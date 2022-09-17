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  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан
2022


Стадион: Зрители: 6316
Хеккен
1:1
Конец матча
Хаммарбю
0'
0:1
10' Гол
Людвигсон Густав
28' Желтая карточка
Густафссон Самуэль
37' Желтая карточка
Садик Ибраим
37' Желтая карточка
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
45' Желтая карточка
Рюгор Миккель
78' Желтая карточка
Еремеефф Александер
1:1
90' Гол в свои ворота
Nathaniel Adjei
90'+10
26
Абрахамссон
Петер
21
Тотлэнд
Томас
4
Franklin
Uchenna
5
Ховланд
Эвен
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
14
Густафссон
Симон
11
Густафссон
Самуэль
18
Рюгор
Миккель
22
Сана
Тобиас
9
Еремеефф
Александер
37
Садик
Ибраим
25
Блажевич
Давор
2
Сандберг
Симон
32
Nathaniel
Adjei
18
Садику
Лорет
5
Джазе
Моханад
20
Бесара
Нахир
8
Андерсен
Йеппе
6
Боянич
Дарьян
22
Нильссон
Джоэл
9
Бериша
Ветон
16
Людвигсон
Густав
Хеккен
4-3-3
Хаммарбю
4-3-3

История личных встреч

Хеккен
Хаммарбю

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

20 матчей

45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

А
2:2
К
4:0
А
1:1
К
0:0
А
1:1
А
1:1
А
3:0
А
4:1
А
2:0
А
1:0
А
2:2
А
1:2
А
2:0
А
2:3
А
4:2
К
2:3
А
3:3
А
2:0
А
0:1
А
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Еремеефф Александер 21 (4) 0.91
Рюгор Миккель 7 0.3
Удденес Оскар 7 0.3
Садик Ибраим 4 0.17
Ховланд Эвен 3 0.13
Берггрен Густав 2 0.09
Тёрготт Блэйр 1 0.04
Хаммар Юхан 1 0.04
Бенгтссон Лео 1 0.04
Ларсен Ларс Олден 1 0.04
Юссеф Али 1 0.04
Густафссон Самуэль 0 0
Kristoffer Lund Hansen 0 0
Тотлэнд Томас 0 0
Густафссон Симон 0 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 0 0
Фрайберг Эрик 0 0
Franklin Uchenna 0 0
Amane Romeo 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 9 (1) 0.39
Людвигсон Густав 9 0.39
Сведберг Виллиот 5 0.22
Бериша Ветон 4 0.17
Саиди Абдельрахман 3 0.13
Джазе Моханад 2 0.09
Боянич Дарьян 2 0.09
Сельмани Астрит 2 (1) 0.09
Травалли Бубакарр 2 0.09
Куртулус Эдвин 2 0.09
Bjoern Paulsen 1 0.04
Лахдо Майкель 1 0.04
Сандберг Симон 0 0
Нильссон Джоэл 0 0
Андерсен Йеппе 0 0
Садику Лорет 0 0
Пинас Шакилль 0 0
Колландер Деннис 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаммар Юхан 4 0
Еремеефф Александер 4 0
Густафссон Самуэль 4 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 4 0
Рюгор Миккель 3 0
Берггрен Густав 3 0
Kristoffer Lund Hansen 3 0
Абрахамссон Петер 1 1
Ходжич Кадир 1 1
Удденес Оскар 2 0
Сана Тобиас 1 0
Рашид Джонатан 1 0
Тотлэнд Томас 1 0
Садик Ибраим 1 0
Amane Romeo 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртулус Эдвин 6 0
Джазе Моханад 5 0
Фенгер Мадс 4 0
Андерсен Йеппе 3 0
Садику Лорет 3 0
Боянич Дарьян 2 0
Сандберг Симон 2 0
Пинас Шакилль 2 0
Сведберг Виллиот 2 0
Alper Demirol 2 0
Бесара Нахир 1 0
Блажевич Давор 1 0
Bjoern Paulsen 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Людвигсон Густав 1 0
Довин Оливер 1 0
Лахдо Майкель 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
17
13 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 16
4
13%
2
12%
1-15
2
7%
5
29%
29%
16-30
7
23%
3
18%
31-45
6
20%
2
12%
46-60
2
7%
1
6%
61-75
9
30%
4
24%
76-90

Пропущено

15
12
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
13%
2
17%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
7
47%
2
17%
76-90

Забито

23
26
6 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
4
17%
3
12%
1-15
1
4%
2
8%
16-30
1
4%
5
19%
31-45
8
35%
2
8%
46-60
3
13%
7
27%
61-75
6
26%
7
27%
76-90

Пропущено

14
10
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
2
14%
1
10%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
5
36%
5
50%
76-90

Забито

53
43
19 В 1-м тайме 20
34 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 13
2 Не забивали 6
8
15%
5
12%
1-15
3
6%
7
16%
16-30
8
15%
8
19%
31-45
14
26%
4
9%
46-60
5
9%
8
19%
61-75
15
28%
11
26%
76-90

Пропущено

29
22
11 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 12
4
14%
3
14%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
3
10%
4
18%
31-45
4
14%
4
18%
46-60
2
7%
4
18%
61-75
12
41%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Кальмар - Хеккен 1:1 Хеккен - Дегерфорс 2:2 Эльмхульт - Хеккен 1:2 Хеккен - Вернаму 4:1
Сириус - Хеккен 0:1 Хеккен - Мьельбю 1:0 Хеккен - Хельсинборг 5:0 Эльфсборг - Хеккен 4:4 Хеккен - Юргорден 1:2 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Мьельбю - Хеккен 1:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Хеккен - Хальмстад 2:0 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Хеккен - Сириус 4:3 Мальмё - Хеккен 1:2 Хеккен - Кальмар 3:1 Вернаму - Хеккен 1:2
Хаммарбю
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хаммарбю - Юргорден 0:0 Норрчёпинг - Хаммарбю 4:1 ИФК Нючепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - Хаммарбю 2:2
Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:0 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3 Миллуолл - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эстер - Хаммарбю 1:2 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0 Хаммарбю - АИК 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 23 13 8 2 52 - 30 47
2. Юргорден 22 13 6 3 43 - 16 45
3. Хаммарбю 23 12 6 5 44 - 21 42
4. АИК 22 11 6 5 36 - 28 39
5. Кальмар 23 11 5 7 27 - 20 38
6. Мальмё 22 11 4 7 31 - 22 37
7. Гётеборг 22 11 3 8 31 - 21 36
8. Мьельбю 22 8 8 6 21 - 21 32
9. Эльфсборг 22 7 9 6 39 - 30 30
10. Вернаму 23 7 7 9 27 - 37 28
11. Сириус 22 7 4 11 22 - 32 25
12. Норрчёпинг 23 6 7 10 29 - 32 25
13. Варберг БоИС 23 6 6 11 20 - 36 24
14. Дегерфорс 22 4 5 13 20 - 43 17
15. Хельсинборг 22 4 5 13 19 - 34 17
16. Сундсвалль 22 3 1 18 19 - 57 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 10 9 1 0 30 - 7 28
2. Кальмар 12 8 2 2 13 - 5 26
3. Мальмё 11 8 1 2 21 - 8 25
4. Хаммарбю 12 7 4 1 27 - 9 25
5. Хеккен 12 7 3 2 29 - 16 24
6. АИК 11 7 3 1 17 - 7 24
7. Эльфсборг 10 5 4 1 24 - 15 19
8. Гётеборг 11 5 3 3 15 - 10 18
9. Вернаму 11 4 5 2 12 - 9 17
10. Мьельбю 11 4 5 2 15 - 13 17
11. Варберг БоИС 12 4 4 4 12 - 16 16
12. Сириус 11 5 0 6 12 - 13 15
13. Норрчёпинг 12 4 3 5 20 - 17 15
14. Дегерфорс 11 3 4 4 11 - 17 13
15. Хельсинборг 11 2 3 6 6 - 13 9
16. Сундсвалль 11 3 0 8 13 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 11 6 5 0 23 - 14 23
2. Гётеборг 11 6 0 5 16 - 11 18
3. Юргорден 12 4 5 3 13 - 9 17
4. Хаммарбю 11 5 2 4 17 - 12 17
5. Мьельбю 11 4 3 4 6 - 8 15
6. АИК 11 4 3 4 19 - 21 15
7. Кальмар 11 3 3 5 14 - 15 12
8. Мальмё 11 3 3 5 10 - 14 12
9. Эльфсборг 12 2 5 5 15 - 15 11
10. Вернаму 12 3 2 7 15 - 28 11
11. Сириус 11 2 4 5 10 - 19 10
12. Норрчёпинг 11 2 4 5 9 - 15 10
13. Хельсинборг 11 2 2 7 13 - 21 8
14. Варберг БоИС 11 2 2 7 8 - 20 8
15. Дегерфорс 11 1 1 9 9 - 26 4
16. Сундсвалль 11 0 1 10 6 - 29 1
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Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 25 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 19
Гётеборг Берг Маркус 11 (5)
Мальмё Телин Исаак 10 (2)
Хаммарбю Бесара Нахир 10 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Сириус Матисен Маркус 8
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 8
Эльфсборг Рёмер Андре 7
Варберг БоИС Станисич Оливер 7
Дегерфорс Гайаю Джозеф-Клод 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Рюгор Миккель получил желтую карточку от судьи
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