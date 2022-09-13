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Швеция: Суперэттан
2022

Норрбю
3:0
Конец матча
Хальмстад
0'
1:0
37' Гол
Jaheem Burke
68' Желтая карточка
Сведберг Джонатан
2:0
74' Гол
Броман Густав
3:0
90' Гол
Олссон Макс
90'+4
23
Кайтофт
Антон
5
Браннефальк
Йохан
19
Броман
Густав
18
Пекальски
Иво
16
Сало
Александр
24
Jaheem
Burke
21
Веде
Антон
22
Берггрен
Густав
8
Саволайнен
Никлас
9
Рейнхольдссон
Андре
27
Pontus
Eriksson
1
Нильссон
Малькольм
17
Офосу-Айе
Фил
4
Юханссон
Андреас
3
Бернтссон
Александер
2
Боаки
Томас
15
Карлссон
Каспер
6
Алланссон
Йоэль
8
Сведберг
Джонатан
16
Ахльстранд
Эрик
30
Йоханссон
Александр
II
10
Карим
Садат
Норрбю
4-4-2
Хальмстад
4-4-2

История личных встреч

Норрбю
Хальмстад

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Второй тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

С
1:2
С
0:2
С
3:0
С
3:0
С
0:1
С
3:2
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Норрбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веде Антон 8 (1) 0.35
Саволайнен Никлас 5 0.22
Бекай Перпарим 3 0.13
Jaheem Burke 3 0.13
Олссон Макс 2 0.09
Броман Густав 2 0.09
Лундгрен Фредрик 1 0.04
Берг Виктор 1 0.04
Андерссон Мелвин 1 0.04
Браннефальк Йохан 0 0
Берггрен Густав 0 0
Пекальски Иво 0 0
Османагич Нино 0 0
Мохамад Аббас 0 0
Pontus Eriksson 0 0
Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханссон Александр II 14 0.61
Боман Микаэль 7 0.3
Баффо Джозеф 7 (5) 0.3
Карим Садат 4 0.17
Кроон Самуэль 3 0.13
Алланссон Йоэль 3 0.13
Офосу-Айе Фил 2 0.09
Дальстрём Виллиам 2 0.09
Сведберг Джонатан 2 0.09
Юханссон Андреас 2 0.09
Викстрём Эмиль 1 0.04
Ахльстранд Эрик 1 0.04
Бернтссон Александер 1 0.04
Нильссон Малькольм 1 0.04
Ульссон Маркус 0 0
Боаки Томас 0 0
Лундевалль Симон 0 0

Карточки

Норрбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекальски Иво 7 1
Лундгрен Фредрик 7 0
Саволайнен Никлас 7 0
Браннефальк Йохан 4 0
Сало Александр 4 0
Берг Виктор 4 0
Веде Антон 3 0
Бекай Перпарим 3 0
Османагич Нино 3 0
Сундгрен Альбин 3 0
Jaheem Burke 1 1
Кайтофт Антон 2 0
Сиводедов Кристиан Рубио 2 0
Берггрен Густав 2 0
Мохамад Аббас 2 0
Pontus Eriksson 1 0
Max Andersson 1 0
Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 8 0
Дальстрём Виллиам 4 0
Офосу-Айе Фил 3 0
Сведберг Джонатан 3 0
Карлссон Каспер 3 0
Боаки Томас 2 0
Ахльстранд Эрик 2 0
Кроон Самуэль 2 0
Taulant Parallangaj 0 1
Юханссон Андреас 1 0
Ульссон Маркус 1 0
Боман Микаэль 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Бернтссон Александер 1 0
Карим Садат 1 0
Йоханссон Александр II 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
26
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
2
13%
2
8%
1-15
4
25%
3
12%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
1
6%
2
8%
46-60
3
19%
2
8%
61-75
4
25%
13
50%
76-90

Пропущено

11
15
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
9%
2
13%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
2
18%
5
33%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
4
36%
2
13%
76-90

Забито

12
24
2 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
2
17%
4
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
21%
31-45
2
17%
4
17%
46-60
3
25%
3
13%
61-75
5
42%
8
33%
76-90

Пропущено

22
11
11 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
7
32%
1
9%
16-30
4
18%
2
18%
31-45
5
23%
2
18%
46-60
2
9%
2
18%
61-75
4
18%
4
36%
76-90

Забито

28
50
10 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 32
10 Забивали первыми 15
6 Не забивали 1
4
14%
6
12%
1-15
4
14%
3
6%
16-30
2
7%
9
18%
31-45
3
11%
6
12%
46-60
6
21%
5
10%
61-75
9
32%
21
42%
76-90

Пропущено

33
26
15 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 17
1
3%
2
8%
1-15
8
24%
2
8%
16-30
6
18%
7
27%
31-45
8
24%
4
15%
46-60
2
6%
5
19%
61-75
8
24%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Норрбю
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Эребру - Норрбю 0:0 Лундс ФФ - Норрбю 0:1 Норрбю - Сирианска Эскильстуна 2:1 Эргрюте - Норрбю 5:1
Утсиктенс - Норрбю 1:1 Норрбю - Браге 2:2 Далкурд - Норрбю 2:1 Норрбю - Треллеборг 2:3 Броммапойкарна - Норрбю 5:2 Норрбю - Йёнчёпинг 1:1 Норрбю - Вестерос 1:0 Треллеборг - Норрбю 2:1 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Норрбю 1:1 Браге - Норрбю 2:1 Норрбю - Утсиктенс 0:2 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 1:2 Норрбю - Эргрюте 1:1 Эстер - Норрбю 2:0 Норрбю - Ландскруна 0:0
Хальмстад
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Хальмстад - Сковде АИК 3:2 Хускварна - Хальмстад 0:3 Броммапойкарна - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Вестерос 1:1
Йёнчёпинг - Хальмстад 0:5 Хальмстад - Далкурд 3:1 Треллеборг - Хальмстад 0:4 Хальмстад - Ландскруна 2:1 Браге - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Утсиктенс 4:1 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хеккен - Хальмстад 2:0 Вестерос - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Броммапойкарна 2:0 Эстер - Хальмстад 1:4 Хальмстад - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сковде АИК - Хальмстад 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 23 15 3 5 51 - 25 48
2. Броммапойкарна 23 14 5 4 50 - 30 47
3. Эстер 23 11 7 5 39 - 26 40
4. Браге 23 11 7 5 40 - 27 40
5. Треллеборг 23 10 6 7 38 - 37 36
6. Сковде АИК 23 9 7 7 30 - 32 34
7. Сирианска Эскильстуна 23 10 3 10 42 - 36 33
8. Ландскруна 23 7 8 8 28 - 36 29
9. Утсиктенс 23 8 5 10 32 - 33 29
10. Эребру 23 8 4 11 22 - 28 28
11. Йёнчёпинг 23 7 6 10 31 - 40 27
12. Норрбю 23 7 6 10 26 - 35 27
13. Вестерос 23 5 10 8 35 - 40 25
14. Эргрюте 23 5 9 9 32 - 36 24
15. Эстерсунд 23 4 7 12 24 - 38 19
16. Далкурд 23 5 3 15 20 - 41 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 12 10 2 0 33 - 12 32
2. Хальмстад 11 8 1 2 24 - 11 25
3. Сирианска Эскильстуна 12 7 1 4 26 - 17 22
4. Треллеборг 12 6 3 3 19 - 16 21
5. Эстер 11 6 2 3 20 - 15 20
6. Норрбю 12 5 4 3 15 - 12 19
7. Браге 12 5 3 4 18 - 13 18
8. Эребру 12 5 2 5 12 - 13 17
9. Ландскруна 10 4 4 2 16 - 15 16
10. Вестерос 12 3 6 3 22 - 21 15
11. Сковде АИК 11 3 5 3 11 - 12 14
12. Утсиктенс 12 3 5 4 15 - 14 14
13. Йёнчёпинг 11 4 1 6 18 - 23 13
14. Эстерсунд 11 3 4 4 15 - 17 13
15. Далкурд 12 4 0 8 13 - 19 12
16. Эргрюте 11 2 5 4 17 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 12 7 2 3 27 - 14 23
2. Браге 11 6 4 1 22 - 14 22
3. Сковде АИК 12 6 2 4 19 - 20 20
4. Эстер 12 5 5 2 19 - 11 20
5. Утсиктенс 11 5 0 6 17 - 19 15
6. Броммапойкарна 11 4 3 4 17 - 18 15
7. Треллеборг 11 4 3 4 19 - 21 15
8. Йёнчёпинг 12 3 5 4 13 - 17 14
9. Ландскруна 13 3 4 6 12 - 21 13
10. Эргрюте 12 3 4 5 15 - 20 13
11. Эребру 11 3 2 6 10 - 15 11
12. Сирианска Эскильстуна 11 3 2 6 16 - 19 11
13. Вестерос 11 2 4 5 13 - 19 10
14. Норрбю 11 2 2 7 11 - 23 8
15. Эстерсунд 12 1 3 8 9 - 21 6
16. Далкурд 11 1 3 7 7 - 22 6
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Топ бомбардиров
Вестерос Viktor Granath 21 (1)
Сковде АИК Лав Джек Купер 16 (3)
Хальмстад Йоханссон Александр II 14
Сирианска Эскильстуна Amar Muhsin 13 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сирианска Эскильстуна Шауш Абделькарим Маммар 1 8
Йёнчёпинг Ламин Адам Бен 1 8
Утсиктенс Бом Карл 9
Треллеборг Амин Симон 9
Норрбю Пекальски Иво 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Jaheem Burke бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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