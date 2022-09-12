Стадион: Бранн Зрители: 13181
0'
1:0
13' ГолFrederik Boersting
2:0
24' ПенальтиКастро Никлас
3:0
28' ГолКнудсен Фредрик
4:0
32' ГолРасмуссен Матиас
5:0
39' ГолFrederik Boersting
6:0
43' ГолРасмуссен Матиас
7:0
76' ПенальтиФинне Бор
81' Желтая карточкаФинне Бор
90'+3
Ход матча
13'
24'
2:0
28'
32'
39'
43'
6:0
76'
7:0
81'
13
Кроне
Свенн
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
47 Karim Bata
-
Главный тренер: Jonas Rygg
История личных встреч
Бранн
Гроруд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Расмуссен Матиас
|13
|0.54
|Финне Бор
|13 (1)
|0.54
|Селанн-Хеггебе Эуне
|11 (1)
|0.46
|Кастро Никлас
|8 (1)
|0.33
|Сконес Каспер
|5
|0.21
|Хорн Майер
|4
|0.17
|Frederik Boersting
|4
|0.17
|Бломберг Оле-Дидрик
|4
|0.17
|Нильсен Сиверт
|3 (1)
|0.13
|Кнудсен Фредрик
|3
|0.13
|Йенсен Вассберг Никлас
|3
|0.13
|Моберг Вегар
|2
|0.08
|Кроне Свенн
|1
|0.04
|Сковгор Андреас
|1
|0.04
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
Гроруд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nikolai Jakobsen Hristov
|6
|0.25
|Bjoern Martin Kristiansen
|5
|0.21
|Didrik Sereba
|4 (1)
|0.17
|Sindre Osestad
|3
|0.13
|Preben Mankowitz
|2
|0.08
|Fabian Oestigaard Ness
|1
|0.04
|Geirald Meyer
|1
|0.04
|Omar Bully Drammeh
|0
|0
|Fredrick Pettersen
|0
|0
|Saadiq Faisal Elmi
|0
|0
|Карсон-Педерсен Фредрик
|0
|0
Карточки
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Расмуссен Матиас
|3
|1
|Кристиансен Рубен
|3
|0
|Нильсен Сиверт
|3
|0
|Frederik Boersting
|2
|0
|Кнудсен Фредрик
|2
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|2
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|2
|0
|Дингеланд Матиас
|1
|0
|Кроне Свенн
|1
|0
|Финне Бор
|1
|0
|Сковгор Андреас
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
Гроруд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Saadiq Faisal Elmi
|4
|1
|Hassan Mohamed Yousef
|5
|0
|Bjoern Martin Kristiansen
|5
|0
|Preben Mankowitz
|4
|0
|Glenn Andre Harviken
|4
|0
|Йохансен Педер Мин
|2
|1
|Geirald Meyer
|3
|0
|Vetle Skaattun
|1
|1
|Simen Lillevik Kjellevold
|2
|0
|Akinsola Akinyemi
|2
|0
|Михаэль Петер
|2
|0
|Nikolai Jakobsen Hristov
|2
|0
|Didrik Sereba
|1
|0
|Henrik Bredeli
|1
|0
|Thomas Elsebutangen
|1
|0
|Torje Naustdal
|1
|0
|Fredrick Pettersen
|1
|0
|Sindre Osestad
|1
|0
|Карсон-Педерсен Фредрик
|1
|0
|Josias Furaha
|1
|0
|William Fredriksen Bjeglerud
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
38
13
16 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
6
16%
2
15%
1-15
3
8%
2
15%
16-30
7
18%
3
23%
31-45
5
13%
4
31%
46-60
3
8%
1
8%
61-75
14
37%
1
8%
76-90
Пропущено
3
36
1 В 1-м тайме 15
2 Во 2-м тайме 21
2 Пропускали первыми 9
3 Не пропускали 13
0
0%
2
6%
1-15
0
0%
5
14%
16-30
1
33%
8
22%
31-45
1
33%
7
19%
46-60
0
0%
3
8%
61-75
1
33%
11
31%
76-90
Забито
38
11
15 В 1-м тайме 4
23 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
12 Не забивали 16
4
11%
1
9%
1-15
5
13%
2
18%
16-30
6
16%
1
9%
31-45
6
16%
2
18%
46-60
5
13%
2
18%
61-75
12
32%
3
27%
76-90
Пропущено
8
22
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
1
13%
1
5%
1-15
1
13%
4
18%
16-30
3
38%
2
9%
31-45
3
38%
7
32%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
0
0%
4
18%
76-90
Забито
76
24
31 В 1-м тайме 11
45 Во 2-м тайме 13
18 Забивали первыми 7
0 Не забивали 7
10
13%
3
13%
1-15
8
11%
4
17%
16-30
13
17%
4
17%
31-45
11
14%
6
25%
46-60
8
11%
3
13%
61-75
26
34%
4
17%
76-90
Пропущено
11
58
6 В 1-м тайме 22
5 Во 2-м тайме 36
6 Пропускали первыми 17
10 Не пропускали 24
1
9%
3
5%
1-15
1
9%
9
16%
16-30
4
36%
10
17%
31-45
4
36%
14
24%
46-60
0
0%
7
12%
61-75
1
9%
15
26%
76-90
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 поражений
Осане - Бранн 0:2 Бранн - Ранхейм 5:0 Согндаль - Бранн 0:4 Бранн - Рёуфосс 3:0
Стабек - Бранн 1:2 Бранн - Старт 1:0 Брюне - Бранн 1:5 Бранн - Конгсвингер 3:0 Рёуфосс - Бранн 0:5 Бранн - Стабек 1:1 Старт - Бранн 0:2 Бранн - Брюне 2:1 Бранн - Фредрикстад 6:0 Гроруд - Бранн 0:2 Ос ТФ - Бранн 1:6 Стйордалс Блинк - Бранн 1:2 Хёугесунн - Бранн 0:2 Бранн - Мьёндален 7:0 Конгсвингер - Бранн 1:3 Бранн - Фредрикстад 3:0
Гроруд
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Гроруд - Ранхейм 2:1 Старт - Гроруд 5:0 Гроруд - Скейд 1:1 Брюне - Гроруд 2:1
Гроруд - Конгсвингер 1:2 Стйордалс Блинк - Гроруд 1:0 Гроруд - КФУМ 1:3 Фредрикстад - Гроруд 3:1 Гроруд - Мьёндален 0:1 Согндаль - Гроруд 4:0 Гроруд - Санднес 1:3 Скейд - Гроруд 3:2 Гроруд - Бранн 0:2 Улленсакер-Киса - Гроруд 2:1 Конгсвингер - Гроруд 2:2 Гроруд - Стйордалс Блинк 1:2 Осане - Гроруд 3:2 Гроруд - Брюне 2:2 Фолло - Гроруд 0:0 Стабек - Гроруд 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|24
|21
|3
|0
|76 - 11
|66
|2.
|КФУМ
|24
|13
|5
|6
|49 - 37
|44
|3.
|Стабек
|24
|12
|8
|4
|47 - 24
|44
|4.
|Санднес
|24
|12
|4
|8
|45 - 39
|40
|5.
|Ранхейм
|24
|11
|7
|6
|42 - 39
|40
|6.
|Старт
|24
|11
|6
|7
|48 - 29
|39
|7.
|Конгсвингер
|24
|10
|6
|8
|36 - 30
|36
|8.
|Рёуфосс
|24
|9
|7
|8
|31 - 41
|34
|9.
|Согндаль
|24
|9
|6
|9
|43 - 48
|33
|10.
|Мьёндален
|24
|10
|3
|11
|29 - 39
|33
|11.
|Осане
|24
|7
|8
|9
|37 - 52
|29
|12.
|Фредрикстад
|24
|6
|7
|11
|36 - 40
|25
|13.
|Брюне
|24
|6
|7
|11
|32 - 41
|25
|14.
|Скейд
|24
|5
|3
|16
|26 - 45
|18
|15.
|Стйордалс Блинк
|24
|3
|5
|16
|25 - 53
|14
|16.
|Гроруд
|24
|1
|7
|16
|24 - 58
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|12
|9
|3
|0
|37 - 4
|30
|2.
|Мьёндален
|13
|7
|2
|4
|19 - 17
|23
|3.
|Ранхейм
|12
|6
|4
|2
|26 - 20
|22
|4.
|Конгсвингер
|12
|6
|4
|2
|25 - 15
|22
|5.
|Старт
|12
|6
|3
|3
|27 - 12
|21
|6.
|КФУМ
|12
|6
|3
|3
|22 - 18
|21
|7.
|Стабек
|12
|5
|5
|2
|20 - 10
|20
|8.
|Согндаль
|12
|6
|1
|5
|20 - 18
|19
|9.
|Рёуфосс
|12
|5
|4
|3
|13 - 17
|19
|10.
|Санднес
|12
|5
|3
|4
|27 - 21
|18
|11.
|Осане
|12
|5
|2
|5
|19 - 27
|17
|12.
|Фредрикстад
|12
|4
|4
|4
|20 - 20
|16
|13.
|Брюне
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|14.
|Скейд
|12
|4
|1
|7
|20 - 24
|13
|15.
|Стйордалс Блинк
|12
|2
|0
|10
|12 - 28
|6
|16.
|Гроруд
|11
|1
|3
|7
|11 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|12
|12
|0
|0
|39 - 7
|36
|2.
|Стабек
|12
|7
|3
|2
|27 - 14
|24
|3.
|КФУМ
|12
|7
|2
|3
|27 - 19
|23
|4.
|Санднес
|12
|7
|1
|4
|18 - 18
|22
|5.
|Старт
|12
|5
|3
|4
|21 - 17
|18
|6.
|Ранхейм
|12
|5
|3
|4
|16 - 19
|18
|7.
|Рёуфосс
|12
|4
|3
|5
|18 - 24
|15
|8.
|Согндаль
|12
|3
|5
|4
|23 - 30
|14
|9.
|Конгсвингер
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|10.
|Осане
|12
|2
|6
|4
|18 - 25
|12
|11.
|Мьёндален
|11
|3
|1
|7
|10 - 22
|10
|12.
|Фредрикстад
|12
|2
|3
|7
|16 - 20
|9
|13.
|Брюне
|12
|2
|3
|7
|14 - 24
|9
|14.
|Стйордалс Блинк
|12
|1
|5
|6
|13 - 25
|8
|15.
|Скейд
|12
|1
|2
|9
|6 - 21
|5
|16.
|Гроруд
|13
|0
|4
|9
|13 - 36
|4
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Бранн
|Расмуссен Матиас
|13 (6)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (3)
|Старт
|Браут-Брюнес Джонатан
|12 (4)
|Ранхейм
|Vegard Oestraat Erlien
|11 (6)
|Стабек
|Gift Orban
|11 (6)
|Согндаль
|Матисен Ульрик
|1 8
|Мьёндален
|Тум Исаак
|2 5
|Мьёндален
|Свеен Оле
|8
|Ранхейм
|Erik Toenne
|8
|Фредрикстад
|Jakob Lindstroem
|8