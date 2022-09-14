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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Расинг Авельянеда
1:0
Второй тайм: 90'
Патронато Парана
0'
23' Желтая карточка
Мура Факундо
24' Желтая карточка
Sebastian Medina
39' Желтая карточка
Axel Rodriguez
1:0
65' Гол
Ауче Габриэль
21
Ариас
Габриэль
8
Jonathan
Galvan
30
Сигали
Леонардо
48
Инсуа
Эмилиано
34
Мура
Факундо
5
Мена
Эухенио
14
Maico
Quiroz
20
Emiliano
Vecchio
7
Ауче
Габриэль
15
Ромеро
Максимильяно
9
Enzo
Copetti
20
Facundo
Altamirano
22
Raul
Lozano
5
Мосевич
Леонель
2
Carlos
Quintana
30
Lucas
Kruspzky
8
Jonas
Acevedo
32
Franco
Leys
10
Jorge
Valdez
II
21
Sebastian
Medina
9
Jonathan
Herrera1
29
Axel
Rodriguez
Расинг Авельянеда
3-4-2-1
Патронато Парана
4-4-2

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Патронато Парана

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛП
2:3
ЛП
1:2
С
1:1
С
0:3
С
5:0
П
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enzo Copetti 7 0.37
Matias Rojas II 3 0.16
Jonathan David Gomez 2 0.11
Ауче Габриэль 2 0.11
Чанкалай Томас 2 0.11
Carlos Alcaraz 2 0.11
Emiliano Vecchio 1 0.05
Сигали Леонардо 1 0.05
Leonel Ariel Miranda 1 0.05
Gonzalo Piovi 1 0.05
Fabricio Dominguez 1 0.05
Инсуа Эмилиано 0 0
Мена Эухенио 0 0
Jonathan Galvan 0 0
Ромеро Максимильяно 0 0
Nicolas Oroz 0 0
Мура Факундо 0 0
Патронато Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonas Acevedo 3 0.16
Jonathan Herrera1 3 (1) 0.16
Axel Rodriguez 3 0.16
Sebastian Medina 3 0.16
Marcelo Estigarribia2 2 0.11
Justo Giani 1 0.05
Nicolas Castro1 1 0.05
Lucas Kruspzky 1 0.05
Facundo Cobos 1 0.05
Raul Lozano 1 0.05
Alexander Sosa 1 0.05
Carlos Quintana 1 0.05
Diego Garcia VI 1 0.05
Francisco Alvarez1 1 0.05
Franco Leys 0 0
Juan Guasone 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсуа Эмилиано 6 0
Enzo Copetti 6 0
Сигали Леонардо 4 1
Чанкалай Томас 2 2
Морено Анибал 5 0
Jonathan David Gomez 4 0
Мена Эухенио 4 0
Кардона Эдвин 4 0
Мура Факундо 4 0
Leonel Ariel Miranda 3 0
Matias Rojas II 3 0
Gonzalo Piovi 2 0
Карбонеро Йохан 0 1
Carlos Alcaraz 0 1
Ауче Габриэль 1 0
Ариас Габриэль 1 0
Maico Quiroz 1 0
Патронато Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мосевич Леонель 6 1
Nicolas Castro1 5 1
Raul Lozano 5 0
Francisco Alvarez1 3 1
Jorge Valdez II 1 2
Axel Rodriguez 4 0
Jonas Acevedo 4 0
Tiago Banega 3 0
Alexander Sosa 3 0
Sebastian Medina 3 0
Diego Garcia VI 1 1
Carlos Quintana 2 0
Franco Leys 2 0
Facundo Cobos 2 0
Juan Guasone 2 0
Marcelo Estigarribia2 0 1
Lucas Kruspzky 1 0
Охеда Серхио 1 0
Matias Pardo 1 0
Justo Giani 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
11
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 1
11 Не забивали 13
2
14%
1
9%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
4
29%
1
9%
31-45
2
14%
5
45%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
3
21%
1
9%
76-90

Пропущено

8
13
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
3
38%
2
15%
61-75
2
25%
3
23%
76-90

Забито

8
14
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
1
13%
1
7%
1-15
2
25%
3
21%
16-30
2
25%
3
21%
31-45
1
13%
5
36%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
1
13%
1
7%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
11%
2
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
50%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

22
25
13 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 6
6 Не забивали 6
3
14%
2
8%
1-15
4
18%
4
16%
16-30
6
27%
4
16%
31-45
3
14%
10
40%
46-60
2
9%
3
12%
61-75
4
18%
2
8%
76-90

Пропущено

17
17
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
1
6%
5
29%
29%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
3
18%
3
18%
31-45
4
24%
2
12%
46-60
5
29%
29%
2
12%
61-75
3
18%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:2
Банфилд - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:3 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Агропекуарио 1:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт Монтевидео 0:1
Патронато Парана
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Патронато Парана - Атлетико Платенсе 1:0 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:0
Тальерес Кордоба - Патронато Парана 3:3 Патронато Парана - Сан-Лоренсо 3:2 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 1:2 Банфилд - Патронато Парана 0:0 Патронато Парана - Бока Хуниорс 3:0 Барракас Централь - Патронато Парана 2:1 Патронато Парана - Тигре 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Патронато Парана 1:3 Патронато Парана - Арсенал Саранди 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:2 Патронато Парана - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Патронато Парана - Колон 1:1 Сармиенто - Патронато Парана 3:1 Патронато Парана - Альдосиви 1:0 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0 Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 18 9 7 2 20 - 9 34
2. Химнасия Ла-Плата 18 9 6 3 19 - 10 33
3. Уракан 19 8 9 2 23 - 14 33
4. Годой Крус 19 9 5 5 22 - 18 32
5. Бока Хуниорс 18 10 2 6 24 - 22 32
6. Расинг Авельянеда 1:0 19 8 7 4 25 - 15 31
7. Аргентинос Хуниорс 18 9 3 6 20 - 16 30
8. Ривер Плейт 18 8 5 5 27 - 15 29
9. Атлетико Платенсе 1:0 19 7 8 4 18 - 14 29
10. Патронато Парана 0:1 19 7 6 6 23 - 20 27
11. Сан-Лоренсо 18 5 11 2 23 - 18 26
12. Ньюэллс Олд Бойз 18 7 5 6 17 - 16 26
13. Эстудиантес Ла Плата 18 7 5 6 17 - 17 26
14. Унион Санта-Фе 0:1 18 7 5 6 21 - 23 26
15. Тигре 19 5 9 5 26 - 24 24
16. Барракас Централь 19 6 6 7 21 - 27 24
17. Банфилд 18 5 7 6 17 - 18 22
18. Росарио Сентраль 18 6 4 8 14 - 18 22
19. Сармиенто 19 6 4 9 19 - 24 22
20. Индепендьенте Авельянеда 19 5 6 8 21 - 23 21
21. Сентраль Кордоба Росарио 18 6 3 9 22 - 25 21
22. Арсенал Саранди 18 3 11 4 18 - 20 20
23. Дефенса и Хустисия 18 4 7 7 14 - 19 19
24. Тальерес Кордоба 17 4 6 7 13 - 16 18
25. Колон 18 4 6 8 15 - 22 18
26. Велес Сарсфилд 18 1 10 7 19 - 25 13
27. Альдосиви 18 3 4 11 11 - 28 13
28. Ланус 18 2 5 11 15 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 10 7 1 2 14 - 8 22
2. Бока Хуниорс 10 7 1 2 17 - 12 22
3. Годой Крус 9 6 3 0 13 - 5 21
4. Атлетико Тукуман 9 6 3 0 14 - 3 21
5. Эстудиантес Ла Плата 10 6 3 1 12 - 7 21
6. Расинг Авельянеда 1:0 10 6 3 1 17 - 6 21
7. Патронато Парана 0:1 10 6 3 1 13 - 5 21
8. Химнасия Ла-Плата 8 6 2 0 12 - 2 20
9. Уракан 9 5 3 1 13 - 5 18
10. Атлетико Платенсе 1:0 10 4 6 0 10 - 4 18
11. Барракас Централь 10 5 2 3 14 - 12 17
12. Ривер Плейт 8 5 1 2 13 - 6 16
13. Росарио Сентраль 9 5 1 3 7 - 6 16
14. Тальерес Кордоба 9 4 2 3 10 - 9 14
15. Сармиенто 9 4 2 3 12 - 10 14
16. Тигре 9 3 5 1 12 - 7 14
17. Унион Санта-Фе 0:1 9 4 2 3 10 - 11 14
18. Сан-Лоренсо 10 2 8 0 14 - 11 14
19. Сентраль Кордоба Росарио 9 4 1 4 13 - 12 13
20. Ньюэллс Олд Бойз 9 3 4 2 9 - 6 13
21. Индепендьенте Авельянеда 9 3 3 3 9 - 8 12
22. Колон 9 3 3 3 10 - 12 12
23. Дефенса и Хустисия 9 2 6 1 7 - 6 12
24. Арсенал Саранди 9 2 6 1 10 - 10 12
25. Банфилд 10 2 4 4 11 - 14 10
26. Ланус 8 2 3 3 9 - 10 9
27. Альдосиви 8 2 1 5 6 - 11 7
28. Велес Сарсфилд 8 1 4 3 7 - 8 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 10 3 6 1 10 - 9 15
2. Ривер Плейт 10 3 4 3 14 - 9 13
3. Атлетико Тукуман 9 3 4 2 6 - 6 13
4. Химнасия Ла-Плата 10 3 4 3 7 - 8 13
5. Ньюэллс Олд Бойз 9 4 1 4 8 - 10 13
6. Сан-Лоренсо 8 3 3 2 9 - 7 12
7. Банфилд 8 3 3 2 6 - 4 12
8. Унион Санта-Фе 0:1 9 3 3 3 11 - 12 12
9. Атлетико Платенсе 1:0 9 3 2 4 8 - 10 11
10. Годой Крус 10 3 2 5 9 - 13 11
11. Бока Хуниорс 8 3 1 4 7 - 10 10
12. Тигре 10 2 4 4 14 - 17 10
13. Расинг Авельянеда 1:0 9 2 4 3 8 - 9 10
14. Индепендьенте Авельянеда 10 2 3 5 12 - 15 9
15. Арсенал Саранди 9 1 5 3 8 - 10 8
16. Аргентинос Хуниорс 8 2 2 4 6 - 8 8
17. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 13 8
18. Сармиенто 10 2 2 6 7 - 14 8
19. Дефенса и Хустисия 9 2 1 6 7 - 13 7
20. Барракас Централь 9 1 4 4 7 - 15 7
21. Колон 9 1 3 5 5 - 10 6
22. Велес Сарсфилд 10 0 6 4 12 - 17 6
23. Патронато Парана 0:1 9 1 3 5 10 - 15 6
24. Росарио Сентраль 9 1 3 5 7 - 12 6
25. Альдосиви 10 1 3 6 5 - 17 6
26. Эстудиантес Ла Плата 8 1 2 5 5 - 10 5
27. Тальерес Кордоба 8 0 4 4 3 - 7 4
28. Ланус 10 0 2 8 6 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 17 (1)
Уракан Кристальдо Франко 16 (2)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Индепендьенте Авельянеда Leandro Miguel Fernandez 8 (3)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Годой Крус Gianluca Ferrari 2 6
Уракан Lucas Merolla 9
Велес Сарсфилд Maximo Perrone 9
Уракан Сото Гильермо 1 7
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Axel Rodriguez получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Sebastian Medina получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Мура Факундо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Патронато Парана
3.60
6.80
4.55
Все Коэффициенты
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