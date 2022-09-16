Стадион: Галгенваард Зрители: 17547
0:0
Конец матча
0'
40' Желтая карточкаВан дер Кюст Джевенсио
72' Желтая карточкаБоздоган Джан
73' Желтая карточкаШоне Лассе
90' Желтая карточкаБауссайд Отман
90'+6
Ход матча
72'
73'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 6
-
9 Удары в створ 3
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
29
Силла
Мусса
28
Дост
Бас
28
Ван
Рой
Барт
71
Пропер
Дирк
20
Шоне
Лассе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Силла МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дост БасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Юнес АминПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Маэда НаокиПолузащитник
- Нападающий
-
10 Бут ТейлорНападающий
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Россен НилсПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Утрехт
НЕК Неймеген
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
21 матч
42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
47.6%
19%
33.4%
10 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дост Бас
|5
|0.71
|Дувикас Анастасиос
|4 (1)
|0.57
|Клейбер Шон
|0
|0
|Брауэрс Люк
|0
|0
|Силла Мусса
|0
|0
|Боздоган Джан
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таннан Уссама
|1
|0.14
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.14
|Маркеш Педру
|1
|0.14
|Брюин Джорди
|1
|0.14
|Маркес Иван
|1
|0.14
|Тавшан Элаис
|1
|0.14
|Сиссоко Ибрагим I
|1
|0.14
|Шоне Лассе
|0
|0
|Димата Ландри
|0
|0
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Марел Марк
|2
|0
|Бауссайд Отман
|2
|0
|Дост Бас
|1
|0
|Тоорнстра Йенс
|1
|0
|Брауэрс Люк
|1
|0
|Боздоган Джан
|1
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1
|0
|Бут Тейлор
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шоне Лассе
|1
|0
|Таннан Уссама
|1
|0
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Тавшан Элаис
|1
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
40%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
2
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
2
100%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
67%
61-75
3
38%
1
33%
76-90
Забито
9
7
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
4
57%
76-90
Пропущено
10
5
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
20%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
1
10%
2
40%
61-75
3
30%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Утрехт - Витесс 1:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4 Утрехт - Аякс 0:2 Эммен - Утрехт 3:2
Утрехт - Камбюр 0:0 Ваалвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 АЕК - Утрехт 1:0 Утрехт - ОФИ 4:0 Кортрейк - Утрехт 2:1 Брюгге - Утрехт 4:2 Херенвен - Утрехт 0:1 Генк - Утрехт 2:1 Утрехт - Куинз Парк 2:4 Витесс - Утрехт 3:0 Утрехт - Витесс 3:1 Виллем II - Утрехт 3:0 Утрехт - АЗ Алкмаар 2:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:1 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1
Волендам - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Хераклес - НЕК Неймеген 1:3 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - Бохольт 4:0 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:1 ДИО '30 Друтен - НЕК Неймеген 0:7 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|6
|6
|0
|0
|21 - 3
|18
|2.
|Фейеноорд
|6
|5
|1
|0
|17 - 5
|16
|3.
|ПСВ
|6
|5
|0
|1
|24 - 7
|15
|4.
|АЗ Алкмаар
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|5.
|Твенте
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|6.
|Херенвен
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|7.
|Утрехт
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|8.
|Эксельсиор
|6
|3
|0
|3
|10 - 17
|9
|9.
|НЕК Неймеген
|7
|1
|5
|1
|7 - 5
|8
|10.
|Гронинген
|6
|2
|2
|2
|6 - 10
|8
|11.
|Спарта Роттердам
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|12.
|Ваалвейк
|6
|1
|3
|2
|10 - 9
|6
|13.
|Камбюр
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|14.
|Витесс
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|15.
|Эммен
|6
|1
|1
|4
|6 - 16
|4
|16.
|Волендам
|6
|1
|1
|4
|7 - 20
|4
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|0
|5
|8 - 15
|3
|18.
|Фортуна Ситтард
|6
|0
|1
|5
|8 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|15 - 1
|9
|2.
|Твенте
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|ПСВ
|3
|3
|0
|0
|12 - 2
|9
|4.
|Фейеноорд
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|5.
|Эксельсиор
|3
|2
|0
|1
|6 - 8
|6
|6.
|АЗ Алкмаар
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Херенвен
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Утрехт
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|9.
|Ваалвейк
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|10.
|Гронинген
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Эммен
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|12.
|Спарта Роттердам
|3
|1
|0
|2
|6 - 4
|3
|13.
|Волендам
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|НЕК Неймеген
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Витесс
|3
|0
|1
|2
|4 - 11
|1
|16.
|Камбюр
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|0
|0
|3
|5 - 10
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|0
|3
|6 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Фейеноорд
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|3.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|12 - 5
|6
|5.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Твенте
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|8 - 8
|4
|8.
|Херенвен
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|Камбюр
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Спарта Роттердам
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|11.
|Гронинген
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|12.
|Витесс
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Эксельсиор
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|15.
|Ваалвейк
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|17.
|Волендам
|3
|0
|1
|2
|3 - 13
|1
|18.
|Эммен
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (3)
|ПСВ
|Симонс Хави
|6 (2)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|6
|Утрехт
|Дост Бас
|5 (1)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|6
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|1 2
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|3
|Фортуна Ситтард
|Ферати Арианит
|3
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|3
|Ваалвейк
|Гаари Жюрьен
|3