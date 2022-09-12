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  4. Первый дивизион 2022

Норвегия: Первый дивизион
2022


Стадион:
Стабек
1:0
Первый тайм: 30'
Рёуфосс
0'
17' Желтая карточка
Ланге Тор
1:0
26' Гол
Gift Orban

Ход матча

17'
Ланге Тор
 
26'
Gift Orban
(Ланге Тор)
1:0
Лучшие коэффициенты
Стабек
Ничья
Рёуфосс
1.34
8.20
9.39
Все Коэффициенты
12
Сандберг
Маркус
2
Педерсен
Каспер
4
Вангберг
Симен
3
Несс Николай
15
Оттесен
Стурла
13
Ланге
Тор
10
Геэльмуйден
Херман
18
Меткалф
Патрик
14
Крогстад
Фредрик
16
Gift
Orban
7
Аземи
Фитим
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
20
Gard
Simenstad
5
Arnar
Thor
Gudjonsson
11
Nicolai
Fremstad
7
Emile
Dadjo
25
Erik
Froeysa
6
Haakon
Butli
Hammer
22
Карлсбакк
Маркус
30
Kristoffer
Soerensen
21
Magnus
Fagernes
10
Teodor
Berg
Haltvik
Стабек
3-5-2
Рёуфосс
4-3-3

История личных встреч

Стабек
Рёуфосс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПД
0:4
ТМК
1:1
КН
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gift Orban 11 0.46
Геэльмуйден Херман 7 (4) 0.29
Крогстад Фредрик 7 0.29
Хансен Корнелиус 6 0.25
Эдвардсен Оливер 4 0.17
Оттесен Стурла 3 0.13
Аземи Фитим 3 0.13
Педерсен Каспер 2 0.08
Вангберг Симен 2 0.08
Ланге Тор 1 0.04
Несс Николай 0 0
Костадинов Калоян 0 0
Вернерссон Виктор 0 0
Эдвардс Кертис 0 0
Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Markus Johnsgaard 5 (1) 0.21
Карлсбакк Маркус 3 0.13
Gard Simenstad 3 0.13
Хауген Херман 3 0.13
Markus Aanesland 2 0.08
Nicolai Fremstad 2 0.08
Браттбакк Филип 2 0.08
Arnar Thor Gudjonsson 2 0.08
Teodor Berg Haltvik 2 0.08
Хугаард-Верни Сандер 1 0.04
Magnus Fagernes 1 0.04
Erik Froeysa 1 0.04
Kristoffer Soerensen 1 0.04
Mame Mor Ndiaye 1 0.04
Sivert Westerlund 1 0.04
Ole Kristian Gjefle Lauvli 0 0
Haakon Butli Hammer 0 0

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардс Кертис 3 2
Оттесен Стурла 3 1
Вангберг Симен 3 0
Ланге Тор 3 0
Gift Orban 3 0
Несс Николай 2 0
Крогстад Фредрик 2 0
Пигнатель-Енссен Николас 2 0
Вернерссон Виктор 1 0
Костадинов Калоян 1 0
Вогт Педер 1 0
Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolai Fremstad 2 2
Haakon Butli Hammer 3 1
Ole Kristian Gjefle Lauvli 3 0
Arnar Thor Gudjonsson 3 0
Magnus Fagernes 3 0
Gard Simenstad 2 0
Markus Johnsgaard 2 0
Mame Mor Ndiaye 2 0
Erik Froeysa 2 0
Браттбакк Филип 2 0
Teodor Berg Haltvik 2 0
Emile Dadjo 1 0
Хауген Херман 1 0
Amund Moellerhagen 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
20
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
1
6%
3
15%
1-15
4
22%
3
15%
16-30
2
11%
3
15%
31-45
3
17%
2
10%
46-60
3
17%
3
15%
61-75
5
28%
6
30%
76-90

Пропущено

10
20
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
10%
2
10%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
2
20%
4
20%
31-45
1
10%
4
20%
46-60
3
30%
2
10%
61-75
3
30%
5
25%
76-90

Забито

28
12
10 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
2
7%
1
8%
1-15
4
14%
1
8%
16-30
4
14%
0
0%
31-45
3
11%
2
17%
46-60
6
21%
5
42%
61-75
9
32%
3
25%
76-90

Пропущено

13
18
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
8%
0
0%
1-15
4
31%
2
11%
16-30
1
8%
4
22%
31-45
4
31%
4
22%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
1
8%
6
33%
76-90

Забито

46
32
17 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 12
5 Не забивали 6
3
7%
4
13%
1-15
8
17%
4
13%
16-30
6
13%
3
9%
31-45
6
13%
4
13%
46-60
9
20%
8
25%
61-75
14
30%
9
28%
76-90

Пропущено

23
38
9 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 23
5 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 18
2
9%
2
5%
1-15
4
17%
5
13%
16-30
3
13%
8
21%
31-45
5
22%
8
21%
46-60
5
22%
4
11%
61-75
4
17%
11
29%
76-90

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Стабек - Брюне 2:2 Конгсвингер - Стабек 0:1 Стабек - Старт 5:0 Стйордалс Блинк - Стабек 3:2
Стабек - Бранн 1:2 Фредрикстад - Стабек 2:4 Стабек - Скейд 2:0 Согндаль - Стабек 4:3 Стабек - КФУМ 2:2 Бранн - Стабек 1:1 Стабек - Стйордалс Блинк 4:2 Мьёндален - Стабек 2:4 Йёвик-Люн - Стабек 0:7 Стабек - Фредрикстад 0:0 Нутодден - Стабек 1:3 Старт - Стабек 0:0 Стабек - Конгсвингер 1:0 Брюне - Стабек 0:0 Рёуфосс - Стабек 0:4 Люн - Стабек 2:3
Рёуфосс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рёуфосс - Фредрикстад 2:1 Брюне - Рёуфосс 5:0 Рёуфосс - Конгсвингер 0:1 Бранн - Рёуфосс 3:0
Рёуфосс - Стйордалс Блинк 2:2 Мьёндален - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Санднес 1:1 Фредрикстад - Рёуфосс 0:4 Скейд - Рёуфосс 2:2 Рёуфосс - Бранн 0:5 Стйордалс Блинк - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Мьёндален 2:1 Санднес - Рёуфосс 1:4 Рёуфосс - Скейд 1:0 Рёуфосс - Осане 1:0 Старт - Рёуфосс 2:2 Рёуфосс - Стабек 0:4 Йёвик-Люн - Рёуфосс 1:1 Конгсвингер - Рёуфосс 4:1 Рёуфосс - Брюне 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 3:0 24 21 3 0 72 - 11 66
2. КФУМ 0:1 24 13 5 6 48 - 35 44
3. Стабек 1:0 24 12 8 4 46 - 24 44
4. Санднес 24 12 4 8 45 - 39 40
5. Ранхейм 24 11 7 6 42 - 39 40
6. Старт 24 11 6 7 48 - 29 39
7. Конгсвингер 1:0 24 10 6 8 34 - 29 36
8. Рёуфосс 0:1 24 9 7 8 31 - 40 34
9. Согндаль 24 9 6 9 43 - 48 33
10. Мьёндален 1:0 24 10 3 11 29 - 39 33
11. Осане 24 7 8 9 37 - 52 29
12. Фредрикстад 24 6 7 11 36 - 40 25
13. Брюне 24 6 7 11 32 - 41 25
14. Скейд 0:1 24 5 3 16 26 - 45 18
15. Стйордалс Блинк 24 3 5 16 25 - 53 14
16. Гроруд 0:3 24 1 7 16 24 - 54 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 3:0 12 9 3 0 33 - 4 30
2. Мьёндален 1:0 13 7 2 4 19 - 17 23
3. Ранхейм 12 6 4 2 26 - 20 22
4. Конгсвингер 1:0 12 6 4 2 23 - 14 22
5. Старт 12 6 3 3 27 - 12 21
6. КФУМ 0:1 12 6 3 3 22 - 18 21
7. Стабек 1:0 12 5 5 2 19 - 10 20
8. Согндаль 12 6 1 5 20 - 18 19
9. Рёуфосс 0:1 12 5 4 3 13 - 17 19
10. Санднес 12 5 3 4 27 - 21 18
11. Осане 12 5 2 5 19 - 27 17
12. Фредрикстад 12 4 4 4 20 - 20 16
13. Брюне 12 4 4 4 18 - 17 16
14. Скейд 0:1 12 4 1 7 20 - 24 13
15. Стйордалс Блинк 12 2 0 10 12 - 28 6
16. Гроруд 0:3 11 1 3 7 11 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 3:0 12 12 0 0 39 - 7 36
2. Стабек 1:0 12 7 3 2 27 - 14 24
3. КФУМ 0:1 12 7 2 3 26 - 17 23
4. Санднес 12 7 1 4 18 - 18 22
5. Старт 12 5 3 4 21 - 17 18
6. Ранхейм 12 5 3 4 16 - 19 18
7. Рёуфосс 0:1 12 4 3 5 18 - 23 15
8. Согндаль 12 3 5 4 23 - 30 14
9. Конгсвингер 1:0 12 4 2 6 11 - 15 14
10. Осане 12 2 6 4 18 - 25 12
11. Мьёндален 1:0 11 3 1 7 10 - 22 10
12. Фредрикстад 12 2 3 7 16 - 20 9
13. Брюне 12 2 3 7 14 - 24 9
14. Стйордалс Блинк 12 1 5 6 13 - 25 8
15. Скейд 0:1 12 1 2 9 6 - 21 5
16. Гроруд 0:3 13 0 4 9 13 - 32 4
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Старт Браут-Брюнес Джонатан 12 (4)
Бранн Финне Бор 12 (3)
Ранхейм Vegard Oestraat Erlien 11 (6)
Бранн Расмуссен Матиас 11 (5)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Согндаль Матисен Ульрик 1 8
Мьёндален Тум Исаак 2 5
Ранхейм Erik Toenne 8
Фредрикстад Jakob Lindstroem 8
Мьёндален Свеен Оле 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Gift Orban бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Ланге Тор получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Стабек
Ничья
Рёуфосс
1.34
8.20
9.39
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Стабек 1:0 Рёуфосс онлайн

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