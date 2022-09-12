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  4. Первый дивизион 2022

Норвегия: Первый дивизион
2022


Стадион: Зрители: 13181
Бранн
7:0
Конец матча
Гроруд
0'
1:0
13' Гол
Frederik Boersting
2:0
24' Пенальти
Кастро Никлас
3:0
28' Гол
Кнудсен Фредрик
4:0
32' Гол
Расмуссен Матиас
5:0
39' Гол
Frederik Boersting
6:0
43' Гол
Расмуссен Матиас
7:0
76' Пенальти
Финне Бор
81' Желтая карточка
Финне Бор
90'+3
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
21
Кристиансен
Рубен
3
Кнудсен
Фредрик
18
Мёллер
Вольфе
Давид
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
10
Frederik
Boersting
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
9
Кастро
Никлас
1
Simen
Lillevik
Kjellevold
27
Карсон-Педерсен
Фредрик
5
Glenn
Andre
Harviken
4
Akinsola
Akinyemi
15
Fabian
Oestigaard
Ness
14
Nikolai
Jakobsen
Hristov
25
Didrik
Sereba
7
Preben
Mankowitz
40
Sindre
Osestad
28
Thomas
Elsebutangen
19
Михаэль
Петер
Бранн
4-3-3
Гроруд
4-5-1

История личных встреч

Бранн
Гроруд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПД
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Расмуссен Матиас 13 0.54
Финне Бор 13 (1) 0.54
Селанн-Хеггебе Эуне 11 (1) 0.46
Кастро Никлас 8 (1) 0.33
Сконес Каспер 5 0.21
Хорн Майер 4 0.17
Frederik Boersting 4 0.17
Бломберг Оле-Дидрик 4 0.17
Нильсен Сиверт 3 (1) 0.13
Кнудсен Фредрик 3 0.13
Йенсен Вассберг Никлас 3 0.13
Моберг Вегар 2 0.08
Кроне Свенн 1 0.04
Сковгор Андреас 1 0.04
Кристиансен Рубен 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0
Гроруд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nikolai Jakobsen Hristov 6 0.25
Bjoern Martin Kristiansen 5 0.21
Didrik Sereba 4 (1) 0.17
Sindre Osestad 3 0.13
Preben Mankowitz 2 0.08
Fabian Oestigaard Ness 1 0.04
Geirald Meyer 1 0.04
Omar Bully Drammeh 0 0
Fredrick Pettersen 0 0
Saadiq Faisal Elmi 0 0
Карсон-Педерсен Фредрик 0 0

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Расмуссен Матиас 3 1
Кристиансен Рубен 3 0
Нильсен Сиверт 3 0
Frederik Boersting 2 0
Кнудсен Фредрик 2 0
Селанн-Хеггебе Эуне 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Дингеланд Матиас 1 0
Кроне Свенн 1 0
Финне Бор 1 0
Сковгор Андреас 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
Гроруд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Saadiq Faisal Elmi 4 1
Hassan Mohamed Yousef 5 0
Bjoern Martin Kristiansen 5 0
Preben Mankowitz 4 0
Glenn Andre Harviken 4 0
Йохансен Педер Мин 2 1
Geirald Meyer 3 0
Vetle Skaattun 1 1
Simen Lillevik Kjellevold 2 0
Akinsola Akinyemi 2 0
Михаэль Петер 2 0
Nikolai Jakobsen Hristov 2 0
Didrik Sereba 1 0
Henrik Bredeli 1 0
Thomas Elsebutangen 1 0
Torje Naustdal 1 0
Fredrick Pettersen 1 0
Sindre Osestad 1 0
Карсон-Педерсен Фредрик 1 0
Josias Furaha 1 0
William Fredriksen Bjeglerud 1 0

Голы по времени матча

Забито

38
13
16 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
6
16%
2
15%
1-15
3
8%
2
15%
16-30
7
18%
3
23%
31-45
5
13%
4
31%
46-60
3
8%
1
8%
61-75
14
37%
1
8%
76-90

Пропущено

3
36
1 В 1-м тайме 15
2 Во 2-м тайме 21
2 Пропускали первыми 9
3 Не пропускали 13
0
0%
2
6%
1-15
0
0%
5
14%
16-30
1
33%
8
22%
31-45
1
33%
7
19%
46-60
0
0%
3
8%
61-75
1
33%
11
31%
76-90

Забито

38
11
15 В 1-м тайме 4
23 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
12 Не забивали 16
4
11%
1
9%
1-15
5
13%
2
18%
16-30
6
16%
1
9%
31-45
6
16%
2
18%
46-60
5
13%
2
18%
61-75
12
32%
3
27%
76-90

Пропущено

8
22
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
1
13%
1
5%
1-15
1
13%
4
18%
16-30
3
38%
2
9%
31-45
3
38%
7
32%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
0
0%
4
18%
76-90

Забито

76
24
31 В 1-м тайме 11
45 Во 2-м тайме 13
18 Забивали первыми 7
0 Не забивали 7
10
13%
3
13%
1-15
8
11%
4
17%
16-30
13
17%
4
17%
31-45
11
14%
6
25%
46-60
8
11%
3
13%
61-75
26
34%
4
17%
76-90

Пропущено

11
58
6 В 1-м тайме 22
5 Во 2-м тайме 36
6 Пропускали первыми 17
10 Не пропускали 24
1
9%
3
5%
1-15
1
9%
9
16%
16-30
4
36%
10
17%
31-45
4
36%
14
24%
46-60
0
0%
7
12%
61-75
1
9%
15
26%
76-90

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 поражений
Осане - Бранн 0:2 Бранн - Ранхейм 5:0 Согндаль - Бранн 0:4 Бранн - Рёуфосс 3:0
Стабек - Бранн 1:2 Бранн - Старт 1:0 Брюне - Бранн 1:5 Бранн - Конгсвингер 3:0 Рёуфосс - Бранн 0:5 Бранн - Стабек 1:1 Старт - Бранн 0:2 Бранн - Брюне 2:1 Бранн - Фредрикстад 6:0 Гроруд - Бранн 0:2 Ос ТФ - Бранн 1:6 Стйордалс Блинк - Бранн 1:2 Хёугесунн - Бранн 0:2 Бранн - Мьёндален 7:0 Конгсвингер - Бранн 1:3 Бранн - Фредрикстад 3:0
Гроруд
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Гроруд - Ранхейм 2:1 Старт - Гроруд 5:0 Гроруд - Скейд 1:1 Брюне - Гроруд 2:1
Гроруд - Конгсвингер 1:2 Стйордалс Блинк - Гроруд 1:0 Гроруд - КФУМ 1:3 Фредрикстад - Гроруд 3:1 Гроруд - Мьёндален 0:1 Согндаль - Гроруд 4:0 Гроруд - Санднес 1:3 Скейд - Гроруд 3:2 Гроруд - Бранн 0:2 Улленсакер-Киса - Гроруд 2:1 Конгсвингер - Гроруд 2:2 Гроруд - Стйордалс Блинк 1:2 Осане - Гроруд 3:2 Гроруд - Брюне 2:2 Фолло - Гроруд 0:0 Стабек - Гроруд 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 24 21 3 0 76 - 11 66
2. КФУМ 24 13 5 6 49 - 37 44
3. Стабек 24 12 8 4 47 - 24 44
4. Санднес 24 12 4 8 45 - 39 40
5. Ранхейм 24 11 7 6 42 - 39 40
6. Старт 24 11 6 7 48 - 29 39
7. Конгсвингер 24 10 6 8 36 - 30 36
8. Рёуфосс 24 9 7 8 31 - 41 34
9. Согндаль 24 9 6 9 43 - 48 33
10. Мьёндален 24 10 3 11 29 - 39 33
11. Осане 24 7 8 9 37 - 52 29
12. Фредрикстад 24 6 7 11 36 - 40 25
13. Брюне 24 6 7 11 32 - 41 25
14. Скейд 24 5 3 16 26 - 45 18
15. Стйордалс Блинк 24 3 5 16 25 - 53 14
16. Гроруд 24 1 7 16 24 - 58 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 12 9 3 0 37 - 4 30
2. Мьёндален 13 7 2 4 19 - 17 23
3. Ранхейм 12 6 4 2 26 - 20 22
4. Конгсвингер 12 6 4 2 25 - 15 22
5. Старт 12 6 3 3 27 - 12 21
6. КФУМ 12 6 3 3 22 - 18 21
7. Стабек 12 5 5 2 20 - 10 20
8. Согндаль 12 6 1 5 20 - 18 19
9. Рёуфосс 12 5 4 3 13 - 17 19
10. Санднес 12 5 3 4 27 - 21 18
11. Осане 12 5 2 5 19 - 27 17
12. Фредрикстад 12 4 4 4 20 - 20 16
13. Брюне 12 4 4 4 18 - 17 16
14. Скейд 12 4 1 7 20 - 24 13
15. Стйордалс Блинк 12 2 0 10 12 - 28 6
16. Гроруд 11 1 3 7 11 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 12 12 0 0 39 - 7 36
2. Стабек 12 7 3 2 27 - 14 24
3. КФУМ 12 7 2 3 27 - 19 23
4. Санднес 12 7 1 4 18 - 18 22
5. Старт 12 5 3 4 21 - 17 18
6. Ранхейм 12 5 3 4 16 - 19 18
7. Рёуфосс 12 4 3 5 18 - 24 15
8. Согндаль 12 3 5 4 23 - 30 14
9. Конгсвингер 12 4 2 6 11 - 15 14
10. Осане 12 2 6 4 18 - 25 12
11. Мьёндален 11 3 1 7 10 - 22 10
12. Фредрикстад 12 2 3 7 16 - 20 9
13. Брюне 12 2 3 7 14 - 24 9
14. Стйордалс Блинк 12 1 5 6 13 - 25 8
15. Скейд 12 1 2 9 6 - 21 5
16. Гроруд 13 0 4 9 13 - 36 4
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Бранн Расмуссен Матиас 13 (6)
Бранн Финне Бор 14 (3)
Старт Браут-Брюнес Джонатан 12 (4)
Ранхейм Vegard Oestraat Erlien 11 (6)
Стабек Gift Orban 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Согндаль Матисен Ульрик 1 8
Мьёндален Тум Исаак 2 5
Мьёндален Свеен Оле 8
Ранхейм Erik Toenne 8
Фредрикстад Jakob Lindstroem 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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