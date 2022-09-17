0'
25' Желтая карточкаБельман Хенрик
31' Желтая карточкаАндреассон Антон
47' Желтая карточкаАзулай Джонатан
0:1
48' ПенальтиБрэндон Эрик
60' Желтая карточкаAndre Oesterholm
66' Желтая карточкаКейта Али
73' Желтая карточкаСьогрелл Херман
74' Желтая карточкаБрэндон Эрик
78' Желтая карточкаДальквист Исак
90'+8
Ход матча
25'
31'
47'
48'
0:1
60'
66'
73'
74'
78'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Erion Sadiku
-
-
Главный тренер: Brynjar Gunnarsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Сабастин УчеНападающий
- Нападающий
-
-
-
27 Ziad Ghanoum
-
-
Главный тренер: Magnus Powell
История личных встреч
Эргрюте
Эстерсунд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелькович Айдин
|8 (2)
|0.33
|Абрахам Саргон
|4
|0.17
|Полсон Дэниел
|2
|0.08
|Хаглинд-Сангре Маркус
|2
|0.08
|Акерманн Кевин
|2
|0.08
|Люндберг Виктор
|2
|0.08
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0.08
|Дальквист Исак
|2
|0.08
|Азулай Джонатан
|2 (2)
|0.08
|Андреассон Антон
|1
|0.04
|Беркрот Никлас
|1
|0.04
|Раскай Анель
|1
|0.04
|Erion Sadiku
|1
|0.04
|Дальквист Хампус
|0
|0
|Густафсон Элиас
|0
|0
|Ланс Антон
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Chovanie Amatkarijo
|6
|0.25
|Штольт Малкольм
|5
|0.21
|Кроон Симон
|2 (1)
|0.08
|Брэндон Эрик
|2 (1)
|0.08
|Вейлид Сесар
|1
|0.04
|Хёрберг Феликс
|1
|0.04
|Фрицсон Людвиг
|1
|0.04
|Бельман Хенрик
|1
|0.04
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0.04
|Jordan Attah Kadiri
|1
|0.04
|Досис Николаос
|1
|0.04
|Аджумани Янник
|1
|0.04
|Andre Oesterholm
|0
|0
|Miroslav Mazur
|0
|0
Карточки
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акерманн Кевин
|6
|0
|Густафсон Элиас
|5
|0
|Раскай Анель
|4
|0
|Андреассон Антон
|4
|0
|Ланс Антон
|3
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|3
|0
|Полсон Дэниел
|3
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|3
|0
|Дальквист Исак
|3
|0
|Дальквист Хампус
|3
|0
|Люндберг Виктор
|2
|0
|Азулай Джонатан
|2
|0
|Уоллиндер Робин
|2
|0
|Сьогрелл Херман
|2
|0
|Eric Nohlgren
|2
|0
|Брорссон Арвид
|1
|0
|Абрахам Саргон
|1
|0
|Olle Johansson
|1
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kevin Jablinski
|5
|0
|Хёрберг Феликс
|5
|0
|Фрицсон Людвиг
|4
|0
|Andre Oesterholm
|4
|0
|Бельман Хенрик
|4
|0
|Kristian Sirum Novak
|2
|1
|Исса Камал
|3
|0
|Кейта Али II
|3
|0
|Chovanie Amatkarijo
|3
|0
|Вейлид Сесар
|3
|0
|Jordan Attah Kadiri
|3
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|3
|0
|Кроон Симон
|2
|0
|Mansour Sinyan
|2
|0
|Досис Николаос
|2
|0
|Брэндон Эрик
|2
|0
|Ziad Ghanoum
|0
|1
|Менса Самуэль
|1
|0
|Сивертсен Эрленд
|1
|0
|Miroslav Mazur
|1
|0
|Andrew Mills1
|1
|0
|Сабастин Уче
|1
|0
|Peter Amoran
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
11
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
1
6%
2
18%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
31%
3
27%
31-45
4
25%
4
36%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
5
31%
1
9%
76-90
Пропущено
18
20
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
3
17%
2
10%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
5
28%
4
20%
46-60
4
22%
4
20%
61-75
4
22%
6
30%
76-90
Забито
15
13
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
2
13%
2
15%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
3
20%
3
23%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
5
33%
3
23%
76-90
Пропущено
20
19
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
4
20%
3
16%
1-15
4
20%
1
5%
16-30
4
20%
1
5%
31-45
5
25%
5
26%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
1
5%
7
37%
76-90
Забито
31
24
11 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
6 Не забивали 8
3
10%
4
17%
1-15
2
6%
1
4%
16-30
6
19%
6
25%
31-45
7
23%
7
29%
29%
46-60
3
10%
2
8%
61-75
10
32%
4
17%
76-90
Пропущено
38
39
17 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 20
7
18%
5
13%
1-15
4
11%
5
13%
16-30
6
16%
1
3%
31-45
10
26%
9
23%
46-60
6
16%
6
15%
61-75
5
13%
13
33%
76-90
Результаты последних матчей
Эргрюте
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Треллеборг - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Онсала - Эргрюте 3:1 Вестерос - Эргрюте 1:1
Эргрюте - Норрбю 5:1 Далкурд - Эргрюте 1:2 Эребру - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Вестерос 1:1 Эргрюте - Броммапойкарна 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Эребру 2:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Эргрюте - Далкурд 3:3 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Норрбю - Эргрюте 1:1 Браге - Эргрюте 4:0
Эстерсунд
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Эстерсунд - Эребру 2:0 Эстерсунд - Вестерос 2:2 ИФК Эстерсунд - Эстерсунд 0:1 Эстер - Эстерсунд 2:1
Эстерсунд - Броммапойкарна 2:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:3 Эстерсунд - Ландскруна 3:1 Браге - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Эстер 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Браге 1:3 Эребру - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Эстерсунд 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|24
|16
|3
|5
|53 - 25
|51
|2.
|Броммапойкарна
|24
|15
|5
|4
|52 - 31
|50
|3.
|Эстер
|24
|11
|7
|6
|39 - 28
|40
|4.
|Браге
|23
|11
|7
|5
|40 - 27
|40
|5.
|Треллеборг
|23
|10
|6
|7
|38 - 37
|36
|6.
|Сковде АИК
|23
|9
|7
|7
|30 - 32
|34
|7.
|Сирианска Эскильстуна
|23
|10
|3
|10
|42 - 36
|33
|8.
|Эребру
|24
|9
|4
|11
|27 - 30
|31
|9.
|Ландскруна
|23
|7
|8
|8
|28 - 36
|29
|10.
|Утсиктенс
|24
|8
|5
|11
|33 - 37
|29
|11.
|Йёнчёпинг
|24
|7
|6
|11
|32 - 42
|27
|12.
|Норрбю
|23
|7
|6
|10
|26 - 35
|27
|13.
|Вестерос
|24
|5
|10
|9
|37 - 45
|25
|14.
|Эргрюте
|24
|5
|9
|10
|32 - 37
|24
|15.
|Эстерсунд
|24
|5
|7
|12
|25 - 38
|22
|16.
|Далкурд
|24
|6
|3
|15
|24 - 42
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|12
|10
|2
|0
|33 - 12
|32
|2.
|Хальмстад
|12
|9
|1
|2
|26 - 11
|28
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|12
|7
|1
|4
|26 - 17
|22
|4.
|Треллеборг
|12
|6
|3
|3
|19 - 16
|21
|5.
|Эребру
|13
|6
|2
|5
|17 - 15
|20
|6.
|Эстер
|11
|6
|2
|3
|20 - 15
|20
|7.
|Норрбю
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|8.
|Браге
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|9.
|Ландскруна
|10
|4
|4
|2
|16 - 15
|16
|10.
|Вестерос
|12
|3
|6
|3
|22 - 21
|15
|11.
|Далкурд
|13
|5
|0
|8
|17 - 20
|15
|12.
|Сковде АИК
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|13.
|Утсиктенс
|12
|3
|5
|4
|15 - 14
|14
|14.
|Йёнчёпинг
|12
|4
|1
|7
|19 - 25
|13
|15.
|Эстерсунд
|11
|3
|4
|4
|15 - 17
|13
|16.
|Эргрюте
|12
|2
|5
|5
|17 - 17
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|12
|7
|2
|3
|27 - 14
|23
|2.
|Браге
|11
|6
|4
|1
|22 - 14
|22
|3.
|Сковде АИК
|12
|6
|2
|4
|19 - 20
|20
|4.
|Эстер
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|5.
|Броммапойкарна
|12
|5
|3
|4
|19 - 19
|18
|6.
|Треллеборг
|11
|4
|3
|4
|19 - 21
|15
|7.
|Утсиктенс
|12
|5
|0
|7
|18 - 23
|15
|8.
|Йёнчёпинг
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|9.
|Ландскруна
|13
|3
|4
|6
|12 - 21
|13
|10.
|Эргрюте
|12
|3
|4
|5
|15 - 20
|13
|11.
|Эребру
|11
|3
|2
|6
|10 - 15
|11
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|11
|3
|2
|6
|16 - 19
|11
|13.
|Вестерос
|12
|2
|4
|6
|15 - 24
|10
|14.
|Эстерсунд
|13
|2
|3
|8
|10 - 21
|9
|15.
|Норрбю
|11
|2
|2
|7
|11 - 23
|8
|16.
|Далкурд
|11
|1
|3
|7
|7 - 22
|6
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Вестерос
|Viktor Granath
|22 (1)
|Хальмстад
|Йоханссон Александр II
|15
|Сковде АИК
|Лав Джек Купер
|16 (3)
|Сирианска Эскильстуна
|Amar Muhsin
|13 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (3)
|Сирианска Эскильстуна
|Шауш Абделькарим Маммар
|1 8
|Йёнчёпинг
|Ламин Адам Бен
|1 8
|Утсиктенс
|Бом Карл
|9
|Треллеборг
|Амин Симон
|9
|Норрбю
|Пекальски Иво
|1 7