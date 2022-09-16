Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Утрехт

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Джевенсио ван дер Куст выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Джевенсио ван дер Куст совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

40' Безумный фол. Джевенсио ван дер Куст грубо играет против соперника. Пострадал Дуэлунд Миккель

39' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Хорошую попытку сделал Дост Бас . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Боздоган Джан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Удар от ворот произведет Утрехт

33' Оооо... вот это был удар! Маттссон Магнус должен был забить с этой позиции.

33' Хорошую попытку сделал Маттссон Магнус . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Тавшан Элаис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Удар от ворот произведет Утрехт

32' Тавшан Элаис не смог попасть в створ ударом издали

31' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Модибо Саньян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Джевенсио ван дер Куст из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

25' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Удар от ворот произведет Утрехт

23' Тавшан Элаис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

22' Шоне Лассе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

18' Удар от ворот произведет Утрехт

17' Хорошую попытку сделал Джевенсио ван дер Куст. Удар в створ, но вратарь начеку

17' Бауссайд Отман создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

15' Боздоган Джан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Шоне Лассе навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Маттссон Магнус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

11' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

10' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Тер Авест Хидде нанес удар головой, но Яспер Силлессен спокойно отбил мяч.

8' Бауссайд Отман из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Тоорнстра Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Матч возобновится спорным мячом

6' Дуэлунд Миккель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Дост Бас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

5' Игрок из команды НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Силла Мусса не смог попасть в створ ударом издали

2' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Тавшан Элаис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля