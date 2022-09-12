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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тальерес Кордоба
1:0
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
23' Желтая карточка
Facundo Gutierrez
56' Желтая карточка
Сото Алексис
1:0
60' Пенальти
Валойес Диего
69' Желтая карточка
Годой Матиас
83' Желтая карточка
Nazareno Colombo
90' Желтая карточка
Унсаин Луис
90'+7
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
2
Рафа
II
15
Диас
Энцо
Эрнан
18
Вильягра
Родриго
23
Франко
Алан
7
Валойес
Диего
16
Гарро
Родриго
10
Фертоли
Эктор
38
Годой
Матиас
22
Унсаин
Луис
4
Lucas
Souto
2
Adonis
Frias
6
Nazareno
Colombo
13
Сото
Алексис
5
Facundo
Gutierrez
14
Nicolas
Tripicchio
17
Gabriel
Alanis
34
Manuel
Duarte
11
Gaston
Togni
10
Cristian
Jonatan
Ortiz
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Дефенса и Хустисия

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

14 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
1:5
ЛП
3:0
ЛП
2:2
С
4:1
С
2:0
С
1:0
П
2:0
К
2:0
ПБ
0:0
ПБ
1:3
НБ
2:1
НБ
2:2
НБ
0:1
НБ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валойес Диего 3 (2) 0.18
Каталан Матиас 2 0.12
Диас Энцо Эрнан 2 0.12
Гарро Родриго 1 0.06
Майкл Сантос 1 0.06
Jose Romero 1 0.06
Lucas Suarez II 1 0.06
Джиротти Федерико 1 0.06
Годой Матиас 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Manuel Duarte 2 0.11
Nicolas Fernandez I 2 0.11
Facundo Gutierrez 2 (1) 0.11
Nicolas Tripicchio 1 0.06
Gaston Togni 1 0.06
Пиццини Франсиско 1 0.06
Lucas Albertengo 1 0.06
Carlos Rodolfo Rotondi 1 0.06
Raul Loaiza 1 0.06
Tomas Galvan 1 0.06
Adonis Frias 1 (1) 0.06
Риос Андрес 0 0
Walter Bou 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диас Энцо Эрнан 6 1
Рафа II 4 2
Каталан Матиас 4 0
Валойес Диего 4 0
Годой Матиас 4 0
Гарро Родриго 3 0
Matias Esquivel 3 0
Эррера Гидо 2 0
Мартино Анджело 2 0
Франко Алан 2 0
Вильягра Родриго 2 0
Малатини Хулиан 2 0
Олива Кристиан 0 1
Майкл Сантос 1 0
Fabio Alvarez 1 0
Буффарини Хулио 1 0
Fernando Juarez III 1 0
Santiago Toloza 1 0
Pedro Caixinha 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Gutierrez 5 1
Кардона Томас 4 0
Nazareno Colombo 4 0
Gabriel Alanis 2 1
Сото Алексис 3 0
Adonis Frias 3 0
Nicolas Tripicchio 1 1
Риос Андрес 2 0
Agustin Fontana 2 0
Julian Alejo Lopez 2 0
Пиццини Франсиско 0 1
Унсаин Луис 1 0
Nicolas Fernandez I 1 0
Raul Loaiza 1 0
Fabricio Dominguez 1 0
Juan Rodriguez2 1 0
Lucas Souto 1 0
Manuel Duarte 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
2
20%
2
29%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
4
40%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

9
13
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
2
22%
5
38%
31-45
2
22%
3
23%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
23%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
25%
2
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
3
50%
76-90

Забито

12
14
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
3
25%
2
14%
1-15
1
8%
4
29%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
3
21%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
3
25%
1
7%
76-90

Пропущено

17
19
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
1
6%
1
5%
1-15
3
18%
4
21%
16-30
4
24%
5
26%
31-45
3
18%
3
16%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
29%
29%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 0:0
Тальерес Кордоба - Патронато Парана 3:3 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Чако Фор Эвер - Тальерес Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:4 Банфилд - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1
Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 3:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Дефенса и Хустисия - Антофагаста 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 18 9 7 2 20 - 9 34
2. Химнасия Ла-Плата 18 9 6 3 19 - 10 33
3. Уракан 18 8 8 2 22 - 13 32
4. Бока Хуниорс 18 10 2 6 24 - 22 32
5. Годой Крус 18 9 4 5 21 - 17 31
6. Аргентинос Хуниорс 18 9 3 6 20 - 16 30
7. Ривер Плейт 18 8 5 5 27 - 15 29
8. Расинг Авельянеда 18 7 7 4 24 - 15 28
9. Патронато Парана 18 7 6 5 23 - 19 27
10. Сан-Лоренсо 18 5 11 2 23 - 18 26
11. Атлетико Платенсе 18 6 8 4 17 - 14 26
12. Ньюэллс Олд Бойз 18 7 5 6 17 - 16 26
13. Эстудиантес Ла Плата 18 7 5 6 17 - 17 26
14. Унион Санта-Фе 17 7 5 5 21 - 22 26
15. Тигре 18 5 8 5 25 - 23 23
16. Барракас Централь 18 6 5 7 20 - 26 23
17. Банфилд 18 5 7 6 17 - 18 22
18. Росарио Сентраль 18 6 4 8 14 - 18 22
19. Сармиенто 18 6 4 8 18 - 22 22
20. Сентраль Кордоба Росарио 18 6 3 9 22 - 25 21
21. Арсенал Саранди 18 3 11 4 18 - 20 20
22. Дефенса и Хустисия 18 4 7 7 14 - 19 19
23. Индепендьенте Авельянеда 18 4 6 8 19 - 22 18
24. Тальерес Кордоба 17 4 6 7 13 - 16 18
25. Колон 18 4 6 8 15 - 22 18
26. Велес Сарсфилд 18 1 10 7 19 - 25 13
27. Альдосиви 18 3 4 11 11 - 28 13
28. Ланус 18 2 5 11 15 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 10 7 1 2 14 - 8 22
2. Бока Хуниорс 10 7 1 2 17 - 12 22
3. Атлетико Тукуман 9 6 3 0 14 - 3 21
4. Эстудиантес Ла Плата 10 6 3 1 12 - 7 21
5. Патронато Парана 10 6 3 1 13 - 5 21
6. Химнасия Ла-Плата 8 6 2 0 12 - 2 20
7. Годой Крус 8 6 2 0 12 - 4 20
8. Расинг Авельянеда 9 5 3 1 16 - 6 18
9. Уракан 8 5 2 1 12 - 4 17
10. Барракас Централь 10 5 2 3 14 - 12 17
11. Ривер Плейт 8 5 1 2 13 - 6 16
12. Росарио Сентраль 9 5 1 3 7 - 6 16
13. Атлетико Платенсе 9 3 6 0 9 - 4 15
14. Тальерес Кордоба 9 4 2 3 10 - 9 14
15. Сармиенто 8 4 2 2 11 - 8 14
16. Тигре 9 3 5 1 12 - 7 14
17. Унион Санта-Фе 9 4 2 3 10 - 11 14
18. Сан-Лоренсо 10 2 8 0 14 - 11 14
19. Сентраль Кордоба Росарио 9 4 1 4 13 - 12 13
20. Ньюэллс Олд Бойз 9 3 4 2 9 - 6 13
21. Индепендьенте Авельянеда 9 3 3 3 9 - 8 12
22. Арсенал Саранди 9 2 6 1 10 - 10 12
23. Колон 9 3 3 3 10 - 12 12
24. Дефенса и Хустисия 9 2 6 1 7 - 6 12
25. Банфилд 10 2 4 4 11 - 14 10
26. Ланус 8 2 3 3 9 - 10 9
27. Альдосиви 8 2 1 5 6 - 11 7
28. Велес Сарсфилд 8 1 4 3 7 - 8 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 10 3 6 1 10 - 9 15
2. Ривер Плейт 10 3 4 3 14 - 9 13
3. Атлетико Тукуман 9 3 4 2 6 - 6 13
4. Химнасия Ла-Плата 10 3 4 3 7 - 8 13
5. Ньюэллс Олд Бойз 9 4 1 4 8 - 10 13
6. Сан-Лоренсо 8 3 3 2 9 - 7 12
7. Банфилд 8 3 3 2 6 - 4 12
8. Унион Санта-Фе 8 3 3 2 11 - 11 12
9. Атлетико Платенсе 9 3 2 4 8 - 10 11
10. Годой Крус 10 3 2 5 9 - 13 11
11. Расинг Авельянеда 9 2 4 3 8 - 9 10
12. Бока Хуниорс 8 3 1 4 7 - 10 10
13. Тигре 9 2 3 4 13 - 16 9
14. Арсенал Саранди 9 1 5 3 8 - 10 8
15. Аргентинос Хуниорс 8 2 2 4 6 - 8 8
16. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 13 8
17. Сармиенто 10 2 2 6 7 - 14 8
18. Дефенса и Хустисия 9 2 1 6 7 - 13 7
19. Барракас Централь 8 1 3 4 6 - 14 6
20. Патронато Парана 8 1 3 4 10 - 14 6
21. Индепендьенте Авельянеда 9 1 3 5 10 - 14 6
22. Альдосиви 10 1 3 6 5 - 17 6
23. Колон 9 1 3 5 5 - 10 6
24. Велес Сарсфилд 10 0 6 4 12 - 17 6
25. Росарио Сентраль 9 1 3 5 7 - 12 6
26. Эстудиантес Ла Плата 8 1 2 5 5 - 10 5
27. Тальерес Кордоба 8 0 4 4 3 - 7 4
28. Ланус 10 0 2 8 6 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 17 (1)
Уракан Кристальдо Франко 16 (2)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 7 (2)
Арсенал Саранди Cristian Colman 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Годой Крус Gianluca Ferrari 2 6
Велес Сарсфилд Maximo Perrone 9
Уракан Сото Гильермо 1 7
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 8
Уракан Lucas Merolla 8
Весь список
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      23'
      Кевин Гутьеррес получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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