
12. Гойяс 12 5 5 2 16 - 13 20
13. Атлетико Минейро 13 5 4 4 19 - 15 19
14. Аваи 13 5 4 4 18 - 17 19
15. Куяба 13 3 7 3 9 - 8 16
16. Атлетико Гойяненсе 13 4 3 6 13 - 14 15
17. Форталеза 13 3 6 4 9 - 9 15
18. Сеара 13 3 6 4 13 - 14 15
19. Ботафого Рибейрао 13 3 4 6 10 - 12 13
20. Жувентуде 13 2 5 6 11 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 13 7 6 0 18 - 8 27
2. Атлетико Минейро 13 5 6 2 15 - 14 21
3. Фламенго 13 5 3 5 14 - 15 18
4. Ботафого Рибейрао 13 5 3 5 15 - 18 18
5. Атлетико Паранаэнсе 14 5 3 6 13 - 20 18
6. Интернасьонал Порту Алегре 13 4 6 3 13 - 14 18
7. Флуминенсе 12 4 4 4 13 - 15 16
8. Коринтианс 13 4 4 5 13 - 19 16
9. Сеара 13 3 7 3 13 - 12 16
10. Форталеза 13 5 0 8 15 - 19 15
11. Гойяс 13 4 3 6 12 - 18 15
12. Америка Минейро 13 3 3 7 6 - 14 12
13. Сантос 13 2 6 5 9 - 12 12
14. Ред Булл Брагантино 13 2 5 6 15 - 21 11
15. Сан-Паулу 13 1 8 4 12 - 16 11
16. Куяба 13 3 1 9 8 - 17 10
17. Атлетико Гойяненсе 13 1 4 8 10 - 26 7
18. Жувентуде 13 1 4 8 9 - 26 7
19. Аваи 13 1 3 9 7 - 22 6
20. Коритиба Парана 12 0 2 10 10 - 29 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 15 (3)
Гойяс Раул Педро 15 (1)
Аваи Bissoli 19
Сан-Паулу Кальери Хонатан 12 (1)
Сантос Marcos Leonardo 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 10
Аваи Bruno Silva II 1 8
Атлетико Гойяненсе Hayner 1 8
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 8
Сеара Ричардсон 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Эдер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Эдер из команды Сан-Паулу забивает с точки!
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