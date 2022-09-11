0:0
Второй тайм: 47'
Ход матча
42'
18
Фабра
Франк
33
Alan
Varela
41
Luca
Langoni
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
10
Кинтеро
Хуан
24
Перес
Энцо
16
Pablo
Solari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
-
33 Alan VarelaПолузащитник
- Полузащитник
-
41 Luca LangoniНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Васкес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Hugo Ibarra
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Pablo SolariНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Гомес ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
История личных встреч
Бока Хуниорс
Ривер Плейт
28 матчей
71.4%
28.6%
20 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
60.7%
16 побед 17 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
50%
16 побед 14 ничьих 0 побед
27 матчей
18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы
Первый тайм
25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 19 побед
55 матчей
36.4%
23.6%
40%
20 побед 13 ничьих 22 победы
Первый тайм
29.1%
43.6%
27.3%
16 побед 24 ничьи 15 побед
Второй тайм
29.1%
36.4%
34.5%
16 побед 20 ничьих 19 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вилья Себастьян
|3
|0.17
|Себальос Эсекиэль
|3
|0.17
|Luca Langoni
|3
|0.17
|Рохо Маркос
|3 (1)
|0.17
|Ромеро Оскар
|2
|0.11
|Фернандес Пол
|2
|0.11
|Бенедетто Дарио
|2
|0.11
|Васкес Луис
|1
|0.06
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.06
|Сандез Агустин
|1
|0.06
|Сальвио Эдуардо
|1 (1)
|0.06
|Фабра Франк
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Solari
|4
|0.22
|Альварес Хулиан
|3
|0.17
|Борха Мигель
|3
|0.17
|Lucas Beltrain
|3
|0.17
|Палавесино Агустин
|2
|0.11
|Де ла Крус Николас
|2
|0.11
|Суарес Матиас
|2
|0.11
|Ромеро Брайан
|2
|0.11
|Парадела Хосе
|1
|0.06
|Зидан Энцо
|1
|0.06
|Сукулини Бруно
|1
|0.06
|Пирес Леандро
|1
|0.06
|Маммана Эмануэль
|1
|0.06
|Пинола Хавьер II
|1
|0.06
|Кинтеро Хуан
|0
|0
|Симон Сантьяго
|0
|0
|Барко Эсекьель
|0
|0
|Мартинес Эктор II
|0
|0
|Эррера Марсело II
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабра Франк
|6
|0
|Самбрано Очандарте
|5
|0
|Адвинкула Луис
|5
|0
|Фернандес Пол
|5
|0
|Alan Varela
|4
|0
|Бенедетто Дарио
|3
|0
|Рохо Маркос
|3
|0
|Себальос Эсекиэль
|3
|0
|Сандез Агустин
|3
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|1
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|2
|0
|Эстебан Ролон
|2
|0
|Пайеро Мартин
|2
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Фигаль Хорхе
|1
|0
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0
|Вилья Себастьян
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Молинас Аарон
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
|Васкес Луис
|1
|0
|Luca Langoni
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукулини Бруно
|4
|1
|Перес Энцо
|4
|0
|Эррера Марсело II
|3
|0
|Симон Сантьяго
|3
|0
|Rodrigo Aliendro
|1
|1
|Каско Милтон
|2
|0
|Пинола Хавьер II
|2
|0
|Де ла Крус Николас
|2
|0
|Майдана Джонатан
|0
|1
|Пирес Леандро
|1
|0
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Борха Мигель
|1
|0
|Диас Пауло
|1
|0
|Почеттино Томас
|1
|0
|Зидан Энцо
|1
|0
|Барко Эсекьель
|1
|0
|Pablo Solari
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
14
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
4
25%
1
7%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
2
13%
4
29%
61-75
4
25%
5
36%
76-90
Пропущено
12
8
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
4
33%
1
13%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
4
50%
61-75
3
25%
2
25%
76-90
Забито
7
13
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
1
14%
2
15%
1-15
1
14%
3
23%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
3
23%
61-75
1
14%
2
15%
76-90
Пропущено
10
6
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
33%
16-30
5
50%
3
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
23
27
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
5
22%
3
11%
1-15
2
9%
5
19%
16-30
4
17%
4
15%
31-45
3
13%
1
4%
46-60
4
17%
7
26%
61-75
5
22%
7
26%
76-90
Пропущено
22
14
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
6
27%
3
21%
16-30
7
32%
4
29%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
1
5%
5
36%
61-75
4
18%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Колон - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0
Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Агропекуарио - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Ферро Карриль - Бока Хуниорс 0:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ривер Плейт - Барракас Централь 2:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:4 Тигре - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0
Арсенал Саранди - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Сармиенто 1:2 Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Годой Крус 0:2 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Ривер Плейт 3:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Ланус 2:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5 Колон - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|18
|9
|7
|2
|20 - 9
|34
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|18
|9
|6
|3
|19 - 10
|33
|3.
|Уракан
|18
|8
|8
|2
|22 - 13
|32
|4.
|Годой Крус
|18
|9
|4
|5
|21 - 17
|31
|5.
|Ривер Плейт
|0:0
|18
|8
|6
|4
|27 - 14
|30
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|18
|9
|3
|6
|20 - 16
|30
|7.
|Бока Хуниорс
|0:0
|18
|9
|3
|6
|23 - 22
|30
|8.
|Расинг Авельянеда
|18
|7
|7
|4
|24 - 15
|28
|9.
|Патронато Парана
|18
|7
|6
|5
|23 - 19
|27
|10.
|Сан-Лоренсо
|18
|5
|11
|2
|23 - 18
|26
|11.
|Атлетико Платенсе
|18
|6
|8
|4
|17 - 14
|26
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|18
|7
|5
|6
|17 - 16
|26
|13.
|Эстудиантес Ла Плата
|18
|7
|5
|6
|17 - 17
|26
|14.
|Унион Санта-Фе
|17
|7
|5
|5
|21 - 22
|26
|15.
|Тигре
|18
|5
|8
|5
|25 - 23
|23
|16.
|Барракас Централь
|18
|6
|5
|7
|20 - 26
|23
|17.
|Банфилд
|18
|5
|7
|6
|17 - 18
|22
|18.
|Росарио Сентраль
|18
|6
|4
|8
|14 - 18
|22
|19.
|Сармиенто
|18
|6
|4
|8
|18 - 22
|22
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|18
|6
|3
|9
|22 - 25
|21
|21.
|Арсенал Саранди
|18
|3
|11
|4
|18 - 20
|20
|22.
|Дефенса и Хустисия
|17
|4
|7
|6
|14 - 18
|19
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|18
|4
|6
|8
|19 - 22
|18
|24.
|Колон
|18
|4
|6
|8
|15 - 22
|18
|25.
|Тальерес Кордоба
|16
|3
|6
|7
|12 - 16
|15
|26.
|Велес Сарсфилд
|18
|1
|10
|7
|19 - 25
|13
|27.
|Альдосиви
|18
|3
|4
|11
|11 - 28
|13
|28.
|Ланус
|18
|2
|5
|11
|15 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|7
|1
|2
|14 - 8
|22
|2.
|Атлетико Тукуман
|9
|6
|3
|0
|14 - 3
|21
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|4.
|Патронато Парана
|10
|6
|3
|1
|13 - 5
|21
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|6.
|Годой Крус
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|7.
|Бока Хуниорс
|0:0
|10
|6
|2
|2
|16 - 12
|20
|8.
|Расинг Авельянеда
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|9.
|Уракан
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|10.
|Барракас Централь
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|11.
|Ривер Плейт
|0:0
|8
|5
|1
|2
|13 - 6
|16
|12.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|1
|3
|7 - 6
|16
|13.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|6
|0
|9 - 4
|15
|14.
|Сармиенто
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|15.
|Тигре
|9
|3
|5
|1
|12 - 7
|14
|16.
|Унион Санта-Фе
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|17.
|Сан-Лоренсо
|10
|2
|8
|0
|14 - 11
|14
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|21.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|22.
|Колон
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|23.
|Дефенса и Хустисия
|9
|2
|6
|1
|7 - 6
|12
|24.
|Тальерес Кордоба
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|25.
|Банфилд
|10
|2
|4
|4
|11 - 14
|10
|26.
|Ланус
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|27.
|Альдосиви
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|28.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|10
|3
|6
|1
|10 - 9
|15
|2.
|Ривер Плейт
|0:0
|10
|3
|5
|2
|14 - 8
|14
|3.
|Атлетико Тукуман
|9
|3
|4
|2
|6 - 6
|13
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|3
|4
|3
|7 - 8
|13
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|6.
|Сан-Лоренсо
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|7.
|Банфилд
|8
|3
|3
|2
|6 - 4
|12
|8.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|9.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|10.
|Годой Крус
|10
|3
|2
|5
|9 - 13
|11
|11.
|Расинг Авельянеда
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|12.
|Бока Хуниорс
|0:0
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|13.
|Тигре
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|14.
|Арсенал Саранди
|9
|1
|5
|3
|8 - 10
|8
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|17.
|Сармиенто
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|18.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|19.
|Барракас Централь
|8
|1
|3
|4
|6 - 14
|6
|20.
|Патронато Парана
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|21.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|1
|3
|5
|10 - 14
|6
|22.
|Альдосиви
|10
|1
|3
|6
|5 - 17
|6
|23.
|Колон
|9
|1
|3
|5
|5 - 10
|6
|24.
|Велес Сарсфилд
|10
|0
|6
|4
|12 - 17
|6
|25.
|Росарио Сентраль
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
|26.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|1
|2
|5
|5 - 10
|5
|27.
|Тальерес Кордоба
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|28.
|Ланус
|10
|0
|2
|8
|6 - 18
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|17 (1)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (2)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|7 (2)
|Арсенал Саранди
|Cristian Colman
|7 (1)
|Годой Крус
|Gianluca Ferrari
|2 6
|Велес Сарсфилд
|Maximo Perrone
|9
|Уракан
|Сото Гильермо
|1 7
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|8
|Уракан
|Lucas Merolla
|8