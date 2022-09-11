1:1
Конец матча
0'
0:1
14' ГолАлберто Юри
30' Желтая карточкаЖил Карлос
1:1
33' ПенальтиEder1
45' Желтая карточкаEder1
84' Желтая карточкаМиранда Жоао
87' Желтая карточкаЛусиано Невес
90'+4
Ход матча
14'
0:1
30'
33'
1:1
45'
66'
69'
70'
84'
87'
22
Миранда
Жоао
26
Igor
Gomes
23
Eder1
12
Кассио
Рамос
33
Вера
Фаусто
10
Roger
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Миранда ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Igor GomesПолузащитник
- Нападающий
-
23 Eder1Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Жуан БланкоНападающий
-
-
-
-
29 Pablo Maia
-
88 Patrick I
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
25 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Вера ФаустоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Roger IПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 РамироПолузащитник
-
21 Витал МатеусПолузащитник
- Полузащитник
-
39 XavierПолузащитник
-
29 РониПолузащитник
-
28 AdsonНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Перейра Витор
История личных встреч
Сан-Паулу
Коринтианс
25 матчей
56%
44%
14 побед 11 ничьих 0 побед
Первый тайм
44%
56%
11 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
72%
10 побед 18 ничьих 0 побед
32 матча
21.9%
78.1%
0 побед 7 ничьих 25 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 12 ничьих 20 побед
Второй тайм
40.6%
59.4%
0 побед 13 ничьих 16 побед
57 матчей
24.6%
31.6%
43.8%
14 побед 18 ничьих 25 побед
Первый тайм
19.3%
45.6%
35.1%
11 побед 26 ничьих 20 побед
Второй тайм
17.5%
54.4%
28.1%
10 побед 31 ничья 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кальери Хонатан
|11 (1)
|0.42
|Лусиано Невес
|7 (2)
|0.27
|Patrick I
|4
|0.15
|Rodrigo Nestor
|3
|0.12
|Nikao
|3
|0.12
|Eder1
|2 (1)
|0.08
|Рейналдо Мануэл
|1 (1)
|0.04
|Igor Vinicius
|1
|0.04
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|1
|0.04
|Welington
|0
|0
|Рафинья Марсио
|0
|0
|Igor Gomes
|0
|0
|Alisson II
|0
|0
|Jonas Toro
|0
|0
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Roger I
|6
|0.23
|Gustavo Mosquito
|3
|0.12
|Мантуан Густаво
|3
|0.12
|Adson
|3
|0.12
|Fabio Santos IV
|3 (2)
|0.12
|Рауль Гонсалес
|2
|0.08
|Бальбуэна Фабиан
|2
|0.08
|Алберто Юри
|2
|0.08
|Lucas Piton
|1
|0.04
|Аугусто Ренато
|1
|0.04
|Паулиньо Жозе
|1
|0.04
|Jo Alves II
|1
|0.04
|Виллиан Боргес
|0
|0
|Жулиано де Паула
|0
|0
|Eduardo Queiroz
|0
|0
|Рони
|0
|0
|Жил Карлос
|0
|0
|Рамуш Рафаэл
|0
|0
Карточки
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Диего
|7
|0
|Лусиано Невес
|7
|0
|Igor Gomes
|4
|1
|Рафинья Марсио
|5
|0
|Patrick I
|4
|0
|Alisson II
|4
|0
|Невес Габриэль
|4
|0
|Welington
|2
|1
|Миранда Жоао
|3
|0
|Кальери Хонатан
|3
|0
|Рейналдо Мануэл
|3
|0
|Leo XV
|3
|0
|Eder1
|3
|0
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|3
|0
|Rodrigo Nestor
|3
|0
|Pablo Maia
|3
|0
|Nikao
|2
|0
|Igor Vinicius
|2
|0
|Андерсон Андре
|2
|0
|Таллиш Энрике
|1
|0
|Арболеда Роберт
|1
|0
|Felipe Alves
|1
|0
|Феррареси Науэль
|1
|0
|Giuliano Galoppo
|1
|0
|Thiago Xavier3
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рони
|3
|1
|Roger I
|4
|0
|Рамуш Рафаэл
|3
|0
|Майкон Барберан
|3
|0
|Eduardo Queiroz
|3
|0
|Рауль Гонсалес
|2
|0
|Жоао Виктор
|2
|0
|Жил Карлос
|2
|0
|Жулиано де Паула
|2
|0
|Вера Фаусто
|2
|0
|Giovane Nascimento
|2
|0
|Adson
|1
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Xavier
|1
|0
|Мораес Жуниор
|1
|0
|Биро
|1
|0
|Рамиро
|1
|0
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Fabio Santos IV
|1
|0
|Jo Alves II
|1
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
|Bruno Melo
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Кантильо Виктор
|1
|0
|Алберто Юри
|1
|0
|Lucas Piton
|1
|0
|Robert Barbosa
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
12
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
2
10%
2
17%
1-15
4
20%
3
25%
16-30
5
25%
2
17%
31-45
3
15%
1
8%
46-60
4
20%
1
8%
61-75
2
10%
3
25%
76-90
Пропущено
14
18
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
14%
3
17%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
5
36%
5
28%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
14%
4
22%
61-75
4
29%
3
17%
76-90
Забито
12
16
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
2
17%
3
19%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
4
33%
3
19%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
1
8%
4
25%
76-90
Пропущено
16
7
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 6
3
19%
1
14%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
1
6%
3
43%
46-60
6
38%
2
29%
61-75
1
6%
0
0%
76-90
Забито
32
28
18 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 12
7 Не забивали 7
4
13%
5
18%
1-15
5
16%
6
21%
16-30
9
28%
5
18%
31-45
5
16%
2
7%
46-60
6
19%
3
11%
61-75
3
9%
7
25%
76-90
Пропущено
30
25
16 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 16
5
17%
4
16%
1-15
4
13%
3
12%
16-30
7
23%
6
24%
31-45
1
3%
3
12%
46-60
8
27%
6
24%
61-75
5
17%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Паулу
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:0 Куяба - Сан-Паулу 1:1 Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу 3:1 Сан-Паулу - Форталеза 0:1
Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Сантос - Сан-Паулу 1:0 Америка Минейро - Сан-Паулу 2:2 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 3:0 Сеара - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Фламенго 0:2 Сан-Паулу - Сеара 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 3:3 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 3:3 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Универсидад Католика Чили 4:1 Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу 1:2
Коринтианс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:0 Флуминенсе - Коринтианс 2:2 Форталеза - Коринтианс 1:0
Коринтианс - Атлетико Гойяненсе 4:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Коринтианс 1:0 Аваи - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Фламенго 0:2 Коринтианс - Ботафого Рибейрао 1:0 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Сеара - Коринтианс 3:1 Сантос - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Фламенго 1:0 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Флуминенсе - Коринтианс 4:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Коринтианс - Сантос 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|26
|15
|9
|2
|43 - 19
|54
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|26
|12
|10
|4
|41 - 25
|46
|3.
|Флуминенсе
|26
|13
|6
|7
|40 - 30
|45
|4.
|Фламенго
|25
|13
|5
|7
|40 - 21
|44
|5.
|Коринтианс
|26
|12
|8
|6
|30 - 25
|44
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|26
|12
|7
|7
|31 - 29
|43
|7.
|Атлетико Минейро
|26
|10
|10
|6
|34 - 29
|40
|8.
|Америка Минейро
|26
|10
|6
|10
|22 - 25
|36
|9.
|Гойяс
|25
|9
|8
|8
|28 - 31
|35
|10.
|Сантос
|26
|8
|10
|8
|29 - 24
|34
|11.
|Ред Булл Брагантино
|26
|8
|9
|9
|36 - 33
|33
|12.
|Ботафого Рибейрао
|26
|8
|7
|11
|25 - 30
|31
|13.
|Сеара
|26
|6
|13
|7
|26 - 26
|31
|14.
|Сан-Паулу
|26
|6
|13
|7
|33 - 31
|31
|15.
|Форталеза
|26
|8
|6
|12
|24 - 28
|30
|16.
|Коритиба Парана
|26
|8
|4
|14
|28 - 41
|28
|17.
|Куяба
|26
|6
|8
|12
|17 - 25
|26
|18.
|Аваи
|26
|6
|7
|13
|25 - 39
|25
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|26
|5
|7
|14
|23 - 40
|22
|20.
|Жувентуде
|26
|3
|9
|14
|20 - 44
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Флуминенсе
|14
|9
|2
|3
|27 - 15
|29
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|13
|8
|4
|1
|28 - 11
|28
|3.
|Коринтианс
|13
|8
|4
|1
|17 - 6
|28
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|13
|8
|3
|2
|25 - 11
|27
|5.
|Фламенго
|12
|8
|2
|2
|26 - 6
|26
|6.
|Коритиба Парана
|14
|8
|2
|4
|18 - 12
|26
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|8.
|Америка Минейро
|13
|7
|3
|3
|16 - 11
|24
|9.
|Ред Булл Брагантино
|13
|6
|4
|3
|21 - 12
|22
|10.
|Сантос
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|11.
|Сан-Паулу
|13
|5
|5
|3
|21 - 15
|20
|12.
|Гойяс
|12
|5
|5
|2
|16 - 13
|20
|13.
|Атлетико Минейро
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|14.
|Аваи
|13
|5
|4
|4
|18 - 17
|19
|15.
|Куяба
|13
|3
|7
|3
|9 - 8
|16
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|4
|3
|6
|13 - 14
|15
|17.
|Форталеза
|13
|3
|6
|4
|9 - 9
|15
|18.
|Сеара
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|19.
|Ботафого Рибейрао
|13
|3
|4
|6
|10 - 12
|13
|20.
|Жувентуде
|13
|2
|5
|6
|11 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|13
|7
|6
|0
|18 - 8
|27
|2.
|Атлетико Минейро
|13
|5
|6
|2
|15 - 14
|21
|3.
|Фламенго
|13
|5
|3
|5
|14 - 15
|18
|4.
|Ботафого Рибейрао
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|5
|3
|6
|13 - 20
|18
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|13
|4
|6
|3
|13 - 14
|18
|7.
|Флуминенсе
|12
|4
|4
|4
|13 - 15
|16
|8.
|Коринтианс
|13
|4
|4
|5
|13 - 19
|16
|9.
|Сеара
|13
|3
|7
|3
|13 - 12
|16
|10.
|Форталеза
|13
|5
|0
|8
|15 - 19
|15
|11.
|Гойяс
|13
|4
|3
|6
|12 - 18
|15
|12.
|Америка Минейро
|13
|3
|3
|7
|6 - 14
|12
|13.
|Сантос
|13
|2
|6
|5
|9 - 12
|12
|14.
|Ред Булл Брагантино
|13
|2
|5
|6
|15 - 21
|11
|15.
|Сан-Паулу
|13
|1
|8
|4
|12 - 16
|11
|16.
|Куяба
|13
|3
|1
|9
|8 - 17
|10
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|1
|4
|8
|10 - 26
|7
|18.
|Жувентуде
|13
|1
|4
|8
|9 - 26
|7
|19.
|Аваи
|13
|1
|3
|9
|7 - 22
|6
|20.
|Коритиба Парана
|12
|0
|2
|10
|10 - 29
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|15 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|15 (1)
|Аваи
|Bissoli
|19
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|12 (1)
|Сантос
|Marcos Leonardo
|9 (2)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 10
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 8
|Атлетико Гойяненсе
|Hayner
|1 8
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 8
|Сеара
|Ричардсон
|1 8