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  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан
2022


Стадион:
Кальмар
1:1
Конец матча
Хеккен
0'
1:0
24' Гол
Нетабай Нахом Гирмай
51' Желтая карточка
Олафссон Давид-Кристьян
1:1
57' Гол
Сана Тобиас
90' Желтая карточка
Хаммар Юхан
90'+5

Ход матча

24'
Нетабай Нахом Гирмай
(Берг Оливер)
1:0
51'
Олафссон Давид-Кристьян
 
57'
1:1
Сана Тобиас
(Садик Ибраим)
68'
Сахпекидис Филип
Нанаси Себастьян
 
68'
Шамун Ноа
Скрабб Симон
 
78'
 
Удденес Оскар
Садик Ибраим
86'
Линдаль Аксель
Нетабай Нахом Гирмай
 
90'
 
Тёрготт Блэйр
Еремеефф Александер
90'
 
Хаммар Юхан

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 12
  • 2 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
1
Фридрих
Рикардо
13
Карлссон
Йохан
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
17
Густафссон
Карл
29
Ромариньо
Перейра
11
Скрабб
Симон
20
Берг
Оливер
12
Нанаси
Себастьян
26
Абрахамссон
Петер
21
Тотлэнд
Томас
5
Ховланд
Эвен
3
Хаммар
Юхан
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
14
Густафссон
Симон
11
Густафссон
Самуэль
18
Рюгор
Миккель
22
Сана
Тобиас
9
Еремеефф
Александер
37
Садик
Ибраим
Кальмар
4-3-3
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

Кальмар
Хеккен

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед

27 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
9 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

25.9%
59.3%
14.8%
7 побед 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.5%
37%
44.5%
5 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

А
3:1
А
1:4
А
2:3
А
0:0
А
0:2
А
1:1
А
1:0
А
1:2
А
1:0
А
2:0
А
0:1
А
2:3
А
1:1
А
3:0
А
0:1
А
2:3
А
4:1
А
0:1
А
0:0
А
1:2
А
3:1
А
1:2
А
2:0
А
1:3
А
1:1
А
0:0
А
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Оливер 5 (1) 0.23
Саетра Ларс 3 0.14
Олафссон Давид-Кристьян 2 0.09
Шамун Ноа 2 0.09
Нетабай Нахом Гирмай 2 0.09
Скрабб Симон 1 0.05
Янссон Исак 1 0.05
Нанаси Себастьян 1 0.05
Ромариньо Перейра 1 0.05
Сахпекидис Филип 1 0.05
Густафссон Карл 1 0.05
Isak Bjerkebo 1 0.05
Карлссон Йохан 0 0
Линдаль Аксель 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Еремеефф Александер 21 (4) 0.95
Рюгор Миккель 7 0.32
Удденес Оскар 7 0.32
Садик Ибраим 4 0.18
Ховланд Эвен 3 0.14
Берггрен Густав 2 0.09
Тёрготт Блэйр 1 0.05
Хаммар Юхан 1 0.05
Бенгтссон Лео 1 0.05
Ларсен Ларс Олден 1 0.05
Юссеф Али 1 0.05
Густафссон Самуэль 0 0
Kristoffer Lund Hansen 0 0
Тотлэнд Томас 0 0
Густафссон Симон 0 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 0 0
Фрайберг Эрик 0 0
Franklin Uchenna 0 0
Amane Romeo 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олафссон Давид-Кристьян 4 0
Нетабай Нахом Гирмай 4 0
Скрабб Симон 3 0
Ромариньо Перейра 2 0
Бергквист Дуг 2 0
Саетра Ларс 2 0
Густафссон Карл 2 0
Фридрих Рикардо 2 0
Сахпекидис Филип 1 0
Шёстедт Расмус 1 0
Дженсен Кевин 1 0
Янссон Исак 1 0
Бакман Виктор 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаммар Юхан 4 0
Еремеефф Александер 3 0
Берггрен Густав 3 0
Густафссон Самуэль 3 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 3 0
Kristoffer Lund Hansen 3 0
Абрахамссон Петер 1 1
Ходжич Кадир 1 1
Рюгор Миккель 2 0
Удденес Оскар 2 0
Сана Тобиас 1 0
Рашид Джонатан 1 0
Тотлэнд Томас 1 0
Amane Romeo 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
23
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 9
12 Не забивали 11
3
25%
4
17%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
3
25%
1
4%
31-45
2
17%
8
35%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
2
17%
6
26%
76-90

Пропущено

6
14
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 10
2
33%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
17%
3
21%
31-45
2
33%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
17%
5
36%
76-90

Забито

9
30
4 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 9
17 Не забивали 12
1
11%
4
13%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
3
33%
7
23%
31-45
2
22%
6
20%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
3
33%
9
30%
76-90

Пропущено

16
13
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
3
19%
1
8%
1-15
1
6%
3
23%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
25%
6
46%
76-90

Забито

21
53
11 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 34
10 Забивали первыми 18
7 Не забивали 1
4
19%
8
15%
1-15
1
5%
3
6%
16-30
6
29%
8
15%
31-45
4
19%
14
26%
46-60
1
5%
5
9%
61-75
5
24%
15
28%
76-90

Пропущено

22
27
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 18
5
23%
3
11%
1-15
1
5%
4
15%
16-30
5
23%
3
11%
31-45
4
18%
4
15%
46-60
2
9%
2
7%
61-75
5
23%
11
41%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Твоокер - Кальмар 0:2 Мальмё - Кальмар 0:1 Кальмар - Гётеборг 1:0
Юргорден - Кальмар 3:2 Кальмар - АИК 1:0 Дегерфорс - Кальмар 2:1 Кальмар - Эльфсборг 1:0 АИК - Кальмар 1:0 Кальмар - Сириус 1:1 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Кальмар - Вернаму 1:0 Форвертс Штайр - Кальмар 0:3 Мьельбю - Кальмар 1:1 Кальмар - Юргорден 1:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Сундсвалль - Кальмар 1:0
Хеккен
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Хеккен - Дегерфорс 2:2 Эльмхульт - Хеккен 1:2 Хеккен - Вернаму 4:1 Сириус - Хеккен 0:1
Хеккен - Мьельбю 1:0 Хеккен - Хельсинборг 5:0 Эльфсборг - Хеккен 4:4 Хеккен - Юргорден 1:2 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Мьельбю - Хеккен 1:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Хеккен - Хальмстад 2:0 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Хеккен - Сириус 4:3 Мальмё - Хеккен 1:2 Хеккен - Кальмар 3:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 22 13 7 2 51 - 29 46
2. Юргорден 22 13 6 3 43 - 16 45
3. Хаммарбю 22 12 5 5 43 - 20 41
4. АИК 22 11 6 5 36 - 28 39
5. Мальмё 22 11 4 7 31 - 22 37
6. Кальмар 22 11 4 7 25 - 18 37
7. Гётеборг 22 11 3 8 31 - 21 36
8. Мьельбю 22 8 8 6 21 - 21 32
9. Эльфсборг 22 7 9 6 39 - 30 30
10. Вернаму 22 6 7 9 26 - 37 25
11. Сириус 22 7 4 11 22 - 32 25
12. Варберг БоИС 22 6 6 10 20 - 35 24
13. Норрчёпинг 22 6 6 10 27 - 30 24
14. Дегерфорс 22 4 5 13 20 - 43 17
15. Хельсинборг 22 4 5 13 19 - 34 17
16. Сундсвалль 22 3 1 18 19 - 57 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 10 9 1 0 30 - 7 28
2. Кальмар 12 8 2 2 13 - 5 26
3. Мальмё 11 8 1 2 21 - 8 25
4. Хаммарбю 12 7 4 1 27 - 9 25
5. АИК 11 7 3 1 17 - 7 24
6. Хеккен 11 7 2 2 28 - 15 23
7. Эльфсборг 10 5 4 1 24 - 15 19
8. Гётеборг 11 5 3 3 15 - 10 18
9. Мьельбю 11 4 5 2 15 - 13 17
10. Варберг БоИС 12 4 4 4 12 - 16 16
11. Сириус 11 5 0 6 12 - 13 15
12. Норрчёпинг 11 4 2 5 18 - 15 14
13. Вернаму 10 3 5 2 11 - 9 14
14. Дегерфорс 11 3 4 4 11 - 17 13
15. Хельсинборг 11 2 3 6 6 - 13 9
16. Сундсвалль 11 3 0 8 13 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 11 6 5 0 23 - 14 23
2. Гётеборг 11 6 0 5 16 - 11 18
3. Юргорден 12 4 5 3 13 - 9 17
4. Хаммарбю 10 5 1 4 16 - 11 16
5. Мьельбю 11 4 3 4 6 - 8 15
6. АИК 11 4 3 4 19 - 21 15
7. Мальмё 11 3 3 5 10 - 14 12
8. Кальмар 10 3 2 5 12 - 13 11
9. Эльфсборг 12 2 5 5 15 - 15 11
10. Вернаму 12 3 2 7 15 - 28 11
11. Сириус 11 2 4 5 10 - 19 10
12. Норрчёпинг 11 2 4 5 9 - 15 10
13. Варберг БоИС 10 2 2 6 8 - 19 8
14. Хельсинборг 11 2 2 7 13 - 21 8
15. Дегерфорс 11 1 1 9 9 - 26 4
16. Сундсвалль 11 0 1 10 6 - 29 1
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Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 25 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 18
Гётеборг Берг Маркус 11 (5)
Мальмё Телин Исаак 10 (2)
Хаммарбю Бесара Нахир 10 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Сириус Матисен Маркус 8
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 8
Эльфсборг Рёмер Андре 7
Варберг БоИС Станисич Оливер 7
Дегерфорс Гайаю Джозеф-Клод 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Нетабай Нахом Гирмай бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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