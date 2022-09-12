Стадион: Guldfaageln Arena
0'
1:0
24' ГолНетабай Нахом Гирмай
51' Желтая карточкаОлафссон Давид-Кристьян
1:1
57' ГолСана Тобиас
90' Желтая карточкаХаммар Юхан
90'+5
Ход матча
24'
57'
1:1
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 3
-
7 Угловые 12
-
2 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
39
Саетра
Ларс
11
Скрабб
Симон
20
Берг
Оливер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Скрабб СимонНападающий
-
20 Берг ОливерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Шамун НоаНападающий
-
27 Papa Diouf1
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сана ТобиасНападающий
- Нападающий
-
37 Садик ИбраимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Amane Romeo
-
-
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
История личных встреч
Кальмар
Хеккен
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед
27 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
9 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
25.9%
59.3%
14.8%
7 побед 16 ничьих 4 победы
Второй тайм
18.5%
37%
44.5%
5 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Оливер
|5 (1)
|0.23
|Саетра Ларс
|3
|0.14
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0.09
|Шамун Ноа
|2
|0.09
|Нетабай Нахом Гирмай
|2
|0.09
|Скрабб Симон
|1
|0.05
|Янссон Исак
|1
|0.05
|Нанаси Себастьян
|1
|0.05
|Ромариньо Перейра
|1
|0.05
|Сахпекидис Филип
|1
|0.05
|Густафссон Карл
|1
|0.05
|Isak Bjerkebo
|1
|0.05
|Карлссон Йохан
|0
|0
|Линдаль Аксель
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Еремеефф Александер
|21 (4)
|0.95
|Рюгор Миккель
|7
|0.32
|Удденес Оскар
|7
|0.32
|Садик Ибраим
|4
|0.18
|Ховланд Эвен
|3
|0.14
|Берггрен Густав
|2
|0.09
|Тёрготт Блэйр
|1
|0.05
|Хаммар Юхан
|1
|0.05
|Бенгтссон Лео
|1
|0.05
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0.05
|Юссеф Али
|1
|0.05
|Густафссон Самуэль
|0
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|0
|0
|Тотлэнд Томас
|0
|0
|Густафссон Симон
|0
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|0
|0
|Фрайберг Эрик
|0
|0
|Franklin Uchenna
|0
|0
|Amane Romeo
|0
|0
Карточки
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олафссон Давид-Кристьян
|4
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|4
|0
|Скрабб Симон
|3
|0
|Ромариньо Перейра
|2
|0
|Бергквист Дуг
|2
|0
|Саетра Ларс
|2
|0
|Густафссон Карл
|2
|0
|Фридрих Рикардо
|2
|0
|Сахпекидис Филип
|1
|0
|Шёстедт Расмус
|1
|0
|Дженсен Кевин
|1
|0
|Янссон Исак
|1
|0
|Бакман Виктор
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаммар Юхан
|4
|0
|Еремеефф Александер
|3
|0
|Берггрен Густав
|3
|0
|Густафссон Самуэль
|3
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|3
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|3
|0
|Абрахамссон Петер
|1
|1
|Ходжич Кадир
|1
|1
|Рюгор Миккель
|2
|0
|Удденес Оскар
|2
|0
|Сана Тобиас
|1
|0
|Рашид Джонатан
|1
|0
|Тотлэнд Томас
|1
|0
|Amane Romeo
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
23
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 9
12 Не забивали 11
3
25%
4
17%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
3
25%
1
4%
31-45
2
17%
8
35%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
2
17%
6
26%
76-90
Пропущено
6
14
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 10
2
33%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
17%
3
21%
31-45
2
33%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
17%
5
36%
76-90
Забито
9
30
4 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 9
17 Не забивали 12
1
11%
4
13%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
3
33%
7
23%
31-45
2
22%
6
20%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
3
33%
9
30%
76-90
Пропущено
16
13
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
3
19%
1
8%
1-15
1
6%
3
23%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
25%
6
46%
76-90
Забито
21
53
11 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 34
10 Забивали первыми 18
7 Не забивали 1
4
19%
8
15%
1-15
1
5%
3
6%
16-30
6
29%
8
15%
31-45
4
19%
14
26%
46-60
1
5%
5
9%
61-75
5
24%
15
28%
76-90
Пропущено
22
27
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 18
5
23%
3
11%
1-15
1
5%
4
15%
16-30
5
23%
3
11%
31-45
4
18%
4
15%
46-60
2
9%
2
7%
61-75
5
23%
11
41%
76-90
Результаты последних матчей
Кальмар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Твоокер - Кальмар 0:2 Мальмё - Кальмар 0:1 Кальмар - Гётеборг 1:0
Юргорден - Кальмар 3:2 Кальмар - АИК 1:0 Дегерфорс - Кальмар 2:1 Кальмар - Эльфсборг 1:0 АИК - Кальмар 1:0 Кальмар - Сириус 1:1 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Кальмар - Вернаму 1:0 Форвертс Штайр - Кальмар 0:3 Мьельбю - Кальмар 1:1 Кальмар - Юргорден 1:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Сундсвалль - Кальмар 1:0
Хеккен
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Хеккен - Дегерфорс 2:2 Эльмхульт - Хеккен 1:2 Хеккен - Вернаму 4:1 Сириус - Хеккен 0:1
Хеккен - Мьельбю 1:0 Хеккен - Хельсинборг 5:0 Эльфсборг - Хеккен 4:4 Хеккен - Юргорден 1:2 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Мьельбю - Хеккен 1:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Хеккен - Хальмстад 2:0 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Хеккен - Сириус 4:3 Мальмё - Хеккен 1:2 Хеккен - Кальмар 3:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|22
|13
|7
|2
|51 - 29
|46
|2.
|Юргорден
|22
|13
|6
|3
|43 - 16
|45
|3.
|Хаммарбю
|22
|12
|5
|5
|43 - 20
|41
|4.
|АИК
|22
|11
|6
|5
|36 - 28
|39
|5.
|Мальмё
|22
|11
|4
|7
|31 - 22
|37
|6.
|Кальмар
|22
|11
|4
|7
|25 - 18
|37
|7.
|Гётеборг
|22
|11
|3
|8
|31 - 21
|36
|8.
|Мьельбю
|22
|8
|8
|6
|21 - 21
|32
|9.
|Эльфсборг
|22
|7
|9
|6
|39 - 30
|30
|10.
|Вернаму
|22
|6
|7
|9
|26 - 37
|25
|11.
|Сириус
|22
|7
|4
|11
|22 - 32
|25
|12.
|Варберг БоИС
|22
|6
|6
|10
|20 - 35
|24
|13.
|Норрчёпинг
|22
|6
|6
|10
|27 - 30
|24
|14.
|Дегерфорс
|22
|4
|5
|13
|20 - 43
|17
|15.
|Хельсинборг
|22
|4
|5
|13
|19 - 34
|17
|16.
|Сундсвалль
|22
|3
|1
|18
|19 - 57
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|10
|9
|1
|0
|30 - 7
|28
|2.
|Кальмар
|12
|8
|2
|2
|13 - 5
|26
|3.
|Мальмё
|11
|8
|1
|2
|21 - 8
|25
|4.
|Хаммарбю
|12
|7
|4
|1
|27 - 9
|25
|5.
|АИК
|11
|7
|3
|1
|17 - 7
|24
|6.
|Хеккен
|11
|7
|2
|2
|28 - 15
|23
|7.
|Эльфсборг
|10
|5
|4
|1
|24 - 15
|19
|8.
|Гётеборг
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|9.
|Мьельбю
|11
|4
|5
|2
|15 - 13
|17
|10.
|Варберг БоИС
|12
|4
|4
|4
|12 - 16
|16
|11.
|Сириус
|11
|5
|0
|6
|12 - 13
|15
|12.
|Норрчёпинг
|11
|4
|2
|5
|18 - 15
|14
|13.
|Вернаму
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|14.
|Дегерфорс
|11
|3
|4
|4
|11 - 17
|13
|15.
|Хельсинборг
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|16.
|Сундсвалль
|11
|3
|0
|8
|13 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|11
|6
|5
|0
|23 - 14
|23
|2.
|Гётеборг
|11
|6
|0
|5
|16 - 11
|18
|3.
|Юргорден
|12
|4
|5
|3
|13 - 9
|17
|4.
|Хаммарбю
|10
|5
|1
|4
|16 - 11
|16
|5.
|Мьельбю
|11
|4
|3
|4
|6 - 8
|15
|6.
|АИК
|11
|4
|3
|4
|19 - 21
|15
|7.
|Мальмё
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|8.
|Кальмар
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|9.
|Эльфсборг
|12
|2
|5
|5
|15 - 15
|11
|10.
|Вернаму
|12
|3
|2
|7
|15 - 28
|11
|11.
|Сириус
|11
|2
|4
|5
|10 - 19
|10
|12.
|Норрчёпинг
|11
|2
|4
|5
|9 - 15
|10
|13.
|Варберг БоИС
|10
|2
|2
|6
|8 - 19
|8
|14.
|Хельсинборг
|11
|2
|2
|7
|13 - 21
|8
|15.
|Дегерфорс
|11
|1
|1
|9
|9 - 26
|4
|16.
|Сундсвалль
|11
|0
|1
|10
|6 - 29
|1
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|Хеккен
|Еремеефф Александер
|25 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|18
|Гётеборг
|Берг Маркус
|11 (5)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (2)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|10 (8)
|Сириус
|Матисен Маркус
|8
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|8
|Эльфсборг
|Рёмер Андре
|7
|Варберг БоИС
|Станисич Оливер
|7
|Дегерфорс
|Гайаю Джозеф-Клод
|1 5