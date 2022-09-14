1:0
Второй тайм: 90'
0'
23' Желтая карточкаМура Факундо
24' Желтая карточкаSebastian Medina
39' Желтая карточкаAxel Rodriguez
1:0
65' ГолАуче Габриэль
Ход матча
23'
24'
39'
65'
1:0
34
Мура
Факундо
14
Maico
Quiroz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
-
14 Maico QuirozПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Nicolas OrozНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Raul LozanoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Franco LeysПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Matias PardoПолузащитник
-
-
27 Juan Guasone
-
14 Brian Nievas
-
-
-
40 Justo Giani
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Патронато Парана
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enzo Copetti
|7
|0.37
|Matias Rojas II
|3
|0.16
|Jonathan David Gomez
|2
|0.11
|Ауче Габриэль
|2
|0.11
|Чанкалай Томас
|2
|0.11
|Carlos Alcaraz
|2
|0.11
|Emiliano Vecchio
|1
|0.05
|Сигали Леонардо
|1
|0.05
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0.05
|Gonzalo Piovi
|1
|0.05
|Fabricio Dominguez
|1
|0.05
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|Мена Эухенио
|0
|0
|Jonathan Galvan
|0
|0
|Ромеро Максимильяно
|0
|0
|Nicolas Oroz
|0
|0
|Мура Факундо
|0
|0
Патронато Парана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonas Acevedo
|3
|0.16
|Jonathan Herrera1
|3 (1)
|0.16
|Axel Rodriguez
|3
|0.16
|Sebastian Medina
|3
|0.16
|Marcelo Estigarribia2
|2
|0.11
|Justo Giani
|1
|0.05
|Nicolas Castro1
|1
|0.05
|Lucas Kruspzky
|1
|0.05
|Facundo Cobos
|1
|0.05
|Raul Lozano
|1
|0.05
|Alexander Sosa
|1
|0.05
|Carlos Quintana
|1
|0.05
|Diego Garcia VI
|1
|0.05
|Francisco Alvarez1
|1
|0.05
|Franco Leys
|0
|0
|Juan Guasone
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсуа Эмилиано
|6
|0
|Enzo Copetti
|6
|0
|Сигали Леонардо
|4
|1
|Чанкалай Томас
|2
|2
|Морено Анибал
|5
|0
|Jonathan David Gomez
|4
|0
|Мена Эухенио
|4
|0
|Кардона Эдвин
|4
|0
|Мура Факундо
|4
|0
|Leonel Ariel Miranda
|3
|0
|Matias Rojas II
|3
|0
|Gonzalo Piovi
|2
|0
|Карбонеро Йохан
|0
|1
|Carlos Alcaraz
|0
|1
|Ауче Габриэль
|1
|0
|Ариас Габриэль
|1
|0
|Maico Quiroz
|1
|0
Патронато Парана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мосевич Леонель
|6
|1
|Nicolas Castro1
|5
|1
|Raul Lozano
|5
|0
|Francisco Alvarez1
|3
|1
|Jorge Valdez II
|1
|2
|Axel Rodriguez
|4
|0
|Jonas Acevedo
|4
|0
|Tiago Banega
|3
|0
|Alexander Sosa
|3
|0
|Sebastian Medina
|3
|0
|Diego Garcia VI
|1
|1
|Carlos Quintana
|2
|0
|Franco Leys
|2
|0
|Facundo Cobos
|2
|0
|Juan Guasone
|2
|0
|Marcelo Estigarribia2
|0
|1
|Lucas Kruspzky
|1
|0
|Охеда Серхио
|1
|0
|Matias Pardo
|1
|0
|Justo Giani
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
11
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 1
11 Не забивали 13
2
14%
1
9%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
4
29%
1
9%
31-45
2
14%
5
45%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
3
21%
1
9%
76-90
Пропущено
8
13
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
3
38%
2
15%
61-75
2
25%
3
23%
76-90
Забито
8
14
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
1
13%
1
7%
1-15
2
25%
3
21%
16-30
2
25%
3
21%
31-45
1
13%
5
36%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
1
13%
1
7%
76-90
Пропущено
9
4
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
11%
2
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
50%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
22
25
13 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 6
6 Не забивали 6
3
14%
2
8%
1-15
4
18%
4
16%
16-30
6
27%
4
16%
31-45
3
14%
10
40%
46-60
2
9%
3
12%
61-75
4
18%
2
8%
76-90
Пропущено
17
17
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
1
6%
5
29%
29%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
3
18%
3
18%
31-45
4
24%
2
12%
46-60
5
29%
29%
2
12%
61-75
3
18%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:2
Банфилд - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:3 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Агропекуарио 1:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт Монтевидео 0:1
Патронато Парана
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Патронато Парана - Атлетико Платенсе 1:0 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:0
Тальерес Кордоба - Патронато Парана 3:3 Патронато Парана - Сан-Лоренсо 3:2 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 1:2 Банфилд - Патронато Парана 0:0 Патронато Парана - Бока Хуниорс 3:0 Барракас Централь - Патронато Парана 2:1 Патронато Парана - Тигре 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Патронато Парана 1:3 Патронато Парана - Арсенал Саранди 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:2 Патронато Парана - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Патронато Парана - Колон 1:1 Сармиенто - Патронато Парана 3:1 Патронато Парана - Альдосиви 1:0 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0 Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|18
|9
|7
|2
|20 - 9
|34
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|18
|9
|6
|3
|19 - 10
|33
|3.
|Уракан
|19
|8
|9
|2
|23 - 14
|33
|4.
|Годой Крус
|19
|9
|5
|5
|22 - 18
|32
|5.
|Бока Хуниорс
|18
|10
|2
|6
|24 - 22
|32
|6.
|Расинг Авельянеда
|1:0
|19
|8
|7
|4
|25 - 15
|31
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|18
|9
|3
|6
|20 - 16
|30
|8.
|Ривер Плейт
|18
|8
|5
|5
|27 - 15
|29
|9.
|Атлетико Платенсе
|1:0
|19
|7
|8
|4
|18 - 14
|29
|10.
|Патронато Парана
|0:1
|19
|7
|6
|6
|23 - 20
|27
|11.
|Сан-Лоренсо
|18
|5
|11
|2
|23 - 18
|26
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|18
|7
|5
|6
|17 - 16
|26
|13.
|Эстудиантес Ла Плата
|18
|7
|5
|6
|17 - 17
|26
|14.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|18
|7
|5
|6
|21 - 23
|26
|15.
|Тигре
|19
|5
|9
|5
|26 - 24
|24
|16.
|Барракас Централь
|19
|6
|6
|7
|21 - 27
|24
|17.
|Банфилд
|18
|5
|7
|6
|17 - 18
|22
|18.
|Росарио Сентраль
|18
|6
|4
|8
|14 - 18
|22
|19.
|Сармиенто
|19
|6
|4
|9
|19 - 24
|22
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|19
|5
|6
|8
|21 - 23
|21
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|18
|6
|3
|9
|22 - 25
|21
|22.
|Арсенал Саранди
|18
|3
|11
|4
|18 - 20
|20
|23.
|Дефенса и Хустисия
|18
|4
|7
|7
|14 - 19
|19
|24.
|Тальерес Кордоба
|17
|4
|6
|7
|13 - 16
|18
|25.
|Колон
|18
|4
|6
|8
|15 - 22
|18
|26.
|Велес Сарсфилд
|18
|1
|10
|7
|19 - 25
|13
|27.
|Альдосиви
|18
|3
|4
|11
|11 - 28
|13
|28.
|Ланус
|18
|2
|5
|11
|15 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|7
|1
|2
|14 - 8
|22
|2.
|Бока Хуниорс
|10
|7
|1
|2
|17 - 12
|22
|3.
|Годой Крус
|9
|6
|3
|0
|13 - 5
|21
|4.
|Атлетико Тукуман
|9
|6
|3
|0
|14 - 3
|21
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|6.
|Расинг Авельянеда
|1:0
|10
|6
|3
|1
|17 - 6
|21
|7.
|Патронато Парана
|0:1
|10
|6
|3
|1
|13 - 5
|21
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|9.
|Уракан
|9
|5
|3
|1
|13 - 5
|18
|10.
|Атлетико Платенсе
|1:0
|10
|4
|6
|0
|10 - 4
|18
|11.
|Барракас Централь
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|12.
|Ривер Плейт
|8
|5
|1
|2
|13 - 6
|16
|13.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|1
|3
|7 - 6
|16
|14.
|Тальерес Кордоба
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|15.
|Сармиенто
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|16.
|Тигре
|9
|3
|5
|1
|12 - 7
|14
|17.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|18.
|Сан-Лоренсо
|10
|2
|8
|0
|14 - 11
|14
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|21.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|22.
|Колон
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|23.
|Дефенса и Хустисия
|9
|2
|6
|1
|7 - 6
|12
|24.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|25.
|Банфилд
|10
|2
|4
|4
|11 - 14
|10
|26.
|Ланус
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|27.
|Альдосиви
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|28.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|10
|3
|6
|1
|10 - 9
|15
|2.
|Ривер Плейт
|10
|3
|4
|3
|14 - 9
|13
|3.
|Атлетико Тукуман
|9
|3
|4
|2
|6 - 6
|13
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|3
|4
|3
|7 - 8
|13
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|6.
|Сан-Лоренсо
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|7.
|Банфилд
|8
|3
|3
|2
|6 - 4
|12
|8.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|9.
|Атлетико Платенсе
|1:0
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|10.
|Годой Крус
|10
|3
|2
|5
|9 - 13
|11
|11.
|Бока Хуниорс
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|12.
|Тигре
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|13.
|Расинг Авельянеда
|1:0
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|2
|3
|5
|12 - 15
|9
|15.
|Арсенал Саранди
|9
|1
|5
|3
|8 - 10
|8
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|18.
|Сармиенто
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|19.
|Дефенса и Хустисия
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|20.
|Барракас Централь
|9
|1
|4
|4
|7 - 15
|7
|21.
|Колон
|9
|1
|3
|5
|5 - 10
|6
|22.
|Велес Сарсфилд
|10
|0
|6
|4
|12 - 17
|6
|23.
|Патронато Парана
|0:1
|9
|1
|3
|5
|10 - 15
|6
|24.
|Росарио Сентраль
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
|25.
|Альдосиви
|10
|1
|3
|6
|5 - 17
|6
|26.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|1
|2
|5
|5 - 10
|5
|27.
|Тальерес Кордоба
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|28.
|Ланус
|10
|0
|2
|8
|6 - 18
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|17 (1)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (2)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Индепендьенте Авельянеда
|Leandro Miguel Fernandez
|8 (3)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|7 (2)
|Годой Крус
|Gianluca Ferrari
|2 6
|Уракан
|Lucas Merolla
|9
|Велес Сарсфилд
|Maximo Perrone
|9
|Уракан
|Сото Гильермо
|1 7
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|8