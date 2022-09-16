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Голландия: Эредивизие
2022-2023


Стадион: Зрители: 17547
Утрехт
0:0
Конец матча
НЕК Неймеген
0'
40' Желтая карточка
Ван дер Кюст Джевенсио
72' Желтая карточка
Боздоган Джан
73' Желтая карточка
Шоне Лассе
90' Желтая карточка
Бауссайд Отман
90'+6

Ход матча

40'
Ван дер Кюст Джевенсио
 
46'
Вормердам Дьянго
Ван дер Кюст Джевенсио
 
63'
Редан Дайшон
Дувикас Анастасиос
 
64'
Ван де Стрек Сандер
Силла Мусса
 
72'
Боздоган Джан
 
73'
 
Шоне Лассе
73'
Клейбер Шон
Тер Авест Хидде
 
76'
 
Ларте-Саннье Терри
Маттссон Магнус
82'
 
Бальдюрссон Андри-Фаннар
Пропер Дирк
86'
 
Маркеш Педру
Димата Ландри
86'
 
Сиссоко Ибрагим I
Тавшан Элаис
89'
Брауэрс Люк
Боздоган Джан
 
90'
Бауссайд Отман
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 6
  • 9 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

1
Баркас
Василис
5
Тер
Авест
Хидде
2
Ван
дер
Марел
Марк
27
Модибо
Саньян
15
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
29
Силла
Мусса
18
Тоорнстра
Йенс
6
Боздоган
Джан
26
Бауссайд
Отман
28
Дост
Бас
9
Дувикас
Анастасиос
22
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
4
Маркес
Иван
24
Вердонк
Калвин
16
Эль-Каруани
Суфьян
71
Пропер
Дирк
10
Дуэлунд
Миккель
20
Шоне
Лассе
7
Тавшан
Элаис
19
Димата
Ландри
11
Маттссон
Магнус
Утрехт
4-4-2
НЕК Неймеген
4-3-3

История личных встреч

Утрехт
НЕК Неймеген

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

21 матч

42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

47.6%
19%
33.4%
10 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

Э
1:0
Э
0:3
Э
0:3
Э
1:1
Э
3:1
Э
1:0
Э
2:2
К
1:0
Э
2:0
Э
0:3
Э
2:0
Э
0:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
4:0
Э
1:0
Э
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дост Бас 5 0.71
Дувикас Анастасиос 4 (1) 0.57
Клейбер Шон 0 0
Брауэрс Люк 0 0
Силла Мусса 0 0
Боздоган Джан 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таннан Уссама 1 0.14
Дуэлунд Миккель 1 0.14
Маркеш Педру 1 0.14
Брюин Джорди 1 0.14
Маркес Иван 1 0.14
Тавшан Элаис 1 0.14
Сиссоко Ибрагим I 1 0.14
Шоне Лассе 0 0
Димата Ландри 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Марел Марк 2 0
Бауссайд Отман 2 0
Дост Бас 1 0
Тоорнстра Йенс 1 0
Брауэрс Люк 1 0
Боздоган Джан 1 0
Ван дер Кюст Джевенсио 1 0
Бут Тейлор 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шоне Лассе 1 0
Таннан Уссама 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Тавшан Элаис 1 0
Эль-Каруани Суфьян 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
2
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
2
100%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
67%
61-75
3
38%
1
33%
76-90

Забито

9
7
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
4
57%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
20%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
1
10%
2
40%
61-75
3
30%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Утрехт - Витесс 1:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4 Утрехт - Аякс 0:2 Эммен - Утрехт 3:2
Утрехт - Камбюр 0:0 Ваалвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 АЕК - Утрехт 1:0 Утрехт - ОФИ 4:0 Кортрейк - Утрехт 2:1 Брюгге - Утрехт 4:2 Херенвен - Утрехт 0:1 Генк - Утрехт 2:1 Утрехт - Куинз Парк 2:4 Витесс - Утрехт 3:0 Утрехт - Витесс 3:1 Виллем II - Утрехт 3:0 Утрехт - АЗ Алкмаар 2:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:1 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1
Волендам - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Хераклес - НЕК Неймеген 1:3 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - Бохольт 4:0 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:1 ДИО '30 Друтен - НЕК Неймеген 0:7 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 6 6 0 0 21 - 3 18
2. Фейеноорд 6 5 1 0 17 - 5 16
3. ПСВ 6 5 0 1 24 - 7 15
4. АЗ Алкмаар 6 4 2 0 11 - 4 14
5. Твенте 6 4 1 1 11 - 3 13
6. Херенвен 6 2 3 1 6 - 6 9
7. Утрехт 7 2 3 2 9 - 10 9
8. Эксельсиор 6 3 0 3 10 - 17 9
9. НЕК Неймеген 7 1 5 1 7 - 5 8
10. Гронинген 6 2 2 2 6 - 10 8
11. Спарта Роттердам 6 2 1 3 7 - 7 7
12. Ваалвейк 6 1 3 2 10 - 9 6
13. Камбюр 6 1 1 4 4 - 9 4
14. Витесс 6 1 1 4 6 - 15 4
15. Эммен 6 1 1 4 6 - 16 4
16. Волендам 6 1 1 4 7 - 20 4
17. Гоу Эхед Иглс 6 1 0 5 8 - 15 3
18. Фортуна Ситтард 6 0 1 5 8 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 3 0 0 15 - 1 9
2. Твенте 3 3 0 0 9 - 1 9
3. ПСВ 3 3 0 0 12 - 2 9
4. Фейеноорд 3 2 1 0 7 - 0 7
5. Эксельсиор 3 2 0 1 6 - 8 6
6. АЗ Алкмаар 3 1 2 0 4 - 2 5
7. Херенвен 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Утрехт 4 1 2 1 1 - 2 5
9. Ваалвейк 3 1 1 1 7 - 5 4
10. Гронинген 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Эммен 3 1 1 1 4 - 6 4
12. Спарта Роттердам 3 1 0 2 6 - 4 3
13. Волендам 3 1 0 2 4 - 7 3
14. НЕК Неймеген 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Витесс 3 0 1 2 4 - 11 1
16. Камбюр 3 0 0 3 0 - 4 0
17. Гоу Эхед Иглс 3 0 0 3 5 - 10 0
18. Фортуна Ситтард 3 0 0 3 6 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Фейеноорд 3 3 0 0 10 - 5 9
3. Аякс 3 3 0 0 6 - 2 9
4. ПСВ 3 2 0 1 12 - 5 6
5. НЕК Неймеген 4 1 3 0 5 - 2 6
6. Твенте 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Утрехт 3 1 1 1 8 - 8 4
8. Херенвен 3 1 1 1 4 - 5 4
9. Камбюр 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Спарта Роттердам 3 1 1 1 1 - 3 4
11. Гронинген 3 1 1 1 3 - 7 4
12. Витесс 3 1 0 2 2 - 4 3
13. Гоу Эхед Иглс 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Эксельсиор 3 1 0 2 4 - 9 3
15. Ваалвейк 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 6 1
17. Волендам 3 0 1 2 3 - 13 1
18. Эммен 3 0 0 3 2 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (3)
ПСВ Симонс Хави 6 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Утрехт Дост Бас 5 (1)
Фейеноорд Перейра Данило II 6
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 3
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 3
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 3
Ваалвейк Гаари Жюрьен 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Утрехт контролирует мяч.
    • 91'
      Маркес Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Тоорнстра Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Желтая карточка
      90'
      Судья подбегает и показывает Бауссайд Отман из команды Утрехт отложенную желтую карточку за фол.
    • 90'
      Контроль мяча: Утрехт: 50%, НЕК Неймеген: 50%.
    • 90'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 89'
      Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
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