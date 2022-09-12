1:0
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаFacundo Gutierrez
56' Желтая карточкаСото Алексис
1:0
60' ПенальтиВалойес Диего
69' Желтая карточкаГодой Матиас
83' Желтая карточкаNazareno Colombo
90' Желтая карточкаУнсаин Луис
90'+7
Ход матча
56'
60'
1:0
69'
83'
90'
22
Эррера
Гидо
2
Рафа
II
23
Франко
Алан
38
Годой
Матиас
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Годой МатиасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Джакон ХуанНападающий
-
-
Главный тренер: Хавьер Марсело Гандолфи
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сото АлексисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Риос АндресПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
23 Tomas Sives
-
-
33 Tomas Galvan
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Дефенса и Хустисия
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
14 матчей
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валойес Диего
|3 (2)
|0.18
|Каталан Матиас
|2
|0.12
|Диас Энцо Эрнан
|2
|0.12
|Гарро Родриго
|1
|0.06
|Майкл Сантос
|1
|0.06
|Jose Romero
|1
|0.06
|Lucas Suarez II
|1
|0.06
|Джиротти Федерико
|1
|0.06
|Годой Матиас
|0
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Manuel Duarte
|2
|0.11
|Nicolas Fernandez I
|2
|0.11
|Facundo Gutierrez
|2 (1)
|0.11
|Nicolas Tripicchio
|1
|0.06
|Gaston Togni
|1
|0.06
|Пиццини Франсиско
|1
|0.06
|Lucas Albertengo
|1
|0.06
|Carlos Rodolfo Rotondi
|1
|0.06
|Raul Loaiza
|1
|0.06
|Tomas Galvan
|1
|0.06
|Adonis Frias
|1 (1)
|0.06
|Риос Андрес
|0
|0
|Walter Bou
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диас Энцо Эрнан
|6
|1
|Рафа II
|4
|2
|Каталан Матиас
|4
|0
|Валойес Диего
|4
|0
|Годой Матиас
|4
|0
|Гарро Родриго
|3
|0
|Matias Esquivel
|3
|0
|Эррера Гидо
|2
|0
|Мартино Анджело
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Вильягра Родриго
|2
|0
|Малатини Хулиан
|2
|0
|Олива Кристиан
|0
|1
|Майкл Сантос
|1
|0
|Fabio Alvarez
|1
|0
|Буффарини Хулио
|1
|0
|Fernando Juarez III
|1
|0
|Santiago Toloza
|1
|0
|Pedro Caixinha
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Gutierrez
|5
|1
|Кардона Томас
|4
|0
|Nazareno Colombo
|4
|0
|Gabriel Alanis
|2
|1
|Сото Алексис
|3
|0
|Adonis Frias
|3
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|1
|Риос Андрес
|2
|0
|Agustin Fontana
|2
|0
|Julian Alejo Lopez
|2
|0
|Пиццини Франсиско
|0
|1
|Унсаин Луис
|1
|0
|Nicolas Fernandez I
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
|Fabricio Dominguez
|1
|0
|Juan Rodriguez2
|1
|0
|Lucas Souto
|1
|0
|Manuel Duarte
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
2
20%
2
29%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
4
40%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
9
13
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
2
22%
5
38%
31-45
2
22%
3
23%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
23%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
50%
1
14%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
25%
2
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
3
50%
76-90
Забито
12
14
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
3
25%
2
14%
1-15
1
8%
4
29%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
3
21%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
3
25%
1
7%
76-90
Пропущено
17
19
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
1
6%
1
5%
1-15
3
18%
4
21%
16-30
4
24%
5
26%
31-45
3
18%
3
16%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
29%
29%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 0:0
Тальерес Кордоба - Патронато Парана 3:3 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Чако Фор Эвер - Тальерес Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:4 Банфилд - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1
Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 3:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Дефенса и Хустисия - Антофагаста 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|18
|9
|7
|2
|20 - 9
|34
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|18
|9
|6
|3
|19 - 10
|33
|3.
|Уракан
|18
|8
|8
|2
|22 - 13
|32
|4.
|Бока Хуниорс
|18
|10
|2
|6
|24 - 22
|32
|5.
|Годой Крус
|18
|9
|4
|5
|21 - 17
|31
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|18
|9
|3
|6
|20 - 16
|30
|7.
|Ривер Плейт
|18
|8
|5
|5
|27 - 15
|29
|8.
|Расинг Авельянеда
|18
|7
|7
|4
|24 - 15
|28
|9.
|Патронато Парана
|18
|7
|6
|5
|23 - 19
|27
|10.
|Сан-Лоренсо
|18
|5
|11
|2
|23 - 18
|26
|11.
|Атлетико Платенсе
|18
|6
|8
|4
|17 - 14
|26
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|18
|7
|5
|6
|17 - 16
|26
|13.
|Эстудиантес Ла Плата
|18
|7
|5
|6
|17 - 17
|26
|14.
|Унион Санта-Фе
|17
|7
|5
|5
|21 - 22
|26
|15.
|Тигре
|18
|5
|8
|5
|25 - 23
|23
|16.
|Барракас Централь
|18
|6
|5
|7
|20 - 26
|23
|17.
|Банфилд
|18
|5
|7
|6
|17 - 18
|22
|18.
|Росарио Сентраль
|18
|6
|4
|8
|14 - 18
|22
|19.
|Сармиенто
|18
|6
|4
|8
|18 - 22
|22
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|18
|6
|3
|9
|22 - 25
|21
|21.
|Арсенал Саранди
|18
|3
|11
|4
|18 - 20
|20
|22.
|Дефенса и Хустисия
|18
|4
|7
|7
|14 - 19
|19
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|18
|4
|6
|8
|19 - 22
|18
|24.
|Тальерес Кордоба
|17
|4
|6
|7
|13 - 16
|18
|25.
|Колон
|18
|4
|6
|8
|15 - 22
|18
|26.
|Велес Сарсфилд
|18
|1
|10
|7
|19 - 25
|13
|27.
|Альдосиви
|18
|3
|4
|11
|11 - 28
|13
|28.
|Ланус
|18
|2
|5
|11
|15 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|7
|1
|2
|14 - 8
|22
|2.
|Бока Хуниорс
|10
|7
|1
|2
|17 - 12
|22
|3.
|Атлетико Тукуман
|9
|6
|3
|0
|14 - 3
|21
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|5.
|Патронато Парана
|10
|6
|3
|1
|13 - 5
|21
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|7.
|Годой Крус
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|8.
|Расинг Авельянеда
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|9.
|Уракан
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|10.
|Барракас Централь
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|11.
|Ривер Плейт
|8
|5
|1
|2
|13 - 6
|16
|12.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|1
|3
|7 - 6
|16
|13.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|6
|0
|9 - 4
|15
|14.
|Тальерес Кордоба
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|15.
|Сармиенто
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|16.
|Тигре
|9
|3
|5
|1
|12 - 7
|14
|17.
|Унион Санта-Фе
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|18.
|Сан-Лоренсо
|10
|2
|8
|0
|14 - 11
|14
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|21.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|22.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|23.
|Колон
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|24.
|Дефенса и Хустисия
|9
|2
|6
|1
|7 - 6
|12
|25.
|Банфилд
|10
|2
|4
|4
|11 - 14
|10
|26.
|Ланус
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|27.
|Альдосиви
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|28.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|10
|3
|6
|1
|10 - 9
|15
|2.
|Ривер Плейт
|10
|3
|4
|3
|14 - 9
|13
|3.
|Атлетико Тукуман
|9
|3
|4
|2
|6 - 6
|13
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|3
|4
|3
|7 - 8
|13
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|6.
|Сан-Лоренсо
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|7.
|Банфилд
|8
|3
|3
|2
|6 - 4
|12
|8.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|9.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|10.
|Годой Крус
|10
|3
|2
|5
|9 - 13
|11
|11.
|Расинг Авельянеда
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|12.
|Бока Хуниорс
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|13.
|Тигре
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|14.
|Арсенал Саранди
|9
|1
|5
|3
|8 - 10
|8
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|17.
|Сармиенто
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|18.
|Дефенса и Хустисия
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|19.
|Барракас Централь
|8
|1
|3
|4
|6 - 14
|6
|20.
|Патронато Парана
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|21.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|1
|3
|5
|10 - 14
|6
|22.
|Альдосиви
|10
|1
|3
|6
|5 - 17
|6
|23.
|Колон
|9
|1
|3
|5
|5 - 10
|6
|24.
|Велес Сарсфилд
|10
|0
|6
|4
|12 - 17
|6
|25.
|Росарио Сентраль
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
|26.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|1
|2
|5
|5 - 10
|5
|27.
|Тальерес Кордоба
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|28.
|Ланус
|10
|0
|2
|8
|6 - 18
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|17 (1)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (2)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|7 (2)
|Арсенал Саранди
|Cristian Colman
|7 (1)
|Годой Крус
|Gianluca Ferrari
|2 6
|Велес Сарсфилд
|Maximo Perrone
|9
|Уракан
|Сото Гильермо
|1 7
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|8
|Уракан
|Lucas Merolla
|8