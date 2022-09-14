1:2
Второй тайм: 88'
0'
0:1
27' ГолAlejandro Cabrera
32' Желтая карточкаAlejandro Cabrera
36' Желтая карточкаДе ла Крус Николас
54' Желтая карточкаJulian Palacios
1:1
71' ГолБорха Мигель
1:2
73' ГолJulian Palacios
Ход матча
27'
54'
71'
1:1
73'
1:2
17
Диас
Пауло
29
Гомес
Элиас
16
Pablo
Solari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
-
29 Гомес ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Pablo SolariНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Lautaro RiosПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Гисси ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Jose AlvarezПолузащитник
-
19 Чавес АндресНападающий
- Нападающий
-
23 Лопез ЭрикНападающий
-
-
Главный тренер: Claudio Vivas
История личных встреч
Ривер Плейт
Банфилд
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
19 матчей
57.9%
15.8%
26.3%
11 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|4
|0.21
|Pablo Solari
|4
|0.21
|Альварес Хулиан
|3
|0.16
|Lucas Beltrain
|3
|0.16
|Палавесино Агустин
|2
|0.11
|Де ла Крус Николас
|2
|0.11
|Суарес Матиас
|2
|0.11
|Ромеро Брайан
|2
|0.11
|Парадела Хосе
|1
|0.05
|Зидан Энцо
|1
|0.05
|Сукулини Бруно
|1
|0.05
|Пирес Леандро
|1
|0.05
|Маммана Эмануэль
|1
|0.05
|Пинола Хавьер II
|1
|0.05
|Кинтеро Хуан
|0
|0
|Симон Сантьяго
|0
|0
|Барко Эсекьель
|0
|0
|Мартинес Эктор II
|0
|0
|Эррера Марсело II
|0
|0
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Enrique
|5
|0.26
|Giuliano Galoppo
|3 (2)
|0.16
|Alejandro Cabrera
|2
|0.11
|Датоло Хесус
|1
|0.05
|Урси Агустин
|1
|0.05
|Матиас Гонсалез
|1
|0.05
|Доминго Николас
|1
|0.05
|Pablo Maximiliano Cuadra
|1
|0.05
|Emanuel Coronel
|1
|0.05
|Julian Palacios
|1
|0.05
|Juan Manuel Cruz
|1
|0.05
|Aaron Quiroz
|1
|0.05
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукулини Бруно
|4
|1
|Перес Энцо
|4
|0
|Каско Милтон
|3
|0
|Пинола Хавьер II
|3
|0
|Де ла Крус Николас
|3
|0
|Эррера Марсело II
|3
|0
|Симон Сантьяго
|3
|0
|Rodrigo Aliendro
|1
|1
|Борха Мигель
|2
|0
|Диас Пауло
|2
|0
|Майдана Джонатан
|0
|1
|Пирес Леандро
|1
|0
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Почеттино Томас
|1
|0
|Зидан Энцо
|1
|0
|Барко Эсекьель
|1
|0
|Pablo Solari
|1
|0
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Cabrera
|7
|0
|Гисси Дилан
|5
|0
|Luciano Andres Abecasis
|5
|0
|Доминго Николас
|5
|0
|Урси Агустин
|5
|0
|Датоло Хесус
|3
|0
|Emanuel Coronel
|3
|0
|Matias Romero1
|1
|1
|Alejandro Maciel
|2
|0
|Julian Palacios
|2
|0
|Чавес Андрес
|1
|0
|Pablo Maximiliano Cuadra
|1
|0
|Giuliano Galoppo
|1
|0
|Ramiro Enrique
|1
|0
|Gregorio Tanco
|1
|0
|Julian Eseiza
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
6
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
2
15%
1
17%
1-15
3
23%
2
33%
16-30
3
23%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
1
17%
76-90
Пропущено
6
4
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
14
12
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
1
7%
2
17%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
1
7%
4
33%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
5
36%
3
25%
76-90
Пропущено
9
13
2 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
1
11%
6
46%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
5
56%
1
8%
61-75
2
22%
1
8%
76-90
Забито
27
18
12 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 7
6 Не забивали 6
3
11%
3
17%
1-15
5
19%
3
17%
16-30
4
15%
4
22%
31-45
1
4%
4
22%
46-60
7
26%
0
0%
61-75
7
26%
4
22%
76-90
Пропущено
15
17
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
0
0%
2
12%
1-15
3
20%
7
41%
16-30
4
27%
2
12%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
6
40%
2
12%
61-75
2
13%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ривер Плейт - СВ Ла Фама 4:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Барракас Централь 2:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:4
Тигре - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Арсенал Саранди - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Сармиенто 1:2 Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Годой Крус 0:2 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Ривер Плейт 3:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Ланус 2:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5
Банфилд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Банфилд - Колон 2:1 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:0 Банфилд - Химнасия Хухуй 2:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 1:2
Росарио Сентраль - Банфилд 0:1 Банфилд - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Банфилд 3:1 Банфилд - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 0:0 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:3 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Банфилд - Барракас Централь 1:1 Тигре - Банфилд 0:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|18
|9
|7
|2
|20 - 9
|34
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|18
|9
|6
|3
|19 - 10
|33
|3.
|Уракан
|19
|8
|9
|2
|23 - 14
|33
|4.
|Годой Крус
|19
|9
|5
|5
|22 - 18
|32
|5.
|Бока Хуниорс
|18
|10
|2
|6
|24 - 22
|32
|6.
|Расинг Авельянеда
|19
|8
|7
|4
|25 - 15
|31
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|18
|9
|3
|6
|20 - 16
|30
|8.
|Ривер Плейт
|1:2
|19
|8
|5
|6
|28 - 17
|29
|9.
|Атлетико Платенсе
|19
|7
|8
|4
|18 - 14
|29
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|19
|8
|5
|6
|19 - 17
|29
|11.
|Сан-Лоренсо
|19
|5
|12
|2
|23 - 18
|27
|12.
|Патронато Парана
|19
|7
|6
|6
|23 - 20
|27
|13.
|Эстудиантес Ла Плата
|18
|7
|5
|6
|17 - 17
|26
|14.
|Унион Санта-Фе
|18
|7
|5
|6
|21 - 23
|26
|15.
|Банфилд
|2:1
|19
|6
|7
|6
|19 - 19
|25
|16.
|Барракас Централь
|19
|6
|6
|7
|21 - 27
|24
|17.
|Тигре
|19
|5
|9
|5
|26 - 24
|24
|18.
|Росарио Сентраль
|18
|6
|4
|8
|14 - 18
|22
|19.
|Сармиенто
|19
|6
|4
|9
|19 - 24
|22
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|19
|5
|6
|8
|21 - 23
|21
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|18
|6
|3
|9
|22 - 25
|21
|22.
|Арсенал Саранди
|18
|3
|11
|4
|18 - 20
|20
|23.
|Дефенса и Хустисия
|18
|4
|7
|7
|14 - 19
|19
|24.
|Колон
|19
|4
|7
|8
|15 - 22
|19
|25.
|Тальерес Кордоба
|17
|4
|6
|7
|13 - 16
|18
|26.
|Альдосиви
|19
|3
|4
|12
|12 - 30
|13
|27.
|Велес Сарсфилд
|18
|1
|10
|7
|19 - 25
|13
|28.
|Ланус
|18
|2
|5
|11
|15 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|7
|1
|2
|14 - 8
|22
|2.
|Бока Хуниорс
|10
|7
|1
|2
|17 - 12
|22
|3.
|Атлетико Тукуман
|9
|6
|3
|0
|14 - 3
|21
|4.
|Годой Крус
|9
|6
|3
|0
|13 - 5
|21
|5.
|Расинг Авельянеда
|10
|6
|3
|1
|17 - 6
|21
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|7.
|Патронато Парана
|10
|6
|3
|1
|13 - 5
|21
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|9.
|Уракан
|9
|5
|3
|1
|13 - 5
|18
|10.
|Атлетико Платенсе
|10
|4
|6
|0
|10 - 4
|18
|11.
|Барракас Централь
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|12.
|Ривер Плейт
|1:2
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|13.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|1
|3
|7 - 6
|16
|14.
|Сармиенто
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|15.
|Тигре
|9
|3
|5
|1
|12 - 7
|14
|16.
|Тальерес Кордоба
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|17.
|Унион Санта-Фе
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|18.
|Сан-Лоренсо
|10
|2
|8
|0
|14 - 11
|14
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|21.
|Колон
|10
|3
|4
|3
|10 - 12
|13
|22.
|Дефенса и Хустисия
|9
|2
|6
|1
|7 - 6
|12
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|24.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|25.
|Банфилд
|2:1
|10
|2
|4
|4
|11 - 14
|10
|26.
|Ланус
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|27.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|28.
|Альдосиви
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|5
|1
|4
|10 - 11
|16
|2.
|Банфилд
|2:1
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|3.
|Уракан
|10
|3
|6
|1
|10 - 9
|15
|4.
|Атлетико Тукуман
|9
|3
|4
|2
|6 - 6
|13
|5.
|Сан-Лоренсо
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|6.
|Ривер Плейт
|1:2
|10
|3
|4
|3
|14 - 9
|13
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|3
|4
|3
|7 - 8
|13
|8.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|9.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|10.
|Годой Крус
|10
|3
|2
|5
|9 - 13
|11
|11.
|Расинг Авельянеда
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|12.
|Бока Хуниорс
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|13.
|Тигре
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|2
|3
|5
|12 - 15
|9
|15.
|Сармиенто
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|16.
|Арсенал Саранди
|9
|1
|5
|3
|8 - 10
|8
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|19.
|Дефенса и Хустисия
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|20.
|Барракас Централь
|9
|1
|4
|4
|7 - 15
|7
|21.
|Велес Сарсфилд
|10
|0
|6
|4
|12 - 17
|6
|22.
|Патронато Парана
|9
|1
|3
|5
|10 - 15
|6
|23.
|Альдосиви
|10
|1
|3
|6
|5 - 17
|6
|24.
|Колон
|9
|1
|3
|5
|5 - 10
|6
|25.
|Росарио Сентраль
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
|26.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|1
|2
|5
|5 - 10
|5
|27.
|Тальерес Кордоба
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|28.
|Ланус
|10
|0
|2
|8
|6 - 18
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|17 (1)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (3)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|7 (3)
|Индепендьенте Авельянеда
|Leandro Miguel Fernandez
|8 (3)
|Годой Крус
|Gianluca Ferrari
|2 6
|Уракан
|Lucas Merolla
|9
|Велес Сарсфилд
|Maximo Perrone
|9
|Уракан
|Сото Гильермо
|1 7
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|8