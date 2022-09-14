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Аргентина: Лига професьональ
2022

Альдосиви
1:2
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
0:1
11' Гол в свои ворота
Каутеруссио Мартин
22' Желтая карточка
Гарсия Хуан Мануэль
28' Желтая карточка
Масиэль Леандро
38' Желтая карточка
Бульсен Патрисио
43' Желтая карточка
Масьель Эмануэль
0:2
58' Гол
Гарсия Хуан Мануэль
1:2
74' Гол
Бульсен Патрисио
83' Желтая карточка
Мартинес Томас
90'+8
25
Девекки
Хосе
21
Иньигес
Эмануэль
26
Бульсен
Патрисио
13
Валентини
Николас
3
Эскобар
Ян
33
Масиэль
Леандро
37
Масьель
Эмануэль
8
Иритьер
Хавьер
10
Писано
Матиас
7
Каутеруссио
Мартин
23
Закария
Хонатан
17
Моралес
Лаутаро
55
Якоб
Томас
25
Веласкес
Виктор
19
Захир
Факундо
Мансиллья
3
Лусиано
Мартин
29
Эспонда
Марсело
52
Кампаньяро
Марко
7
Гарро
Хуан
Фернандо
16
Реаско
Джоркаефф
18
Агирре
Брайан
9
Гарсия
Хуан
Мануэль
Альдосиви
4-3-3
Ньюэллс Олд Бойз
4-2-3-1

История личных встреч

Альдосиви
Ньюэллс Олд Бойз

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

К
2:4
ЛП
0:0
С
2:0
С
1:0
П
0:3
П
1:1
П
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Альдосиви
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 4 (1) 0.21
Leandro Maciel 2 0.11
Braian Martinez 1 0.05
Риос Андрес 1 0.05
Martin Santiago Silva I 1 0.05
Juan Cuesta 1 0.05
Patricio Boolsen 1 0.05
Bautista Kociubinski 1 0.05
Мели Сесар 0 0
Fernando Roman Villalba 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сордо Рамиро 4 0.21
Гарсия Хуан Мануэль 3 0.16
Гарро Хуан Фернандо 2 0.11
Перес Пабло II 2 0.11
Реаско Джоркаефф 1 0.05
Веласкес Виктор 1 0.05
Дитта Вильер 1 0.05
Бальци Гилермо 1 0.05
Франциско Гонсалес I 0 0
Якоб Томас 0 0

Карточки

Альдосиви
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Valentini 5 1
Patricio Boolsen 3 2
Leandro Maciel 5 0
Santiago Laquidain 3 1
Серро Франсиско 4 0
Bautista Kociubinski 4 0
Rufino Lucero 4 0
Javier Iritier 3 0
Мартинес Томас 2 0
Девекки Хосе 2 0
Martin Santiago Silva I 2 0
Масьель Эмануэль 2 0
Joaquin Indacoechea 2 0
Fernando Roman Villalba 2 0
Каутеруссио Мартин 0 1
Миерс Маркос 1 0
Mario Lopez 1 0
Мели Сесар 1 0
Ian Escobar 1 0
Emanuel Iniguez 1 0
Tomas Lecanda 1 0
Matias Morello 1 0
Facundo De La Vega 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дитта Вильер 8 0
Перес Пабло II 5 0
Сфорца Хуан 5 0
Лема Кристиан 3 1
Julian Fernandez II 4 0
Лусиано Мартин 4 0
Бальци Гилермо 2 1
Гарсия Хуан Мануэль 3 0
Armando Mendez 3 0
Сордо Рамиро 3 0
Моралес Лаутаро 2 0
Якоб Томас 2 0
Nazareno Funez 0 1
Веласкес Виктор 1 0
Франциско Гонсалес I 1 0
Захир Факундо Мансиллья 1 0
Cingolani 1 0
Агирре Брайан 1 0
Портилльо Маркос 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
1
11%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
1
11%
3
38%
46-60
4
44%
2
25%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

11
13
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
4
31%
61-75
3
27%
4
31%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
14 Не забивали 13
1
17%
3
43%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

16
8
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
13%
2
25%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
3
19%
2
25%
46-60
3
19%
1
13%
61-75
2
13%
1
13%
76-90

Забито

15
15
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
2
13%
4
27%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
2
13%
4
27%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
5
33%
2
13%
61-75
3
20%
1
7%
76-90

Пропущено

27
21
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
3
11%
3
14%
1-15
3
11%
3
14%
16-30
5
19%
3
14%
31-45
4
15%
2
10%
46-60
7
26%
5
24%
61-75
5
19%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Альдосиви
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Сармиенто 1:2 Унион Санта-Фе - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Альдосиви 0:0
Альдосиви - Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Уракан 0:1 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Ланус - Альдосиви 0:1 Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Колон - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Патронато Парана - Альдосиви 1:0 Альдосиви - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 1:2
Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Ньюэллс Олд Бойз - Колон 0:0 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 18 9 7 2 20 - 9 34
2. Химнасия Ла-Плата 18 9 6 3 19 - 10 33
3. Уракан 19 8 9 2 23 - 14 33
4. Годой Крус 19 9 5 5 22 - 18 32
5. Бока Хуниорс 18 10 2 6 24 - 22 32
6. Расинг Авельянеда 19 8 7 4 25 - 15 31
7. Аргентинос Хуниорс 18 9 3 6 20 - 16 30
8. Ривер Плейт 18 8 5 5 27 - 15 29
9. Атлетико Платенсе 19 7 8 4 18 - 14 29
10. Ньюэллс Олд Бойз 19 8 5 6 19 - 17 29
11. Патронато Парана 19 7 6 6 23 - 20 27
12. Сан-Лоренсо 18 5 11 2 23 - 18 26
13. Эстудиантес Ла Плата 18 7 5 6 17 - 17 26
14. Унион Санта-Фе 18 7 5 6 21 - 23 26
15. Тигре 19 5 9 5 26 - 24 24
16. Барракас Централь 19 6 6 7 21 - 27 24
17. Банфилд 18 5 7 6 17 - 18 22
18. Росарио Сентраль 18 6 4 8 14 - 18 22
19. Сармиенто 19 6 4 9 19 - 24 22
20. Индепендьенте Авельянеда 19 5 6 8 21 - 23 21
21. Сентраль Кордоба Росарио 18 6 3 9 22 - 25 21
22. Арсенал Саранди 18 3 11 4 18 - 20 20
23. Дефенса и Хустисия 18 4 7 7 14 - 19 19
24. Тальерес Кордоба 17 4 6 7 13 - 16 18
25. Колон 18 4 6 8 15 - 22 18
26. Альдосиви 19 3 4 12 12 - 30 13
27. Велес Сарсфилд 18 1 10 7 19 - 25 13
28. Ланус 18 2 5 11 15 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 10 7 1 2 14 - 8 22
2. Бока Хуниорс 10 7 1 2 17 - 12 22
3. Годой Крус 9 6 3 0 13 - 5 21
4. Атлетико Тукуман 9 6 3 0 14 - 3 21
5. Эстудиантес Ла Плата 10 6 3 1 12 - 7 21
6. Расинг Авельянеда 10 6 3 1 17 - 6 21
7. Патронато Парана 10 6 3 1 13 - 5 21
8. Химнасия Ла-Плата 8 6 2 0 12 - 2 20
9. Уракан 9 5 3 1 13 - 5 18
10. Атлетико Платенсе 10 4 6 0 10 - 4 18
11. Барракас Централь 10 5 2 3 14 - 12 17
12. Ривер Плейт 8 5 1 2 13 - 6 16
13. Росарио Сентраль 9 5 1 3 7 - 6 16
14. Тальерес Кордоба 9 4 2 3 10 - 9 14
15. Сармиенто 9 4 2 3 12 - 10 14
16. Тигре 9 3 5 1 12 - 7 14
17. Унион Санта-Фе 9 4 2 3 10 - 11 14
18. Сан-Лоренсо 10 2 8 0 14 - 11 14
19. Сентраль Кордоба Росарио 9 4 1 4 13 - 12 13
20. Ньюэллс Олд Бойз 9 3 4 2 9 - 6 13
21. Индепендьенте Авельянеда 9 3 3 3 9 - 8 12
22. Колон 9 3 3 3 10 - 12 12
23. Дефенса и Хустисия 9 2 6 1 7 - 6 12
24. Арсенал Саранди 9 2 6 1 10 - 10 12
25. Банфилд 10 2 4 4 11 - 14 10
26. Ланус 8 2 3 3 9 - 10 9
27. Велес Сарсфилд 8 1 4 3 7 - 8 7
28. Альдосиви 9 2 1 6 7 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 10 5 1 4 10 - 11 16
2. Уракан 10 3 6 1 10 - 9 15
3. Ривер Плейт 10 3 4 3 14 - 9 13
4. Атлетико Тукуман 9 3 4 2 6 - 6 13
5. Химнасия Ла-Плата 10 3 4 3 7 - 8 13
6. Сан-Лоренсо 8 3 3 2 9 - 7 12
7. Банфилд 8 3 3 2 6 - 4 12
8. Унион Санта-Фе 9 3 3 3 11 - 12 12
9. Атлетико Платенсе 9 3 2 4 8 - 10 11
10. Годой Крус 10 3 2 5 9 - 13 11
11. Бока Хуниорс 8 3 1 4 7 - 10 10
12. Тигре 10 2 4 4 14 - 17 10
13. Расинг Авельянеда 9 2 4 3 8 - 9 10
14. Индепендьенте Авельянеда 10 2 3 5 12 - 15 9
15. Арсенал Саранди 9 1 5 3 8 - 10 8
16. Аргентинос Хуниорс 8 2 2 4 6 - 8 8
17. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 13 8
18. Сармиенто 10 2 2 6 7 - 14 8
19. Дефенса и Хустисия 9 2 1 6 7 - 13 7
20. Барракас Централь 9 1 4 4 7 - 15 7
21. Патронато Парана 9 1 3 5 10 - 15 6
22. Колон 9 1 3 5 5 - 10 6
23. Велес Сарсфилд 10 0 6 4 12 - 17 6
24. Росарио Сентраль 9 1 3 5 7 - 12 6
25. Альдосиви 10 1 3 6 5 - 17 6
26. Эстудиантес Ла Плата 8 1 2 5 5 - 10 5
27. Тальерес Кордоба 8 0 4 4 3 - 7 4
28. Ланус 10 0 2 8 6 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 17 (1)
Уракан Кристальдо Франко 16 (3)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 7 (3)
Индепендьенте Авельянеда Leandro Miguel Fernandez 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Годой Крус Gianluca Ferrari 2 6
Уракан Lucas Merolla 9
Велес Сарсфилд Maximo Perrone 9
Уракан Сото Гильермо 1 7
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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