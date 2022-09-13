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Швеция: Суперэттан
2022

Сирианска Эскильстуна
2:3
Конец матча
Браге
0'
0:1
3' Гол
Johan Arvidsson
0:2
14' Гол
Перссон Хоаким
1:2
17' Гол
Коффей Эшли
18' Желтая карточка
Редин Понтус
2:2
26' Гол
Рафаэль Йорк
34' Желтая карточка
Мааруф Самир
45' Желтая карточка
Асанте Эйрик
2:3
73' Пенальти
Сёдерберг Никлас
73' Желтая карточка
Волтерс Ник
77' Желтая карточка
Рафаэль Йорк
82' Желтая карточка
Сёдерберг Никлас
90'+6
1
Волтерс
Ник
15
Форс
Виктор
21
Маркес
Микаэль
23
Маннс
Йеспер
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
13
Мишель
Феликс
43
Худу
Абдул
Халик
16
Рафаэль
Йорк
10
Алсанати
Андре
9
Коффей
Эшли
7
Мааруф
Самир
1
Фродиг
Виктор
3
Асанте
Эйрик
2
Зеттерстрём
Александр
5
Редин
Понтус
23
Christopher
Redenstrand
12
Johan
Arvidsson
8
Хеллберг
Сет
21
Henry
Sletsjoee
7
Перссон
Хоаким
10
Сёдерберг
Никлас
9
Карлберг
Дуглас
Сирианска Эскильстуна
4-3-3
Браге
4-4-2

История личных встреч

Сирианска Эскильстуна
Браге

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:1
С
2:1
С
1:0
С
1:3
С
1:2
С
0:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Amar Muhsin 12 (1) 0.52
Шауш Абделькарим Маммар 5 0.22
Рафаэль Йорк 5 0.22
Алсанати Андре 4 (1) 0.17
Гётессон Виктор 3 0.13
Sadmir Zekovic 3 0.13
Коффей Эшли 3 0.13
Худу Абдул Халик 1 0.04
Форс Виктор 1 0.04
Мишель Феликс 1 0.04
Мааруф Самир 1 0.04
Joel Berhane 1 0.04
Маннс Йеспер 1 0.04
Якубу Алию 0 0
Маркес Микаэль 0 0
Anton Ekeroth 0 0
Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёдерберг Никлас 10 (1) 0.43
Перссон Хоаким 7 0.3
Johan Arvidsson 5 0.22
Карлберг Дуглас 4 0.17
Рейнхольдссон Андре 3 (1) 0.13
Тамими Джонатан 2 0.09
Хеллберг Сет 2 0.09
Christopher Redenstrand 2 0.09
Зеттерстрём Александр 2 0.09
Лундин Антон 1 0.04
Махолли Шкодран 1 0.04
Jacob Stensson 0 0
Редин Понтус 0 0
Filip Sjoeberg1 0 0
Henry Sletsjoee 0 0

Карточки

Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шауш Абделькарим Маммар 8 1
Рафаэль Йорк 6 1
Форс Виктор 6 1
Коффей Эшли 4 1
Мишель Феликс 5 0
Маркес Микаэль 5 0
Anton Ekeroth 4 0
Маннс Йеспер 3 0
Худу Абдул Халик 3 0
Сабах Лоусон 3 0
Мааруф Самир 3 0
Emmanuel Duah 1 1
Алсанати Андре 2 0
Amar Muhsin 2 0
Мишель Александер 1 0
Гётессон Виктор 1 0
Волтерс Ник 1 0
Ryan Williams II 1 0
Ishak Shamoun 1 0
Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Henry Sletsjoee 5 1
Хеллберг Сет 6 0
Сёдерберг Никлас 5 0
Редин Понтус 3 1
Карлберг Дуглас 4 0
Лундин Антон 3 0
Тамими Джонатан 3 0
Зеттерстрём Александр 3 0
Фродиг Виктор 2 0
Jacob Stensson 2 0
Асанте Эйрик 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Рейнхольдссон Андре 1 0
Махолли Шкодран 1 0
Samouil Izountouemoi 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Malte Persson 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
22
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
4
15%
4
18%
1-15
7
27%
0
0%
16-30
0
0%
5
23%
31-45
5
19%
4
18%
46-60
2
8%
1
5%
61-75
8
31%
8
36%
76-90

Пропущено

17
14
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
3
21%
16-30
2
12%
1
7%
31-45
3
18%
6
43%
46-60
4
24%
3
21%
61-75
2
12%
1
7%
76-90

Забито

16
18
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
1
6%
4
22%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
5
31%
2
11%
31-45
2
13%
5
28%
46-60
5
31%
3
17%
61-75
3
19%
3
17%
76-90

Пропущено

19
13
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
11%
3
23%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
4
21%
2
15%
31-45
3
16%
3
23%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
5
26%
2
15%
76-90

Забито

42
40
17 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 13
4 Не забивали 3
5
12%
8
20%
1-15
7
17%
1
3%
16-30
5
12%
7
18%
31-45
7
17%
9
23%
46-60
7
17%
4
10%
61-75
11
26%
11
28%
76-90

Пропущено

36
27
17 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 20
5
14%
3
11%
1-15
6
17%
4
15%
16-30
6
17%
3
11%
31-45
6
17%
9
33%
46-60
6
17%
5
19%
61-75
7
19%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ИФК Лидинго - Сирианска Эскильстуна 3:4 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 0:1 Сирианска Эскильстуна - United IK 1:4 ИФК Лулео - Сирианска Эскильстуна 1:0
Норрбю - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 3:1 Сирианска Эскильстуна - Карлбергс 2:0 Броммапойкарна - Сирианска Эскильстуна 1:0 Арамеиска-Сюрьянска - Сирианска Эскильстуна 3:5 Сирианска Эскильстуна - Йёнчёпинг 0:2 Сирианска Эскильстуна - Ассириска 1:4 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Сирианска Эскильстуна - Далкурд 0:0 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:2 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 3:1 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 2:0 Далкурд - Сирианска Эскильстуна 3:2 Энскеде - Сирианска Эскильстуна 2:0
Браге
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Браге - Утсиктенс 1:2 Слейпнер - Браге 0:2 Далкурд - Браге 1:2 Браге - Эстер 0:3
Браге - Ландскруна 1:1 Норрбю - Браге 2:2 Браге - Эстерсунд 1:0 Эребру - Браге 1:3 Браге - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Браге 1:1 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:1 Вестерос - Браге 1:3 Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Норрбю 2:1 Ландскруна - Браге 1:1 Браге - Далкурд 0:0 Эстерсунд - Браге 1:3 Браге - Эргрюте 4:0 Треллеборг - Браге 2:2 Браге - Броммапойкарна 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 23 15 3 5 51 - 25 48
2. Броммапойкарна 23 14 5 4 50 - 30 47
3. Эстер 23 11 7 5 39 - 26 40
4. Браге 23 11 7 5 40 - 27 40
5. Треллеборг 23 10 6 7 38 - 37 36
6. Сковде АИК 23 9 7 7 30 - 32 34
7. Сирианска Эскильстуна 23 10 3 10 42 - 36 33
8. Ландскруна 23 7 8 8 28 - 36 29
9. Утсиктенс 23 8 5 10 32 - 33 29
10. Эребру 23 8 4 11 22 - 28 28
11. Йёнчёпинг 23 7 6 10 31 - 40 27
12. Норрбю 23 7 6 10 26 - 35 27
13. Вестерос 23 5 10 8 35 - 40 25
14. Эргрюте 23 5 9 9 32 - 36 24
15. Эстерсунд 23 4 7 12 24 - 38 19
16. Далкурд 23 5 3 15 20 - 41 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 12 10 2 0 33 - 12 32
2. Хальмстад 11 8 1 2 24 - 11 25
3. Сирианска Эскильстуна 12 7 1 4 26 - 17 22
4. Треллеборг 12 6 3 3 19 - 16 21
5. Эстер 11 6 2 3 20 - 15 20
6. Норрбю 12 5 4 3 15 - 12 19
7. Браге 12 5 3 4 18 - 13 18
8. Эребру 12 5 2 5 12 - 13 17
9. Ландскруна 10 4 4 2 16 - 15 16
10. Вестерос 12 3 6 3 22 - 21 15
11. Сковде АИК 11 3 5 3 11 - 12 14
12. Утсиктенс 12 3 5 4 15 - 14 14
13. Йёнчёпинг 11 4 1 6 18 - 23 13
14. Эстерсунд 11 3 4 4 15 - 17 13
15. Далкурд 12 4 0 8 13 - 19 12
16. Эргрюте 11 2 5 4 17 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 12 7 2 3 27 - 14 23
2. Браге 11 6 4 1 22 - 14 22
3. Сковде АИК 12 6 2 4 19 - 20 20
4. Эстер 12 5 5 2 19 - 11 20
5. Утсиктенс 11 5 0 6 17 - 19 15
6. Броммапойкарна 11 4 3 4 17 - 18 15
7. Треллеборг 11 4 3 4 19 - 21 15
8. Йёнчёпинг 12 3 5 4 13 - 17 14
9. Ландскруна 13 3 4 6 12 - 21 13
10. Эргрюте 12 3 4 5 15 - 20 13
11. Эребру 11 3 2 6 10 - 15 11
12. Сирианска Эскильстуна 11 3 2 6 16 - 19 11
13. Вестерос 11 2 4 5 13 - 19 10
14. Норрбю 11 2 2 7 11 - 23 8
15. Эстерсунд 12 1 3 8 9 - 21 6
16. Далкурд 11 1 3 7 7 - 22 6
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Топ бомбардиров
Вестерос Viktor Granath 21 (1)
Сковде АИК Лав Джек Купер 16 (3)
Хальмстад Йоханссон Александр II 14
Сирианска Эскильстуна Amar Muhsin 13 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сирианска Эскильстуна Шауш Абделькарим Маммар 1 8
Йёнчёпинг Ламин Адам Бен 1 8
Утсиктенс Бом Карл 9
Треллеборг Амин Симон 9
Норрбю Пекальски Иво 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Асанте Эйрик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Мааруф Самир получил желтую карточку от судьи
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