1:2
Конец матча
0'
0:1
11' Гол в свои воротаКаутеруссио Мартин
22' Желтая карточкаГарсия Хуан Мануэль
28' Желтая карточкаМасиэль Леандро
38' Желтая карточкаБульсен Патрисио
43' Желтая карточкаМасьель Эмануэль
0:2
58' ГолГарсия Хуан Мануэль
1:2
74' ГолБульсен Патрисио
83' Желтая карточкаМартинес Томас
90'+8
Ход матча
11'
28'
38'
43'
58'
74'
1:2
83'
25
Девекки
Хосе
- Основной состав
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
77 Juan Cuesta
-
50 Elias Britez
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leandro Somoza
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Якоб ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Тогнарельи Густаво
История личных встреч
Альдосиви
Ньюэллс Олд Бойз
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Альдосиви
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|4 (1)
|0.21
|Leandro Maciel
|2
|0.11
|Braian Martinez
|1
|0.05
|Риос Андрес
|1
|0.05
|Martin Santiago Silva I
|1
|0.05
|Juan Cuesta
|1
|0.05
|Patricio Boolsen
|1
|0.05
|Bautista Kociubinski
|1
|0.05
|Мели Сесар
|0
|0
|Fernando Roman Villalba
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сордо Рамиро
|4
|0.21
|Гарсия Хуан Мануэль
|3
|0.16
|Гарро Хуан Фернандо
|2
|0.11
|Перес Пабло II
|2
|0.11
|Реаско Джоркаефф
|1
|0.05
|Веласкес Виктор
|1
|0.05
|Дитта Вильер
|1
|0.05
|Бальци Гилермо
|1
|0.05
|Франциско Гонсалес I
|0
|0
|Якоб Томас
|0
|0
Карточки
Альдосиви
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Valentini
|5
|1
|Patricio Boolsen
|3
|2
|Leandro Maciel
|5
|0
|Santiago Laquidain
|3
|1
|Серро Франсиско
|4
|0
|Bautista Kociubinski
|4
|0
|Rufino Lucero
|4
|0
|Javier Iritier
|3
|0
|Мартинес Томас
|2
|0
|Девекки Хосе
|2
|0
|Martin Santiago Silva I
|2
|0
|Масьель Эмануэль
|2
|0
|Joaquin Indacoechea
|2
|0
|Fernando Roman Villalba
|2
|0
|Каутеруссио Мартин
|0
|1
|Миерс Маркос
|1
|0
|Mario Lopez
|1
|0
|Мели Сесар
|1
|0
|Ian Escobar
|1
|0
|Emanuel Iniguez
|1
|0
|Tomas Lecanda
|1
|0
|Matias Morello
|1
|0
|Facundo De La Vega
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дитта Вильер
|8
|0
|Перес Пабло II
|5
|0
|Сфорца Хуан
|5
|0
|Лема Кристиан
|3
|1
|Julian Fernandez II
|4
|0
|Лусиано Мартин
|4
|0
|Бальци Гилермо
|2
|1
|Гарсия Хуан Мануэль
|3
|0
|Armando Mendez
|3
|0
|Сордо Рамиро
|3
|0
|Моралес Лаутаро
|2
|0
|Якоб Томас
|2
|0
|Nazareno Funez
|0
|1
|Веласкес Виктор
|1
|0
|Франциско Гонсалес I
|1
|0
|Захир Факундо Мансиллья
|1
|0
|Cingolani
|1
|0
|Агирре Брайан
|1
|0
|Портилльо Маркос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
1
11%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
1
11%
3
38%
46-60
4
44%
2
25%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
11
13
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
4
31%
61-75
3
27%
4
31%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
14 Не забивали 13
1
17%
3
43%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
16
8
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
13%
2
25%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
3
19%
2
25%
46-60
3
19%
1
13%
61-75
2
13%
1
13%
76-90
Забито
15
15
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
2
13%
4
27%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
2
13%
4
27%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
5
33%
2
13%
61-75
3
20%
1
7%
76-90
Пропущено
27
21
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
3
11%
3
14%
1-15
3
11%
3
14%
16-30
5
19%
3
14%
31-45
4
15%
2
10%
46-60
7
26%
5
24%
61-75
5
19%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Альдосиви
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Сармиенто 1:2 Унион Санта-Фе - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Альдосиви 0:0
Альдосиви - Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Уракан 0:1 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Ланус - Альдосиви 0:1 Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Колон - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Патронато Парана - Альдосиви 1:0 Альдосиви - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 1:2
Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Ньюэллс Олд Бойз - Колон 0:0 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|18
|9
|7
|2
|20 - 9
|34
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|18
|9
|6
|3
|19 - 10
|33
|3.
|Уракан
|19
|8
|9
|2
|23 - 14
|33
|4.
|Годой Крус
|19
|9
|5
|5
|22 - 18
|32
|5.
|Бока Хуниорс
|18
|10
|2
|6
|24 - 22
|32
|6.
|Расинг Авельянеда
|19
|8
|7
|4
|25 - 15
|31
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|18
|9
|3
|6
|20 - 16
|30
|8.
|Ривер Плейт
|18
|8
|5
|5
|27 - 15
|29
|9.
|Атлетико Платенсе
|19
|7
|8
|4
|18 - 14
|29
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|19
|8
|5
|6
|19 - 17
|29
|11.
|Патронато Парана
|19
|7
|6
|6
|23 - 20
|27
|12.
|Сан-Лоренсо
|18
|5
|11
|2
|23 - 18
|26
|13.
|Эстудиантес Ла Плата
|18
|7
|5
|6
|17 - 17
|26
|14.
|Унион Санта-Фе
|18
|7
|5
|6
|21 - 23
|26
|15.
|Тигре
|19
|5
|9
|5
|26 - 24
|24
|16.
|Барракас Централь
|19
|6
|6
|7
|21 - 27
|24
|17.
|Банфилд
|18
|5
|7
|6
|17 - 18
|22
|18.
|Росарио Сентраль
|18
|6
|4
|8
|14 - 18
|22
|19.
|Сармиенто
|19
|6
|4
|9
|19 - 24
|22
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|19
|5
|6
|8
|21 - 23
|21
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|18
|6
|3
|9
|22 - 25
|21
|22.
|Арсенал Саранди
|18
|3
|11
|4
|18 - 20
|20
|23.
|Дефенса и Хустисия
|18
|4
|7
|7
|14 - 19
|19
|24.
|Тальерес Кордоба
|17
|4
|6
|7
|13 - 16
|18
|25.
|Колон
|18
|4
|6
|8
|15 - 22
|18
|26.
|Альдосиви
|19
|3
|4
|12
|12 - 30
|13
|27.
|Велес Сарсфилд
|18
|1
|10
|7
|19 - 25
|13
|28.
|Ланус
|18
|2
|5
|11
|15 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|7
|1
|2
|14 - 8
|22
|2.
|Бока Хуниорс
|10
|7
|1
|2
|17 - 12
|22
|3.
|Годой Крус
|9
|6
|3
|0
|13 - 5
|21
|4.
|Атлетико Тукуман
|9
|6
|3
|0
|14 - 3
|21
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|6.
|Расинг Авельянеда
|10
|6
|3
|1
|17 - 6
|21
|7.
|Патронато Парана
|10
|6
|3
|1
|13 - 5
|21
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|9.
|Уракан
|9
|5
|3
|1
|13 - 5
|18
|10.
|Атлетико Платенсе
|10
|4
|6
|0
|10 - 4
|18
|11.
|Барракас Централь
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|12.
|Ривер Плейт
|8
|5
|1
|2
|13 - 6
|16
|13.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|1
|3
|7 - 6
|16
|14.
|Тальерес Кордоба
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|15.
|Сармиенто
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|16.
|Тигре
|9
|3
|5
|1
|12 - 7
|14
|17.
|Унион Санта-Фе
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|18.
|Сан-Лоренсо
|10
|2
|8
|0
|14 - 11
|14
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|21.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|22.
|Колон
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|23.
|Дефенса и Хустисия
|9
|2
|6
|1
|7 - 6
|12
|24.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|25.
|Банфилд
|10
|2
|4
|4
|11 - 14
|10
|26.
|Ланус
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|27.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|28.
|Альдосиви
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|5
|1
|4
|10 - 11
|16
|2.
|Уракан
|10
|3
|6
|1
|10 - 9
|15
|3.
|Ривер Плейт
|10
|3
|4
|3
|14 - 9
|13
|4.
|Атлетико Тукуман
|9
|3
|4
|2
|6 - 6
|13
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|3
|4
|3
|7 - 8
|13
|6.
|Сан-Лоренсо
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|7.
|Банфилд
|8
|3
|3
|2
|6 - 4
|12
|8.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|9.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|10.
|Годой Крус
|10
|3
|2
|5
|9 - 13
|11
|11.
|Бока Хуниорс
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|12.
|Тигре
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|13.
|Расинг Авельянеда
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|2
|3
|5
|12 - 15
|9
|15.
|Арсенал Саранди
|9
|1
|5
|3
|8 - 10
|8
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|18.
|Сармиенто
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|19.
|Дефенса и Хустисия
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|20.
|Барракас Централь
|9
|1
|4
|4
|7 - 15
|7
|21.
|Патронато Парана
|9
|1
|3
|5
|10 - 15
|6
|22.
|Колон
|9
|1
|3
|5
|5 - 10
|6
|23.
|Велес Сарсфилд
|10
|0
|6
|4
|12 - 17
|6
|24.
|Росарио Сентраль
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
|25.
|Альдосиви
|10
|1
|3
|6
|5 - 17
|6
|26.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|1
|2
|5
|5 - 10
|5
|27.
|Тальерес Кордоба
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|28.
|Ланус
|10
|0
|2
|8
|6 - 18
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|17 (1)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (3)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|7 (3)
|Индепендьенте Авельянеда
|Leandro Miguel Fernandez
|8 (3)
|Годой Крус
|Gianluca Ferrari
|2 6
|Уракан
|Lucas Merolla
|9
|Велес Сарсфилд
|Maximo Perrone
|9
|Уракан
|Сото Гильермо
|1 7
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|8