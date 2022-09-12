Стадион: Наддеруд
Ход матча
17'
26'
1:0
13
Ланге
Тор
16
Gift
Orban
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Ланге ТорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Gift OrbanНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Вогт ПедерПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Erik FroeysaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Johnsen
История личных встреч
Стабек
Рёуфосс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gift Orban
|11
|0.46
|Геэльмуйден Херман
|7 (4)
|0.29
|Крогстад Фредрик
|7
|0.29
|Хансен Корнелиус
|6
|0.25
|Эдвардсен Оливер
|4
|0.17
|Оттесен Стурла
|3
|0.13
|Аземи Фитим
|3
|0.13
|Педерсен Каспер
|2
|0.08
|Вангберг Симен
|2
|0.08
|Ланге Тор
|1
|0.04
|Несс Николай
|0
|0
|Костадинов Калоян
|0
|0
|Вернерссон Виктор
|0
|0
|Эдвардс Кертис
|0
|0
Рёуфосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Markus Johnsgaard
|5 (1)
|0.21
|Карлсбакк Маркус
|3
|0.13
|Gard Simenstad
|3
|0.13
|Хауген Херман
|3
|0.13
|Markus Aanesland
|2
|0.08
|Nicolai Fremstad
|2
|0.08
|Браттбакк Филип
|2
|0.08
|Arnar Thor Gudjonsson
|2
|0.08
|Teodor Berg Haltvik
|2
|0.08
|Хугаард-Верни Сандер
|1
|0.04
|Magnus Fagernes
|1
|0.04
|Erik Froeysa
|1
|0.04
|Kristoffer Soerensen
|1
|0.04
|Mame Mor Ndiaye
|1
|0.04
|Sivert Westerlund
|1
|0.04
|Ole Kristian Gjefle Lauvli
|0
|0
|Haakon Butli Hammer
|0
|0
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардс Кертис
|3
|2
|Оттесен Стурла
|3
|1
|Вангберг Симен
|3
|0
|Ланге Тор
|3
|0
|Gift Orban
|3
|0
|Несс Николай
|2
|0
|Крогстад Фредрик
|2
|0
|Пигнатель-Енссен Николас
|2
|0
|Вернерссон Виктор
|1
|0
|Костадинов Калоян
|1
|0
|Вогт Педер
|1
|0
Рёуфосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolai Fremstad
|2
|2
|Haakon Butli Hammer
|3
|1
|Ole Kristian Gjefle Lauvli
|3
|0
|Arnar Thor Gudjonsson
|3
|0
|Magnus Fagernes
|3
|0
|Gard Simenstad
|2
|0
|Markus Johnsgaard
|2
|0
|Mame Mor Ndiaye
|2
|0
|Erik Froeysa
|2
|0
|Браттбакк Филип
|2
|0
|Teodor Berg Haltvik
|2
|0
|Emile Dadjo
|1
|0
|Хауген Херман
|1
|0
|Amund Moellerhagen
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
20
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
1
6%
3
15%
1-15
4
22%
3
15%
16-30
2
11%
3
15%
31-45
3
17%
2
10%
46-60
3
17%
3
15%
61-75
5
28%
6
30%
76-90
Пропущено
10
20
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
10%
2
10%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
2
20%
4
20%
31-45
1
10%
4
20%
46-60
3
30%
2
10%
61-75
3
30%
5
25%
76-90
Забито
28
12
10 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
2
7%
1
8%
1-15
4
14%
1
8%
16-30
4
14%
0
0%
31-45
3
11%
2
17%
46-60
6
21%
5
42%
61-75
9
32%
3
25%
76-90
Пропущено
13
18
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
8%
0
0%
1-15
4
31%
2
11%
16-30
1
8%
4
22%
31-45
4
31%
4
22%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
1
8%
6
33%
76-90
Забито
46
32
17 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 12
5 Не забивали 6
3
7%
4
13%
1-15
8
17%
4
13%
16-30
6
13%
3
9%
31-45
6
13%
4
13%
46-60
9
20%
8
25%
61-75
14
30%
9
28%
76-90
Пропущено
23
38
9 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 23
5 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 18
2
9%
2
5%
1-15
4
17%
5
13%
16-30
3
13%
8
21%
31-45
5
22%
8
21%
46-60
5
22%
4
11%
61-75
4
17%
11
29%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Стабек - Брюне 2:2 Конгсвингер - Стабек 0:1 Стабек - Старт 5:0 Стйордалс Блинк - Стабек 3:2
Стабек - Бранн 1:2 Фредрикстад - Стабек 2:4 Стабек - Скейд 2:0 Согндаль - Стабек 4:3 Стабек - КФУМ 2:2 Бранн - Стабек 1:1 Стабек - Стйордалс Блинк 4:2 Мьёндален - Стабек 2:4 Йёвик-Люн - Стабек 0:7 Стабек - Фредрикстад 0:0 Нутодден - Стабек 1:3 Старт - Стабек 0:0 Стабек - Конгсвингер 1:0 Брюне - Стабек 0:0 Рёуфосс - Стабек 0:4 Люн - Стабек 2:3
Рёуфосс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рёуфосс - Фредрикстад 2:1 Брюне - Рёуфосс 5:0 Рёуфосс - Конгсвингер 0:1 Бранн - Рёуфосс 3:0
Рёуфосс - Стйордалс Блинк 2:2 Мьёндален - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Санднес 1:1 Фредрикстад - Рёуфосс 0:4 Скейд - Рёуфосс 2:2 Рёуфосс - Бранн 0:5 Стйордалс Блинк - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Мьёндален 2:1 Санднес - Рёуфосс 1:4 Рёуфосс - Скейд 1:0 Рёуфосс - Осане 1:0 Старт - Рёуфосс 2:2 Рёуфосс - Стабек 0:4 Йёвик-Люн - Рёуфосс 1:1 Конгсвингер - Рёуфосс 4:1 Рёуфосс - Брюне 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|3:0
|24
|21
|3
|0
|72 - 11
|66
|2.
|КФУМ
|0:1
|24
|13
|5
|6
|48 - 35
|44
|3.
|Стабек
|1:0
|24
|12
|8
|4
|46 - 24
|44
|4.
|Санднес
|24
|12
|4
|8
|45 - 39
|40
|5.
|Ранхейм
|24
|11
|7
|6
|42 - 39
|40
|6.
|Старт
|24
|11
|6
|7
|48 - 29
|39
|7.
|Конгсвингер
|1:0
|24
|10
|6
|8
|34 - 29
|36
|8.
|Рёуфосс
|0:1
|24
|9
|7
|8
|31 - 40
|34
|9.
|Согндаль
|24
|9
|6
|9
|43 - 48
|33
|10.
|Мьёндален
|1:0
|24
|10
|3
|11
|29 - 39
|33
|11.
|Осане
|24
|7
|8
|9
|37 - 52
|29
|12.
|Фредрикстад
|24
|6
|7
|11
|36 - 40
|25
|13.
|Брюне
|24
|6
|7
|11
|32 - 41
|25
|14.
|Скейд
|0:1
|24
|5
|3
|16
|26 - 45
|18
|15.
|Стйордалс Блинк
|24
|3
|5
|16
|25 - 53
|14
|16.
|Гроруд
|0:3
|24
|1
|7
|16
|24 - 54
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|3:0
|12
|9
|3
|0
|33 - 4
|30
|2.
|Мьёндален
|1:0
|13
|7
|2
|4
|19 - 17
|23
|3.
|Ранхейм
|12
|6
|4
|2
|26 - 20
|22
|4.
|Конгсвингер
|1:0
|12
|6
|4
|2
|23 - 14
|22
|5.
|Старт
|12
|6
|3
|3
|27 - 12
|21
|6.
|КФУМ
|0:1
|12
|6
|3
|3
|22 - 18
|21
|7.
|Стабек
|1:0
|12
|5
|5
|2
|19 - 10
|20
|8.
|Согндаль
|12
|6
|1
|5
|20 - 18
|19
|9.
|Рёуфосс
|0:1
|12
|5
|4
|3
|13 - 17
|19
|10.
|Санднес
|12
|5
|3
|4
|27 - 21
|18
|11.
|Осане
|12
|5
|2
|5
|19 - 27
|17
|12.
|Фредрикстад
|12
|4
|4
|4
|20 - 20
|16
|13.
|Брюне
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|14.
|Скейд
|0:1
|12
|4
|1
|7
|20 - 24
|13
|15.
|Стйордалс Блинк
|12
|2
|0
|10
|12 - 28
|6
|16.
|Гроруд
|0:3
|11
|1
|3
|7
|11 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|3:0
|12
|12
|0
|0
|39 - 7
|36
|2.
|Стабек
|1:0
|12
|7
|3
|2
|27 - 14
|24
|3.
|КФУМ
|0:1
|12
|7
|2
|3
|26 - 17
|23
|4.
|Санднес
|12
|7
|1
|4
|18 - 18
|22
|5.
|Старт
|12
|5
|3
|4
|21 - 17
|18
|6.
|Ранхейм
|12
|5
|3
|4
|16 - 19
|18
|7.
|Рёуфосс
|0:1
|12
|4
|3
|5
|18 - 23
|15
|8.
|Согндаль
|12
|3
|5
|4
|23 - 30
|14
|9.
|Конгсвингер
|1:0
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|10.
|Осане
|12
|2
|6
|4
|18 - 25
|12
|11.
|Мьёндален
|1:0
|11
|3
|1
|7
|10 - 22
|10
|12.
|Фредрикстад
|12
|2
|3
|7
|16 - 20
|9
|13.
|Брюне
|12
|2
|3
|7
|14 - 24
|9
|14.
|Стйордалс Блинк
|12
|1
|5
|6
|13 - 25
|8
|15.
|Скейд
|0:1
|12
|1
|2
|9
|6 - 21
|5
|16.
|Гроруд
|0:3
|13
|0
|4
|9
|13 - 32
|4
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Старт
|Браут-Брюнес Джонатан
|12 (4)
|Бранн
|Финне Бор
|12 (3)
|Ранхейм
|Vegard Oestraat Erlien
|11 (6)
|Бранн
|Расмуссен Матиас
|11 (5)
|Бранн
|Селанн-Хеггебе Эуне
|12 (2)
|Согндаль
|Матисен Ульрик
|1 8
|Мьёндален
|Тум Исаак
|2 5
|Ранхейм
|Erik Toenne
|8
|Фредрикстад
|Jakob Lindstroem
|8
|Мьёндален
|Свеен Оле
|7