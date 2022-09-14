1:0
Второй тайм: 84'
0'
10' Желтая карточкаJuan Portillo
43' Желтая карточкаGaston Suso
1:0
45' ГолБенитес Хорхе
63' Желтая карточкаАлвес Хонатан
75' Желтая карточкаFranco Calderon
Ход матча
10'
43'
45'
1:0
63'
75'
21
Ivan
Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Сарате МауроНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
34 Kevin Zenon
-
26 Leonel Bucca
-
Главный тренер: Gustavo Munua
История личных встреч
Атлетико Платенсе
Унион Санта-Фе
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Morgantini
|2
|0.11
|Juan Esquivel
|2
|0.11
|Бенитес Хорхе
|2
|0.11
|Ayrton Costa
|2
|0.11
|Vicente Taborda
|2
|0.11
|Сарате Мауро
|2 (2)
|0.11
|Rodrigo Contreras
|1
|0.05
|Ivan Gomez
|1
|0.05
|Alexis Sabella
|1
|0.05
|Mauro Bogado
|1
|0.05
|Horacio Tijanovich
|1
|0.05
|Бергессио Гонсало
|1 (1)
|0.05
|Juan Infante
|0
|0
|Ignacio Schor
|0
|0
|Sebastian Guerrero
|0
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алвес Хонатан
|3 (1)
|0.17
|Daniel Juarez
|3 (1)
|0.17
|Bryan Castrillon
|2
|0.11
|Imanol Machuca
|2
|0.11
|Полента Диего
|1
|0.06
|Facundo Aguero
|1
|0.06
|Mauro Luna Diale
|1
|0.06
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0.06
|Kevin Zenon
|1
|0.06
|Franco Troyansky
|1 (1)
|0.06
|Tomas Gonzalez
|1
|0.06
|Emanuel Britez
|1
|0.06
|Junior Marabel
|1
|0.06
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0.06
|Mariano Peralta
|1
|0.06
|Lucas Esquivel
|0
|0
|Federico Vera
|0
|0
|Enzo Roldan
|0
|0
Карточки
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Contreras
|5
|0
|Federico Gino
|5
|0
|Gaston Suso
|5
|0
|Carlos Villalba
|5
|0
|Ayrton Costa
|3
|1
|Haibrany Ruiz Diaz
|2
|1
|Сарате Мауро
|3
|0
|Horacio Tijanovich
|3
|0
|Juan Pablo Pignani
|3
|0
|Mauro Bogado
|1
|1
|Ramiro Hernandez
|1
|1
|Ivan Gomez
|2
|0
|Marcos Ledesma
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Juan Infante
|1
|0
|Alexis Sabella
|1
|0
|Vicente Taborda
|1
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Juan Portillo
|6
|1
|Imanol Machuca
|4
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|4
|0
|Полента Диего
|3
|0
|Алвес Хонатан
|3
|0
|Sebastian Emanuel Moyano
|3
|0
|Santiago Mele
|1
|1
|Franco Calderon
|1
|1
|Tomas Gonzalez
|2
|0
|Корвалан Клаудио
|2
|0
|Mauro Luna Diale
|2
|0
|Federico Vera
|2
|0
|Enzo Roldan
|2
|0
|Lucas Esquivel
|2
|0
|Emanuel Britez
|1
|0
|Franco Troyansky
|1
|0
|Junior Marabel
|1
|0
|Daniel Juarez
|1
|0
|Francisco Gerometta
|1
|0
|Mariano Peralta
|1
|0
|Leonel Bucca
|1
|0
|Bryan Castrillon
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
11
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
5
50%
3
27%
76-90
Пропущено
3
11
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
33%
3
27%
76-90
Забито
8
10
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
3
38%
1
10%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
1
13%
5
50%
76-90
Пропущено
10
11
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
20%
1
9%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
2
20%
3
27%
61-75
1
10%
4
36%
76-90
Забито
18
21
5 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
8 Не забивали 6
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
5
28%
1
5%
31-45
4
22%
2
10%
46-60
3
17%
3
14%
61-75
6
33%
8
38%
76-90
Пропущено
13
22
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
3
23%
1
5%
1-15
4
31%
3
14%
16-30
1
8%
4
18%
31-45
1
8%
2
9%
46-60
2
15%
5
23%
61-75
2
15%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Патронато Парана - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Аргентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 0:0
Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 3:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Тигре - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Унион Санта-Фе - Сармиенто 1:0 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Альдосиви 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:0
Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 0:2 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Велес Сарсфилд 2:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 2:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Уракан 0:0 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:3 Унион Санта-Фе - Насьональ Монтевидео 1:2 Унион Санта-Фе - Ланус 3:0 Насьональ Монтевидео - Унион Санта-Фе 2:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:2 Колон - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Тигре 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|18
|9
|7
|2
|20 - 9
|34
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|18
|9
|6
|3
|19 - 10
|33
|3.
|Уракан
|19
|8
|9
|2
|23 - 14
|33
|4.
|Годой Крус
|19
|9
|5
|5
|22 - 18
|32
|5.
|Бока Хуниорс
|18
|10
|2
|6
|24 - 22
|32
|6.
|Расинг Авельянеда
|1:0
|19
|8
|7
|4
|25 - 15
|31
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|18
|9
|3
|6
|20 - 16
|30
|8.
|Ривер Плейт
|18
|8
|5
|5
|27 - 15
|29
|9.
|Атлетико Платенсе
|1:0
|19
|7
|8
|4
|18 - 14
|29
|10.
|Патронато Парана
|0:1
|19
|7
|6
|6
|23 - 20
|27
|11.
|Сан-Лоренсо
|18
|5
|11
|2
|23 - 18
|26
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|18
|7
|5
|6
|17 - 16
|26
|13.
|Эстудиантес Ла Плата
|18
|7
|5
|6
|17 - 17
|26
|14.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|18
|7
|5
|6
|21 - 23
|26
|15.
|Тигре
|19
|5
|9
|5
|26 - 24
|24
|16.
|Барракас Централь
|19
|6
|6
|7
|21 - 27
|24
|17.
|Банфилд
|18
|5
|7
|6
|17 - 18
|22
|18.
|Росарио Сентраль
|18
|6
|4
|8
|14 - 18
|22
|19.
|Сармиенто
|19
|6
|4
|9
|19 - 24
|22
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|19
|5
|6
|8
|21 - 23
|21
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|18
|6
|3
|9
|22 - 25
|21
|22.
|Арсенал Саранди
|18
|3
|11
|4
|18 - 20
|20
|23.
|Дефенса и Хустисия
|18
|4
|7
|7
|14 - 19
|19
|24.
|Тальерес Кордоба
|17
|4
|6
|7
|13 - 16
|18
|25.
|Колон
|18
|4
|6
|8
|15 - 22
|18
|26.
|Велес Сарсфилд
|18
|1
|10
|7
|19 - 25
|13
|27.
|Альдосиви
|18
|3
|4
|11
|11 - 28
|13
|28.
|Ланус
|18
|2
|5
|11
|15 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|7
|1
|2
|14 - 8
|22
|2.
|Бока Хуниорс
|10
|7
|1
|2
|17 - 12
|22
|3.
|Годой Крус
|9
|6
|3
|0
|13 - 5
|21
|4.
|Атлетико Тукуман
|9
|6
|3
|0
|14 - 3
|21
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|6.
|Расинг Авельянеда
|1:0
|10
|6
|3
|1
|17 - 6
|21
|7.
|Патронато Парана
|0:1
|10
|6
|3
|1
|13 - 5
|21
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|9.
|Уракан
|9
|5
|3
|1
|13 - 5
|18
|10.
|Атлетико Платенсе
|1:0
|10
|4
|6
|0
|10 - 4
|18
|11.
|Барракас Централь
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|12.
|Ривер Плейт
|8
|5
|1
|2
|13 - 6
|16
|13.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|1
|3
|7 - 6
|16
|14.
|Тальерес Кордоба
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|15.
|Сармиенто
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|16.
|Тигре
|9
|3
|5
|1
|12 - 7
|14
|17.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|18.
|Сан-Лоренсо
|10
|2
|8
|0
|14 - 11
|14
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|21.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|22.
|Колон
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|23.
|Дефенса и Хустисия
|9
|2
|6
|1
|7 - 6
|12
|24.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|25.
|Банфилд
|10
|2
|4
|4
|11 - 14
|10
|26.
|Ланус
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|27.
|Альдосиви
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|28.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|10
|3
|6
|1
|10 - 9
|15
|2.
|Ривер Плейт
|10
|3
|4
|3
|14 - 9
|13
|3.
|Атлетико Тукуман
|9
|3
|4
|2
|6 - 6
|13
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|3
|4
|3
|7 - 8
|13
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|6.
|Сан-Лоренсо
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|7.
|Банфилд
|8
|3
|3
|2
|6 - 4
|12
|8.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|9.
|Атлетико Платенсе
|1:0
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|10.
|Годой Крус
|10
|3
|2
|5
|9 - 13
|11
|11.
|Бока Хуниорс
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|12.
|Тигре
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|13.
|Расинг Авельянеда
|1:0
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|2
|3
|5
|12 - 15
|9
|15.
|Арсенал Саранди
|9
|1
|5
|3
|8 - 10
|8
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|18.
|Сармиенто
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|19.
|Дефенса и Хустисия
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|20.
|Барракас Централь
|9
|1
|4
|4
|7 - 15
|7
|21.
|Колон
|9
|1
|3
|5
|5 - 10
|6
|22.
|Велес Сарсфилд
|10
|0
|6
|4
|12 - 17
|6
|23.
|Патронато Парана
|0:1
|9
|1
|3
|5
|10 - 15
|6
|24.
|Росарио Сентраль
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
|25.
|Альдосиви
|10
|1
|3
|6
|5 - 17
|6
|26.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|1
|2
|5
|5 - 10
|5
|27.
|Тальерес Кордоба
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|28.
|Ланус
|10
|0
|2
|8
|6 - 18
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|17 (1)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (2)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Индепендьенте Авельянеда
|Leandro Miguel Fernandez
|8 (3)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|7 (2)
|Годой Крус
|Gianluca Ferrari
|2 6
|Уракан
|Lucas Merolla
|9
|Велес Сарсфилд
|Maximo Perrone
|9
|Уракан
|Сото Гильермо
|1 7
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|8