Стадион: Бравида Арена Зрители: 6316
0'
0:1
10' ГолЛюдвигсон Густав
28' Желтая карточкаГустафссон Самуэль
37' Желтая карточкаСадик Ибраим
37' Желтая карточкаФридрикссон Вальгейр-Люнддаль
45' Желтая карточкаРюгор Миккель
78' Желтая карточкаЕремеефф Александер
1:1
90' Гол в свои воротаNathaniel Adjei
90'+10
Ход матча
10'
37'
45'
90'
1:1
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 5
-
3 Угловые 1
-
3 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 9
-
5 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
22
Сана
Тобиас
37
Садик
Ибраим
18
Садику
Лорет
20
Бесара
Нахир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сана ТобиасНападающий
- Нападающий
-
37 Садик ИбраимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Ходжич КадирЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
27 Amane Romeo
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Садику ЛоретЗащитник
- Защитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Конча ДавидНападающий
-
-
19 Jusef Erabi
-
49 Deniz Gul
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
История личных встреч
Хеккен
Хаммарбю
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
20 матчей
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Еремеефф Александер
|21 (4)
|0.91
|Рюгор Миккель
|7
|0.3
|Удденес Оскар
|7
|0.3
|Садик Ибраим
|4
|0.17
|Ховланд Эвен
|3
|0.13
|Берггрен Густав
|2
|0.09
|Тёрготт Блэйр
|1
|0.04
|Хаммар Юхан
|1
|0.04
|Бенгтссон Лео
|1
|0.04
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0.04
|Юссеф Али
|1
|0.04
|Густафссон Самуэль
|0
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|0
|0
|Тотлэнд Томас
|0
|0
|Густафссон Симон
|0
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|0
|0
|Фрайберг Эрик
|0
|0
|Franklin Uchenna
|0
|0
|Amane Romeo
|0
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|9 (1)
|0.39
|Людвигсон Густав
|9
|0.39
|Сведберг Виллиот
|5
|0.22
|Бериша Ветон
|4
|0.17
|Саиди Абдельрахман
|3
|0.13
|Джазе Моханад
|2
|0.09
|Боянич Дарьян
|2
|0.09
|Сельмани Астрит
|2 (1)
|0.09
|Травалли Бубакарр
|2
|0.09
|Куртулус Эдвин
|2
|0.09
|Bjoern Paulsen
|1
|0.04
|Лахдо Майкель
|1
|0.04
|Сандберг Симон
|0
|0
|Нильссон Джоэл
|0
|0
|Андерсен Йеппе
|0
|0
|Садику Лорет
|0
|0
|Пинас Шакилль
|0
|0
|Колландер Деннис
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаммар Юхан
|4
|0
|Еремеефф Александер
|4
|0
|Густафссон Самуэль
|4
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|4
|0
|Рюгор Миккель
|3
|0
|Берггрен Густав
|3
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|3
|0
|Абрахамссон Петер
|1
|1
|Ходжич Кадир
|1
|1
|Удденес Оскар
|2
|0
|Сана Тобиас
|1
|0
|Рашид Джонатан
|1
|0
|Тотлэнд Томас
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
|Amane Romeo
|1
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртулус Эдвин
|6
|0
|Джазе Моханад
|5
|0
|Фенгер Мадс
|4
|0
|Андерсен Йеппе
|3
|0
|Садику Лорет
|3
|0
|Боянич Дарьян
|2
|0
|Сандберг Симон
|2
|0
|Пинас Шакилль
|2
|0
|Сведберг Виллиот
|2
|0
|Alper Demirol
|2
|0
|Бесара Нахир
|1
|0
|Блажевич Давор
|1
|0
|Bjoern Paulsen
|1
|0
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|Людвигсон Густав
|1
|0
|Довин Оливер
|1
|0
|Лахдо Майкель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
17
13 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 16
4
13%
2
12%
1-15
2
7%
5
29%
29%
16-30
7
23%
3
18%
31-45
6
20%
2
12%
46-60
2
7%
1
6%
61-75
9
30%
4
24%
76-90
Пропущено
15
12
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
13%
2
17%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
7
47%
2
17%
76-90
Забито
23
26
6 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
4
17%
3
12%
1-15
1
4%
2
8%
16-30
1
4%
5
19%
31-45
8
35%
2
8%
46-60
3
13%
7
27%
61-75
6
26%
7
27%
76-90
Пропущено
14
10
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
2
14%
1
10%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
5
36%
5
50%
76-90
Забито
53
43
19 В 1-м тайме 20
34 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 13
2 Не забивали 6
8
15%
5
12%
1-15
3
6%
7
16%
16-30
8
15%
8
19%
31-45
14
26%
4
9%
46-60
5
9%
8
19%
61-75
15
28%
11
26%
76-90
Пропущено
29
22
11 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 12
4
14%
3
14%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
3
10%
4
18%
31-45
4
14%
4
18%
46-60
2
7%
4
18%
61-75
12
41%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Кальмар - Хеккен 1:1 Хеккен - Дегерфорс 2:2 Эльмхульт - Хеккен 1:2 Хеккен - Вернаму 4:1
Сириус - Хеккен 0:1 Хеккен - Мьельбю 1:0 Хеккен - Хельсинборг 5:0 Эльфсборг - Хеккен 4:4 Хеккен - Юргорден 1:2 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Мьельбю - Хеккен 1:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Хеккен - Хальмстад 2:0 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Хеккен - Сириус 4:3 Мальмё - Хеккен 1:2 Хеккен - Кальмар 3:1 Вернаму - Хеккен 1:2
Хаммарбю
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хаммарбю - Юргорден 0:0 Норрчёпинг - Хаммарбю 4:1 ИФК Нючепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - Хаммарбю 2:2
Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:0 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3 Миллуолл - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эстер - Хаммарбю 1:2 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0 Хаммарбю - АИК 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|23
|13
|8
|2
|52 - 30
|47
|2.
|Юргорден
|22
|13
|6
|3
|43 - 16
|45
|3.
|Хаммарбю
|23
|12
|6
|5
|44 - 21
|42
|4.
|АИК
|22
|11
|6
|5
|36 - 28
|39
|5.
|Кальмар
|23
|11
|5
|7
|27 - 20
|38
|6.
|Мальмё
|22
|11
|4
|7
|31 - 22
|37
|7.
|Гётеборг
|22
|11
|3
|8
|31 - 21
|36
|8.
|Мьельбю
|22
|8
|8
|6
|21 - 21
|32
|9.
|Эльфсборг
|22
|7
|9
|6
|39 - 30
|30
|10.
|Вернаму
|23
|7
|7
|9
|27 - 37
|28
|11.
|Сириус
|22
|7
|4
|11
|22 - 32
|25
|12.
|Норрчёпинг
|23
|6
|7
|10
|29 - 32
|25
|13.
|Варберг БоИС
|23
|6
|6
|11
|20 - 36
|24
|14.
|Дегерфорс
|22
|4
|5
|13
|20 - 43
|17
|15.
|Хельсинборг
|22
|4
|5
|13
|19 - 34
|17
|16.
|Сундсвалль
|22
|3
|1
|18
|19 - 57
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|10
|9
|1
|0
|30 - 7
|28
|2.
|Кальмар
|12
|8
|2
|2
|13 - 5
|26
|3.
|Мальмё
|11
|8
|1
|2
|21 - 8
|25
|4.
|Хаммарбю
|12
|7
|4
|1
|27 - 9
|25
|5.
|Хеккен
|12
|7
|3
|2
|29 - 16
|24
|6.
|АИК
|11
|7
|3
|1
|17 - 7
|24
|7.
|Эльфсборг
|10
|5
|4
|1
|24 - 15
|19
|8.
|Гётеборг
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|9.
|Вернаму
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|10.
|Мьельбю
|11
|4
|5
|2
|15 - 13
|17
|11.
|Варберг БоИС
|12
|4
|4
|4
|12 - 16
|16
|12.
|Сириус
|11
|5
|0
|6
|12 - 13
|15
|13.
|Норрчёпинг
|12
|4
|3
|5
|20 - 17
|15
|14.
|Дегерфорс
|11
|3
|4
|4
|11 - 17
|13
|15.
|Хельсинборг
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|16.
|Сундсвалль
|11
|3
|0
|8
|13 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|11
|6
|5
|0
|23 - 14
|23
|2.
|Гётеборг
|11
|6
|0
|5
|16 - 11
|18
|3.
|Юргорден
|12
|4
|5
|3
|13 - 9
|17
|4.
|Хаммарбю
|11
|5
|2
|4
|17 - 12
|17
|5.
|Мьельбю
|11
|4
|3
|4
|6 - 8
|15
|6.
|АИК
|11
|4
|3
|4
|19 - 21
|15
|7.
|Кальмар
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|8.
|Мальмё
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|9.
|Эльфсборг
|12
|2
|5
|5
|15 - 15
|11
|10.
|Вернаму
|12
|3
|2
|7
|15 - 28
|11
|11.
|Сириус
|11
|2
|4
|5
|10 - 19
|10
|12.
|Норрчёпинг
|11
|2
|4
|5
|9 - 15
|10
|13.
|Хельсинборг
|11
|2
|2
|7
|13 - 21
|8
|14.
|Варберг БоИС
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|15.
|Дегерфорс
|11
|1
|1
|9
|9 - 26
|4
|16.
|Сундсвалль
|11
|0
|1
|10
|6 - 29
|1
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|Хеккен
|Еремеефф Александер
|25 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|19
|Гётеборг
|Берг Маркус
|11 (5)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (2)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|10 (8)
|Сириус
|Матисен Маркус
|8
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|8
|Эльфсборг
|Рёмер Андре
|7
|Варберг БоИС
|Станисич Оливер
|7
|Дегерфорс
|Гайаю Джозеф-Клод
|1 5