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Швеция: Суперэттан
2022

Эргрюте
0:1
Конец матча
Эстерсунд
0'
25' Желтая карточка
Бельман Хенрик
31' Желтая карточка
Андреассон Антон
47' Желтая карточка
Азулай Джонатан
0:1
48' Пенальти
Брэндон Эрик
60' Желтая карточка
Andre Oesterholm
66' Желтая карточка
Кейта Али
73' Желтая карточка
Сьогрелл Херман
74' Желтая карточка
Брэндон Эрик
78' Желтая карточка
Дальквист Исак
90'+8
13
Уоллиндер
Робин
18
Андреассон
Антон
3
Азулай
Джонатан
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
17
Дальквист
Хампус
10
Акерманн
Кевин
6
Eric
Nohlgren
2
Брорссон
Арвид
14
Полсон
Дэниел
8
Беркрот
Никлас
15
Дальквист
Исак
1
Кейта
Али
II
23
Менса
Самуэль
12
Kristian
Sirum
Novak
18
Miroslav
Mazur
28
Аджумани
Янник
2
Вейлид
Сесар
13
Фрицсон
Людвиг
8
Брэндон
Эрик
11
Бельман
Хенрик
7
Andre
Oesterholm
29
Карлссон
Грач
Себастьян
Эргрюте
4-3-3
Эстерсунд
4-4-2

История личных встреч

Эргрюте
Эстерсунд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
0:0
С
2:1
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелькович Айдин 8 (2) 0.33
Абрахам Саргон 4 0.17
Полсон Дэниел 2 0.08
Хаглинд-Сангре Маркус 2 0.08
Акерманн Кевин 2 0.08
Люндберг Виктор 2 0.08
Хольмстрём Александр Аль 2 0.08
Дальквист Исак 2 0.08
Азулай Джонатан 2 (2) 0.08
Андреассон Антон 1 0.04
Беркрот Никлас 1 0.04
Раскай Анель 1 0.04
Erion Sadiku 1 0.04
Дальквист Хампус 0 0
Густафсон Элиас 0 0
Ланс Антон 0 0
Сьогрелл Херман 0 0
Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Chovanie Amatkarijo 6 0.25
Штольт Малкольм 5 0.21
Кроон Симон 2 (1) 0.08
Брэндон Эрик 2 (1) 0.08
Вейлид Сесар 1 0.04
Хёрберг Феликс 1 0.04
Фрицсон Людвиг 1 0.04
Бельман Хенрик 1 0.04
Карлссон Грач Себастьян 1 0.04
Jordan Attah Kadiri 1 0.04
Досис Николаос 1 0.04
Аджумани Янник 1 0.04
Andre Oesterholm 0 0
Miroslav Mazur 0 0

Карточки

Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акерманн Кевин 6 0
Густафсон Элиас 5 0
Раскай Анель 4 0
Андреассон Антон 4 0
Ланс Антон 3 0
Хаглинд-Сангре Маркус 3 0
Полсон Дэниел 3 0
Хольмстрём Александр Аль 3 0
Дальквист Исак 3 0
Дальквист Хампус 3 0
Люндберг Виктор 2 0
Азулай Джонатан 2 0
Уоллиндер Робин 2 0
Сьогрелл Херман 2 0
Eric Nohlgren 2 0
Брорссон Арвид 1 0
Абрахам Саргон 1 0
Olle Johansson 1 0
Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kevin Jablinski 5 0
Хёрберг Феликс 5 0
Фрицсон Людвиг 4 0
Andre Oesterholm 4 0
Бельман Хенрик 4 0
Kristian Sirum Novak 2 1
Исса Камал 3 0
Кейта Али II 3 0
Chovanie Amatkarijo 3 0
Вейлид Сесар 3 0
Jordan Attah Kadiri 3 0
Карлссон Грач Себастьян 3 0
Кроон Симон 2 0
Mansour Sinyan 2 0
Досис Николаос 2 0
Брэндон Эрик 2 0
Ziad Ghanoum 0 1
Менса Самуэль 1 0
Сивертсен Эрленд 1 0
Miroslav Mazur 1 0
Andrew Mills1 1 0
Сабастин Уче 1 0
Peter Amoran 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
11
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
1
6%
2
18%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
31%
3
27%
31-45
4
25%
4
36%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
5
31%
1
9%
76-90

Пропущено

18
20
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
3
17%
2
10%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
5
28%
4
20%
46-60
4
22%
4
20%
61-75
4
22%
6
30%
76-90

Забито

15
13
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
2
13%
2
15%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
3
20%
3
23%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
5
33%
3
23%
76-90

Пропущено

20
19
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
4
20%
3
16%
1-15
4
20%
1
5%
16-30
4
20%
1
5%
31-45
5
25%
5
26%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
1
5%
7
37%
76-90

Забито

31
24
11 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
6 Не забивали 8
3
10%
4
17%
1-15
2
6%
1
4%
16-30
6
19%
6
25%
31-45
7
23%
7
29%
29%
46-60
3
10%
2
8%
61-75
10
32%
4
17%
76-90

Пропущено

38
39
17 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 20
7
18%
5
13%
1-15
4
11%
5
13%
16-30
6
16%
1
3%
31-45
10
26%
9
23%
46-60
6
16%
6
15%
61-75
5
13%
13
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эргрюте
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Треллеборг - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Онсала - Эргрюте 3:1 Вестерос - Эргрюте 1:1
Эргрюте - Норрбю 5:1 Далкурд - Эргрюте 1:2 Эребру - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Вестерос 1:1 Эргрюте - Броммапойкарна 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Эребру 2:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Эргрюте - Далкурд 3:3 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Норрбю - Эргрюте 1:1 Браге - Эргрюте 4:0
Эстерсунд
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Эстерсунд - Эребру 2:0 Эстерсунд - Вестерос 2:2 ИФК Эстерсунд - Эстерсунд 0:1 Эстер - Эстерсунд 2:1
Эстерсунд - Броммапойкарна 2:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:3 Эстерсунд - Ландскруна 3:1 Браге - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Эстер 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Браге 1:3 Эребру - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Эстерсунд 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 24 16 3 5 53 - 25 51
2. Броммапойкарна 24 15 5 4 52 - 31 50
3. Эстер 24 11 7 6 39 - 28 40
4. Браге 23 11 7 5 40 - 27 40
5. Треллеборг 23 10 6 7 38 - 37 36
6. Сковде АИК 23 9 7 7 30 - 32 34
7. Сирианска Эскильстуна 23 10 3 10 42 - 36 33
8. Эребру 24 9 4 11 27 - 30 31
9. Ландскруна 23 7 8 8 28 - 36 29
10. Утсиктенс 24 8 5 11 33 - 37 29
11. Йёнчёпинг 24 7 6 11 32 - 42 27
12. Норрбю 23 7 6 10 26 - 35 27
13. Вестерос 24 5 10 9 37 - 45 25
14. Эргрюте 24 5 9 10 32 - 37 24
15. Эстерсунд 24 5 7 12 25 - 38 22
16. Далкурд 24 6 3 15 24 - 42 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 12 10 2 0 33 - 12 32
2. Хальмстад 12 9 1 2 26 - 11 28
3. Сирианска Эскильстуна 12 7 1 4 26 - 17 22
4. Треллеборг 12 6 3 3 19 - 16 21
5. Эребру 13 6 2 5 17 - 15 20
6. Эстер 11 6 2 3 20 - 15 20
7. Норрбю 12 5 4 3 15 - 12 19
8. Браге 12 5 3 4 18 - 13 18
9. Ландскруна 10 4 4 2 16 - 15 16
10. Вестерос 12 3 6 3 22 - 21 15
11. Далкурд 13 5 0 8 17 - 20 15
12. Сковде АИК 11 3 5 3 11 - 12 14
13. Утсиктенс 12 3 5 4 15 - 14 14
14. Йёнчёпинг 12 4 1 7 19 - 25 13
15. Эстерсунд 11 3 4 4 15 - 17 13
16. Эргрюте 12 2 5 5 17 - 17 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 12 7 2 3 27 - 14 23
2. Браге 11 6 4 1 22 - 14 22
3. Сковде АИК 12 6 2 4 19 - 20 20
4. Эстер 13 5 5 3 19 - 13 20
5. Броммапойкарна 12 5 3 4 19 - 19 18
6. Треллеборг 11 4 3 4 19 - 21 15
7. Утсиктенс 12 5 0 7 18 - 23 15
8. Йёнчёпинг 12 3 5 4 13 - 17 14
9. Ландскруна 13 3 4 6 12 - 21 13
10. Эргрюте 12 3 4 5 15 - 20 13
11. Эребру 11 3 2 6 10 - 15 11
12. Сирианска Эскильстуна 11 3 2 6 16 - 19 11
13. Вестерос 12 2 4 6 15 - 24 10
14. Эстерсунд 13 2 3 8 10 - 21 9
15. Норрбю 11 2 2 7 11 - 23 8
16. Далкурд 11 1 3 7 7 - 22 6
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  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Вестерос Viktor Granath 22 (1)
Хальмстад Йоханссон Александр II 15
Сковде АИК Лав Джек Купер 16 (3)
Сирианска Эскильстуна Amar Muhsin 13 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сирианска Эскильстуна Шауш Абделькарим Маммар 1 8
Йёнчёпинг Ламин Адам Бен 1 8
Утсиктенс Бом Карл 9
Треллеборг Амин Симон 9
Норрбю Пекальски Иво 1 7
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      31'
      Андреассон Антон получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      25'
      Бельман Хенрик получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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