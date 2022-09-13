0'
1:0
37' ГолJaheem Burke
68' Желтая карточкаСведберг Джонатан
2:0
74' ГолБроман Густав
3:0
90' ГолОлссон Макс
90'+4
Ход матча
37'
1:0
74'
2:0
90'
3:0
24
Jaheem
Burke
21
Веде
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Jaheem BurkeПолузащитник
-
21 Веде АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Олссон МаксНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Mak Lind
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Карим СадатНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
История личных встреч
Норрбю
Хальмстад
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Второй тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Норрбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Веде Антон
|8 (1)
|0.35
|Саволайнен Никлас
|5
|0.22
|Бекай Перпарим
|3
|0.13
|Jaheem Burke
|3
|0.13
|Олссон Макс
|2
|0.09
|Броман Густав
|2
|0.09
|Лундгрен Фредрик
|1
|0.04
|Берг Виктор
|1
|0.04
|Андерссон Мелвин
|1
|0.04
|Браннефальк Йохан
|0
|0
|Берггрен Густав
|0
|0
|Пекальски Иво
|0
|0
|Османагич Нино
|0
|0
|Мохамад Аббас
|0
|0
|Pontus Eriksson
|0
|0
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханссон Александр II
|14
|0.61
|Боман Микаэль
|7
|0.3
|Баффо Джозеф
|7 (5)
|0.3
|Карим Садат
|4
|0.17
|Кроон Самуэль
|3
|0.13
|Алланссон Йоэль
|3
|0.13
|Офосу-Айе Фил
|2
|0.09
|Дальстрём Виллиам
|2
|0.09
|Сведберг Джонатан
|2
|0.09
|Юханссон Андреас
|2
|0.09
|Викстрём Эмиль
|1
|0.04
|Ахльстранд Эрик
|1
|0.04
|Бернтссон Александер
|1
|0.04
|Нильссон Малькольм
|1
|0.04
|Ульссон Маркус
|0
|0
|Боаки Томас
|0
|0
|Лундевалль Симон
|0
|0
Карточки
Норрбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекальски Иво
|7
|1
|Лундгрен Фредрик
|7
|0
|Саволайнен Никлас
|7
|0
|Браннефальк Йохан
|4
|0
|Сало Александр
|4
|0
|Берг Виктор
|4
|0
|Веде Антон
|3
|0
|Бекай Перпарим
|3
|0
|Османагич Нино
|3
|0
|Сундгрен Альбин
|3
|0
|Jaheem Burke
|1
|1
|Кайтофт Антон
|2
|0
|Сиводедов Кристиан Рубио
|2
|0
|Берггрен Густав
|2
|0
|Мохамад Аббас
|2
|0
|Pontus Eriksson
|1
|0
|Max Andersson
|1
|0
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|8
|0
|Дальстрём Виллиам
|4
|0
|Офосу-Айе Фил
|3
|0
|Сведберг Джонатан
|3
|0
|Карлссон Каспер
|3
|0
|Боаки Томас
|2
|0
|Ахльстранд Эрик
|2
|0
|Кроон Самуэль
|2
|0
|Taulant Parallangaj
|0
|1
|Юханссон Андреас
|1
|0
|Ульссон Маркус
|1
|0
|Боман Микаэль
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Бернтссон Александер
|1
|0
|Карим Садат
|1
|0
|Йоханссон Александр II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
26
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
2
13%
2
8%
1-15
4
25%
3
12%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
1
6%
2
8%
46-60
3
19%
2
8%
61-75
4
25%
13
50%
76-90
Пропущено
11
15
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
9%
2
13%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
2
18%
5
33%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
4
36%
2
13%
76-90
Забито
12
24
2 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
2
17%
4
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
21%
31-45
2
17%
4
17%
46-60
3
25%
3
13%
61-75
5
42%
8
33%
76-90
Пропущено
22
11
11 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
7
32%
1
9%
16-30
4
18%
2
18%
31-45
5
23%
2
18%
46-60
2
9%
2
18%
61-75
4
18%
4
36%
76-90
Забито
28
50
10 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 32
10 Забивали первыми 15
6 Не забивали 1
4
14%
6
12%
1-15
4
14%
3
6%
16-30
2
7%
9
18%
31-45
3
11%
6
12%
46-60
6
21%
5
10%
61-75
9
32%
21
42%
76-90
Пропущено
33
26
15 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 17
1
3%
2
8%
1-15
8
24%
2
8%
16-30
6
18%
7
27%
31-45
8
24%
4
15%
46-60
2
6%
5
19%
61-75
8
24%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Норрбю
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Эребру - Норрбю 0:0 Лундс ФФ - Норрбю 0:1 Норрбю - Сирианска Эскильстуна 2:1 Эргрюте - Норрбю 5:1
Утсиктенс - Норрбю 1:1 Норрбю - Браге 2:2 Далкурд - Норрбю 2:1 Норрбю - Треллеборг 2:3 Броммапойкарна - Норрбю 5:2 Норрбю - Йёнчёпинг 1:1 Норрбю - Вестерос 1:0 Треллеборг - Норрбю 2:1 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Норрбю 1:1 Браге - Норрбю 2:1 Норрбю - Утсиктенс 0:2 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 1:2 Норрбю - Эргрюте 1:1 Эстер - Норрбю 2:0 Норрбю - Ландскруна 0:0
Хальмстад
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Хальмстад - Сковде АИК 3:2 Хускварна - Хальмстад 0:3 Броммапойкарна - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Вестерос 1:1
Йёнчёпинг - Хальмстад 0:5 Хальмстад - Далкурд 3:1 Треллеборг - Хальмстад 0:4 Хальмстад - Ландскруна 2:1 Браге - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Утсиктенс 4:1 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хеккен - Хальмстад 2:0 Вестерос - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Броммапойкарна 2:0 Эстер - Хальмстад 1:4 Хальмстад - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сковде АИК - Хальмстад 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|23
|15
|3
|5
|51 - 25
|48
|2.
|Броммапойкарна
|23
|14
|5
|4
|50 - 30
|47
|3.
|Эстер
|23
|11
|7
|5
|39 - 26
|40
|4.
|Браге
|23
|11
|7
|5
|40 - 27
|40
|5.
|Треллеборг
|23
|10
|6
|7
|38 - 37
|36
|6.
|Сковде АИК
|23
|9
|7
|7
|30 - 32
|34
|7.
|Сирианска Эскильстуна
|23
|10
|3
|10
|42 - 36
|33
|8.
|Ландскруна
|23
|7
|8
|8
|28 - 36
|29
|9.
|Утсиктенс
|23
|8
|5
|10
|32 - 33
|29
|10.
|Эребру
|23
|8
|4
|11
|22 - 28
|28
|11.
|Йёнчёпинг
|23
|7
|6
|10
|31 - 40
|27
|12.
|Норрбю
|23
|7
|6
|10
|26 - 35
|27
|13.
|Вестерос
|23
|5
|10
|8
|35 - 40
|25
|14.
|Эргрюте
|23
|5
|9
|9
|32 - 36
|24
|15.
|Эстерсунд
|23
|4
|7
|12
|24 - 38
|19
|16.
|Далкурд
|23
|5
|3
|15
|20 - 41
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|12
|10
|2
|0
|33 - 12
|32
|2.
|Хальмстад
|11
|8
|1
|2
|24 - 11
|25
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|12
|7
|1
|4
|26 - 17
|22
|4.
|Треллеборг
|12
|6
|3
|3
|19 - 16
|21
|5.
|Эстер
|11
|6
|2
|3
|20 - 15
|20
|6.
|Норрбю
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|7.
|Браге
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|8.
|Эребру
|12
|5
|2
|5
|12 - 13
|17
|9.
|Ландскруна
|10
|4
|4
|2
|16 - 15
|16
|10.
|Вестерос
|12
|3
|6
|3
|22 - 21
|15
|11.
|Сковде АИК
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|12.
|Утсиктенс
|12
|3
|5
|4
|15 - 14
|14
|13.
|Йёнчёпинг
|11
|4
|1
|6
|18 - 23
|13
|14.
|Эстерсунд
|11
|3
|4
|4
|15 - 17
|13
|15.
|Далкурд
|12
|4
|0
|8
|13 - 19
|12
|16.
|Эргрюте
|11
|2
|5
|4
|17 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|12
|7
|2
|3
|27 - 14
|23
|2.
|Браге
|11
|6
|4
|1
|22 - 14
|22
|3.
|Сковде АИК
|12
|6
|2
|4
|19 - 20
|20
|4.
|Эстер
|12
|5
|5
|2
|19 - 11
|20
|5.
|Утсиктенс
|11
|5
|0
|6
|17 - 19
|15
|6.
|Броммапойкарна
|11
|4
|3
|4
|17 - 18
|15
|7.
|Треллеборг
|11
|4
|3
|4
|19 - 21
|15
|8.
|Йёнчёпинг
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|9.
|Ландскруна
|13
|3
|4
|6
|12 - 21
|13
|10.
|Эргрюте
|12
|3
|4
|5
|15 - 20
|13
|11.
|Эребру
|11
|3
|2
|6
|10 - 15
|11
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|11
|3
|2
|6
|16 - 19
|11
|13.
|Вестерос
|11
|2
|4
|5
|13 - 19
|10
|14.
|Норрбю
|11
|2
|2
|7
|11 - 23
|8
|15.
|Эстерсунд
|12
|1
|3
|8
|9 - 21
|6
|16.
|Далкурд
|11
|1
|3
|7
|7 - 22
|6
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|Вестерос
|Viktor Granath
|21 (1)
|Сковде АИК
|Лав Джек Купер
|16 (3)
|Хальмстад
|Йоханссон Александр II
|14
|Сирианска Эскильстуна
|Amar Muhsin
|13 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (3)
|Сирианска Эскильстуна
|Шауш Абделькарим Маммар
|1 8
|Йёнчёпинг
|Ламин Адам Бен
|1 8
|Утсиктенс
|Бом Карл
|9
|Треллеборг
|Амин Симон
|9
|Норрбю
|Пекальски Иво
|1 7