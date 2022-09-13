2:3
Конец матча
0'
0:1
3' ГолJohan Arvidsson
0:2
14' ГолПерссон Хоаким
1:2
17' ГолКоффей Эшли
18' Желтая карточкаРедин Понтус
2:2
26' ГолРафаэль Йорк
34' Желтая карточкаМааруф Самир
45' Желтая карточкаАсанте Эйрик
2:3
73' ПенальтиСёдерберг Никлас
73' Желтая карточкаВолтерс Ник
77' Желтая карточкаРафаэль Йорк
82' Желтая карточкаСёдерберг Никлас
90'+6
Ход матча
3'
0:1
14'
0:2
17'
1:2
18'
26'
2:2
34'
45'
73'
2:3
73'
77'
82'
15
Форс
Виктор
23
Маннс
Йеспер
16
Рафаэль
Йорк
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Форс ВикторЗащитник
- Защитник
-
23 Маннс ЙесперЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Рафаэль ЙоркПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Сабах ЛоусонПолузащитник
-
11 Якубу АлиюПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jawad Al Jebouri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Лундин АнтонПолузащитник
-
18 Аяз ФерхадПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
История личных встреч
Сирианска Эскильстуна
Браге
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Amar Muhsin
|12 (1)
|0.52
|Шауш Абделькарим Маммар
|5
|0.22
|Рафаэль Йорк
|5
|0.22
|Алсанати Андре
|4 (1)
|0.17
|Гётессон Виктор
|3
|0.13
|Sadmir Zekovic
|3
|0.13
|Коффей Эшли
|3
|0.13
|Худу Абдул Халик
|1
|0.04
|Форс Виктор
|1
|0.04
|Мишель Феликс
|1
|0.04
|Мааруф Самир
|1
|0.04
|Joel Berhane
|1
|0.04
|Маннс Йеспер
|1
|0.04
|Якубу Алию
|0
|0
|Маркес Микаэль
|0
|0
|Anton Ekeroth
|0
|0
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сёдерберг Никлас
|10 (1)
|0.43
|Перссон Хоаким
|7
|0.3
|Johan Arvidsson
|5
|0.22
|Карлберг Дуглас
|4
|0.17
|Рейнхольдссон Андре
|3 (1)
|0.13
|Тамими Джонатан
|2
|0.09
|Хеллберг Сет
|2
|0.09
|Christopher Redenstrand
|2
|0.09
|Зеттерстрём Александр
|2
|0.09
|Лундин Антон
|1
|0.04
|Махолли Шкодран
|1
|0.04
|Jacob Stensson
|0
|0
|Редин Понтус
|0
|0
|Filip Sjoeberg1
|0
|0
|Henry Sletsjoee
|0
|0
Карточки
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шауш Абделькарим Маммар
|8
|1
|Рафаэль Йорк
|6
|1
|Форс Виктор
|6
|1
|Коффей Эшли
|4
|1
|Мишель Феликс
|5
|0
|Маркес Микаэль
|5
|0
|Anton Ekeroth
|4
|0
|Маннс Йеспер
|3
|0
|Худу Абдул Халик
|3
|0
|Сабах Лоусон
|3
|0
|Мааруф Самир
|3
|0
|Emmanuel Duah
|1
|1
|Алсанати Андре
|2
|0
|Amar Muhsin
|2
|0
|Мишель Александер
|1
|0
|Гётессон Виктор
|1
|0
|Волтерс Ник
|1
|0
|Ryan Williams II
|1
|0
|Ishak Shamoun
|1
|0
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Henry Sletsjoee
|5
|1
|Хеллберг Сет
|6
|0
|Сёдерберг Никлас
|5
|0
|Редин Понтус
|3
|1
|Карлберг Дуглас
|4
|0
|Лундин Антон
|3
|0
|Тамими Джонатан
|3
|0
|Зеттерстрём Александр
|3
|0
|Фродиг Виктор
|2
|0
|Jacob Stensson
|2
|0
|Асанте Эйрик
|2
|0
|Перссон Хоаким
|1
|0
|Рейнхольдссон Андре
|1
|0
|Махолли Шкодран
|1
|0
|Samouil Izountouemoi
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Malte Persson
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
22
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
4
15%
4
18%
1-15
7
27%
0
0%
16-30
0
0%
5
23%
31-45
5
19%
4
18%
46-60
2
8%
1
5%
61-75
8
31%
8
36%
76-90
Пропущено
17
14
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
3
21%
16-30
2
12%
1
7%
31-45
3
18%
6
43%
46-60
4
24%
3
21%
61-75
2
12%
1
7%
76-90
Забито
16
18
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
1
6%
4
22%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
5
31%
2
11%
31-45
2
13%
5
28%
46-60
5
31%
3
17%
61-75
3
19%
3
17%
76-90
Пропущено
19
13
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
11%
3
23%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
4
21%
2
15%
31-45
3
16%
3
23%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
5
26%
2
15%
76-90
Забито
42
40
17 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 13
4 Не забивали 3
5
12%
8
20%
1-15
7
17%
1
3%
16-30
5
12%
7
18%
31-45
7
17%
9
23%
46-60
7
17%
4
10%
61-75
11
26%
11
28%
76-90
Пропущено
36
27
17 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 20
5
14%
3
11%
1-15
6
17%
4
15%
16-30
6
17%
3
11%
31-45
6
17%
9
33%
46-60
6
17%
5
19%
61-75
7
19%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ИФК Лидинго - Сирианска Эскильстуна 3:4 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 0:1 Сирианска Эскильстуна - United IK 1:4 ИФК Лулео - Сирианска Эскильстуна 1:0
Норрбю - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 3:1 Сирианска Эскильстуна - Карлбергс 2:0 Броммапойкарна - Сирианска Эскильстуна 1:0 Арамеиска-Сюрьянска - Сирианска Эскильстуна 3:5 Сирианска Эскильстуна - Йёнчёпинг 0:2 Сирианска Эскильстуна - Ассириска 1:4 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Сирианска Эскильстуна - Далкурд 0:0 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:2 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 3:1 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 2:0 Далкурд - Сирианска Эскильстуна 3:2 Энскеде - Сирианска Эскильстуна 2:0
Браге
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Браге - Утсиктенс 1:2 Слейпнер - Браге 0:2 Далкурд - Браге 1:2 Браге - Эстер 0:3
Браге - Ландскруна 1:1 Норрбю - Браге 2:2 Браге - Эстерсунд 1:0 Эребру - Браге 1:3 Браге - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Браге 1:1 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:1 Вестерос - Браге 1:3 Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Норрбю 2:1 Ландскруна - Браге 1:1 Браге - Далкурд 0:0 Эстерсунд - Браге 1:3 Браге - Эргрюте 4:0 Треллеборг - Браге 2:2 Браге - Броммапойкарна 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|23
|15
|3
|5
|51 - 25
|48
|2.
|Броммапойкарна
|23
|14
|5
|4
|50 - 30
|47
|3.
|Эстер
|23
|11
|7
|5
|39 - 26
|40
|4.
|Браге
|23
|11
|7
|5
|40 - 27
|40
|5.
|Треллеборг
|23
|10
|6
|7
|38 - 37
|36
|6.
|Сковде АИК
|23
|9
|7
|7
|30 - 32
|34
|7.
|Сирианска Эскильстуна
|23
|10
|3
|10
|42 - 36
|33
|8.
|Ландскруна
|23
|7
|8
|8
|28 - 36
|29
|9.
|Утсиктенс
|23
|8
|5
|10
|32 - 33
|29
|10.
|Эребру
|23
|8
|4
|11
|22 - 28
|28
|11.
|Йёнчёпинг
|23
|7
|6
|10
|31 - 40
|27
|12.
|Норрбю
|23
|7
|6
|10
|26 - 35
|27
|13.
|Вестерос
|23
|5
|10
|8
|35 - 40
|25
|14.
|Эргрюте
|23
|5
|9
|9
|32 - 36
|24
|15.
|Эстерсунд
|23
|4
|7
|12
|24 - 38
|19
|16.
|Далкурд
|23
|5
|3
|15
|20 - 41
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|12
|10
|2
|0
|33 - 12
|32
|2.
|Хальмстад
|11
|8
|1
|2
|24 - 11
|25
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|12
|7
|1
|4
|26 - 17
|22
|4.
|Треллеборг
|12
|6
|3
|3
|19 - 16
|21
|5.
|Эстер
|11
|6
|2
|3
|20 - 15
|20
|6.
|Норрбю
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|7.
|Браге
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|8.
|Эребру
|12
|5
|2
|5
|12 - 13
|17
|9.
|Ландскруна
|10
|4
|4
|2
|16 - 15
|16
|10.
|Вестерос
|12
|3
|6
|3
|22 - 21
|15
|11.
|Сковде АИК
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|12.
|Утсиктенс
|12
|3
|5
|4
|15 - 14
|14
|13.
|Йёнчёпинг
|11
|4
|1
|6
|18 - 23
|13
|14.
|Эстерсунд
|11
|3
|4
|4
|15 - 17
|13
|15.
|Далкурд
|12
|4
|0
|8
|13 - 19
|12
|16.
|Эргрюте
|11
|2
|5
|4
|17 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|12
|7
|2
|3
|27 - 14
|23
|2.
|Браге
|11
|6
|4
|1
|22 - 14
|22
|3.
|Сковде АИК
|12
|6
|2
|4
|19 - 20
|20
|4.
|Эстер
|12
|5
|5
|2
|19 - 11
|20
|5.
|Утсиктенс
|11
|5
|0
|6
|17 - 19
|15
|6.
|Броммапойкарна
|11
|4
|3
|4
|17 - 18
|15
|7.
|Треллеборг
|11
|4
|3
|4
|19 - 21
|15
|8.
|Йёнчёпинг
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|9.
|Ландскруна
|13
|3
|4
|6
|12 - 21
|13
|10.
|Эргрюте
|12
|3
|4
|5
|15 - 20
|13
|11.
|Эребру
|11
|3
|2
|6
|10 - 15
|11
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|11
|3
|2
|6
|16 - 19
|11
|13.
|Вестерос
|11
|2
|4
|5
|13 - 19
|10
|14.
|Норрбю
|11
|2
|2
|7
|11 - 23
|8
|15.
|Эстерсунд
|12
|1
|3
|8
|9 - 21
|6
|16.
|Далкурд
|11
|1
|3
|7
|7 - 22
|6
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- — Вылет в Эттан
|Вестерос
|Viktor Granath
|21 (1)
|Сковде АИК
|Лав Джек Купер
|16 (3)
|Хальмстад
|Йоханссон Александр II
|14
|Сирианска Эскильстуна
|Amar Muhsin
|13 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (3)
|Сирианска Эскильстуна
|Шауш Абделькарим Маммар
|1 8
|Йёнчёпинг
|Ламин Адам Бен
|1 8
|Утсиктенс
|Бом Карл
|9
|Треллеборг
|Амин Симон
|9
|Норрбю
|Пекальски Иво
|1 7