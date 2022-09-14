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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Атлетико Платенсе
1:0
Второй тайм: 84'
Унион Санта-Фе
0'
10' Желтая карточка
Juan Portillo
43' Желтая карточка
Gaston Suso
1:0
45' Гол
Бенитес Хорхе
63' Желтая карточка
Алвес Хонатан
75' Желтая карточка
Franco Calderon

Ход матча

10'
 
Juan Portillo
36'
 
Enzo Roldan
Корвалан Клаудио
43'
Gaston Suso
 
45'
Бенитес Хорхе
(Ivan Gomez)
1:0
63'
 
Алвес Хонатан
68'
Horacio Tijanovich
Vicente Taborda
 
70'
Mauro Bogado
Nahuel Casasola
 
73'
 
Kevin Zenon
Federico Vera
74'
 
Martin Ezequiel Canete
Mauro Luna Diale
74'
 
Imanol Machuca
Lucas Esquivel
75'
 
Franco Calderon
Лучшие коэффициенты
Атлетико Платенсе
Ничья
Унион Санта-Фе
2.49
4.30
3.07
Все Коэффициенты
22
Marcos
Ledesma
2
Ramiro
Hernandez
16
Haibrany
Ruiz
Diaz
6
Gaston
Suso
4
Nicolas
Morgantini
3
Juan
Infante
11
Vicente
Taborda
25
Nahuel
Casasola
21
Ivan
Gomez
26
Ignacio
Schor
92
Бенитес
Хорхе
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
2
Franco
Calderon
3
Корвалан
Клаудио
23
Полента
Диего
16
Federico
Vera
37
Lucas
Esquivel
30
Juan
Ignacio
Nardoni
28
Juan
Portillo
7
Mauro
Luna
Diale
17
Bryan
Castrillon
44
Алвес
Хонатан
Атлетико Платенсе
5-3-2
Унион Санта-Фе
3-4-2-1

История личных встреч

Атлетико Платенсе
Унион Санта-Фе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
1:2
НБ
2:1
НБ
1:2
НБ
1:2
НБ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Morgantini 2 0.11
Juan Esquivel 2 0.11
Бенитес Хорхе 2 0.11
Ayrton Costa 2 0.11
Vicente Taborda 2 0.11
Сарате Мауро 2 (2) 0.11
Rodrigo Contreras 1 0.05
Ivan Gomez 1 0.05
Alexis Sabella 1 0.05
Mauro Bogado 1 0.05
Horacio Tijanovich 1 0.05
Бергессио Гонсало 1 (1) 0.05
Juan Infante 0 0
Ignacio Schor 0 0
Sebastian Guerrero 0 0
Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алвес Хонатан 3 (1) 0.17
Daniel Juarez 3 (1) 0.17
Bryan Castrillon 2 0.11
Imanol Machuca 2 0.11
Полента Диего 1 0.06
Facundo Aguero 1 0.06
Mauro Luna Diale 1 0.06
Martin Ezequiel Canete 1 0.06
Kevin Zenon 1 0.06
Franco Troyansky 1 (1) 0.06
Tomas Gonzalez 1 0.06
Emanuel Britez 1 0.06
Junior Marabel 1 0.06
Juan Ignacio Nardoni 1 0.06
Mariano Peralta 1 0.06
Lucas Esquivel 0 0
Federico Vera 0 0
Enzo Roldan 0 0

Карточки

Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Contreras 5 0
Federico Gino 5 0
Gaston Suso 5 0
Carlos Villalba 5 0
Ayrton Costa 3 1
Haibrany Ruiz Diaz 2 1
Сарате Мауро 3 0
Horacio Tijanovich 3 0
Juan Pablo Pignani 3 0
Mauro Bogado 1 1
Ramiro Hernandez 1 1
Ivan Gomez 2 0
Marcos Ledesma 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Juan Infante 1 0
Alexis Sabella 1 0
Vicente Taborda 1 0
Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juan Portillo 6 1
Imanol Machuca 4 0
Juan Ignacio Nardoni 4 0
Полента Диего 3 0
Алвес Хонатан 3 0
Sebastian Emanuel Moyano 3 0
Santiago Mele 1 1
Franco Calderon 1 1
Tomas Gonzalez 2 0
Корвалан Клаудио 2 0
Mauro Luna Diale 2 0
Federico Vera 2 0
Enzo Roldan 2 0
Lucas Esquivel 2 0
Emanuel Britez 1 0
Franco Troyansky 1 0
Junior Marabel 1 0
Daniel Juarez 1 0
Francisco Gerometta 1 0
Mariano Peralta 1 0
Leonel Bucca 1 0
Bryan Castrillon 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
11
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
5
50%
3
27%
76-90

Пропущено

3
11
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
33%
3
27%
76-90

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
3
38%
1
10%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
1
13%
5
50%
76-90

Пропущено

10
11
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
20%
1
9%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
2
20%
3
27%
61-75
1
10%
4
36%
76-90

Забито

18
21
5 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
8 Не забивали 6
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
5
28%
1
5%
31-45
4
22%
2
10%
46-60
3
17%
3
14%
61-75
6
33%
8
38%
76-90

Пропущено

13
22
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
3
23%
1
5%
1-15
4
31%
3
14%
16-30
1
8%
4
18%
31-45
1
8%
2
9%
46-60
2
15%
5
23%
61-75
2
15%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Платенсе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Патронато Парана - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Аргентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 0:0
Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 3:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Тигре - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Унион Санта-Фе - Сармиенто 1:0 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Альдосиви 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:0
Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 0:2 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Велес Сарсфилд 2:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 2:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Уракан 0:0 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:3 Унион Санта-Фе - Насьональ Монтевидео 1:2 Унион Санта-Фе - Ланус 3:0 Насьональ Монтевидео - Унион Санта-Фе 2:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:2 Колон - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Тигре 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 18 9 7 2 20 - 9 34
2. Химнасия Ла-Плата 18 9 6 3 19 - 10 33
3. Уракан 19 8 9 2 23 - 14 33
4. Годой Крус 19 9 5 5 22 - 18 32
5. Бока Хуниорс 18 10 2 6 24 - 22 32
6. Расинг Авельянеда 1:0 19 8 7 4 25 - 15 31
7. Аргентинос Хуниорс 18 9 3 6 20 - 16 30
8. Ривер Плейт 18 8 5 5 27 - 15 29
9. Атлетико Платенсе 1:0 19 7 8 4 18 - 14 29
10. Патронато Парана 0:1 19 7 6 6 23 - 20 27
11. Сан-Лоренсо 18 5 11 2 23 - 18 26
12. Ньюэллс Олд Бойз 18 7 5 6 17 - 16 26
13. Эстудиантес Ла Плата 18 7 5 6 17 - 17 26
14. Унион Санта-Фе 0:1 18 7 5 6 21 - 23 26
15. Тигре 19 5 9 5 26 - 24 24
16. Барракас Централь 19 6 6 7 21 - 27 24
17. Банфилд 18 5 7 6 17 - 18 22
18. Росарио Сентраль 18 6 4 8 14 - 18 22
19. Сармиенто 19 6 4 9 19 - 24 22
20. Индепендьенте Авельянеда 19 5 6 8 21 - 23 21
21. Сентраль Кордоба Росарио 18 6 3 9 22 - 25 21
22. Арсенал Саранди 18 3 11 4 18 - 20 20
23. Дефенса и Хустисия 18 4 7 7 14 - 19 19
24. Тальерес Кордоба 17 4 6 7 13 - 16 18
25. Колон 18 4 6 8 15 - 22 18
26. Велес Сарсфилд 18 1 10 7 19 - 25 13
27. Альдосиви 18 3 4 11 11 - 28 13
28. Ланус 18 2 5 11 15 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 10 7 1 2 14 - 8 22
2. Бока Хуниорс 10 7 1 2 17 - 12 22
3. Годой Крус 9 6 3 0 13 - 5 21
4. Атлетико Тукуман 9 6 3 0 14 - 3 21
5. Эстудиантес Ла Плата 10 6 3 1 12 - 7 21
6. Расинг Авельянеда 1:0 10 6 3 1 17 - 6 21
7. Патронато Парана 0:1 10 6 3 1 13 - 5 21
8. Химнасия Ла-Плата 8 6 2 0 12 - 2 20
9. Уракан 9 5 3 1 13 - 5 18
10. Атлетико Платенсе 1:0 10 4 6 0 10 - 4 18
11. Барракас Централь 10 5 2 3 14 - 12 17
12. Ривер Плейт 8 5 1 2 13 - 6 16
13. Росарио Сентраль 9 5 1 3 7 - 6 16
14. Тальерес Кордоба 9 4 2 3 10 - 9 14
15. Сармиенто 9 4 2 3 12 - 10 14
16. Тигре 9 3 5 1 12 - 7 14
17. Унион Санта-Фе 0:1 9 4 2 3 10 - 11 14
18. Сан-Лоренсо 10 2 8 0 14 - 11 14
19. Сентраль Кордоба Росарио 9 4 1 4 13 - 12 13
20. Ньюэллс Олд Бойз 9 3 4 2 9 - 6 13
21. Индепендьенте Авельянеда 9 3 3 3 9 - 8 12
22. Колон 9 3 3 3 10 - 12 12
23. Дефенса и Хустисия 9 2 6 1 7 - 6 12
24. Арсенал Саранди 9 2 6 1 10 - 10 12
25. Банфилд 10 2 4 4 11 - 14 10
26. Ланус 8 2 3 3 9 - 10 9
27. Альдосиви 8 2 1 5 6 - 11 7
28. Велес Сарсфилд 8 1 4 3 7 - 8 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 10 3 6 1 10 - 9 15
2. Ривер Плейт 10 3 4 3 14 - 9 13
3. Атлетико Тукуман 9 3 4 2 6 - 6 13
4. Химнасия Ла-Плата 10 3 4 3 7 - 8 13
5. Ньюэллс Олд Бойз 9 4 1 4 8 - 10 13
6. Сан-Лоренсо 8 3 3 2 9 - 7 12
7. Банфилд 8 3 3 2 6 - 4 12
8. Унион Санта-Фе 0:1 9 3 3 3 11 - 12 12
9. Атлетико Платенсе 1:0 9 3 2 4 8 - 10 11
10. Годой Крус 10 3 2 5 9 - 13 11
11. Бока Хуниорс 8 3 1 4 7 - 10 10
12. Тигре 10 2 4 4 14 - 17 10
13. Расинг Авельянеда 1:0 9 2 4 3 8 - 9 10
14. Индепендьенте Авельянеда 10 2 3 5 12 - 15 9
15. Арсенал Саранди 9 1 5 3 8 - 10 8
16. Аргентинос Хуниорс 8 2 2 4 6 - 8 8
17. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 13 8
18. Сармиенто 10 2 2 6 7 - 14 8
19. Дефенса и Хустисия 9 2 1 6 7 - 13 7
20. Барракас Централь 9 1 4 4 7 - 15 7
21. Колон 9 1 3 5 5 - 10 6
22. Велес Сарсфилд 10 0 6 4 12 - 17 6
23. Патронато Парана 0:1 9 1 3 5 10 - 15 6
24. Росарио Сентраль 9 1 3 5 7 - 12 6
25. Альдосиви 10 1 3 6 5 - 17 6
26. Эстудиантес Ла Плата 8 1 2 5 5 - 10 5
27. Тальерес Кордоба 8 0 4 4 3 - 7 4
28. Ланус 10 0 2 8 6 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 17 (1)
Уракан Кристальдо Франко 16 (2)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Индепендьенте Авельянеда Leandro Miguel Fernandez 8 (3)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Годой Крус Gianluca Ferrari 2 6
Уракан Lucas Merolla 9
Велес Сарсфилд Maximo Perrone 9
Уракан Сото Гильермо 1 7
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 8
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Бенитес Хорхе бьет в цель!
  • Желтая карточка
    43'
    Гастон Сусо получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Корвалан Клаудио уходит с поля. Энцо Ролдан выходит вместо него
  • Желтая карточка
    10'
    Хуан Портильо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Платенсе
Ничья
Унион Санта-Фе
2.49
4.30
3.07
Все Коэффициенты
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