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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Ривер Плейт
1:2
Второй тайм: 88'
Банфилд
0'
0:1
27' Гол
Alejandro Cabrera
32' Желтая карточка
Alejandro Cabrera
36' Желтая карточка
Де ла Крус Николас
54' Желтая карточка
Julian Palacios
1:1
71' Гол
Борха Мигель
1:2
73' Гол
Julian Palacios
1
Армани
Франко
15
Эррера
Марсело
II
23
Маммана
Эмануэль
17
Диас
Пауло
29
Гомес
Элиас
5
Сукулини
Бруно
31
Симон
Сантьяго
11
Де
ла
Крус
Николас
8
Палавесино
Агустин
16
Pablo
Solari
18
Lucas
Beltrain
21
Facundo
Cambeses
32
Emanuel
Coronel
6
Alejandro
Maciel
30
Дель
Пино
Маго
Луис
3
Aaron
Quiroz
24
Julian
Palacios
15
Lautaro
Rios
16
Alejandro
Cabrera
11
Урси
Агустин
9
Juan
Manuel
Cruz
18
Ramiro
Enrique
Ривер Плейт
4-1-3-2
Банфилд
4-4-2

История личных встреч

Ривер Плейт
Банфилд

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

19 матчей

57.9%
15.8%
26.3%
11 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
0:1
ЛП
1:0
КДМЗ3
0:2
КДМЗ3
1:3
С
1:0
С
1:1
С
3:1
П
4:1
П
1:1
П
4:1
П
3:2
ПА
1:0
ПА
2:2
ПА
0:1
ПА
2:0
ПА
2:0
ПА
2:3
ПА
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 4 0.21
Pablo Solari 4 0.21
Альварес Хулиан 3 0.16
Lucas Beltrain 3 0.16
Палавесино Агустин 2 0.11
Де ла Крус Николас 2 0.11
Суарес Матиас 2 0.11
Ромеро Брайан 2 0.11
Парадела Хосе 1 0.05
Зидан Энцо 1 0.05
Сукулини Бруно 1 0.05
Пирес Леандро 1 0.05
Маммана Эмануэль 1 0.05
Пинола Хавьер II 1 0.05
Кинтеро Хуан 0 0
Симон Сантьяго 0 0
Барко Эсекьель 0 0
Мартинес Эктор II 0 0
Эррера Марсело II 0 0
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Enrique 5 0.26
Giuliano Galoppo 3 (2) 0.16
Alejandro Cabrera 2 0.11
Датоло Хесус 1 0.05
Урси Агустин 1 0.05
Матиас Гонсалез 1 0.05
Доминго Николас 1 0.05
Pablo Maximiliano Cuadra 1 0.05
Emanuel Coronel 1 0.05
Julian Palacios 1 0.05
Juan Manuel Cruz 1 0.05
Aaron Quiroz 1 0.05

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукулини Бруно 4 1
Перес Энцо 4 0
Каско Милтон 3 0
Пинола Хавьер II 3 0
Де ла Крус Николас 3 0
Эррера Марсело II 3 0
Симон Сантьяго 3 0
Rodrigo Aliendro 1 1
Борха Мигель 2 0
Диас Пауло 2 0
Майдана Джонатан 0 1
Пирес Леандро 1 0
Ромеро Брайан 1 0
Армани Франко 1 0
Кинтеро Хуан 1 0
Гомес Элиас 1 0
Почеттино Томас 1 0
Зидан Энцо 1 0
Барко Эсекьель 1 0
Pablo Solari 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Cabrera 7 0
Гисси Дилан 5 0
Luciano Andres Abecasis 5 0
Доминго Николас 5 0
Урси Агустин 5 0
Датоло Хесус 3 0
Emanuel Coronel 3 0
Matias Romero1 1 1
Alejandro Maciel 2 0
Julian Palacios 2 0
Чавес Андрес 1 0
Pablo Maximiliano Cuadra 1 0
Giuliano Galoppo 1 0
Ramiro Enrique 1 0
Gregorio Tanco 1 0
Julian Eseiza 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
6
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
2
15%
1
17%
1-15
3
23%
2
33%
16-30
3
23%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
1
17%
76-90

Пропущено

6
4
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

14
12
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
1
7%
2
17%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
1
7%
4
33%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
5
36%
3
25%
76-90

Пропущено

9
13
2 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
1
11%
6
46%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
5
56%
1
8%
61-75
2
22%
1
8%
76-90

Забито

27
18
12 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 7
6 Не забивали 6
3
11%
3
17%
1-15
5
19%
3
17%
16-30
4
15%
4
22%
31-45
1
4%
4
22%
46-60
7
26%
0
0%
61-75
7
26%
4
22%
76-90

Пропущено

15
17
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
0
0%
2
12%
1-15
3
20%
7
41%
16-30
4
27%
2
12%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
6
40%
2
12%
61-75
2
13%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ривер Плейт - СВ Ла Фама 4:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Барракас Централь 2:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:4
Тигре - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Арсенал Саранди - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Сармиенто 1:2 Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Годой Крус 0:2 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Ривер Плейт 3:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Ланус 2:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5
Банфилд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Банфилд - Колон 2:1 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:0 Банфилд - Химнасия Хухуй 2:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 1:2
Росарио Сентраль - Банфилд 0:1 Банфилд - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Банфилд 3:1 Банфилд - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 0:0 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:3 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Банфилд - Барракас Централь 1:1 Тигре - Банфилд 0:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 18 9 7 2 20 - 9 34
2. Химнасия Ла-Плата 18 9 6 3 19 - 10 33
3. Уракан 19 8 9 2 23 - 14 33
4. Годой Крус 19 9 5 5 22 - 18 32
5. Бока Хуниорс 18 10 2 6 24 - 22 32
6. Расинг Авельянеда 19 8 7 4 25 - 15 31
7. Аргентинос Хуниорс 18 9 3 6 20 - 16 30
8. Ривер Плейт 1:2 19 8 5 6 28 - 17 29
9. Атлетико Платенсе 19 7 8 4 18 - 14 29
10. Ньюэллс Олд Бойз 19 8 5 6 19 - 17 29
11. Сан-Лоренсо 19 5 12 2 23 - 18 27
12. Патронато Парана 19 7 6 6 23 - 20 27
13. Эстудиантес Ла Плата 18 7 5 6 17 - 17 26
14. Унион Санта-Фе 18 7 5 6 21 - 23 26
15. Банфилд 2:1 19 6 7 6 19 - 19 25
16. Барракас Централь 19 6 6 7 21 - 27 24
17. Тигре 19 5 9 5 26 - 24 24
18. Росарио Сентраль 18 6 4 8 14 - 18 22
19. Сармиенто 19 6 4 9 19 - 24 22
20. Индепендьенте Авельянеда 19 5 6 8 21 - 23 21
21. Сентраль Кордоба Росарио 18 6 3 9 22 - 25 21
22. Арсенал Саранди 18 3 11 4 18 - 20 20
23. Дефенса и Хустисия 18 4 7 7 14 - 19 19
24. Колон 19 4 7 8 15 - 22 19
25. Тальерес Кордоба 17 4 6 7 13 - 16 18
26. Альдосиви 19 3 4 12 12 - 30 13
27. Велес Сарсфилд 18 1 10 7 19 - 25 13
28. Ланус 18 2 5 11 15 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 10 7 1 2 14 - 8 22
2. Бока Хуниорс 10 7 1 2 17 - 12 22
3. Атлетико Тукуман 9 6 3 0 14 - 3 21
4. Годой Крус 9 6 3 0 13 - 5 21
5. Расинг Авельянеда 10 6 3 1 17 - 6 21
6. Эстудиантес Ла Плата 10 6 3 1 12 - 7 21
7. Патронато Парана 10 6 3 1 13 - 5 21
8. Химнасия Ла-Плата 8 6 2 0 12 - 2 20
9. Уракан 9 5 3 1 13 - 5 18
10. Атлетико Платенсе 10 4 6 0 10 - 4 18
11. Барракас Централь 10 5 2 3 14 - 12 17
12. Ривер Плейт 1:2 9 5 1 3 14 - 8 16
13. Росарио Сентраль 9 5 1 3 7 - 6 16
14. Сармиенто 9 4 2 3 12 - 10 14
15. Тигре 9 3 5 1 12 - 7 14
16. Тальерес Кордоба 9 4 2 3 10 - 9 14
17. Унион Санта-Фе 9 4 2 3 10 - 11 14
18. Сан-Лоренсо 10 2 8 0 14 - 11 14
19. Ньюэллс Олд Бойз 9 3 4 2 9 - 6 13
20. Сентраль Кордоба Росарио 9 4 1 4 13 - 12 13
21. Колон 10 3 4 3 10 - 12 13
22. Дефенса и Хустисия 9 2 6 1 7 - 6 12
23. Индепендьенте Авельянеда 9 3 3 3 9 - 8 12
24. Арсенал Саранди 9 2 6 1 10 - 10 12
25. Банфилд 2:1 10 2 4 4 11 - 14 10
26. Ланус 8 2 3 3 9 - 10 9
27. Велес Сарсфилд 8 1 4 3 7 - 8 7
28. Альдосиви 9 2 1 6 7 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 10 5 1 4 10 - 11 16
2. Банфилд 2:1 9 4 3 2 8 - 5 15
3. Уракан 10 3 6 1 10 - 9 15
4. Атлетико Тукуман 9 3 4 2 6 - 6 13
5. Сан-Лоренсо 9 3 4 2 9 - 7 13
6. Ривер Плейт 1:2 10 3 4 3 14 - 9 13
7. Химнасия Ла-Плата 10 3 4 3 7 - 8 13
8. Унион Санта-Фе 9 3 3 3 11 - 12 12
9. Атлетико Платенсе 9 3 2 4 8 - 10 11
10. Годой Крус 10 3 2 5 9 - 13 11
11. Расинг Авельянеда 9 2 4 3 8 - 9 10
12. Бока Хуниорс 8 3 1 4 7 - 10 10
13. Тигре 10 2 4 4 14 - 17 10
14. Индепендьенте Авельянеда 10 2 3 5 12 - 15 9
15. Сармиенто 10 2 2 6 7 - 14 8
16. Арсенал Саранди 9 1 5 3 8 - 10 8
17. Аргентинос Хуниорс 8 2 2 4 6 - 8 8
18. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 13 8
19. Дефенса и Хустисия 9 2 1 6 7 - 13 7
20. Барракас Централь 9 1 4 4 7 - 15 7
21. Велес Сарсфилд 10 0 6 4 12 - 17 6
22. Патронато Парана 9 1 3 5 10 - 15 6
23. Альдосиви 10 1 3 6 5 - 17 6
24. Колон 9 1 3 5 5 - 10 6
25. Росарио Сентраль 9 1 3 5 7 - 12 6
26. Эстудиантес Ла Плата 8 1 2 5 5 - 10 5
27. Тальерес Кордоба 8 0 4 4 3 - 7 4
28. Ланус 10 0 2 8 6 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 17 (1)
Уракан Кристальдо Франко 16 (3)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 7 (3)
Индепендьенте Авельянеда Leandro Miguel Fernandez 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Годой Крус Gianluca Ferrari 2 6
Уракан Lucas Merolla 9
Велес Сарсфилд Maximo Perrone 9
Уракан Сото Гильермо 1 7
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Де ла Крус Николас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Алехандро Кабрера получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Алехандро Кабрера бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Ривер Плейт
    Ничья
    Банфилд
    5.70
    4.50
    9.60
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    Где смотреть матч Ривер Плейт 1:2 Банфилд онлайн

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